Ny kagefejring forarger Venstre-folk: »Det er helt usmageligt at fejre andres ulykke«

Godmorgen og velkommen til ugens sidste morgenpost.

Inden weekenden kan fejres, får du her dit daglige politiske overblik.

Og vi bliver ved fejringer, for få ting har vakt så meget opstandelse, som da udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i marts sidste år lagde et billede op på Facebook med en stor kage, hvor hun fejrerede udlændingestramning nummer 50.

Om det er for at piske samme stemning op, er uvist, men i forbindelse med Dansk Folkepartis sommergruppemøde fejrede DF-toppen med formand Kristian Thulesen Dahl i spidsen på nogenlunde samme vis som Støjberg, at der ifølge partiet nu er gennemført flere end 100 stramninger på udlændingeområdet. Det gjorde de ved at uddele kage på gågaden i Sønderborg til alle, der havde lyst.

Den nye kagefejring af udlændingestramninger vækker harme blandt flere Venstre-folk, skriver BT.

»Jeg bryder mig ikke om det. Jeg sammenligner det med en virksomhed, der står over for en fyringsrunde, hvor 100 medarbejdere skal afskediges. Det kan være nødvendigt, men det er ikke nemt. I den situation smider man jo heller ikke på intranettet og fejrer det, når fyringerne er gennemført. Det er ufølsomt. Der er noget hoverende over det, som jeg ikke bryder mig om,« siger Jan E. Jørgensen.

Det er kendt, at der i Venstres folketingsgruppe er stærkt delte meninger om Støjbergs fejring af kage. Jan E. Jørgensens kommentar til Støjbergs kagefejring på Twitter var da også, at han var på kur.

Jeg er på kur — Jan E. Jørgensen (@JanEJoergensen) 14. marts 2017

Også politisk kommentator og medlem af Venstre Jarl Cordua er fortørnet og siger til BT, at det ikke »er ordentligt at fejre, at andre mennesker får deres drømme knust. Det er barnagtigt, og når man er på så lavt et plan synes jeg ikke, man skal have gyldne kæder om halsen«, mens det mangeårige medlem af Folketinget fra Venstre Eyvind Vesselbo siger, at »det er helt usmageligt at fejre andres ulykke med en kage«.

Du kan læse den historie her.

BT har ikke hørt Dansk Folkeparti, hvad partiet siger til kritikken, men til Ekstra Bladet sagde Thulesen Dahl i går om fejringen:

»Vi opfatter stramninger i udlændingepolitikken, som noget der er med til at sikre Danmarks fremtid. Derfor skal vi give os lov til at standse op og glæde os over, at vi er kommet hertil. Så det er grunden til, at vi står her og tager et stykke kage.«

Få overblikket - hver dag Du er i gang med at læse den politiske morgenpost. Her får du dagligt det fulde overblik med de vigtigste historier, analyser og debatter i dansk politik. Få politisk morgenpost direkte i din indbakke hver morgen ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Du er nu tilmeldt Politiko Morgenpost nyhedsbrevet.

Tilmeldingen blev ikke modtaget.

Tjek e-mail-adresse og forsøg igen.

Du kan også følge politiko.dk på Facebook og Twitter.

Tidligere topembedsmand: Politiske hensyn påvirker Finansministeriets regnemetoder

Vi springer til noget helt andet, nemlig diskussionen om Finansministeriets regnemetoder. Forleden advarede Finansministeriets departementschef, Martin Præstegaard, i Politiken mod, at politikerne begynder at blande sig i ministeriets regnemetoder.

Men ministeriets beregninger har altid været politisk påvirkede. Det siger i hvert fald den tidligere topembedsmand Jørgen Rosted, der var departementschef i Erhvervsministeriet fra 1993 til 2001 og også har en fortid i netop Finansministeriet, hvor han blev ansat i 1976 og senere blev chef for økonomisk afdeling og finansdirektør, til dagbladet Information.

»Jeg har selv været med til at gøre det i 17 år,« siger han og uddyber:

»Det er klart politiske hensyn, der dominerer det. Det kan der ikke være to meninger om. Men der er selvfølgelig også eksempler på justeringer af modellen, som embedsmændene selv lægger ind.«

Han fortæller også, at Anders Fogh som statsminister pressede embedsværket til at regne med dynamiske effekter af skattelettelser.

Læs artiklen her.

Apropos Finansministeriets regnemetoder har Weekendavisen interviewet finansminister Kristian Jensen (V) om netop det. Her siger han bl.a., at hele debatten om regnemodellerne er et ekko fra Helle Thorning-Schmidt-regeringen.

»De kunne bare have gennemført deres planer Fair Løsning og Fair Forandring. Det var deres politik, som de var gået til valg på. Men da Bjarne Corydon havde sat sig i Finansministeriet, fandt han ud af, at den politik ville have nogle alvorlige konsekvenser, som man ikke var interesseret i at tage. Derfor begyndte man at tale om den nødvendige politik,« siger han.

Det interview kan du læse her (kræver abonnement).

Carl Holst stopper i dansk politik

Den tidligere mangeårige regionsrådsformand og meget kortvarige forsvarsminister Carl Holst (V) stopper i dansk politik efter næste valg.

Det fortalte han i går i et glimrende interview i Avisen Danmark. Her fortæller han, at han vil have mere tid til familie og venner. Og han fortryder ingenting og kan i dag også se positivt på den mediestorm, der førte til hans fald som forsvarsminister.

»Jeg fortryder ingenting. Jeg har været fuldt ud bevidst om mine valg. Jeg kan bare konstatere, at når man tager et valg, så tager man også et fravalg, og nu vælger jeg noget andet til, et liv uden for det offentlige og det politiske,« fortæller Carl Holst.

Holst gik fra at være en populær regionskonge i Syd- og Sønderjylland til forsvarsminister i 2015. Men efter blot 93 dage gik han af som minister efter et sjældent set stormvejr. Det begyndte med en historie om »grådige Carl«, fordi han fik et eftervederlag fra Region Sydanmark samtidig med sin ministerløn. Det gik over i utilfredshed fra forsvaret over, at han var for længe på ferie, og tog for alvor fat, da historier om, at han havde benyttet ansatte i regionen til at føre folketingsvalgkamp for sig, blev bragt frem i pressen.

Hvis du ikke havde haft dine møgsager, tror du så, at vi havde siddet her i dag?spørger Avisen Danmark Carl Holst.

»Det tør jeg ikke sige. Men jeg kan være bange for, at jeg i en alder af 65 havde tænkt, arh Carl, burde du ikke havde prøvet noget andet?«.

Læs interviewet her.

Berlingske har tidligere i et stort interview talt med Carl Holst om hans fald som minister og tiden efter, hvor han følte sig isoleret i Venstre, og om en oplevelse, der fik alt andet til at blegne: »Det var uangribeligt det værste, jeg har prøvet i mit liv.«

Det kan du læse her (kræver abonnement).

Venstre-politikere hælder Thulesen ned ad brættet

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, håber på et regeringssamarbejde med Venstre efter næste valg, og onsdag ytrerede Thulesen Dahl i Berlingske ønske om at få en folkeafstemning om Danmarks medlemskab af EU engang i fremtiden skrevet ind i et eventuelt regeringsgrundlag.

Men det kan han godt glemme alt om, siger en række af Venstres mest profilerede politikere i EU-spørgsmål nu til Berlingske.

»Det kan vi ikke gå med til. Så simpelt er det,« siger partiets EU-ordfører, Jan E. Jørgensen:

»Selv om jeg godt har bemærket, at DF nærmest betragter det som en selvfølge, at de skal med i en regering og er i gang med at stille alle mulige krav og ønsker til, hvordan det skal se ud. Det er lidt spøjst at være vidne til,« siger han.

Venstres europaparlamentariker Morten Løkkegaard kalder en afstemning skrevet ind i regeringsgrundlaget for »det rene vanvid«, mens Venstre-nestor Bertel Haarder, der både har været medlem af Europa-Parlamentet og europaminister, ønsker DF »held og lykke med den selvransagelse, der skal til på EU-området, hvis de skal med i en regering«.

Du kan læse historien og Dansk Folkepartis reaktion her (kræver abonnement).

Utilfredshed med Merete Riisager

Ifølge Politiken er der stor utilfredshed i Undervisningsudvalget med undervisningsminister Merete Riisager (LA). Det kom til udtryk i denne uge, hvor hele udvalget på nær Riisagers partifælle Henrik Dahl stik mod sædvanen udeblev fra Undervisningsministeriets årlige Sorø-møde

Kilder i udvalget bekræfter samstemmende over for Politiken, at udeblivelsen på nær et par legitime udeblivelser som sygdom og DFs sommergruppemøde er en direkte reaktion på det elendige arbejdsklima, der er mellem ministeren og udvalget.

Riisager opleves som arrogant, og der meldes om utilstrækkelig information til udvalget, der har ført til et betændt forhold og højlydte skænderier mellem ministeren og udvalgsmedlemmer, skriver Politiken.

Du kan læse om den sag her.

Fire korte historier, du også skal have med på weekend

1) Socialdemokratiet og de Radikale vil pålægge samtlige folkeskoler i Danmark at lave regler og politikker for brug af mobiltelefoner. Forslaget kommer i forlængelse af det omdiskuterede totalforbud mod mobiltelefoner på skoler i Frankrig, uden at de to partier dog ønsker at gå så langt, skriver DR.

»Det er meget vigtigt, at der er en god kultur på skolerne, og at børnene får nogle ordnede rammer for, hvordan man bruger de her mobiltelefoner,« siger Radikales IT-ordfører Ida Auken.

2) Liberal Alliance-leder, Anders Samuelsen, efterlyste i går en garanti fra Dansk Folkeparti om at ville støtte en blå regering i tilfælde af et borgerligt flertal efter valget, skriver Berlingske. Ellers kan det ende i en katastrofe, mener Samuelsen.

»Lad nu være med at spille hasard med et borgerligt-liberalt samarbejde. Hvis der er et borgerligt flertal, så må det ikke være sådan, at vælgerne kan risikere, at man har stemt på borgerligt-liberale partier, og så bliver stemmen brugt på at føre Mette Frederiksen til magten. Det vil være en katastrofe,« sagde Samuelsen.

Partiet præsenterede også et valgoplæg på uddannelsesområdet, hvor LA foruden en afskaffelse af uddannelsesloftet ønsker et opgør med fremdriftsreformen, ligesom man bl.a. vil afskaffe loftet over, hvor meget en studerende må tjene ved siden af sin SU.

3) Danmark får nu grønt lys til milliardindkøb af missiler til de danske fregatter. USA har forhåndsgodkendt en ordre på knap 50 missiler til en pris på en milliard kroner, skriver Ritzau. Men de er godt givet ud, vurderer chefen for marinestaben, kontreadmiral Torben Mikkelsen.

»De missiler er meget vigtige og vil gøre, at vi kommer i en helt anden liga,« siger han.

Dagens analyse

Finder vi i Jyllands-Posten, hvor avisens politiske analytiker, Marchen Neel Gjertsen, varsler, at det legendariske og ødelæggende vejrfænomen El Niño er på vej i dansk politik.

»Vejret er ligesom den politiske situation afgjort af sammenfaldende komplekse forhold, der påvirker hinanden. Som sol, vand, vind og regn. Skulle der laves et vejrvarsel for Christiansborgs efterår 2018, vil det være med højrisiko for ekstreme tilstande. Det står allerede klart i første uge af den politiske sæson, der indledte med sommergruppemøder hos Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. To partier, der som mødet mellem varme og kulde, kan få tordenskyerne til at trække sig sammen om statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).«

Du kan læse hele den politiske/vejr-analyse her.

Dagens interview

Finder vi i Ekstra Bladet, hvor avisen har spurgt Liberal Alliances nummer to, Simon Emil Ammitzbøll-Bille, til de seneste dages verbale skyderier på DF. Det udvikler sig bl.a. til en snak om tennis, stangtennis, smash og piber.

Tror I oprigtigt, at I styrker det borgerlige Danmark med den her evindelige tenniskamp? spørger EB:

»Vi deltager ikke i nogen tenniskamp. I så fald må der være tale om stangtennis. Okay, det giver ikke mening. Stil lige spørgsmålet igen,« siger Ammitzbøll-Bille.

Jeg påstod, der er en tenniskamp ...

»Ja, men vi mener faktisk, at hvis der overhovedet er tale om en kamp, så står vi på den samme side af nettet. Så handler det bare om, at vi skal skyde boldene på den rigtige måde, så vi får lavet nogle smash, så de andre laver fejl,« siger han og kommer som sagt senere ind på piber.

Det kan du læse om her.

Det sker i dag

Ikke rigtig noget på den politiske scene. I næste uge er det SF, de Konservative, Alternativet og Venstres tur til at holde sommergruppemøder. Det kommer vi til at høre mere til, men indtil da: Rigtig god weekend.