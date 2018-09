Nu rammer regeringen og DFs sparekniv DR: »En ubegrundet politisk hævnaktion«

Godmorgen og velkommen til tirsdagens politiske morgenpost på en dag, hvor regeringens og Dansk Folkepartis beslutning om at skære massivt i DR begynder at få konsekvenser.

I sommer indgik regeringen og DF en ny medieaftale, som bl.a. betyder, at DRs budget skal skæres med 20 procent frem mod 2023. I dag får DRs medarbejdere på et møde klokken 10 at vide, hvad det konkret vil betyde. Kulturminister Mette Bock (LA) forventes også i dag at fremlægge en ny public-service aftale for DR, som skal fastlægge rammerne for indholdet for fremtidens DR.

I går slap der dog allerede flere ting ud om konsekvenserne ved at spare på DR.

Bl.a. skal DR2 og DRK slås sammen til én kanal, DR3 og DR Ultra skal fremover kun kunne ses på nettet, skriver Berlingske, og så nedlægges radiokanalerne P6 Beat, P7 Mix og P8 Jazz, skriver Politiken. Avisen kan også fortælle, at sparerunden især vil gå ud over sport, fiktion og underholdning, mens nyhedsdelen beskæres i mindre omfang.

Oplysningerne vækker forargelse hos både politikere og ansatte i DR.

Alternativets leder, Uffe Elbæk, skriver på Twitter, at besparelserne har store konsekvenser for »vores demokrati«.

»Så trist at være vidne til det, vi ser lige nu i DR, hvor dygtige medarbejdere fyres som konsekvens af det, der bedst kan betegnes som en ubegrundet politisk hævnaktion.«

SFs medieordfører, Jacob Mark, kaldet det på Twitter »tåbeligt«.

»De massive besparelser på DR, som i de her dage udmøntes i massefyringer, kanallukninger og forringelser af vores public service er en tåbelig prioritering fra politisk side. Vi burde styrke den frie og kritiske presse i en tid, hvor medierne er presset udefra«.

En række af DRs medarbejdere har også ytret sig over de kommende konsekvenser, som de har kunnet læse om i andre medier, før de selv er blevet orienteret.

»Det er rystende, hvis TV 2 ved noget, før DRs medarbejdere gør,« siger journalisternes tillidsmand i DR, Henrik Friis Vilmar, til B.T.

Herunder nogle reaktioner fra DR-ansatte på Twitter:

Politisk flertal vil syvdoble bøder for hvidvask

Vi forlader regeringen og DFs nedskæringer af DR og springer i stedet til en anden sag, der i den grad må kaldes opsigtsvækkende.

I morgen præsenterer Danske Bank sin egen undersøgelse af den massive hvidvask i bankens estiske filial, som er kommet frem efter en række afsløringer i Berlingske.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) har i kølvandet på afsløringerne varslet stramninger af kontrollen med banker og skærpelse af straffen til banker for at overtræde hvidvaskregler. Det forventes, at han vil præsentere en samlet aftale med et bredt flertal, efter at Danske Bank har fremlagt sin redegørelse, skriver Berlingske. Men flere medier har fået fat i et udkast til aftalen.

Rasmus Jarlov skriver dog på Twitter, »at der ikke er en aftale endnu, og at det udkast, som nogen har lækket til pressen, ikke bliver den endelige version«.

I det ikke endelige udkast vil et flertal i Folketinget bestående af regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, de Radikale og SF syvdoble bødestørrelsen ved overtrædelser af hvidvaskloven, hvilket vil lægge det danske bødeniveau i den absolutte top i Europa.

Til Berlingske siger Morten Bødskov (S), der er formand for Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg:

»Det, vi ser i øjeblikket, særligt med Danske Bank, er en meget stor skandale. Sagen har vist, at der er behov for en markant opstramning af hvidvaskreglerne. Derfor arbejder vi for, at de bliver så skrappe som overhovedet muligt.«

Ud over højere bødestraffe lægger politikerne også op til at indføre en »fast track«-ordning til håndtering af underretninger om særligt mistænkelige transaktioner og flere andre tiltag. Læs mere i Berlingske her.

Enhedslisten vil gå endnu længere. Hvis Danske Bank dømmes for hvidvask, bør den helt opsluges af staten, skriver, Ritzau.

Berlingske kunne i øvrigt i går afsløre, at Dansk Banks topchef, Thomas Borgen, både mundtligt og skriftligt modtog centrale advarsler allerede tidligt i 2014, selv om han har forklaret, at han ikke blev fyldestgørende informeret om hvidvasksagen.

Mette F. vil sende skoletrætte elever i virksomhedspraktik

Forud for partiets kongres i weekenden lancerer S-formand Mette Frederiksen nu første del af et nyt socialudspil.

En del af det udspil skal hjælpe skoletrætte og umotiverede elever i folkeskolens ældste klasser med at gennemføre skolen på en god måde, og det skal ske ved at give dem mulighed for i højere grad at bruge nogle timer om ugen eller en længere periode uden for klassen, skriver Berlingske.

Tiden skal i stedet bruges som en slags praktikforløb eller fritidsjob i håbet om at forhindre nogle i at droppe ud eller miste lysten til en ungdomsuddannelse.

»Når jeg kigger på vores skole i dag, så er den blevet mere teoretisk, mere boglig og mere stillesiddende, og jeg tror, vi ofrer især nogle af drengene på det alter, fordi de har svært ved at tage ansvar for egen læring, når de er 12 eller 13 år gamle. Jeg er overbevist om, at der går mange drenge rundt, som – hvis de fik lov til at arbejde mere praktisk og kom lidt væk fra skolen – bliver fremtidens meget gode medarbejdere,« siger Mette Frederiksen:

»Vi er kommet til at ensrette skolen for meget og – hvis jeg skal være ærlig – for meget på pigernes præmisser.«

Målet er, at skoleeleverne fortsat skal bestå folkeskolens fag, men der skal åbnes mulighed for at gå til en anden og mindre teoretisk eksamen.

Forslaget bliver umiddelbart mødt positivt, men både Skolelederforeningen og Venstre påpeger, at skolerne allerede har mulighed for at tilrettelægge lignende forløb. Mere her.

Fire andre nyheder, du også skal have med

1) Information har fået en aktindsigt, der viser, at Udlændinge- og Integrationsministeriet i udkast til svar til Folketinget forsøgte at holde fast i en praksis over for alvorligt syge udlændinge, som var ulovlig. Det skete på trods af, at det ifølge uafhængige jurister er indlysende, at den danske praksis burde ændres.

Professor i forfatningsret ved Københavns Universitet Jens Elo Rytter kalder det »helt uforståeligt og et mysterium«.

2) Set i bagklogskabens lys skulle Enhedslisten have trukket støtten til Helle Thorning-Schmidt og væltet hende som statsminister. Det forklarede partiets frontfigur og politiske ordfører, Pernille Skipper, i programmet ’Vi ses hos Clement’ på DR2 søndag aften.

»I bagklogskabens ulideligt klare lys, ja så tror jeg da, at vi skulle have gjort det. Men på daværende tidspunkt kunne vi jo ikke se mængden af ulyksaligheder for enden af tunnelen,« sagde hun blandt andet.

3) Vi har lyttet til de forældre, der mener, at skoledagen er blevet til den lange side, lød det fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), da han i sidste uge præsenterede regeringens nye udspil til en justering af folkeskolereformen. Men forslaget indeholder også ændringer, der vil gøre det sværere for skolerne at forkorte skoledagen, lyder kritikken fra SF og Danmarks Lærerforening, skriver Ritzau.

4) Socialdemokratiet vil gå til valg på 37 timers aktivitetsuge for indvandrere på offentlige ydelser: Møder man ikke op, får man ingen penge, skriver TV 2.

»Det handler først og fremmest om at belønne folk for at gøre det rigtige i stedet for at straffe dem for at gøre det forkerte,« siger udlændinge- og integrationsordfører Mattias Tesfaye.

Dagens debat

Dagens debat finder vi i Politiken, hvor den tidligere minister og næstformand for Socialdemokratiet Birte Weiss skriver, at det er 25 år siden, at de bosniske flygtninge kom til landet, og at der også dengang blev fremmanet skrækscenarier, som ikke holdt stik.

»Hvad man ellers kan lære af tiden med 20.000 rodløse mennesker i venteposition på asylcentrene? At det betyder noget for folkestemningen, hvordan de politiske beslutningstagere udtrykker sig. Hvis spotlyset kun rettes mod problemerne og ikke mod mulighederne, bliver afvisning nærliggende og Inger Støjbergs stramningstæller logisk. Ifølge Folketingets store partier er det i dag destruktivt/håbløst/udemokratisk at insistere på flere nuancer, når det ville være mere enkelt at sende asylansøgere til lejre i de varme lande,« skriver hun og fortsætter:

»Lad så være, at det er en luftspejling, så længe ingen af de potentielle værtslande har lyst til at være ventesal, endestation eller begge dele for fremmede flygtninge. En bosnisk familiefar spurgte med et skævt smil ved sidste weekends festkoncert: Skal vi også sige tak for, at I ikke sendte os til Afrika?«

Læs kronikken her.

Dagens bamse

EU-kommisær Margrethe Vestager overrakte mandag en bamse, som hun selv har strikket, til Skagens Bamsemuseum. Overrækkelsen fandt sted i Aalborg Kongrescenter i forbindelse med Margrethe Vestagers besøg i Aalborg.

Vi siger tillykke med bamsen, som du kan se et billede af hos Kanalfrederikshavn.dk.

Det sker i dag

10.00 DR gennemgår spareplan for medarbejdere og presse

DR holder stormøde klokken 10, hvor medarbejderne vil blive informeret om DRs spare- og udviklingsplan som følge af medieforliget mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Generaldirektør Maria Rørbye Rønn gennemgår planen for medarbejderne. Klokken 11 holder DR et informationsmøde, hvor spareplanen bliver gennemgået for den øvrige presse i DR Byen.

14.00 Inger Støjberg besøger Vollsmose

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) besøger i dag Vollsmose. Besøget finder sted sammen med hendes nordiske ministerkolleger, Islands justitsminister, Sigríður A. Andersen, Sveriges migrationsminister, Heléne Fritzon samt Norges justitsminister, Tor Mikkel Wara, og integrationsminister, Jan Tore Sanner.