Minister afviser kritisk spørgsmål fra avis: »Jeg er jo ikke Donald Trump«

God-mandag-morgen og velkommen til ugens første politiske morgenpost, hvor vi har samlet alt det, du skal vide om dansk politik i dag, ét sted.

Vi begynder dagens gennemgang i Børsen, der kan fortælle, at indvandrere og flygtninge »brager« ind på arbejdsmarkedet, som avisen skriver.

Historien bygger på en ny opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet, der viser, at antallet af ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp falder markant.

I april 2016 var 49.900 personer ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse. I februar 2018 var det tal faldet til 40.500 svarende til et fald på ca. 9.500, fremgår det i Børsen.

Med hensyn til beskæftigelsen for indvandrere går det også fremad. Den er således steget fra 43 til 47 procentpoint fra fjerde kvartal 2015 til tredje kvartal 2017. Dertil kommer, at godt 40.000 ikke-vestlige indvandrere er kommet i job siden 2015.

Som avisen bemærker, er udviklingen sket sideløbende med, at regeringens kontanthjælpsloft og 225-timers-regel trådte i kraft april 2016. Er det så reformer eller de økonomiske konjunkturer, der skal have æren, spørger Børsen beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

»Det skyldes to ting. Først og fremmest bliver der skabt mange job på grund af en god økonomi. Det er den ene del. Den anden del er selvfølgelig også, at vi har indført et kontanthjælpsloft og en 225-timers regel, som også har en betydning, fordi det er blevet mere attraktivt at arbejde for de her mennesker,« siger han.

Du er tidligere blevet kritiseret for at pynte dig med lånte fjer og tage æren for, at faldet i ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp skyldes 225-timers-reglen og kontanthjælpsloft. Hvad siger du til den kritik?, spørger avisen.

»Jeg har aldrig taget æren for, at det går godt i verdensøkonomien. Jeg er jo ikke Donald Trump. Jeg har også altid lagt vægt på, at selvfølgelig betyder de økonomiske vinde noget, men her taler vi altså om et markant fald, og der må vi bare sige, at 225-timers-regel, integrationsydelse og kontanthjælpsloftet spiller ind,« lyder det fra ministeren

Du kan læse hele historien hos Børsen her (kræver abonnement).

Og så skal vi ellers videre til dagens andre historier.

Få overblikket - hver dag Du er i gang med at læse den politiske morgenpost. Her får du dagligt det fulde overblik med de vigtigste historier, analyser og debatter i dansk politik. Få politisk morgenpost direkte i din indbakke hver morgen ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Du er nu tilmeldt Politiko Morgenpost nyhedsbrevet.

Tilmeldingen blev ikke modtaget.

Tjek e-mail-adresse og forsøg igen.

Du kan også følge politiko.dk på Facebook og Twitter.

»De er også rykket tæt på vores store byer«

Regeringen med sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i spidsen præsenterer i dag et nyt udspil om fremtidens lægepraksis, der blandt andet har til formål at afhjælpe problemerne med lægemangel.

Flere medier har på forhånd fået dele af udspillet. Du får en kort gennemgang herunder:

Berlingske skriver, at regeringen vil forsøge at få flere læger i hovedstaden til at gå sammen i større lægehuse – og dermed sørge for, at man rent faktisk kan blive tilmeldt en læge, når man flytter til eller rundt i København. I dag har over 80 procent af lægepraksisserne lukket for nye patienter.

»Udfordringer med lægedækning er ikke kun et problem i yderområder. De er også rykket tæt på vores store byer,« siger ministeren til Berlingske.

Hele historien her.

Jyllands-Posten skriver, at regeringen vil lade private firmaer levere læger til plejehjem og kommunale akuthuse.

I udspillet lægger regeringen således bl.a. op til at ændre sundhedsloven og give regionerne mulighed for at sende specifikke lægeopgaver – såkaldte enkeltydelser – i udbud hos private firmaer – opgaver, som i dag løses af praktiserende læger, der er medlemmer af PLO og har overenskomst med det offentlige.

Hele den historie her.

TV 2 er også dykket ned i udspillet, og her skriver man, at der blandt andet skal uddannes flere i almen medicin på lægestudiet.

Mere her.

»På et tidspunkt bliver det for ubærligt for os«

I en ny rapport dokumenterer Mellemfolkeligt Samvirke, at 10 danske pensionsselskaber har investeret 5,5 mia. kr. i virksomheder med tvivlsom etik. Det skriver Politiken.

Virksomhederne er for eksempel olieselskabet Shell, der på få år har haft flere end 1.000 olieudslip alene i Niger-deltaet, eller palmeolieproducenten Wilmar, som benytter sig af tvangs- og børnearbejdere, skriver avisen.

»På et tidspunkt bliver det for ubærligt for os, at vi selv er med til at krænke menneskerettigheder og ødelægge muligheder for vores børn og børnebørn. Vi vil ikke leve en dejlig rig alderdom på andre menneskers og klodens bekostning«, siger Helle Munk Ravnborg, forkvinde for Mellemfolkeligt Samvirke, til avisen.

I marts i år udsendte erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) en vejledning om ansvarlige investeringer, der tager afsæt i og støtter op om de førende internationale retningslinjer for ansvarlig virksomhedsetik.

Han kalder det for pensionskassernes »eget ansvar at sikre orden i eget hus«.

»Det er vigtigt at kommunikere og rapportere om konkrete indsatser, udfordringer og resultater i deres arbejde med at håndtere aktuelle og potentielle negative indvirkninger på samfundet,« siger Brian Mikkelsen i et skriftligt svar til Politiken.

Du kan dykke ned i historien her.

Den menneskelige civilisation ryster selve Jorden

Alternativet præsenterer i dag udspillet »En anden verden«, der er partiets bud på bud på en ny global kurs.

Hos Information gennemgår Uffe Elbæk og Rasmus Nordqvist, henholdsvis politisk leder og udenrigsordfører for Alternativet, udspillet i en kronik.

Centralt står forslag om et nyt verdensparlament, indførelsen af en global minimumsløn og en mere kulturbåren, dansk udenrigspolitik.

»Hvis nogen endnu ikke har opdaget det, lever vi i en verden, hvor den menneskelige civilisation ryster selve Jorden. Vi mennesker er blevet en geologisk kraft, der skaber forandringer, som udfordrer vores overlevelse på planeten. Vi er trådt ind i det, forskerne kalder den antropocæne tidsalder, den menneskeskabte epoke,« skriver de to i kronikken.

Information har talt med to forskere og en kunstner om de konkrete forslag. Den gennemgang finder du her.

Her er fire historier i kort form, du også skal kende til

1: Der vil blive fuld åbenhed omkring støjen både fra Danmarks eksisterende F-16-kampfly og de ny F-35-kampfly, når de først ankommer til Danmark i 2022.

Det slog forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) i går fast i en pressemeddelelse, efter at Jyllands-Posten søndag fortalte, hvordan Forsvarsministeriet i to årtier har hemmeligholdt en rapport om, hvordan Danmarks eksisterende F-16-kampfly ikke har kunnet holde sig inden for støjgrænserne ved et børnehus og en nu nedlagt skole i Skrydstrup.

Mere hos Jyllands-Posten her.

2: Højst usædvanligt fik Carlsbergfondets formand, Flemming Besenbacher, udbetalt over fire mio. kroner forud i pension i 2011. Fremtidige formænd må nøjes med en ordning, hvor en del af honoraret løbende indbetales til deres pensionsordning.

Berlingske Business har mere her.

3: B.T. kunne søndag afsløre, at fem chefer i Teknik- og Miljøforvaltningen på Københavns Rådhus valgte at slette kritiske dele fra en undersøgelse om borgernes tilfredshed med byggesagsafdelingen på trods af, at leverandøren af rapporten, Epinion, gentagne gange protesterede imod det.

I dagens udgave af avisen kræver både blå og røde partier en god forklaring fra de magtfulde topdirektører. Den historie her.

4: Efter at Socialdemokratiet har lagt et regeringssamarbejde med de Radikale i graven, er spørgsmålet i dagens Information, om det lille midterparti nu kan samarbejde med Venstre.

Næppe, lyder det fra to venstrefolk fra henholdsvis den liberale og konservative fløj i avisen.

Den historie her.

Dagens modetip og -svar

Rigsdagens Presseloges årsfest 1919... Ved nutidens Presselogefester er man da osse nydeligt klædt på, meeehn... #dkpol pic.twitter.com/NKLcGytZDs — Søren Espersen (@espersendf) June 9, 2018

Der kunne Jyllands-Posten lære noget :-) — Jan E. Jørgensen (@JanEJoergensen) June 10, 2018

Lidt kontekst her.

Dagens vejr

Overskyet. Sådan — Noa Redington (@noa_redington) 11. juni 2018

Det sker i dag

09:00 Ministre underviser børn i dyrevelfærd

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) lancerer sammen med undervisningsminister Merete Riisager (LA) undervisningsmateriale om dyrevelfærd for skolebørn fra 4.-6. klasse. Arrangementet foregår i 4.C. på Korsager skole i Brønshøj.

Ban Ki-Moon-besøg

Den tidligere generalsekretær i FN Ban Ki-Moon besøger Danmark. Besøget er til UN Live, som er et samarbejde, der søger for at skabe netværk ved at stille udstillinger op rundt omkring i verden. Formålet med UN LIVE er at engagere mennesker i FNs verdensmål. Hvor udstillingen skal være i Danmark er blandt andet noget af det, som skal diskuteres på møderne, hvor Ban Ki-Moon blandt andet besøger finansminister Kristian Jensen (V) og kronprinsesse Mary.

09:00 Konference om legalisering af cannabis

Alternativet og Gadejuristen holder i dag konference om legalisering af cannabis. Her vil partierne Alternativet, Liberal Alliance, Enhedslisten, SF og Radikale Venstre diskutere muligheden for en dansk model, der kan afløse det nuværende forbud mod cannabis.

09:30 Åbent samråd om trafikstøj

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget har transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) i åbent samråd om trafikstøj.

10:30 Åbent samråd om Vækstteamet

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og transport-, bygnings- og boligministeren Ole Birk Olesen (LA) er kaldt i samråd om overvejelserne med Vækstteamet for handel og logisk.

12:00 Sundhedsministeren præsenterer udspil om almen praksis

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby vil i dag præsentere et udspil til, hvordan fremtidens almene praksis skal organiseres. På pressemødet deltager også formanden for de praktiserende lægers organisation (PLO), Christian Freitag.

12:45 Åbent samråd om lukning af FM-båndet

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget har indkaldt kulturministeren Mette Bock (LA) til samråd. Samrådet er om, hvordan kulturministeren vil sikre sig, at der ikke sker en forringelse for billisters mulighed for at modtage trafikmeldinger ved lukningen af FM-båndet.

14:45 Åbent samråd om Israels fremfærd i Gaza

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) er i dag kaldt i åbent samråd i Udenrigsudvalget om israelernes seneste fremfærd i Gaza. Ministeren skal blandt andet redegøre for den danske regerings holdning er til drab og vold mod civile demonstranter.