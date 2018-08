Mette Frederiksen er vågnet op til en »bekymrende« undersøgelse: »Det må vække bange anelser«

Godmorgen og velkommen til en ny uge i dansk politik, som fortsætter med flere partiers sommergruppemøde.

Det vender vi tilbage til, men vi begynder dagens politiske overflyvning med et kig i Børsen. Avisen har lavet en måling over danskernes syn på statsminister Lars Løkke Rasmussen og S-formand Mette Frederiksens troværdighed og en lang række andre parametre.

Samme måling lavede avisen i 2015, hvor Mette Frederiksen blev formand for Socialdemokratiet, og nu viser den friske måling, at Mette Frederiksens troværdighed er faldende i danskerne øjne. I 2015 anså 58 procent af vælgerne hende som den mest troværdige statsministerkandidat sat direkte op mod Løkke. I dag er det faldet med 23 procentpoint til 35 procent. For Løkke har det ikke rykket sig meget. I 2015 pegede 19 procent af vælgerne på ham, mens det nu er 20 procent.

Ifølge valgforsker ved Aarhus Universitet Rune Stubager bør målingen være grundlag for panderynker i Socialdemokratiet.

»Der har ikke været nogen betydelig diskussion om Mette Frederiksens troværdighed, så det ville jeg da være bekymret for i hendes forkontor,« siger han til Børsen.

Socialdemokratiets politiske ordfører Nicolai Wammen hæfter sig dog ved, at klart flest danskere stadig foretrækker Mette Frederiksen, både når det kommer til troværdighed, og hvem de ønsker som statsminister.

Du kan læse mere om undersøgelse her (kræver abonnement).

Avisens politiske kommentator, Helle Ib, skriver i en tilhørende analyse, at det er »hårde tider for Socialdemokratiet«, der ikke står særligt meget foran den gamle blå blok i meningsmålingerne, samtidig med at hendes formodede støtter i den gamle røde blok bringer sig selv på banen som statsministerkandidater.

»Selv om Mette Frederiksen fortsat distancerer sig pænt fra hovedmodstanderen på f.eks. troværdighed, må det selvsagt derfor vække bange anelser, at Mette Frederiksen har mistet terræn på alle parametre siden 2015. En periode, der vel at mærke har været præget af store ledelsesmæssige udfordringer og kriseprægede tilstande for Lars Løkke Rasmussen og hans to regeringer,« skriver Ib.

Læs hele analysen her (kræver abonnement).

Også Jyllands-Posten har lavet en undersøgelse om de to statsministerkandidater. Her når avisen frem til, at »flest vælgere hverken foretrækker Lars Løkke eller Mette Frederiksen som statsminister«. Det gør Jyllands-Posten, selvom i alt 52 procent peger på en af de to, 30 procent Mette Frederiksen, 22 procent Løkke, mens 32 procent har angivet ingen af de to. Altså er 32 > 52 i Jyllands-Postens undersøgelse, som du kan læse om her.

Flere udlændinge får frataget opholdstilladelse. Men få bliver udvist

Selv om flere udlændinge får inddraget deres opholdstilladelse og mere end 1.000 flygtninge siden 2017 har fået besked på at forlade Danmark, er kun 25 rejst hjem. Det viser nye tal, som Berlingske skriver om i dag.

De få udrejser sker, selv om regeringen og Dansk Folkeparti i forbindelse med finanslovsaftalen i december 2017 lagde op til, at markant flere flygtninge skulle sendes tilbage til deres hjemlande.

Og tallene er ikke gode nok, siger udlændingeordfører for Dansk Folkeparti Martin Henriksen.

»Vi er godt i gang med første etape, som handler om at inddrage opholdstilladelserne. Nu skal vi i gang med anden etape, som handler om, at folk rent faktisk forlader Danmark. På det område er der mildest talt plads til forbedring,« siger han.

Det fremgår ikke af opgørelsen, hvilke nationaliteter de 1.016 flygtninge har, men ifølge ministeriets månedlige opgørelser på udlændingeområdet er der faldet afgørelse i 953 sager om inddragelse af opholdstilladelser for somaliere i 2017, mens det samme gjaldt for 372 somaliere per 31. maj i år.

Det har ikke været muligt at få en kommentar på udviklingen fra udlændingeminister Inger Støjberg (V).

Danskere vil have klimaafgifter på kød

Vi bliver i Berlingske, der – også – har været ude at stille danskerne et par spørgsmål. Her er det om, hvorvidt politikerne bør lægge afgifter på varer, som er særligt belastende for klimaet. Det mener 57 procent af de adspurgte. Til gengæld vil en stor del af de samme adspurgte gerne holde fast i deres flyrejser. Således vil kun 39 procent have afgifter på flyrejser. 68 procent af de samme respondenter svarer også, at den enkelte borger ikke selv kan løse klimaudfordringen, men at det skal løses af politikerne.

Alternativet har flere gange foreslået at lægge afgifter på klimabelastende varer som kød og flyrejser, men det vil Socialdemokratiet ikke være med til, fordi partiet frygter, at det vil ramme dem med lavest indkomst hårdest.

»Hvis man skal holde dem, der flyver meget, fra at flyve, skal det være nogle meget høje afgifter, og så sætter man simpelthen rigtigt store lønmodtagergrupper uden for spillet,« siger klimaordfører Jens Joel (S).

Læs mere her.

Regeringen vil afsætte 100 millioner kroner til de mest psykisk syge

Personer med de sværeste og mest invaliderende psykiske lidelser skal have bedre hjælp, hvis det står til regeringen, der vil afsætte 100 millioner kroner i permanente midler på den kommende finanslov. Det skriver Politiken, der fortæller, at midlerne kommer oven i 200 millioner kroner, som blev øremærket psykiatrien ved økonomiforhandlingerne med Danske Regioner tidligere i år.

»Vi er simpelthen nødt til at gøre noget fundamentalt anderledes for de allermest psykisk syge medborgere,« siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

De mest udsatte psykisk syge udgør én procent af alle psykisk syge i Danmark, men de står for 22 procent af psykiatriens samlede budget, bl.a. fordi de ofte udsættes for tvang og mange genindlæggelser.

Du kan læse mere om de nye midler her.

Fire korte nyheder, du også skal have med

1) Den tidligere ambassadør i Indien, Peter Taksøe-Jensen, får nu massiv kritik for sin embedsførelse af Rigsrevisionen. Taksøe-Jensen, der også er tidligere rådgiver for statsminister Lars Løkke Rasmussen, har bl.a. haft dyre hotelophold og flyrejser på businessclass uden påkrævet dokumentation, rod i økonomien og fejl på fejl i sager om eksport, skriver BT.

»Enhver statsansat – enhver offentligt ansat – der bare rejser lidt, ved, at der er regler på det her område. Og skulle man få lyst til at rejse på businessclass eller bo på et dyrt hotel, bør man som minimum vide, at man lige skal spørge sig for, før man gør noget galt,« siger en undrende professor, Sten Bønsing.

2) Politikerne står i kø for at revse den nye rigsadvokat, Jan Reckendorff, efter han i et interview med Politiken søndag fortalte, at han ser det som sin opgave at føre sager på den måde, som regeringen ønsker det, f.eks. i sager om udvisning af udlændinge. I Berlingske giver både S, R og SF udtryk for bekymring.

»Jeg synes, han skulle tage at fokusere mere på at være vagthund overfor regeringen i stedet for skødehund,« siger SFs retsordfører Karsten Hønge.

De blå partier er til gengæld begejstrerede.

3) DF og K krævede henover weekenden, at nye statsborgere skal give håndtryk til borgmestre ved den officielle ceremoni ude i kommunerne for at få dansk statsborgerskab. Men både Venstre og LA tøver og vil først have undersøgt, om der er juridiske problemer ved et håndtryks-krav, forklarer Venstres indfødsretsordfører, Jan E. Jørgensen, til Ekstra Bladet.

»Vi skal passe på med, at vi ikke behandler landets borgmestre, som nogen der ikke kan finde ud af noget selv. Altså ved at lave sådan nogle meget detaljerede beskrivelse af, hvordan denne her ceremoni skal foregå. Omvendt kan det jo også være meget rart for kommunerne at have et par overordnede guidelines for, hvad vi mener med, at man skal optræde respektfuld over for myndighedspersoner,« forklarer han.

4) Der bliver i øjeblikket jublet over, at flere ældre vælger at blive på arbejdsmarkedet i stedet for at gå på pension. Ifølge regeringen skyldes det en positiv konsekvens af reformer, der har udskudt efterlønsalderen, men reformerne har tilsyneladende også betydet, at flere ældre går på førtidspension, skriver Information i dag.

Dagens debat

Finder vi i Politiken, hvor kulturminister Mette Bock (LA) lancerer fire nye initiativer om børns møde med den danske historie og kulturarv, fordi der »med globaliseringen er en risiko for, at historieløshed og rodløshed sniger sig ind hos de unge«.

»Børns mulighed for at møde kunst og kultur er afgørende for deres personlige og demokratiske dannelse. Og dermed også for samfundet. Selv om der i dag er bedre adgang til kunst og kultur i børnehøjde, er der også nye udfordringer. For vi lever i en tid, der kendetegnes af fluks, utålmodighed og et enormt bombardement af medieindhold og tilbud, som rummer både skidt og kanel. Hvordan lærer vi børnene at navigere på de præmisser? Hvordan får vi dem til at sidde stille i den tid, det tager at få læst en bog højt? At få dem til at forstå, at det kræver en indsats og vedvarende arbejde, hvis man skal mestre et instrument eller blive dygtig til at danse? Og hvorfor er det i det hele taget vigtigt for et samfund, at kunst og kultur er et fælles fundament, der støbes i barndommen?«, spørger Bock og kommer som sagt med fire initiativer, som du kan læse om her.

Dagens comeback

Finder vi på Twitter, hvor Alternativets René Gade nu er tilbage, efter han tidligere på året sløjfede sin profil.

»Giver det mening at undersøge værdien af Twitter som medie- og kommunikationsplatform ved alene at stille spørgsmål og ikke selv komme med svar eller holdninger? Nu vil jeg forsøge, og har derfor oprettet en profil igen,« skriver politikeren, der også tidligere har droppet Facebook, fordi han ville ud af »ekkokammeret«. Der er han dog ikke også returneret.

Det sker i dag

Som nævnt i begyndelsen holder Enhedslisten med sin statsministerkandidat Pernille Skipper sommergruppemøde. Det sker med et pressemøde klokken 15 på Hvidovre Hospital.

Tirsdag holder de Radikale sommergruppemøde, og onsdag er det Socialdemokratiet, der inviterer til pressemøde.