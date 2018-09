Mette Frederiksen angriber Lars Løkke efter besøg på skole: »Et kæmpe bluffnummer«

Godmorgen og velkommen til ugens sidste omgang politisk morgenpost med alt, du skal vide, om dansk politik i dag.

Vi begynder med et skænderi om økonomi, som har fået oppositionen op i det røde felt. Flere partier beskylder således regeringen og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) for at »bluffe« vælgerne.

For at forstå konflikten skal vi tilbage til torsdag, hvor Lars Løkke Rasmussen sammen med undervisningsminister Merete Riisager (LA) på Morsø Landbrugsskole præsenterede et nyt erhvervsskoleudspil indeholdende 55 initiativer, der skal gøre det mere attraktivt for landets unge at uddanne sig til elektrikere, smede og bagere.

Blandt hovedpunkterne er øget fokus på praktikpladser og på folkeskolens praktiske fag, ligesom 10. klasse skal gøres mere erhvervsrettet.

Til formålet afsætter regeringen knap to milliarder kroner – omkring halvanden milliard til erhvervsskolerne og en halv til folkeskolen. Direkte adspurgt, hvor pengene skal komme fra, lød det kortfattede svar fra Løkke:

»Statskassen.«

Fra folkeskole til faglært Hovedelementerne i regeringens udspil, der skal få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse, fordelt på 12 områder: 1. Folkeskolen skal nære elevernes håndværkerdrømme Investering i nye og renoverede faglokaler, værksteder og udstyr

Valgfag i 7.-9. klasse på erhvervsskolerne

Lærere fra erhvervsuddannelserne gennemfører undervisning og aktiviteter i folkeskolen

Obligatorisk prøve i det obligatoriske praktiske/musiske valgfag i 8. klasse

Barrierer for skoleelevers ophold på virksomheder skal fjernes

Praksisfaglighed i læreruddannelsen 2. Opgør med automatvalget Et nationalt program for valg af ungdomsuddannelse for alle elever i 7. - 9. klasse

Systematisk tilgang til uddannelsesvalg i 7. - 9. klasse

Nyt undervisningsforløb »Uddannelses- og erhvervskendskab« i 8. og 9. klasse

Ny model for uddannelsesparathedsvurdering

Styrket kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse

Kompetenceudvikling af vejledere og folkeskolelærere 3. Kommunerne skal have større ansvar for søgningen Kommunerne skal sætte lokale mål for søgningen til ungdomsuddannelserne 4. Flere skal vælge rigtigt første gang Følge effekten af adgangsforudsætninger til gymnasiale uddannelser med henblik på at understøtte øget søgning til erhvervsuddannelserne 5. 10. klasse skal pege i retning af erhvervsuddannelserne Ekspertudvalg: Hvordan kan 10. klasse erhvervsrettes, så flere vælger en erhvervsuddannelse?

Understøttelse af 10. klasseaktivitet på erhvervsskolerne 6. Begejstring og faglig stolthed er grundpiller i erhvervsuddannelserne Ny og fælles fortælling som led i rebranding af erhvervsuddannelserne

Øget brug af eksterne gæstelærere på erhvervsskolerne

Bedre muligheder for supplering og adgangskurser til de videregående uddannelser

Etablering af en simpel kommunikativ model for videreuddannelsesmuligheder

Erhvervsuddannelserne er studiekompetencegivende med adgang til GSK

Dannelse inkluderes i formålsbestemmelsen for erhvervsuddannelserne

Iværksætteri og virksomhedsstart på grundforløbet 7. Attraktive ungdomsmiljøer Udvikling og udbredelse af god praksis om ungdomsmiljøer, herunder den gode modtagelse, traditioner for afslutning, for eksempel medaljer, samt identitetsskabelse og fællesskab

Krav om decentral supervision af nye erhvervsuddannelseslæreres undervisningspraksis

Forsøg med bedre muligheder for kostophold på erhvervsskoler i tyndt befolkede områder

Økonomisk ramme til øget udbud af erhvervsuddannelser i tyndt befolkede områder 8. Mere tid til afklaring og til at fordybe sig i fagene Adgangskurser for voksne på erhvervsskolerne

Adgangen til grundforløbets 1. del udvides til op til to år efter 9. eller 10. klasse

Nyt ti ugers introducerende og afklarende grundforløb (GF+) for de ældre unge og voksne 9. Kvaliteten skal være endnu bedre Kvalitetstilskud i 2019-2022 til digitalisering, ungdomsmiljø og gæstelærere

Øget gennemsigtighed gennem præsentationer af data over erhvervsskolernes nøgletal

Styrket kvalitetstilsyn og skærpede sanktioner 10. Større sikkerhed for at få en praktikplads Nyt praktikpladstilsagn

Erhvervsskolernes praktikpladsopsøgende indsats udvides

Status på praktikpladssituationen

Bedre tilbud til praktikvejledere i virksomheder 11. Social- og sundhedsuddannelserne skal appellere til flere Lønrefusion til praktikvirksomheder i overgangen mellem grund- og hovedforløbet

Forsøgsramme til forsøg på social- og sundhedsuddannelserne 12. Frihed til erhvervsskolerne Bedre muligheder for at oprette nye lokale erhvervsuddannelser

Nye procedurer for løbende og smidigere markedstilpasninger af erhvervsuddannelser

Forenkling af reglerne og tydeliggørelse af faglige udvalgs og erhvervsskolernes opgaver

Krav om obligatoriske handlingsplaner for øget gennemførelse og talentspor afskaffes.

Professionalisering af og øget ansvar til erhvervsskolernes bestyrelser Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Der gik ikke længe, fra udspillet var præsenteret, til oppositionen kom på banen. Og det særligt med kritik af regeringens regnestykke. For regeringen fastholder nemlig det omdiskuterede omprioriteringsbidrag, der betyder, at skolerne skal spare to procent om året.

Det koster i de næste tre år 1,3 milliarder kroner. Altså er nettogevinsten omkring 100 millioner kroner, hvis regeringens plan bliver til virkelighed, skriver DR, der ligesom flere medier er dykket ned i økonomien.

Og den udregning møder altså kritik. På Facebook har Socialdemokraterne delt en video med Mette Frederiksen, hvor partiet skriver:

»Lars Løkke Rasmussen har lanceret et kæmpe bluffnummer i dag.«

Også SF-formand Pia Olsen Dyhr har været ved Facebook-tasterne.

»Desværre er regeringens milliardgave fup og fidus. Regeringen får det til at se ud som om, den giver erhvervsskolerne en milliardgave. Sandheden er bare, at den fortsætter sit store uddannelsestyveri,« skriver formanden.

Vil du læse mere om udspillet – og økonomien bag – er der flere detaljer hos Jyllands-Posten her, Berlingske her og DR her.

Og så skal vi ellers videre til dagens andre politiske nyheder.

»Det kan godt være, jeg bare skal have briller«

Vi skal til Berlingske, som har haft travlt med at ringe borgmestre op.

Dansk Folkeparti har bebudet, at partiet møder op til finanslovsforhandlingerne med et krav om at ændre eller afskaffe integrationsgrunduddannelsen (IGU) for flygtninge med midlertidigt ophold i Danmark.

Men adskillige Venstre-borgmestre, som avisen har talt med, mener, at IGUen er en succes, og vil ærgre sig, hvis den bliver droppet eller skåret ned.

»Det vil være totalt ærgerligt, hvis de afskaffer den ordning. Det her er den mest optimale form for integration, der findes, og det er derfor, vi bruger den,« siger for eksempel borgmester Mogens Gade (V) fra Jammerbugt Kommune.

Udlændingeordfører for DF, Martin Henriksen, tvivler til gengæld på effekten af IGUen

Jeg kan simpelthen ikke få øje på det nye epokegørende i IGUen, men det kan godt være, jeg bare skal have briller,« siger han til avisen.

Venstres udlændingeordfører, Marcus Knuth, kalder IGUen en succes, men vil med udsigt til efterårets forhandlinger hverken frede ordningen eller det modsatte på forhånd. Hans svar kan du læse hos Berlingske her.

»Jeg vil gerne opfordre kommunerne til at sætte skatten«

Vi bliver i Berlingske, som sammen med den liberale tænketank Cepos er dykket ned i landets kommunekasser. Og kasserne bugner, viser gennemgangen.

Likviditeten i de 98 danske kommuner er således i alt vokset til 46,7 mia. kr. i 2018, hvilket er en historisk rekord og en stigning på 73 pct. siden 2010.

På top-10 over kommuner med flest penge i kassen ligger de seks i Københavnsområdet. Og top-5 består kun af hovedstadskommuner. Landets største kommune, København, kommer ind på en andenplads med en beholdning, der svarer til 18.579 kr. pr. borger. For ti år siden havde København 14.965 kr. stående pr. borger.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille anbefaler, at kommunerne sænker skatten:

»Det tyder på, at der er kommuner, der opkræver mere i skat end nødvendigt. Jeg vil gerne opfordre kommunerne til at sætte skatten ned og lade borgerne beholde deres egne penge. Det er jo urimeligt at opretholde et højere skatteniveau, end der er brug for,« siger Ammitzbøll-Bille til Berlingske.

Ifølge Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), er der disponeret med hver en krone.

»Det er rigtigt, at København har en solid likviditet. Men i realiteten er likviditeten øremærket til konkrete anlægsprojekter, for eksempel cykelstier, veje, grundkøb, nye skoler og daginstitutioner med videre, som vi skal opføre for at følge med befolkningsvæksten. Der kommer cirka 10.000 nye københavnere til hvert år, og det kræver investeringer,« siger Frank Jensen i en skriftlig kommentar.

Du kan blive klogere på den historie her.

Perspektivet, der skrider

De Radikale holder landsmøde i weekenden, og den slags plejer at kaste lidt nyheder af sig.

Det er også tilfældet i dag, hvor Politiken skriver, at partiet i højere grad vil tvinge kontanthjælpsmodtagere til at arbejde.

Ifølge partileder Morten Østergaard har det ikke haft tilstrækkelig effekt, at et bredt flertal i Folketinget i 2013 vedtog en kontanthjælpsreform, der blandt andet stillede krav til unge under 30 år om at uddanne sig. I hans optik sidder for mange fast.

Derfor foreslår Radikale Venstre, at alle modtagere af kontanthjælp under 30 år fremover »automatisk« regnes som jobparat.

»Jeg bryder mig ikke om, at vi har en kategori, hvor vi sætter folk hen og siger: »Du er ikke på vej i arbejde«, for så skrider perspektivet«, siger Østergaard til Politiken.

Du kan læse den historie – og en reaktion fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) – her.

Dagens tromme-duel

Vi bliver hos de Radikale og Politiken.

For i avisen kommer Karen Melchior (R), der går efter at overtage Morten Helvegs (R) post som spidskandidat ved valget til Europa-Parlamentet, med kritik af netop Morten Helveg. Og af en eller anden årsag handler det en del om at spille på tromme, og det kunne vi ikke stå for.

Til avisen siger Melchior blandt andet:

»Der har jeg savnet, at der er lidt mere EU-politik og visioner og lidt mindre spillen på trommer i orkester«, siger hun om Morten Helveg, der flere gange har optrådt offentligt i et band.

»Jeg vil hellere høre noget mere om, hvor han vil hen med Europa, end at høre hvor god han er til at spille trommer.«

Overordnet stiller Morten Helveg sig uforstående over for kritikken, og om sin trang til at optræde som trommeslager siger han:

»Der var engang, hvor jeg seriøst overvejede, om jeg skulle prøve at leve af det. Men den danske musikverden er bestemt ikke gået glip af noget stort.«

Hele historien her.

Her er tre historier i kort form, du også bør have med inden weekenden.

1: Når budgetloven snart skal evalueres, advarer finansminister Kristian Jensen (V) kraftigt mod at lempe på den.

Ifølge ham udgør loven fundamentet for at undgå en ny økonomisk krise, siger han til Børsen.

»Hvis du kigger tilbage på nullerne, så havde vi en årlig vækst i det offentlige forbrug, der lå markant over 1 pct. Siden 2012 har vi haft en vækst på 0,5 pct. i snit. Budgetloven har været det, der har styret os sikkert igennem de seneste år,« siger han til avisen her.

2: Dansk Folkeparti, De Radikale og SF kritiserer regeringen for at nøle med nedsættelsen af den straffelovskommission, som VLAK-regeringen lovede i sit regeringsgrundlag.

»Det er til dyb forundring, at regeringen stadig ikke har leveret,« lyder det fra Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod, i Jyllands-Posten.

I et skriftligt svar til avisen undlader justitsminister Søren Pape Poulsen (K) at svare på, hvorfor regeringen nøler med at nedsætte den kommission, den selv har stillet i udsigt.

»Mit fokus har i stedet været på en lang række strafskærpelser, ikke mindst for personfarlig kriminalitet og bandekriminalitet,« skriver han blandt andet.

3: I Jyllands-Posten løfter Facebook lidt af sløret for, hvordan man vil håndtere det kommende danske folketingsvalg.

Ifølge en skriftlig udtalelse fra det amerikanske techselskabs kommunikationschef i Norden, Peter Münster, har Facebook allerede haft møder med de danske myndigheder og forklaret, hvad selskabet vil gøre i forbindelse med det kommende valg. Det er blandt andet fuld fokus på at fjerne falske konti, der spreder misinformation, hedder det:

I første kvartal af 2018 fandt og fjernede Facebook ifølge Peter Münster 583 millioner falske konti globalt, hvoraf 98,5 pct. blev fundet af selskabets systemer.

Mere om den historie her.

Det sker i dag

10:00 Møde i Europaudvalget

På dagsordenen er blandt andet det kommende rådsmøde for almindelige anliggender, som har fokus på artikel 50; Storbritanniens udmeldelse af EU.

Ellers sker der ikke det store.

Hav en god weekend, og vi læses ved i næste uge.