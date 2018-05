Medie: Magtdeling i Venstre sender Inger Støjberg ud på »et politisk sidespor«

Godmorgen og velkommen til ugens sidste morgenpost på 73-årsdagen for proklamationen om Danmarks befrielse. Og tak for den.

I dag skal vi bl.a. forbi seneste nyt i det, der sidste uge udviklede sig til en voldsom strid om ord og omstændigheder mellem statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og chefredaktøren på Ekstra Bladet, Poul Madsen, efterspillet af den afblæste storkonflikt på det offentlige arbejdsmarked og Socialdemokratiets nye energiplan.

Men vi begynder med efterdønningerne af onsdagens regeringsrokade og torsdagens ordfører- og gruppeformandsrokade i Venstre. Det blev som bekendt partiets hidtidige medieordfører, Britt Bager, der i går blev udpeget til ny politisk ordfører - en post, hun overtager fra Jakob Ellemann-Jensen, der er ny miljø- og fødevareminister.

Berlingske kan i dag fortælle, at Britt Bager blev ringet op af Søren Gade klokken 3 natten til i går og tilbudt det vigtige ordførerskab. Tidligere på dagen havde Venstre gruppebestyrelse indstillet seks navne, Torsten Schack, Louise Schack Elholm, Jan E. Jørgensen, Marcus Knuth, Jacob Jensen og Britt Bager.

At det blev sidstnævnte, kom ifølge Berlingskes kilder som en overraskelse, eftersom de fleste havde spået, at enten Torsten Schack eller Jan E. Jørgensen ville løbe med ordførerskabet.

»Vi klappede og klappede, som var det Sovjetunionen,« fortæller en af deltagerne på Venstres gruppemøde.

Men nu går vi videre til det lovede - efterdønningerne af rokaden - for som Berlingske allerede skrev i går, afrunder regeringsrokaden formandsopgøret i Venstre, der i 2014 udspillede sig mellem formand Lars Løkke Rasmussen og hans støtter og næstformand Kristian Jensen og dennes væbnere.

Og en analyse i Weekendavisen bemærker i dag, at det ikke var de nye ministerudnævnelser, der onsdag var den vigtigste nyhed for Venstre - i hvert fald på længere sigt. Næ, avisen minder om det, »der er skrevet med småt«. Nemlig nyheden nederst i pressemeddelelsen fra Statsministeriet om, at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen indtræder som medlem af regeringens økonomiudvalg:

»Bag udnævnelsen ligger derimod en fredsslutning og en aftale om magtdeling mellem Kristian Jensen og Troels Lund Poulsen. At netop de to skulle finde hinanden, var for ikke så længe siden en utænkelighed.«

Avisen bemærker, at med Søren Pind, Esben Lunde Larsen og Søren Gades exit fra dansk indenrigspolitik forlader mange af de kræfter, Lars Løkke Rasmussen har kunnet regne sammen, partiet, der samtidig står over for en »kursjustering«, hvor Venstre vil vinde tabte storbyvælgere tilbage. Det skal udnævnelsen af Jakob Ellemann-Jensen til miljø- og fødevareminister og iværksætter Tommy Ahlers ses i lyset af.

»Det efterlader så til gengæld andre dele af partiet på et politisk sidespor. Når man spørger, hvem næste geled efter Kristian Jensen og Troels Lund Poulsen består af, lyder svaret fra de fleste: Jakob Ellemann-Jensen, men også Sophie Løhde, selv om hun ikke imponerede under de netop overståede overenskomstforhandlinger.

Hvem der derimod ikke nævnes, er Inger Støjberg – for ikke ret lang tid siden omtalt som muligt formandsemne. Men nu – selv blandt gamle støtter – beskrevet som endimensionel og med udpræget mangel på holdånd,« skriver Weekendavisen.

Ifølge BT ligger der ligefrem »en større plan« bag udnævnelserne af ministrene Jakob Ellemann-Jensen, Eva Kjer Hansen og Tommy Ahlers.

De to førstnævnte tilhører ifølge avisen partiets liberale fløj i udlændingepolitikken, og Ahlers er heller ingen nationalkonservativ. Samtidig har Søren Pinds suppleant i Folketinget, Martin Geertsen, talt om behovet for mere udenlandsk arbejdskraft til hovedstadsområdet. Og det får Dansk Folkeparti til at »rase«, skriver avisen.

»Det er helt på månen,« siger DF-udlændingeordfører Martin Henriksen, der også kalder det »meget svært at arbejde sammen med en minister (Tommy Ahlers, red.), som har kaldt flygtningestrømmen mod Danmark »et marginalt« problem.«

Og europaparlamentariker Morten Messerschmidt (DF) erklærer, at »jeg havde meget hellere set en mand som Marcus Knuth længere fremme i partiet og i regeringen. I stedet for dette nye caffe latte-segment, som de nye ministre repræsenterer.«

Venstres nyslåede politiske ordfører, Britt Bager, maner dog til besindighed. Den stramme udlændingepolitik består, siger hun, »selvom vi måske kommer lidt mere mælk i kaffen fremover«.

Og så skal vi videre.

Sólrun Løkke Rasmussen stoppet som lærer efter »gensidig aftale«

I sidste uge fik statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) infight med Ekstra Bladet en del overskrifter.

Ekstra Bladet havde nemlig begået en artikel, om at statsministeren havde været med som sin hustru, Sólrun Løkke Rasmussens, bisidder til en »alvorlig samtale« mellem hende og rektoren på læseskolen under N. Zahles Gymnasieskole, hvor hun arbejde. Artiklen skrev, at mødet endte med, at Løkkes hustru var blevet fyret fra sin stilling - hvad der fik Løkke til at fare i flint på Twitter og beskrive artiklen som »fake news« og en »løgnehistorie«.

Nu har Sólrun Løkke Rasmussens advokat rettet henvendelse til Ekstra Bladet med det budskabet, at statsministerens hustru stoppede på skolen »efter gensidig aftale«. Det fremgår af en mail, som rektoren på N. Zahles Gymnasieskole har sendt til advokaten Karoly Németh.

»(...) på given foranledning kan (jeg) bekræfte, at Sólrun Løkke Rasmussen ikke er blevet fyret, men fratrådt sin ansættelse ved skolen efter gensidig aftale«, skriver rektoren.

I Karoly Nemeths henvendelse til Ekstra Bladet fremgår det desuden, at der blev indgået en »fratrædelsesaftale« mellem N. Zahles Gymnasieskole og Sólrun Løkke Rasmussen 5. marts 2018.

I sidste uge skrev Sólrun Løkke Rasmussen selv i en sms til Berlingske, at hun ikke var blevet fyret. I samme artikel erklærede Ekstra Bladet-chefredaktør Poul Madsen, at det centrale i historien ikke var Sólrun Løkke Rasmussens fratrædelsesforhold, men statsministerens optræden som sin hustrus bisidder. Men han sagde også om Sólrun Løkke Rasmussens afgang, at »i min terminologi er det en fyring«. Og det fastholder han i dag:

»Vi kan konstatere, at Sólrun ikke selv sagde op. Hun fratrådte efter gensidig aftale, og - som vi har beskrevet - efter et forløb, hvor det stod klart, at ansættelsesforholdet ikke kunne fortsætte,« siger Poul Madsen:

»Den her historie handler i bund og grund ikke om Sólrun, men om Lars Løkkes dømmekraft. Hvis Løkke-familien vil gøre Sólrun til hovedperson for at aflede opmærksomheden fra statsministerens ageren, så deltager vi gerne i en retssag.«

Avisen er ikke lykkedes med at få en kommentar fra statsminister Lars Løkke Rasmussen. Hele historien her.

S i kamp for milliardfond og »krig« mod plasticposer

Fra magtpolitiske skærmydsler og stridigheder mellem politiker og presse, går vi nu til den konkrete politik.

For Socialdemokratiet præsenterede torsdag et klima- og miljøudspil på et pressemøde i Kolding.

Og ifølge Jyllands-Posten erklærer partiet ligefrem »krig mod plasticposer«. Partiet vil i hvert fald »komme plasticforureningen til livs« og foreslår derfor bl.a., at afgifterne på plasticposer skal op, at der skal pant på flere slags plasticflasker.

»Vi ønsker at sætte et lille prismærke - et lille antal kroner - på alle plasticposer, fordi danskerne skal have oplevelsen af, at plasticposer har en særlig værdi og er en ressource. Så vil man bruge poserne flere gange,« siger miljøordfører Christian Rabjerg Madsen til avisen.

Berlingske har i dag set nærmere på ét af udspillets forslag, nemlig at den danske stat skal oprette en statsejet fond, der på globalt plan skal investere i fremtidens grønne løsninger. Fonden, The Global Future Foundation, skal finansieres med 20 milliarder kroner fra den danske statskasse

»Fonden vil være ejet af den danske stat, der skyder 20 mia. kroner ind som en grundkapital. Men herudover skal den være politisk uafhængig og operere på markedsvilkår. Der vil blive udpeget advisory board bestående af personer fra verdens største, industrielle investorer, internationale virksomheder og anerkendte forskere og eksperter i grøn omstilling,« lød det fra Socialdemokratiets Dan Jørgensen på pressemødet.

Læs mere her.

Også Politiken fokuserer på forslaget om denne grønne fond, der får »resten af den røde opposition til at klappe i hænderne«. Fra Dansk Folkeparti er modtagelsen dog mere kølig:

»Jeg synes måske, at man skyder lidt over målet med sådan et projekt. Det handler basalt om, at vi skal føre energi- og klimapolitik i Danmark. Det mener jeg ærlig talt godt, at vi kan klare selv, uden at skulle indkalde den globale elite til at hjælpe os med det«, siger DFs klima- og energiordfører, Mikkel Dencker, til avisen.

Også Venstres klima- og energiordfører, Thomas Danielsen, forholder sig skeptisk over for dét forslag, men partiet var generelt set positivt stemt over Socialdemokratiets grønne plan - i hvert fald på Twitter:

Dagens analyse

... står Børsens politiske kommentator, Helle Ib, for, og den handler både om klima- og miljøpolitikken og ugens ministerrokade. Rokaden, der sender »byprofilen« Jakob Ellemann-Jensen ind på miljø- og fødevareministerposten skal nemlig sende et grønnere signal, skriver hun. Men:

»Venstre kan selvsagt ikke bilde sig ind, at vælgerne, for hvem den grønne dagsorden er determinerende for næste valgkryds, pludselig får Venstre som førstevalg. At posten som politisk ordfører nu besættes af en kvinde, får heller ikke kvindelige vælgere til pludselig at flokkes om Venstre,« lyder den kølige iblyse, der har gjort Jakob Ellemann-Jensen til »ugens optur«, mens han forgænger, Esben Lunde Larsen (V), tituleres »ugens nedtur«:

»Mens Søren Pind blev storkrammet ud med berettigede beklagelser over, at dansk politik mister en exceptionel passioneret og spændende skikkelse, tager Esben Lunde Larsens exit fra ministerposten sig umiddelbart mere sølle ud. Som en ensom ulv trasker han ud af et miljø, hvor han aldrig rigtigt fik succes.

Men reelt er historien om vestjyden mere nuanceret (...) Han lykkedes med brede forlig om bl.a. naturpakke, husdyrloven og håndtering af MRSR-truslen og veterinæraftalen. Han stod i spidsen for et historisk ryk for urørt skov.«

Læs hele analysen her.

Den store OK18-fortælling

Videre til Politiken, der i dag har fokus på efterdønningerne af en anden nylig begivenhed: Store bededags-forliget om nye overenskomster i det offentlige, der - i hvert fald foreløbig - har afblæst en storkonflikt på det offentlige område.

Avisen skriver, at den 61-årige Per Bonvig Christensen, der har 20 års direktørerfaring med børn og unge i Næstved Kommune, skal stå i spidsen for kommission, der skal bane vej for enighed mellem KL og Danmarks Lærerforening om lærernes arbejdstid.

Men han tør over for Politiken ikke garantere en ny arbejdstidsaftale:

»Jeg har fået et løfte fra KL og Danmarks Lærerforening om, at man aktivt og helhjertet vil gå ind i den proces, der skal foregå det næste halvandet år. Men at give garantier om en arbejdstidsaftale kan jeg selvfølgelig ikke. Derfor har jeg også sagt, at hvis ikke de spiller med, så er det ikke en opgave, jeg kan løse. Men jeg kan sige, at der er en stærk vilje til at arbejde anderledes hos de to parter,« siger Per B. Christensen til avisen.

Politiken har også begået en længere baggrundsfortælling om overenskomstforhandlingerne.

Her kan man læse om et tidspunkt, hvor fagbevægelsens top troede, at en konflikt var uundgåelig, om ikke-rygeren Michael Ziegler, KLs chefforhandler, der på »rekordtid« blev »forvandlet til midlertidig ryger i en større sags tjeneste«. Om en hundelort med den medfølgende besked »tak for lort, hilsen lærerne«, som Socialpædagogerne-formandens søn fandt i postkassen, og om lærerformand Anders Bondo Christensen, der afviste et tilbud om afregning af lærernes arbejdstid efter seks måneder.

Baggrunden er ikke online, men kan læses i papiravisen.

To korte:

1. I forbindelse med forhandlingerne om en reform af beskæftigelsesindsatsen ønsker regeringen vil fokusere mere på private løntilskudsjob og omvendt luge ud i forskellige uddannelsesordninger. Fagbevægelsen er kritisk. Det skriver Jyllands-Posten.

2. Tidligere beskæftigelses- og integrationsborgmester i København Anna Mee Allerslev (R) fik udført arbejde for knap en halv million kroner af Øens Murerfirma i sin lejlighed i København. Det viser en ny undersøgelse fra kommunen, skriver BT. Øens murerfirma var en tæt samarbejdspartner med Allerslevs tidligere forvaltning.

Det sker i dag

08:30: KL og Lærernes Centralorganisation præsenterer Per B. Christensen som kommissionsformand ved et pressemøde

I aften: Stearinlysene tændes i mange vinduer i anledning af årsdagen for Danmarks befrielse i 1945.

Morgenposten ønsker alle læsere en god weekend.