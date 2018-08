Lokale Venstre-folk sender brev direkte til Støjberg: Du må gå ind i sag om 13-årig pige

Godmorgen!

Inden vi når til historien bag overskriften, skal vi runde forsiden af Politiken.

Avisen skriver, at regeringen nu lægger op til at lappe en smule på de stærkt udskældte besparelser, der har ramt dansk kultur de seneste år.

Kulturminister Mette Bock (LA) vil således føre 100 millioner kroner tilbage til kulturlivet om året i fire år. Men regeringen vil til gengæld ikke sætte en stopper for det såkaldte omprioriteringsbidrag, der hvert år siden 2016 har medført besparelser på to procent på kulturlivets budgetter.

Millionindsprøjtningen skal primært gå til de store, statslige institutioner, fortæller kulturministeren.

»Vi prioriterer eliten og talentet. Eliten er blandt andet de store, statslige kulturinstitutioner, Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Det Kongelige Teater,« siger Mette Bock til Politiken:

»Man må have politisk mod til at sige, at der er noget, der er vigtigere end andet, når vi prioriterer.«

I et længere interview med avisen siger hun desuden:

»Vi kunne have valgt at aflyse omprioriteringsbidraget og bare fortsætte, men vi har valgt at foretage nogle valg, hvor vi styrker udvalgte områder, der trænger til det.«

Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev, glæder sig over de ekstra penge – men de kommer ikke til at lukke sparehullerne, siger han.

»Vi kan desværre ikke stoppe den besparelsesproces, vi er i gang med. Vi mangler 30 millioner kroner i 2021, og vi kan ikke lukke det hul med disse midler. Støtten er, så vidt jeg har forstået, også øremærket til udvikling og ikke til drift,« siger Rane Willerslev til avisen.

Socialdemokratiets kulturordfører, Mogens Jensen, er ikke begejstret for regeringens planer og skriver på Twitter:

Et lille plaster på et åbent sår. Seneste 4 år har Bock og DF skåret 640 mio kr. på kultur, heraf 270 mio kr i provinsen. Det gør man også de næste 4 år. Nedskæring ialt : 880 mio kr. En markant svækkelse af dansk sprog og kultur #dkkultur @DRNyheder https://t.co/6XnqHVb42i — Mogens Jensen (@MogensJensenS) 22. august 2018

Læs nyheden hos Politiken her og et interview med Mette Bock her.

Partifæller sender brev med appel til Støjberg

Og så skal vi til historien bag overskriften.

TV 2 kunne i går aftes fortælle, at en gruppe lokale Venstre-politikere fra Vesthimmerlands Kommune har henvendt sig direkte til udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i en sag om en 13-årig thailandsk pige, der er blevet udvist.

Udlændingenævnet har afgjort, at der ikke er grundlag for, at den 13-årige pige, Aphinya Pechmuang, kan blive integreret i Danmark, og at hun derfor ikke kan få lov til at blive, selv om hendes mor bor her, er dansk gift og har opholdstilladelse.

Aphinya Pechmuang har indtil nu boet i Vesthimmerlands Kommune. Og sagen har fået Venstres byrådsgruppe i den nordjyske kommune samt borgmester Per Bach Laursen (V) til at sende et brev til Inger Støjberg samt til Udlændingenævnet, hvor de anmoder om, at beslutningen om udvisningen bliver revurderet.

Venstres gruppeformand i Vesthimmerlands byråd, Kurt Friis Jørgensen, fortæller til TV 2:

»Vores indtryk er, at det er en beslutning, der er blevet truffet ved et skrivebord langt væk, uden at man har hørt omgivelserne om pigens integration. Man bør tage nogle lidt mere menneskelige hensyn.«

Aphinya Pechmuang kom til Danmark i marts 2017, efter hendes mor, der er gift med en dansk mand, havde opholdt sig i landet siden 2012. Udlændingenævnet har i sin afgørelse af udvisningssagen lagt vægt på, at moren lod datteren blive hos sin mormor i Thailand i fem år, inden hun kom til Danmark.

Venstre-politikerne mener, at andre faktorer bør spille ind – eksempelvis den 13-årige piges sprog, skoleevner og sociale relationer i Danmark.

Udlændingenævnet oplyser, at afgørelser om familiesammenføringer er endelige, »med mindre en af de to parter indbringer dem for en domstol«.

I en skriftlig kommentar til TV 2 understreger Inger Støjberg, desuden, at hun ikke kan blande sig i sagen.

»Det ville simpelthen være ulovligt, og derfor håber jeg også på forståelse for, at jeg naturligvis respekterer armslængden til de konkrete afgørelser,« siger hun.

De Radikales stedfortrædende politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, kommenterede sagen i går på Twitter, hvor hun skrev:

Tak for at sige fra venstrefolk! Hold fast i det. Og så kan vi måske lægge den falske præmis i graven om at alle danskere jo ønsker status quo på udlændingepolitik. Det her er jo så meningsløst og tåbeligt. Hvad siger @Spolitik? Skal vi ikke lave dette om? Sammen? #dkpol https://t.co/ZZc2P1RGsU — Sofie CarstenNielsen (@sofiecn) 22. august 2018

Læs hele historien hos TV 2 her.

Hemmeligt dokument afslører regeringsplaner

Vi går videre til Avisen Danmark, der har fået fingre i et hemmeligt regeringsdokument, der afslører, hvordan regeringen overvejer at give støtte til landets tørkeramte landmænd, som står til at miste milliarder af kroner efter den hede sommer.

Dokumentet, der er 35 sider langt og er forfattet af embedsmænd i Skatteministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og Finansministeriet, beskriver de muligheder for økonomisk krisehjælp, som regeringen internt kæmper om at blive enig om, skriver avisen.

Landbrug & Fødevarer har talt for, at landmændene skal slippe for at betale de såkaldte jordskatter, som årligt indbringer knap en halv milliard kroner til kommunerne. Tidligere talte landbrugsorganisationen blot om en udskydelse af jordskatten.

Begge scenarier er grundigt beskrevet i det lækkede regeringsnotat, skriver Avisen Danmark. Statsgaranterede lån til de ramte landmænd er også på bordet, ligesom regeringen arbejder med muligheden for at udbetale en regulær krisestøtte.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har ikke ønsket at udtale sig til avisen.

Læs mere her.

Én ting vil Mette Frederiksen ikke røre ved

I går holdt Socialdemokratiet som bekendt pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde.

Det skete på et bagtæppe af kaos i den røde lejr.

Kort fortalt: Alternativet og Enhedslisten bejler begge til statsministerposten, og den radikale leder, Morten Østergaard, har krævet en skriftlig aftale fra Socialdemokratiet, hvis de Radikale skal pege på S-formand Mette Frederiksen som statsminister. Aftalen skal ifølge Østergaard sætte klare linjer om alt fra udlændingepolitik til økonomisk politik.

På pressemødet forholdt Mette Frederiksen sig så for første gang til den røde uro. Hun slog fast, at de partier, der vil støtte hende som statsminister, »selvfølgelig« får indflydelse på en socialdemokratisk regerings politik.

Men udlændingepolitikken kan der ikke røres ved, betonede hun.

»Selvfølgelig er det sådan, at de partier, der er parlamentarisk grundlag for en socialdemokratisk regering, er tættere på den regering, end de partier, som ikke er parlamentarisk grundlag,« sagde Mette Frederiksen og tilføjede:

»Udlændingepolitikken skal ligge fast. Den skal være funderet hen over den politiske midte, og den skal have opbakning fra et bredt repræsentativt udsnit af befolkningen.«

I samme ombæring afviste hun blankt at imødekomme Morten Østergaards krav om en skriftlig aftale.

Berlingske har samlet op på pressemødet, og dén artikel kan du læse her.

Ekstra Bladet fangede i går Morten Østergaard til en snak om meldingen fra Mette Frederiksen. Han hævdede, at han ikke var »det mindste overrasket« over tonerne fra S-formanden, og derudover fandt følgende ordveksling sted:

Mette Frederiksen betegner situationen i rød blok som et kaos. Er den det?, spurgte Ekstra Bladet.

»Det kan vi godt kalde det, men det er et selvskabt kaos, som er en konsekvens af det, som Mette Frederiksen har gjort gennem valgperioden,« svarede Østergaard.

Så kaosset er Mette Frederiksens skyld?

»Ja,« lød det korte svar fra den radikale leder.

Artiklen er ikke online, men kan findes på side 4 i dagens trykte avis.

Fire hurtige

1. En anden historie, der fyldte i går, er historien om et nyt kaos i Skat.

Som Berlingske tirsdag kunne fortælle, har Rigsrevisionen for første gang nogensinde taget forbehold for hele Skats regnskab i det samlede statsregnskab. Det betyder, at Rigsrevisionen ikke kan garantere, at regnskabet er rigtigt.

Det er alvorligt, fordi Skats indtægter udgør mere end halvdelen af statens samlede indtægter.

I går blev Rigsrevisionens rapport og bemærkningerne til den fra Statsrevisorerne – en uafhængig institution under Folketinget, der består af seks politikere – så offentliggjort.

Og kommentarerne var ikke til at tage fejl af.

»Det er så usædvanligt, så jeg måtte gå tilbage og sige, at i hele den periode (som statsrevisor, red.) har jeg aldrig hørt om noget lignende. Det er meget, meget usædvanligt og meget, meget alvorligt. Og derfor er og bliver kritikken også derefter,« lød det eksempelvis fra statsrevisor Henrik Thorup (DF).

Berlingske har samlet op her.

2. Skatteminister Karsten Lauritzen (V) forventer i dag at indgå en aftale med Dansk Folkeparti og de Radikale om at rydde op i en lang række »gakkede« afgifter. Det skriver Børsen.

For to et halvt år siden blev et udvalg sat til at komme med forslag til, hvilke afgifter der kunne luges ud i, og nu regner Karsten Lauritzen altså med at lande en aftale.

På hans udrensningsliste står blandt andet kaffeerstatningsafgiften, snusafgiften og den såkaldte bamseafgift, som særligt Tivoli er begejstret for udsigten til at slippe af med. Skatteministeren forventer, at den politiske aftale vil fjerne byrder for erhvervslivet for mellem 50 og 60 millioner kroner.

Bliv klogere på dén historie hos Børsen her og lær mere om bamseafgiften her.

3. Da den danske regering i juli skulle sende et svar FNs Børnekomité, der havde kritiseret Danmark for at krænke Børnekonventionen i behandlingen af en sag om omskæring af en mindreårig, somalisk pige, blev en central oplysning fjernet. Det skriver Information.

I svaret undlod regeringen således alle oplysninger om, at Flygtningenævnet trodser kritik fra Børnekomitéen i sager om kvindelig omskæring i Somalia, hvilket gjorde svaret mindre opsigtsvækkende, skriver avisen.

4. Danske arbejdsgivere har i dag ret til at få aktindsigt i, hvad langtidssygemeldte medarbejdere har talt med deres læge og psykolog om.

Men den praksis vil beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) nu lave om på, skriver Politiken.

Dagens citat

Kommer fra Dansk Folkepartis landbrugsordfører, Lise Bech, i dagens Ekstra Bladet. Det handler om Jakob Ellemann-Jensen, der i dag skal i samråd om pesticider i grundvandet.

Dansk Folkeparti kritiserer miljø- og fødevareministeren for ikke at udlevere det fulde indhold af et notat om sprøjteforbud ved vandboringer, som oppositionen og støttepartiet har krævet at se.

Lise Bech siger til avisen om Ellemann-Jensen:

»Han er jo en flink fyr, der kan en masse vittigheder, og i nogle tilfælde sidder han bare og joker lidt med tingene. Men jeg forventer egentlig, at han lægger sig fladt ned og siger, at ordførerne burde have fået alle papirerne tidligere.«

Læs historien hos Ekstra Bladet her.

Netavisen Altinget skrev i øvrigt en lignende historie i går, hvor Lise Bech sagde, at miljø- og fødevareministeren ikke kan »joke sig ud af den her sag, som han har for vane at gøre«. Den kan du læse her.

