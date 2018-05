»Løkke får ingen venner på den udnævnelse, og i forvejen har han stort set ingen«

Godmorgen og velkommen til den politiske morgenpost, som giver dig overblikket over alt det, du skal vide om dansk politik i dag.

Dagens gennemgang kommer til at stå i rokadens tegn. For medierne er ikke overraskende fyldt med analyser og nyheder om onsdagens rokade, der betød, at Danmark fik tre nye ministre:

- Jakob Ellemann-Jensen, der indtil nu har været Venstres politiske ordfører, blev ny miljø- og fødevareminister efter Esben Lunde Larsen (V).

- Eva Kjer Hansen, der tidligere har været minister og nu er medlem af Folketinget, blev udnævnt til minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde, hvor hun afløste Karen Ellemann (V).

- Desuden blev erhvervsmanden Tommy Ahlers – rokadens store overraskelse – udnævnt til ny uddannelses- og forskningsminister. Ahlers er medlem af regeringens Disruptionråd, ligesom han medvirker i DR-programmet »Løvens Hule«. Han erstatter Søren Pind (V).

Det var dog ikke kun på ministerholdet, at der blev byttet rundt onsdag.

Det blev der således også i regeringens økonomiudvalg, der sammen med det såkaldte koordinationsudvalg er et af regerings to magtfulde udvalg, hvor topministre koordinerer regeringens politik. Skatteminister Karsten Lauritzen (V) er således sendt uden for døren, mens beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er ny mand i udvalget.

Torsdag morgen er endnu en brik også faldet på plads. Her har Venstres folketingsgruppe officielt valgt ny politisk ordfører. Valget er faldet på den 41-årige Britt Bager, der er valgt i Østjyllands Storkreds.

Ifølge TV2 ØSTJYLLAND fik Bager beskeden klokken 3 natten til torsdag. Til mediet siger hun:

»Jeg er beæret og ydmyg over for den kæmpe opgave, det er at være politisk ordfører. Men når jeg har sagt ja til jobbet, er det også fordi, jeg tror, jeg kan bibringe posten en ny og anderledes profil, siger.«



Også posten som gruppeformand i Venstre er nu besat. I går indstillede Lars Løkke til, at folketingsgruppen valgte den afgående minister Karen Ellemann til posten, og minsandten om de ikke lyttede, og her til morgen har valgt den erfarne politiker.

Kristian Jensen og magtbalancen

Traditionen tro fører den slags udskiftninger på ministerhold og i udvalg til en stribe analyser. Dem får du et kort overblik over herunder:

DRs politiske korrespondent, Christine Cordsen, ser blandt andet nærmere på, hvad rokaden betyder for magtbalancen mellem statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Venstres næstformand, finansminister Kristian Jensen (V), og hun har netop fokus på udskiftningen i Økonomiudvalget:

»Troels Lund Poulsen er en af Lars Løkke Rasmussens nære allierede, mens Karsten Lauritzen var på Kristian Jensens hold under formandsopgøret i Venstre i 2014. Da Løkke udvidede sin regering med Liberal Alliance og De Konservative, røg Troels Lund Poulsen ud af økonomiudvalget - i høj grad af hensyn til den indre magtbalance i Venstre,« skriver hun og uddyber:

»Udskiftningen er et signal om, at Løkke vil have Troels Lund Poulsen længere ind i magtens centrum frem mod valget. Og så viser det måske også, at Kristian Jensen efterhånden er så uantastet som kronprins, at det er ufarligt at pille lidt ved magtbalancen mellem Løkkes og Kristian Jensens støtter.«



Hos Politiken ser journalist Kristian Klarskov nærmere på Jakob Ellemanns rolle. I en nyhedsanalyse skriver han, hvordan Ellemann kan stige i Venstre-geledderne, hvis han gør det godt på sin nye ministerpost:

»Med posten som miljø- og fødevareminister får han mulighed for at vise, at han er i stand til at håndtere et stort og teknisk kompliceret ministerområde og samtidig holde balancen mellem de miljø- og landbrugspolitiske interesser, som forgængerne Eva Kjer Hansen og Esben Lunde Larsen har haft umådelig svært ved.«

»Lykkes det, vil han stå med en ret komplet profil til den kamp om næstformandsposten, som venter i det øjeblik, partiformand Lars Løkke Rasmussen takker af.«

»Selv om der i store dele af Venstre er efterspørgsel efter en kvinde i toppen af det mandsdominerede parti, er det værd at notere, at den siddende næstformand, Kristian Jensen, ser et overordentligt stort lys i den yngste Ellemann-Jensen på tinge.«



Børsens politiske kommentator, Helle Ib, skriver i sin analyse, hvordan rokaden måske ikke rykker det store, og at der kun er tale om en justering:

»Venstre-folk er næppe så naive af natur, at de bilder sig selv ind, at chancerne for at vinde næste valg nu er højnet markant. Men rokaden blandt Venstre-ministrene vidner om, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i hvert fald har forsøgt at reparere og finjustere på signalerne udadtil. Et reklamebureau ville nok sige: Lidt grønnere, lidt frækkere - og med magtbalancen intakt,« skriver Ib.



Berlingskes politiske kommentator, Thomas Larsen, mener ligeledes ikke, at det bliver den her rokade, som ændrer der store for Venstre og regeringens vinderchancer ved det valg, som skal afholdes om senest et år.

»Det er ikke en ueffen rokade, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) lancerede onsdag formiddag, for den rummer en stribe kloge strategiske skaktræk. Når det er sagt, hører det med til historien, at den er så begrænset i skala, at den næppe kommer til at gøre en nævneværdig forskel for Venstre og regeringen. Derudover trækker det voldsomt fra i det samlede regnskab, at den som bekendt er blevet udløst af Søren Pinds exit fra regeringen – for dermed er Venstre blevet berøvet en absolut toppolitiker. Den nøgterne dom over rokaden er derfor, at den næppe vil gøre vejen til genvalg kortere for Løkke.«



I Ekstra Bladet skriver avisens politiske kommentator, Hans Engell, at rokaden og udnævnelsen af Tommy Ahlers som minister formentlig har affødt lidt murren i krogene i Venstre.

»I Venstres gruppe vil der stensikkert sidde en del folk, som med rette mener, de langt mere havde fortjent den ministerpost. Løkke får ingen venner på den udnævnelse, og i forvejen har han stort set ingen. Skvattede han i Vandrehallen, var der ikke mange i Venstre, der ville hjælpe ham op.«



Dagens fire citater

Onsdagens rokade bød også på en stribe læseværdige citater.

Den politiske morgenpost har samlet til bunke herunder:

1: Til Berlingske forklarer et medlem af Venstres folketinggruppe, at Søren Pinds exit koblet med Søren Gades (V) kandidatur til Europa-Parlamentet har gjort Kristian Jensens til den sande vinder af onsdagens rokade:

»Vejen til kongeslottet er banet for Kristian Jensen«.

Den liberale kommentator og Venstre-kender Jarl Cordua siger i samme artikel:

»Bedetæpperne i partiet har i længere tid alle vendt den samme vej – mod Kristian Jensen. Det eneste, jeg kan se forhindre det, er, hvis Løkke vinder næste valg og bliver siddende. Så kan Kristian Jensen ende som sådan et Prins Charles-fænomen, hvor tiden bare går og går. Jeg tror, det er en teoretisk diskussion.«



2: Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, gik i går i flæsket på den nyudnævnte Tommy Ahlers, som i et interview med Finans.dk i 2015 sagde:

»Danmarks problem er jo ikke, at vi har for mange udlændinge. Problemet er, at vi får for få.«

Martin Henriksens reaktion hos Ekstra Bladet i går:

»Når jeg ser på det, han har sagt tidligere, så må jeg bare sig, at han lader til at være en rigtig kulturradikal halal-hippie. Og det er meget ærgerligt, hvis det er dem, der er ved at overtage i Venstre.«

»Man får efterhånden det indtryk, at Støjberg fungerer mest som en, der skal aflede folks opmærksomhed fra det faktum, at Venstre ønsker mere indvandring.«



3: På BTs forside kan man i øvrigt læse, at samme Tommy Ahlers engang »svinede Løkke«. Avisen er faldet over et andet Finans.dk-interview fra 2015, hvor Ahlers sagde, at ingen ledende politikere nogensinde har tjent penge til det danske samfund.

»Lars Løkke? Han har aldrig været ude og lave noget privat. Kristian Thulesen Dahl? Helle Thorning? Hele vejen rundt. De har aldrig været ude og skabe arbejdspladser, vokse omsætningen og få et salgsteam til at fungere. Det er egentlig ikke så underligt, at de kun kan finde ud af at bruge penge. For de har aldrig prøvet andet.«



4: Apropos hvad folk tidligere har sagt. SFs Jacob Mark skrev i går på Twitter:

Til orientering fra en uddannelsesordfører i oppositionen: Om Tommy Ahlers og alle hans tidligere udtalelser: For mig er tavlen visket ren. Nu er Tommy Ahlers minister, og så er det de udmeldinger, han kommer med fra nu af, der gælder. Det tror jeg gavner debatten #dkpol #uddpol — Jacob Mark (@jacobmark_sf) 2. maj 2018

Og så forlader vi ellers onsdagens rokadefokus.

Her er tre nyheder, du også skal nå at have med i dag

1: To år før, Danske Bank-ledelsen efter eget ud­sagn opdagede problemer i sin estiske filial, blev banken og Finanstilsynet advaret om mulig hvidvask. Det skriver Berlingskes Business.

Banken forsikrede dengang om, at der var styr på kunder­ne. Banken har vildledt – og tilsynet har sovet i timen, siger kritikere til avisen.



2: Facebook har lidt et historisk tab af værdi og tillid fra brugerne efter affæren om Cambridge Analytica, hvor brugernes data – uden deres viden – er blevet brugt til profilering og udnyttet til politisk markedsføring.

Skandalen lader dog ikke til at have vakt til videre eftertanke i regeringen, skriver Politiken.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) fastholder således sine planer om at bruge borgernes persondata til at lave dataprofilering – uden at oplyse de registrerede borgere om det, hedder det i avisen.

Det fremgår af to svar fra ministeren til Folketinget om det omstridte og forsinkede lovforslag til en databeskyttelseslov, der skal træde i kraft allerede 25. maj.



3: I et forsøg på at hjælpe flere nødlidende kvinder, der udsættes for vold og seksuelt misbrug i konfliktramte lande, putter Danmark nu 60 mio. kr. i et nyt samarbejde med verdens største humanitære fødevareorganisation, FN’s Fødevareprogram (WFP). Det skriver Jyllands-Posten.

Pengene skal gå til en ny, særlig pulje, som specifikt vil have fokus på at beskytte piger og kvinder.



Dagens debatindlæg

Hos Berlingske skriver Torben Steno, vært på Radio24syv-programmet »Cordua & Steno« og musiker, om Søren Pinds exit fra politik:

»Med Søren Pinds farvel blev et i forvejen åndsfattigt folkestyre endnu en gang lettet for intellektuel tyngde.«

»Det generer helt sikkert ikke det store flertal af hverken borgerlige og slet ikke de småborgerlige vælgere. De betragter dannelse og dybde som unyttige egenskaber, der blot bruges til at distancere sig fra de jævne mennesker, som både partiet Venstre og Småborgerligt Folkeparti – som Alex Ahrendtsen har tilladt mig at kalde DF – begge skamløst lefler for.«



Dagens opgave til ligestillingsminister Eva Kjer Hansen

På Twitter gjorde Henrik Qvortrup i går opmærksom på, at regeringens centrale udvalg er en smule fattige på kvinder.

Her er regeringens fire centrale udvalg. Er det ikke en sag for den nyudnævnte ligestillingsminister, @EvaKjerHansen?#dkpol pic.twitter.com/zkfsW3m1SP — Henrik Qvortrup (@QvortrupHenrik) 2. maj 2018

Det sker i dag

Gruppemøder

08.00 - 10.00 Dansk Folkeparti

08.00 - 10.00 Venstre

08.45 - 09.45 Alternativet

09.00 - 10.00 Socialistisk Folkeparti

09.00 - 10.00 Radikale Venstre

09.00 - 10.00 Det Konservative Folkeparti

09.00 - 10.00 Socialdemokratiet

08:00 Venstre skal vælge ny gruppeformand

Venstres nuværende gruppeformand, Søren Gade, har tidligere meddelt, at han stopper senest i forbindelse med Venstres sommergruppemøde, da han vil forsøge at blive valgt til Europa-Parlamentet.

10:00 Møde i salen

I dag er der møde i Folketingssalen. En stribe lovforslag bliver behandlet på dagens møde. Her bliver flere forslag om databeskyttelse blandt andet behandlet. Desuden behandles et forslag om nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land.

10:15 Åbent samråd om høring over Trafikplan

Transport-, bygnings- og boligministeren Ole Birk Olesen (LA) er i dag kaldt i samråd om høringen over Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032. Ministeren skal blandt andet svare på, hvorfor han sender en trafikplan i høring, som går imod flere politiske aftaler om betjening af jernbanen.

13:00 Socialdemokratiet præsenterer klima- og miljøudspil

Socialdemokratiet præsenterer udspillet »Danmark skal igen være en grøn stormagt – en klima- og miljøpolitik der samler Danmark«. Det sker på et pressemøde på Naturskolen Marielund i Kolding. Tilstede på pressemødet vil være formand Mette Frederiksen, gruppenæstformand Dan Jørgensen, klima- og energiordfører Jens Joel og miljøordfører Christian Rabjerg Madsen.

14:00 Åbent samråd om EU’s målsætning om vedvarende energi i 2030

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) er i dag kaldt i samråd om, hvorvidt EU's målsætning om 27 procent vedvarende energi i 2030 bør hæves til minimum 34 procent. Ministeren skal blandt andet redegøre for, om han vil arbejde for at ændre målsætningen.

14:30 Åbent samråd om Danske Banks involvering i hvidvask

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) er i dag kaldt i samråd om Finanstilsynets undersøgelse af Danske Banks involvering i hvidvask. Ministeren skal blandt andet svare på, om han mener, der har været tilstrækkeligt tilsyn med Danske Bank.

14:30 Åbent samråd om stigning i antallet af børn og unge med psykiatrisk diagnose

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og børne- og socialminister Mai Mercado (K) er i dag kaldt i samråd om stigning i antallet af børn og unge, der får en psykiatrisk diagnose. Ministrene skal svare på, hvordan regeringen forholder sig til, at flere og flere børn og unge bliver diagnosticeret med angst eller depression.

15:15 Åbent samråd om regeringens vækstmål

Finansminister Kristian Jensen (V) er i dag kaldt i samråd om regeringens vækstmål. Ministeren skal blandt andet svare på, om det er realistisk for regeringen at nå sine centrale økonomiske mål om at hæve velstanden med 80 milliarder kroner.

15:30 Åbent samråd om mangel på uddannet personale i ældreplejen og transport mellem plejebesøg

Ældreminister Thyra Frank (LA) er i dag kaldt i samråd om mangel på uddannet personale i ældreplejen og om manglende tid til transport mellem plejebesøg.

16:00 Åbent samråd om placering af ny statslig institution i København

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) er i dag kaldt i samråd om oprettelse og placering af ny statslig institution i Adelgade i København. Ministeren skal blandt andet forklare, hvorfor hun vælger at oprette og placere den nye statslige institution Nationalt ID-Center i København og ikke andre steder i Danmark.