Kulturministeren giver reprimande til DRs chef på direkte tv: Kom så i arbejdstøjet

Gårsdagens store historie var som bekendt, at regeringen fremlagde sit bud på et nyt medieforlig. Det blev diskuteret heftigt, som det også fremgår af overskriften, men inden vi når til den palaver, tager vi et hurtigt kig på de helt overordnede elementer i udspillet.

Det endelige medieudspil skal gælde for 2019 til og med 2023 og skal varsle helt nye tider, må man forstå på navnet bag udspillet: »Nye medier, nye vaner, nye tider«.

Før påsken blev regeringen enige med Dansk Folkeparti om at skære 20 procent på DRs budget, og med udspillet i går kom regeringen så også med sit bud på, hvordan fremtidens public service landskab skal se ud de kommende år.

I overskrifter vil regeringen bl.a. følgende:

40 procent af TV2 skal sælges.

TV2-regionerne skal spare to procent om året de kommende fem år.

Besparelserne på DR skal blandt andet ske ved at lukke to af mediets i alt seks tv-kanaler.

Den særlige public service-pulje skal seksdobles og øges fra 35 millioner kroner årligt til omkring 220 millioner kroner årligt. Men DR skal ikke kunne søge midler fra den.

En tv-kanal med kulturindhold og folkeoplysning samt en DAB-radiokanal med klassisk musik og kulturformidling skal sendes i udbud.

Kulturminister Mette Bock (LA) lagde ved præsentationen i Kulturministeriet i går ikke skjul på, at der er brug for en forandring i forholdet mellem public service-medier og private medier, og at danskernes forbrug af DR og medier ligeledes er under forandring.

»Danskernes mediebrug er under massiv forandring. Det kalder på en mere tidssvarende mediepolitik. Vi skal styrke den mediemangfoldighed, som borgerne efterspørger, og som er fundamentet for et levende demokrati med troværdige medier,« sagde Mette Bock.

Senere på dagen var Mette Bock i diverse medier og fortælle om udspillet, også i Debatten på DR 2.

Her var hun blandt andre op imod DRs generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, og DR-chefen fik sagt nogle ord, som gjorde kulturministeren så sur, at hun gav en løftet pegefinger til DR-chefen, hvis øverste chef jo er netop kulturministeren

Maria Rørbye Rønn sagde i Debatten, at hun ikke ville gå ind i alle detaljer, for det var debatteret gennem lang tid, og at det nu var »utroligt vigtigt at sige, at nu er det tid for politikerne at gå i arbejdstøjet«.

»Jeg står ikke her for at gå ind i alle detaljer, for de her emner har jo været debatteret rigtig lang tid, men når det er sagt, så vil jeg sige, at vi skal spare 773 mio. kroner, og vi har en opgave med at gå alt igennem vi skal spare alle de steder, hvor vi kan, hvor det giver mening, hvor brugerne mærker det mindst muligt, men det er ikke muligt at finde 773 mio. kroner uden at det også påvirker produktionen af nyt dansk indhold,« sagde hun.

Det fik Mette Bock til at afbryde:

»Nu har jeg hørt dig, jeg har simpelthen ikke mødt dig gennem et helt år, uden at du har sagt, at man skal vide, at hvis man sparer på DR, så bliver det et andet DR. Jamen, det er jo meningen, Maria Rørbye Rønn. Det er meningen, at vi skal have et andet DR, end det vi har haft indtil nu. Du sidder som topchef i det her hus, og nu siger du, at vi skal i arbejdstøjet som politikere. Jeg vil meget intenst opfordre til, at DRS ledelse og bestyrelse også går i arbejdstøjet og prøvet at tage det her som en spændende opgave og se på, at DRs rolle selvfølgelig skal ændres markant i et helt andet mediebillede. Det glæder jeg mig sådan til at høre dig tale om, i stedet for at gentage, og gentage, og gentage, at det bliver et andet DR; det er jo meningen med det.«

Rørbye Rønn: »Jeg vil godt sige, at DRs ledelse tager den her opgave på sig.«

Bock: »Det glæder mig.«

Rørbye Rønn: »Det har jeg sagt adskillige steder og hele vejen igennem… Det jeg sagde indledningsvis var sådan set for at kvittere for, at nu kommer der en politisk forhandling, og at I ikke skal høre DR blande sig i hver eneste detalje i den politiske forhandling, så det var sådan set af respekt for den politiske proces. Så det tror jeg sådan set, at du misforstod.«

Du kan se hele programmet her.

Her kan du læse et større interview med ministeren.

Her kan du får mere baggrund om udspillet, og reaktioner fra flere andre politikere, og her kan du læse, at Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen er yderst kritisk.

I Berlingske kan du læse en fin baggrund om en årelang værdikamp om DR.

Kan du slet ikke få nok af udspillet, kan du læse hel baduljen i regeringens udspil lige her.

S sikrer regeringen flertal for burkaforbud

I stedet springer vi videre til Berlingske, som i går kunne fortælle, at regeringen nu er sikret flertal for sit burkaforbud, som ikke må hedde burkaforbud og derfor hedder tildækningsforbud.

Regeringen stod rent faktisk og manglede mandater til den nye lov, fordi Liberal Alliance har stillet sine folketingsmedlemmer frit hvoraf størstedelen vil stemme imod.

Socialdemokratiet har længe krævet indrømmelser for at lægge stemmer til forslaget, og det er nu lykkedes for justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Som et tillæg til forbuddet skal politiet fremover vurdere, om en person, der overtræder tildækningsforbuddet, er udsat for social kontrol – fx vold i hjemmet eller tvang til at bære burka – og i den forbindelse sikre den rigtige hjælp.

Politiet kan også vælge at inddrage kommunen, som vil få ansvaret for at yde hjælp og støtte.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) understreger i en skriftlig kommentar, at forslaget skal »øge respekten for vores fællesskab og bekæmpe parallelsamfund«.

»Dansk Folkeparti har støttet lovforslaget fra begyndelsen, og jeg er meget tilfreds med, at Socialdemokratiet nu også bakker op om forslaget, hvor vi sammen er blevet enige om at sætte fokus på indsatsen mod social kontrol i forbindelse med overtrædelser af et kommende tildækningsforbud,« siger han.

Du kan læse mere om den historie her, hvor du også kan læse reaktioner fra politiet, S, LA og DFs Martin Henriksen, der er ikke er sådan helt oppe at ringe over tilføjelsen til lovforslaget

»Jeg opfatter det som præciseringer af noget, politiet allerede skal i dag. Hvis det er det, der skal til for, at Socialdemokratiet stemmer for, så fred være med det. Vi vil bare have det her forbud gennemført.«

Her kan du læse et stort og interessant interview med Sarah, som har gået i dansk vuggestue, dansk børnehave og dansk Folkeskole, og som bærer niqab, og som nu står til at blive kriminel.

Samuelsen vinker farvel til vitalt mål for regeringen

Liberal alliance holder i weekenden landsmøde, og op til det har Børsen talt med partiets leder, Anders Samuelsen. Her erkender han, at regeringen ikke vil kunne nå sin målsætning om at øge væksten med 80 mia.kr., fordi der ikke er flertal for ønsker om reformer.

»Der er ikke noget, der tyder på, vi når det, for der er ikke flertal for det i Folketinget . Men det er regeringens ambition, « siger han.

I et andet større interview med Børsen siger Samuelsen også, at LA går til valg på at fortsætte regeringssamarbejdet med Venstre og Konservative.

»Vi har et rigtig godt og tillidsfuldt samarbejde. Griner sammen og slås sammen,« siger Anders Samuelsen.

Det interview kan du læse her (kræver abonnement).

Syge børn og kræftpatienter fritages for lockout

Regionerne har fortrudt lockoutvarsel på fire centrale områder, som nu undtages fra den mulige konflikt på arbejdsmarkedet, skriver Jyllands-Posten.

Det er Danske Regioner på arbejdsgiversiden og Yngre Læger og Overlægeforeningen, som repræsenterer medarbejderne, der er blevet enige om at fritage de fire områder.

Og det glæder Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen.

»Derfor er vi selvsagt også tilfredse med, at regionerne nu er kommet på bedre tanker. Vi har hele tiden syntes, at det var problematisk at lockoute netop disse områder, fordi vi har at gøre med meget syge mennesker, som efter vores mening ikke skal blandes ind i en arbejdskamp,« siger hun.

Læs mere om det her.

Pape vil undersøge skjult PET-arkiv

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil nu lægge pres på Rigsarkivet for at overtage resten af PETs data, skriver Politiken. Det sker, efter at Pape har givet urigtige oplysninger til Folketinget om sletning af data i PET, hvor Politiken har afsløret, at PETs dataoplysninger om personer ikke slettes, men overføres til Rigsarkivet eller et arkiv hos PET, som agenter kan få adgang til.

»Den særlige ordning her, som jo hører til arkivloven, den kendte jeg ikke til under samrådet. Og det er klart, at havde jeg gjort det, så – selv om det ikke var det, samrådsspørgsmålet gik på – havde det været passende, at jeg havde nævnt det som en bemærkning til det. For at der ikke bliver misforståelse omkring det«, siger Søren Pape Poulsen og fortsætter:

»Derfor har jeg nu bedt PET om at komme med en orientering til retsudvalget for at få det her helt på plads omkring Rigsarkivet,« siger han.

Du kan læse den historie her.

Dagens analyse

Finder vi i Berlingske, hvor avisens politiske kommentator, Thomas Larsen:, har skrevet om…medieudspillet:

»En umiddelbar kortlægning af de politiske frontlinjer i Folketinget peger klart i retning af et smalt medieforlig. Indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

I S-ledelsen har man på intet tidspunkt klappet i hænderne over, at regeringen og DF vil beskære DR med 20 procent. Men på de indre linjer har S-toppen reelt været parat til at acceptere tilpasningen, hvis sparekronerne vel at mærke blev brugt til, at andre fremover ville kunne få adgang til at producere dansk kvalitetsindhold.

Som regeringens medieudspil foreligger, ligner det - set med socialdemokratiske briller – en for stor spareøvelse. Derfor er det ikke sandsynligt, at S vil indgå en aftale med regeringen. Hvilket også klart blev afspejlet i kommentarerne fra S-ordfører, Mogens Jensen. Jovist er S parat til at møde op ved forhandlingsbordet, men Jensen gjorde det klart, at S ikke vil acceptere »voldsomme nedskæringer« på dansk indhold.«

Læs analysen her.

Dagens infight 2

Vi runder af med endnu en rask lille disputs om medieudspillet, denne gang internt hos de Konservative.

For kort efter regeringens fremlæggelse markerede landsformanden for Konservativ Ungdom, Anders Storgaard, på Twitter, at han var knap så tilfreds med regeringens herunder Konservatives medieudspil.

»Regeringens nedskæring af Radio24syv er en katastrofe for Danmark. Man har byttet oplysning, dannelse og debat for musik, reklamer og genudsendelser. Nej tak til endnu en kommerciel pladderadio,« skrev han med henblik på, at Radio24syv står til at skulle skære 33 procent af budgettet, men til gengæld får mulighed for at tjene penge på reklamer.

Det fik de Konservatives gruppeformand, Mette Abildgaard, til tasterne.

»Er det her oplysning og dannelse Anders Storgaard? Argh, mon dog. Der er også plads til at skære på 24Syv....,« svarede hun og linkede til Radio24syvs sladdermagasin ’Det vi taler om’ – som er et program, der bramfrit og ukritisk videreformidler ubekræftede rygter og sladder til lytterne.

Og så fortsatte det ellers derudad:

Anders Storgaard: »Så du vil skære 1/3 af en fremragende stations budget, fordi du kan finde ét dårligt program? Håber ikke det er sådan, I tager beslutninger derinde.«

Mette Abildgaard: »For det skrev jeg nemlig, Anders? Plat at komme med stråmænd på den måde. Men jeg gjorde dig opmærksom på, at ikke ALT de laver er "oplysning, dannelse og debat".«

Anders Storgaard: »Mener du, at mere musik, flere reklamer og færre penge kommer til at skabe mere oplysning, dannelse og debat?«

Mette Abildgaard: »Start du med at svare på mit spørgsmål. Men det har jeg aldrig påstået. Men pengene går til andre gode ting, som fx en forøgelse af public service puljen og ny radio + tv kanal med kulturfokus.«

Anders Storgaard: »At diskutere enkelte programmer er fløjtende ligegyldigt for en generel diskussion om Radio24syv, medmindre du i dyb alvor vil påstå, at det er repræsentativt for kanalen. Der er mange gode tiltag, men det ændrer ikke på, at man ødelægger noget af det, der allerede virker.«

Mette Abildgaard: »Jeg er bare principielt mega modstander af, at vi skal bruge public service kroner på noget, som mediet selv definerer som et "sladderprogram". Uanset hvem der så medvirker af sympatiske mennesker.«'

Se tråden her.

Det sker i dag

10.00 Møde i folketingssalen. Blandt andet med en forespørgsel fra Alterntativet til statsministeren om borgernes tillid til de folkevalgte på Christiansborg. Hele programmet her.

