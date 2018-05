Kristian Jensen angriber stor rapport fra Enhedslisten: Jeg forstår det simpelthen ikke

God-tirsdag-morgen og velkommen til dagens politiske morgenpost.

I dag skal du blandt andet læse om et telefonopkald en sen nat, der varslede en ny trussel mod Danmark, ligesom du kan blive klogere på, at et politisk flertal ser ud til at være på vej med et loft over, hvor mange dage om året du må leje din lejlighed ud via Airbnb.

Men først skal vi rundt om en tilbagevendende diskussion på Christiansborg, der i dag får nyt liv:

Diskussionen om Finansministeriets regnemodeller.

Det kan lyde teknisk, men debatten er både væsentlig og interessant.

Først lidt baggrund:

Enhedslisten har længe kritiseret Finansministeriets måde at regne på. Når ministeriet skal udregne konsekvenser af politiske tiltag, regnes der med de såkaldte dynamiske effekter, også kaldet adfærdseffekter. Her regner man ud, hvordan borgerne vil reagere på for eksempel en skattelettelse, herunder om de vil arbejde mere.

Det er en metode, som Enhedslisten ikke vil benytte sig af, fordi Finansministeriets regnemodeller kun kan udregne de dynamiske effekter af skattelettelser, men ikke af investeringer i velfærd som for eksempel uddannelse, sundhedsvæsen og børnepasning.

Derfor bliver billedet skævt, mener partiet.

Enhedslisten har derfor gennem længere tid arbejdet på en omfattende rapport, der kaster et kritisk blik på regnemodellerne. Den rapport er nu klar og præsenteres på forsiden af Information i dag.

Partiet mener grundlæggende, at regnemodellerne favoriserer højreorienteret økonomisk politik. I rapporten konstaterer Enhedslisten blandt andet, at Finansministeriet baserer sine antagelser på forældede studier og spinkel dokumentation, når det udregnes, hvorvidt lavere sociale ydelser resulterer i lavere ledighed og en bedre samfundsøkonomi.

Partier kommer også frem til, at ministeriets antagelser om, hvordan lavere skat fører til øget arbejdsudbud, baserer sig på et »tyndt forskningsmæssigt« grundlag.

Og så fremhæver Enhedslisten endnu en gang, at det er et problem, at Finansministeriet ikke regner med dynamiske effekter af offentlige udgifter.

Derfor skal de røde partier have ændret modellerne, mener Enhedslistens erhvervsordfører, Pelle Dragsted.

»Sådan som det fungerer i dag, kan det ikke fortsætte,« siger han til Information.

Enhedslisten får opbakning fra Socialdemokratiet og de Radikale, der også mener, at Finansministeriets regnemaskine trænger til en opdatering.

»At mene, at det ikke har en samfundsmæssig positiv effekt at investere i uddannelse og ikke at anerkende, at det øger produktiviteten og folks deltagelse i samfundet, er simpelthen himmelråbende forkert. Det burde slå ud på alle økonomiske parametre, så at vurdere effekten til nul, det er helt vanvittigt,« siger finansordfører Martin Lidegaard (R) til avisen.

Finansminister Kristian Jensen (V) er dog af en noget anden opfattelse.

Han fremhæver, at Finansministeriet allerede har nedsat en uafhængig arbejdsgruppe, der kigger nærmere på regnemetoderne.

»Alle har ret til deres egne holdninger, men ingen har ret til deres egne fakta. Fakta er, at ændringen af ydelsesniveauet øger folks lyst, aktivitet og villighed til at søge job. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor Enhedslisten i en tid, hvor der er så meget snak om fake news udgiver en 120-siders rapport der ligger helt skævt i forhold til, hvad fagøkonomer kommer med af vurderinger,« siger Kristian Jensen til Information:

»Jeg kan godt forstå, at det er irriterende for Enhedslisten at få at vide, at deres politik ikke hænger sammen. Men sådan er det nu engang. Man har en politik, der ikke hænger sammen, og derfor forsøger man at ændre regneprincipper i stedet for at ændre politik.«

Hele historien her.

I sidste uge så Berlingske desuden nærmere på slagsmålet om regnemodellerne. Her undrede flere økonomer sig over, at Enhedslisten selv når frem til, at partiets store 100-dages-plan går i plus. Det mener økonomerne nemlig ikke, at den gør.

»Jeg vil aldrig glemme det opkald«

Vi forlader regnemaskinen i Finansministeriet og bevæger os som lovet videre til historien om et særligt natligt opkald. Den er at finde i Berlingske i dag og handler om, at regeringen nu er klar med en indsats, der skal styrke sikkerheden mod cyberangreb i Danmark.

Cyberangreb som det, der ramte A.P. Møller-Mærsk for knap et år siden.

Du får indledningen på historien her:

Opkaldet fra hovedkvarteret kom klokken fire om natten 27. juni sidste år.

Vi er under angreb, lød beskeden til modtageren af opkaldet, Mærsk-bestyrelsesformand Jim Hagemann Snabe:

»Jeg vil aldrig glemme det opkald.«

Som verdens største containerrederi var A.P. Møller-Mærsk blevet offer for et tæt på ødelæggende hackerangreb. En computervirus omtalt som »NotPetya« lammede selskabets computere og IT-systemer, der håndterer logistikken over de tusindvis af skibe, millioner af containere og havneterminaler rundt om i verden.

Læs også Et telefonopkald kl. fire om natten varslede en ny trussel mod Danmark: Nu kommer regeringens svar

For det danske statsapparat blev Mærsk-angrebet sammen med andre storstilede hackerangreb et vidnesbyrd om, at nogle af tidens største farer mod Danmark kommer fra uventet kant med en kraft, der kan lamme såvel virksomheder som infrastruktur.

Derfor præsenterer forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) og innovationsminister Sophie Løhde (V) senere i dag en national strategi for cybersikkerhed sammen med erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

Med en økonomisk indsprøjtning på halvanden milliarder kroner og 25 konkrete initiativer skal både myndigheder, virksomheder og borgere involveres i kampen mod kriminelle eller fjendtligtsindede cyberangreb, fortæller de to ministre til Berlingske.

»Spørgsmålet er ikke længere, hvornår vi bliver angrebet, men hvordan vi står rustet, når det sker,« siger Sophie Løhde til avisen.

Planen indeholder blandt andet ny lovgivning og en styrket koordinering mellem myndighederne samt efteruddannelse af samtlige statsansatte. Derudover skal børn og unge have mere undervisning om sikkerhedsrisici, ligesom der oprettes et døgnbemandet »cybersituationscenter« under Center for Cybersikkerhed, der skal holde overblik og koordinere indsatsen i tilfælde af større angreb.

Du kan få et overblik over initiativerne i faktaboksen herunder samt hos Berlingske her.

Den nationale strategi Regeringen igangsætter 25 initiativer inddelt i tre hovedkategorier, der skal styrke Danmarks cyber- og informationssikkerhed samt koordinere indsatsen de kommende fire år: Tryg hverdag

- Nyt nationalt cybercenter

Et døgnbemandet cybersituationscenter skal overvåge den aktuelle nationale sikkerhedstilstand og fungere som kontaktpunkt ifm. hændelser.

- Lovgivningsinitiativer

Forslag til ændret lovgivning skal styrke Center for Cybersikkerheds mulighed for at opdage og stoppe cyberangreb.

- Styrket prioritering af national IT-infrastruktur

Oversigt og handleplan for virksomheder og myndigheder med særligt samfundskritiske funktioner.

- Minimumskrav til myndigheders arbejde med cybersikkerhed.

- Udbygge overvågningsindsatsen af statens kritiske IT-systemer

- Fælles indgang til indberetninger for virksomheder og myndigheder

- Landsdækkende center i dansk politi til modtagelse af anmeldelser om IT-kriminalitet

- Styrket samarbejde om forebyggelse og håndhævelse over for IT-kriminalitet

- Øget sikkerhed omkring identitetsbeviser som eks. pas, kørekort og NemID

- Øget sikkerhed omkring kommunikationen statens myndigheder imellem



Bedre kompetencer

- Digital dømmekraft

Samlet indsats for at øge opmærksomheden på IT-sikkerhed for børn, unge og undervisere.

- Informationsportal

En portal med information til borgere, virksomheder og myndigheder.

- Styrket oplysningsindsats til borgere og virksomheder

Landsdækkende oplysningskampagner og målrettede indsatser mod særligt udfordrede.

- Investering i forskning i ny teknologi

- Etablering af offentligt-privat partnerskab til øget IT-sikkerhed

- Opbygning af sikkerhedskultur i staten Fælles indsats

- Sektorvise strategier og sikkerhedsenheder

Gælder sektorerne for energi, sundhed, transport, tele, finans samt søfart.

- Tværgående taskforce mellem ministerier skal bistå sektorerne

- Bedre styr på leverandører af outsourcet IT

- Etablering af styregruppe til at tyrke national koordinering

- Løbende tilstandsmålinger af cybersikkerheden i Danmark

- Fornyet overblik over særligt beskyttelsesværdig information hos myndigheder

- En fællesoffentlig arkitektur for informationssikkerhed

- Øget indsats for at styrke den dataetiske indsats.

- Styrket internationalt engagement Udvid faktaboks Skjul faktaboks

90 > 70

Vi griber fat i Politiken, der i dag har historien om, at der nu tegner sit et flertal for et loft over, hvor mange dage om året du må udleje din bolig via Airbnb.

Regeringen har oprindeligt spillet ud med et loft på maksimalt 90 udlejningsdage om året, mens Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har krævet 70.

Og regeringen ser nu ud til at bøje sig.

»Vi er parate til at bøje os langt for at få en aftale med regeringens støtteparti og Socialdemokratierne,« siger skatteminister Karsten Lauritzen (V) til Politiken.

Han mødes senere i dag med de øvrige regeringspartier, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og de Radikale for at forhandle om en ny politisk aftale om de fremtidige reglerne for udlejning gennem Airbnb. Karsten Lauritzen betegner det selv som et »knald-eller-fald-møde«.

Læs også Sass i opgør med »grådighedens korstog«: Det burde kalde til mere oprør

Foruden udlejningsloftet vil den kommende Airbnb-aftale efter alt at dømme indeholde skærpet kommunal skattekontrol, ligesom der er lagt op til at indføre et nyt fælles fradrag for alle de boligtyper, der bliver lejet ud via udlejningsportalen.

Alle Airbnb-værter kan i fremtiden højst tjene 28.000 kroner skattefrit om året på at leje deres bolig ud, uanset om det er en lejebolig, en ejerbolig eller en andelsbolig. Hidtil har det været muligt at beregne skattefradraget som en procentdel af ejendommens værdi.

Historien er ikke på nettet endnu, men kan læses på side 7 i dagens Politiken.

Tre hurtige

1. Et flertal på Christiansborg kræver handling i forbindelse med en sag om en ung psykisk syg mand, der er sigtet for at dræbe en købmand i Suldrup i Nordjylland i sidste år.

Den unge mand boede på et opholdssted, og i søndags kunne DR fortælle, at ingen af de ni medarbejdere, der tog sig af ham i dagene op til drabet, havde en socialfaglig uddannelse.

Der er i dag ingen uddannelseskrav til personalet på socialpædagogiske opholdssteder, men det er der brug for nu, lyder det fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF.

»Det er ikke godt nok, at der ikke er et uddannelseskrav. Der bør være et krystalklart uddannelseskrav,« siger Socialdemokratiets socialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil, til DR.

Socialminister Mai Mercado (K) erklærer sig åben over for at indføre uddannelseskrav og vil indkalde til forhandlinger med Folketingets partier i næste uge.

2. Hvis en offentlig institution præsterer bedre end budgettet, skal medarbejderne have mulighed for at beholde en del af pengene som private lønbonusser.

Sådan lyder et nyt forslag fra Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, skriver Jyllands-Posten. Forslaget er en del af en større plan for ændringer af den offentlige sektor, som Socialdemokratiet går til valg på.

»Hvis personalet nedbringer sygefraværet fra ni procent til tre procent, tjener man jo penge på det. Det er da fint, hvis det så kommer personalet til gode,« siger Sass til avisen.

3. Ghettoaftalen, som regeringen indgik med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF i sidste uge, rammer især hjemløse og fattige. Det advarer Rådet for Socialt Udsatte, Mødrehjælpen og Kirkens Korshær om i dagens udgave af Kristeligt Dagblad.

Nye tal fra Domstolsstyrelsen viser, at fogeden i 2017 satte 2.306 enlige eller familier ud af deres bolig – en stigning på ni procent i forhold til året før.

Det tal vil nu vokse som følge af ghettoaftalen, lyder advarslen. Aftalen betyder nemlig blandt andet, at kontanthjælpsmodtagere bliver afskåret fra at bosætte sig i de 16 mest udsatte boligområder, og det vil ifølge organisationerne gøre det sværere for hjemløse samt enlige og familier med dårlig økonomi at finde en billig bolig.

Dagens til middag hos

Vil du vide lidt mere om, hvad der bliver serveret hjemme hos Lars von Trier, når en kulturminister kommer på besøg, skal du læse denne her historie hos Jyllands-Posten i dag.

I februar besøgte kulturminister Mette Bock (LA) nemlig den danske filminstruktør som et led i forberedelserne til forhandlingerne om et nyt medieforlig samt en ny filmaftale, skriver avisen.

Skuespilleren Sofie Gråbøl var også til stede ved middagen, og hun havde angiveligt medbragt en hjemmelavet cheesecake. Derudover var der »en særlig slags laks«, bøf og salat på menuen.

Få flere detaljer her.

Dagens fødselar

Det sker i dag

Statsministeren deltager i R20-klimakonferencen i Østrig

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) deltager i R20-klimakonferencen i Østrig. Organisationen R20 er etableret af Californiens tidligere guvernør Arnold Schwarzenegger for at styrke klimaindsatsen blandt ikke-statslige aktører. Konferencen blev indledt med en middag i går aftes, hvor forbundskansler Sebastian Kurz var vært. I dag deltager statsministeren i et panel om konkrete løsninger, der kan bidrage til at indfri klima- og verdensmålene. Løkke mødes desuden med Slovakiets nyvalgte premierminister, Peter Pellegrin, i dag.

11.30: Regeringen præsenterer strategi for cyberforsvar

Regeringen præsenterer sin plan for, hvordan Danmark skal forsvare sig mod cyberangreb. Det er innovationsminister Sophie Løhde (V), forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), der præsenterer planen på et pressemøde i Finansministeriet klokken 11.30.

13.00: Møde i salen

I dag er der møde i Folketingssalen. Statsministeren er i Østrig, og der er derfor ingen spørgetime. En stribe lovforslag bliver dog behandlet på dagens møde. Desuden er der en forespørgsel til justitsminister Søren Pape Poulsen (K) af blandt andre Peter Kofod Poulsen (DF) om flere ANPG-kameraer til politiet.

13.00: Grønlands nyvalgte parlament samles

Medlemmerne af Grønlands parlament, Inatsisartut, indkaldes til konstituerende møde i dag og onsdag 16. maj. Traditionen tro begynder samlingen med morgenkaffe i Hans Egedes Hus klokken 9.00 lokal tid (klokken 13.00 dansk tid, red.) hvorefter medlemmerne følges i procession til gudstjeneste i Vor Frelser Kirke klokken 10.00. Efter gudstjenesten følges medlemmerne atter i procession til Inatsisartut-bygningen, hvor den konstituerende samling påbegyndes klokken 11.00.

14.00: Europaudvalgsmøde

Folketingets Europaudvalg mødes i dag på Christiansborg. Mødet omhandler blandt andet de kommende rådsmøder for udenrigsanliggender for både handel og udvikling.

14.15: Åbent samråd om kapacitet i psykiatrien

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i åbent samråd. Ministeren skal redegøre for, hvilke tiltag regeringen i samarbejde med regionerne og kommunerne vil tage for at øge behandlingskapaciteten i psykiatrien. Derudover skal ministeren kommentere Lægeforeningens undersøgelse, der viser, at landets psykiatere er tvunget til at udskrive ikke-færdigbehandlede patienter, som følge af massiv mangel på psykiatriske sengepladser.

14.30: Kunst- og Kulturpolitisk Topmøde

Dansk Kunstnerråd holder i samarbejde med Kulturmødet Mors 2018 og Have Kommunikation et Kunst- og Kulturpolitisk Topmøde på Christiansborg. På mødet deltager blandt andre kulturminister Mette Bock (LA), politikere, kulturpersonligheder og formanden for Folketingets Kulturudvalg, Orla Hav (S).

15.00: Åbent samråd om økonomisk støtte til det tyrkiske militær

Åbent samråd med udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) om, hvorvidt EU og Danmark har givet økonomisk støtte til udstyr til det tyrkiske militær

15.15: Samråd om behandling af kroniske smertepatienter

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til endnu et åbent samråd i dag. Ministeren skal på dette samråd redegøre for sin holdning til den behandling, kroniske smertepatienter tilbydes i Danmark i dag, herunder om ministeren er tilfreds med denne, og hvilken samlet plan regeringen har for at forbedre behandlingen af smertepatienter.

16.00: Enhedslisten udgiver kritisk rapport om regnemodeller

Efter flere års arbejde præsenterer Enhedslisten rapporten »Den Politiske Regnemaskine«, som er en kritik af Finansministeriets regnemodeller.

16.00: Ghettoforhandlinger om børneinstitutioner

Regeringen forhandler ghettoplan for børneinstitutioner med alle partier undtagen Enhedslisten. De drøfter, om børn skal tvinges i vuggestue og børnehave som etårige, og hvordan børn fordeles i institutioner og skoler for at undgå såkaldte ghettoskoler.

17.00: Dronningen og politikere fejrer nyuddannede håndværkere

Klokken 17.00 vil dronning Margrethe være med til at fejre de dygtigste nyuddannede håndværkere med en medalje. Der skal uddeles medaljer til 73 håndværkere fra 19 forskellige fag, og dertil uddeles der legater for omkring en million kroner. Udover dronning Margrethe vil Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), folketingsmedlem Bertel Haarder (V) og Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), være til stede. Medaljefesten er arrangeret i samarbejde med NEXT Uddannelse København og TEC.