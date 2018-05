Joachim B. Olsen strides med konservativ borgmester: »Magen til åndssvag diskussion skal man lede længe efter«

God-mandag-morgen og velkommen til ugens første omgang politisk morgenpost.

Inden vi når til historien bag dagens overskrift, skal vi først dykke ned i en historie om stigende udgifter og dernæst runde en historie om faldende kriminalitet.

Vi begynder i Politiken, som kan fortælle, at Danmark i dag bruger flere penge på offentlig velfærd end på noget tidligere tidspunkt.

Siden år 2000 er de offentlige udgifter således steget med 136 milliarder kroner målt i inflationsrensede priser, så de sidste år løb op i 1.100 milliarder kroner.

Af de penge går halvdelen til offentligt forbrug, som ofte betegnes som velfærdsudgifter, og det er ikke mindst sundhedsområdet, som regeringen og Folketinget har besluttet at bruge flere penge på, skriver avisen på baggrund af en analyse af udviklingen i de offentlige udgifter fra 2000 til 2017, som Finansministeriet har udarbejdet.

»Det vigtigste, man kan læse i analysen, er, at igennem de seneste 17 år, hvor Venstre har haft regeringsmagten i de 13 år, har vi haft en konstant vækst i det offentlige forbrug«, siger finansminister Kristian Jensen (V) til Politiken.

Læs også Falsk overlæge angreb Lars Løkke Rasmussen og Venstre: Nu skal politiet se på sagen

Bør det ikke gøre ondt på en liberal politiker, når mere end halvdelen af den samlede danske økonomi bliver brugt på den offentlige sektor, spørger Politiken ministeren i et længere interview inde i avisen.

Næh, lyder svaret omtrent:

»Jeg synes, det er glimrende, at Danmark er et velfærdssamfund«, siger han.

Du kan læse mere om den historie her

Få overblikket - hver dag Du er i gang med at læse den politiske morgenpost. Her får du dagligt det fulde overblik med de vigtigste historier, analyser og debatter i dansk politik. Få politisk morgenpost direkte i din indbakke hver morgen ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Du er nu tilmeldt Politiko Morgenpost nyhedsbrevet.

Tilmeldingen blev ikke modtaget.

Tjek e-mail-adresse og forsøg igen.

Du kan også følge politiko.dk på Facebook og Twitter.

»Lige ned i helvede«

I Berlingske kan man læse, at alt imens regeringen med sin ghettoplan lægger op til at fordoble straffen for forbrydelser begået i udsatte boligområder, går det tilsyneladende den rigtige vej med kriminaliteten i netop de udsatte boligområder.

Det fremgår af tal fra Rigspolitiet, som avisen har fået aktindsigt i.

Målt på antallet af anmeldelser er kriminaliteten i perioden 2013-2017 faldet med 30 procent de steder i landet, der af Rigspolitiet identificeres som »socialt udsatte boligområder«.

Til sammenligning er antallet af anmeldelser af kriminalitet på landsplan faldet med 12 procent i samme periode.

Fakta om udsatte boligområder Regeringen fremsatte i februar med den såkaldte ghettoplan et forslag om at skærpe straf for kriminalitet begået i særligt udsatte områder, som politiet skal udpege. Rigspolitiet arbejder i forvejen med en betegnelse for sådanne områder, der går under navnet »socialt udsatte boligområder«. Regeringens forslag har dermed ikke noget at gøre med den såkaldte ghettoliste.

I dag lever kun to ud af de 22 boligområder på ghettolisten op til det såkaldte kriminalitetskriterie, hvor mere end 2,7 procent af de voksne beboere er dømt for overtrædelse af enten straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer. Til sammenligning var det i 2010 25 ud af 29 boligområder på listen.

Ifølge Justitsministeriet er andelen af personer bosat i socialt udsatte boligområder, der sigtes for forbrydelser, den samme som i resten af landet. Men de enkelte personer fra disse områder, som politiet fatter mistanke til, sigtes statistisk set for markant flere forbrydelser.

Politiets seneste tryghedsmåling viste et markant fald i andelen af borgere i de udsatte boligområder, som føler sig trygge i deres nabolag, fra 72 procent til 64 procent sammenlignet med året før. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Tallene får i avisen Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, til at betegne regeringens forslag som »virkningsløs symbolpolitik, der underminerer princippet om lighed for loven«.

»Jeg anerkender, at der er problemer i de udsatte boligområder, også med kriminalitet, men det hjælper ikke at fremstille dem som en krigszone i medierne,« siger hun.

I Mjølnerparkens boligforening er der imidlertid stor applaus til regeringens forslag, fortæller formand for Lejerbo København Jan Hyttel:

»Nogle misforstår dobbelt straf og tror, at det er Mjølnerparkens beboere, der bliver straffet dobbelt, men det gør de jo ikke, hvis bare de lader være med at gøre noget kriminelt i området. De kriminelle derude må de for min skyld straffe lige ned i helvede.«

Du kan læse hele historien her.

Læs også Kommentatorerne »går i selvsving« over ministerrokader: »Men Løkke ved jo godt, at det ikke redder hans regering«

»Magen til åndssvag diskussion skal man lede længe efter«

Og så skal vi ellers runde historien bag dagens overskrift, der giver et kort indblik i, at politik også handler om, hvem der kan tage æren for forslag.

Berlingske skrev i weekenden, hvordan et blåt flertal på Christiansborg nu åbner for, at arveafgiften afskaffes eller sættes ned allerede ved finanslovforhandlingerne efter sommerferien.

Liberal Alliances erhvervs- og finansordfører, Joachim B. Olsen, delte historien på Twitter, hvor han kaldte det »Ekstremt positivt, at Det Konservative Folkeparti nu også bakker op om lavere arveafgift på finansloven.«

Ekstremt positivt, at det konservative folkeparti nu også bakker op om lavere arveafgift på finansloven. Tusind tak for det. @Kristian_Jensen er ligeledes positiv. Vigtigst af alt er DF ikke afvisende. Vi arbejder videre. #DKpol https://t.co/IyOZTAqtSE — Joachim B. Olsen (@JoachimBOlsen) 5. maj 2018

Men den udlægning var den tidligere konservative socialminister og nuværende borgmester i Helsingør, Benedikte Kiær, ikke tilfreds med, hvilket hun gjorde LA-politikeren opmærksom på ved at linke til en kronik fra 2012, hvor hun skrev:

»Kampen om dødsskatten stopper ikke her. For i Det Konservative Folkeparti vil vi helt af med den.«

Undskyld mig @JoachimBOlsen - du er mega flabet når du skriver ‘nu også’ - konservative har ønsket arveafgiften væk i årevis. Her fra dengang jeg var politiske ordfører - https://t.co/O8VyhLnauT. Det klæder dig ikke Joakim at skrive sådan. Vær hellere glad for flertallet! #dkpol — Benedikte Kiær (@benediktekiaer) 6. maj 2018

Inden vi skal videre til dagens andre nyheder, får du her en kort gennemgang af, hvordan den diskussion fortsatte:

Joachim B. Olsen: »Flabet? Vi var ude i marts og sige, at lavere arveafgift var vores ønske på finansloven 2019. Nu siger de Konservative det samme. Det glæder mig virkelig meget. Jeg beklager, at jeg ikke kan huske din kronik fra april 2012. Du husker nok heller ikke vores beslutningsforslag om emnet, 14 dage før din kronik.«

Benedikte Kiær: »Kære Joakim - reduktion og fjernelse af afgiften har været konservativt hjerteblod længe før mit indlæg og før du blev medlem af Folketinget. Sådan er det! Og det kan du og et nyt parti ikke ændre.«

Joachim B. Olsen: »Magen til åndssvag diskussion skal man lede længe efter. Konservativt Folkeparti har ikke monopol på politiske forslag. Det har været LA-politik siden dag ét. Vi spillede ud med vores finanslovønske i marts. Nu bakker I også op. Det er jeg oprigtig glad for. Tusind tak! I øvrigt staves mit navn: Joachim.«

På Twitter kan du læse, hvordan den ordveksling forsatte. Det gør du her.

Læs også Blåt flertal åbner for et opgør med arveafgiften: »Det er dybt urimeligt, at man skal betale skat, efter at man er død«

Naxit

Tyrkiet med præsident Recep Tayyip Erdogan i spidsen modarbejder Natos, USAs og Danmarks interesser i en sådan grad, at landet bør smides ud af forsvarsalliancen.

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis næstformand, Søren Espersen, og partiets EU-parlamentariker, Morten Messerschmidt, i en kronik i Jyllands-Posten i dag.

Til avisen forklarer Søren Espersen:

»Det er et modbydeligt styre, hvor der lige nu foregår en islamisering. Mange af de veluddannede officerer er blevet udrenset og udskiftet med islamiske nikkedukker. Hvis Tyrkiet optrådte fornuftigt militært, kunne det endda gå, men det gør landet ikke. USA regner dårligt nok Tyrkiet som en allieret.«

Læs også Analyse: Rokade gør ikke Løkkes vej til genvalg kortere

Venstres udenrigspolitiske ordfører, Michael Aastrup Jensen, er dybt uenig med DF:

»Der er mange ting, vi er utilfredse og uenige med tyrkerne om. Men Tyrkiet er brobygger mellem Asien og Europa. Hvis vi smider landet ud af Nato, kan det vende sig mod Rusland, Iran eller vælge at danne et nyt fyrstedømme. Af geopolitiske hensyn er det langt bedre, at Tyrkiet er på vores side.

Du kan læse nyheden hos Jyllands-Posten her. Og kronikken fra de to DFere her.

»Et sygdomstegn, der skal bekæmpes«

Med fem konkrete initiativer vil undervisningsminister Merete Riisager (LA) stoppe gymnasieelevers pjækkeri og fravær.

Det forklarer ministeren til Jyllands-Posten.

»Der er et alt for højt fravær på ungdomsuddannelserne. Det er simpelthen skredet, og det går ud over studiekulturen og det faglige niveau. Det er et sygdomstegn, der skal bekæmpes.«

Læs også Jens Philip Yazdani: Vi er ikke en generation af pjækkerøve

Konkret vil ministeren administrativt fra næste skoleår gennemføre, at alle gymnasier ensartet registrerer, når eleverne ikke kommer til timerne.

Hvert enkelt gymnasium skal desuden obligatorisk sætte et mål for, hvor meget elevernes fravær skal nedbringes, og fraværet skal offentliggøres på gymnasiernes hjemmesider.

Ministeren vil også skærpe ministeriets tilsyn med gymnasiernes håndtering af fraværet.

Endelig vil hun udsende et brev, hvori hun understreger, at et gymnasium som minimum skal gribe ind, hvis en elev har et fravær på 15 procent. Heri vil hun også indskærpe muligheden for at fratage eleven SU.

Du kan læse hele historien samt reaktioner hos Jyllands-Posten her.

Læs også Klokken 3 om natten fik Britt Bager et opkald fra Marienborg, som fem andre Venstre-folk håbede at få

Her er tre nyheder i kort form, du også skal kende til

1: En rapport fra et ekspertudvalg nedsat af den norske regering skaber nu tvivl om, hvorvidt det er lovligt, når Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i Danmark foretager masseovervågning af den internet- og telekommunikation, der flyder gennem danske fiberkabler.

Det skriver Information.

Hverken FE-chef Lars Findsen eller forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) har ønsket at stille op til interview.

Historien kan du til gengæld læse i sin helhed her.

Læs også Søren Pind stopper som minister og forlader dansk politik: »Jeg har kæmpet med hver en fiber i min krop«

2: Hovedstadens skoleelever har særligt svært ved brøker, ligninger og andre talopgaver.

Tre ud af fire folkeskoler i kommunen leverede således sidste år eksamensgennemsnit i matematik, som lå under det niveau, som eleverne burde levere, når der tages højde for deres sociale baggrund - også kaldet den »socioøkonomiske reference«.

Det viser tal, som BT har trukket i Undervisningsministeriets opgørelser over eksamenskaraktererne på Danmarks folkeskoler.

Hele historien plus kommentarer her.

Læs også Københavnere vil ikke betale 10.000 kroner for at parkere: »Så hellere pille pladerne af og stille den i en lade i Nordsjælland«

3: Efter hård kritik udskyder skatteminister Karsten Lauritzen (V) skatteændringer for udlandsdanskere. Det skriver Børsen.

Lovforslaget skabte et ramaskrig blandt udlandsdanskere, og høringsprocessen har fået ministeren til at indse, at det var for hårdt. Derfor udskydes det til efter sommerferien, forklarer ministeren til avisen:

»Planen har været at fremsætte forslaget i denne samling, men i lyset af de høringssvar og den kritik, der er kommet, skal vi finde den rette balance, og det kan vi ikke nå i denne folketingssamling,« siger Karsten Lauritzen til Børsen.

Hele historien her.

Weekendens jazzhænder

Tidligere på foråret skrev Informations journalist Mathias Sindberg en spydig klumme om Alternativet, hvor han ironiserede over partiets brug af jazzhænder og anklagede dem for at være et champagnesocialistisk klasseparti.

Alternativets politiske ordfører, Carolina Magdalene Maier, svarede i et indlæg tilbage og skrev, at hun synes, at modstand mod jazzhænder var en dårligt argument for at afskrive partiets politik om blandt andet borgerløn.

I weekenden holdt Alternativet landsmøde i Odense, og Information havde sendt sin skeptiske medarbejder afsted.

Du får et kort uddrag af reportagen herunder:

Uanset hvor meget omverdenen himler med øjnene, insisterer Alternativet på deres renhed. På optimismen, begejstringen og ideen om, at hvis vi allesammen bare talte pænt til hinanden og tog et nysgerrighedsår engang imellem, ville verden også blive et bedre sted. Og deri ligger en relevant samfundskritik.

Det udfordrer vores rationelle og pragmatiske kultur, der forhindrer sådan en som mig i at tro på, at et radikalt anderledes samfund er muligt. Det er godt, at Alternativet findes. Også selv om de må tvinge smilene frem engang imellem.

Men da Fleur Frilund (del af partiets landssekretariat, red.) og de øvrige drivkræfter bag landsmødet går på scenen for at modtage salens hyldest, kan jeg alligevel ikke få mig selv til det. Jeg vil ikke. Mine jazzhænder bliver i skødet.

Resten hos Information her.

Minde

Tidligere minister, medlem af Folketinget og medlem af Europa-Parlamentet Niels Anker Kofoed er søndag morgen død, 89 år gammel.

Det oplyste hans familie søndag aften til Ritzau.

Min mentor er død. Jeg tjente ham mange år, arbejdede for ham fra jeg var 18. Må han hvile i fred - mange tanker til familien https://t.co/SjC1pObb5r — Søren Pind (@sorenpind) 6. maj 2018

Mere her.

Det sker i dag

10:00 Præsentation af Klimarådets hovedrapport

I forbindelse med offentliggørelsen af Klimarådets hovedrapport for 2018 afholdes pressemøde, hvor Klimarådets formand Peter Birch Sørensen sammen med øvrige rådsmedlemmer vil præsentere rapportens hovedkonklusioner og anbefalinger.

13:00 Konference i anledning af 25-året for Københavnskriterierne

Udenrigsministeriet holder i dag klokken 13.00 konference om Københavnskriterierne, da det er 25 år siden de trådte i kraft. Til konferencen vil udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) være til stede, samt tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen, tidligere svensk statsminister Carl Bildt og internationale professorer om EU.

16:00 Forslag: Københavnere skal betale 10.000 om året for at parkere

Københavns Kommunes teknik- og miljøudvalg skal på sit møde i dag bl.a. behandle den årlige såkaldte parkeringsredegørelse, der rummer forskellige initiativer til dels at skaffe flere parkeringspladser, dels - og væsentligst - til at begrænse antallet af biler i byen. Et af de forslag, der næppe vil vække jubel blandt københavnske bilister, er at hæve prisen på en beboerlicens fra de nuværende 1175,- til 10.000 kroner årligt.