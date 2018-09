Joachim B. Olsen og Pernille Skipper i hård diskussion om »rædselsfuld« skandale: »Noget populistisk fis«

Godmorgen og velkommen til endnu et morgenfrisk overblik over dagens vigtigste politiske historier.

Og lad det være sagt med det samme: Denne torsdags nyhedsoverflyvning vil være stærkt præget af det, erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i går kaldte »en af de største erhvervsskandaler i Danmarkshistorien«.

For det er Danske Banks hvidvasksag, der tager stort set alle dagens avisforsider, og det er de politiske reaktioner på sagen, der gemmer sig bag dagens morgenpostoverskrift.

Vi skal dog også forbi en politiske analyse, en vred vestjyde og nyt om topskatten i denne morgenpost, så hæng i.

Men lad os allerførst begynde med Danske Bank, der i går fremlagde bankens egen undersøgelse af hvidvaskskandalen.

Undersøgelsen afdækker bl.a., at Danske Bank allerede i 2007 blev advaret i klare vendinger om mulig hvidvask i Danske Banks estiske filial, mens banken ligeledes misinformerede det danske finanstilsyn.

Af rapporten fremgår det, at et ukendt antal tidligere og nuværende medarbejdere i Danske Bank i både det estiske filial og på koncernniveau ikke har levet op til deres juridiske forpligtelser.

Men undersøgelsen konkluderer også, at hverken bestyrelsen, bestyrelsesformanden eller den administrerende direktør har misligholdt deres juridiske forpligtelser over for banken.

Ikke desto mindre meddelte topchef Thomas Borgen i forbindelse med offentliggørelsen, at han trækker sig fra sin post.

Samlet er 1.500 milliarder kroner – eller 1,5 billioner – fra 2007 til 2015 blevet sendt gennem konti i Danske Banks estiske filial tilhørende omkring 10.000 mistænkelige udenlandske kunder. Undersøgelsen kan dog ikke fastslå, præcis hvor stor en del af disse betalinger der er udtryk for hvidvask.

Sagen affødte i går hav af politiske reaktioner. Blandt andet fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), som DR i går fangede forud for et uofficielt EU-topmøde i Østrig, og som her fortalte, at han finder sagen rædselsfuld.

»Jeg tager skarp afstand fra hvidvask. At Danmark har været omdrejningspunkt for hvidvask i det her omfang, det er for at sige det lige ud, ganske rædselsfuldt,« sagde Lars Løkke Rasmussen.

Han betegnede sig i samme ombæring som »chokeret«.

»De tal, der kommer frem i dag, er af astronomisk størrelsesorden. Og det er selvfølgelig dybt skuffende, at et pengeinstitut, som jeg betragter som en vigtig spiller i Danmark, har ladet sig engagere i den form for aktivitet,« lød det fra statsministeren.

Læs mere her.

Et par timer tidligere havde erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) sammen med en række ordførere præsenteret en ny politisk aftale, der skal bekæmpe hvidvask og økonomisk kriminalitet. Aftalen har regeringen indgået med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF.

Politikerne er bl.a. blevet enige om, at det fremover ikke længere skal være muligt at betale, veksle eller få udleveret en 500-euroseddel i Danmark. De vil også oprette en fast track-ordning i Bagmandspolitiet, også kendt som Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), til håndtering af underretninger om særligt mistænkelige transaktioner og ottedoble det nuværende bødeniveau for hvidvask.

»Det bliver formentlig det højeste bødeniveau i Europa,« sagde Rasmus Jarlov på pressemødet.

Læs mere hos Berlingske her.

Få overblikket - hver dag Du er i gang med at læse den politiske morgenpost. Her får du dagligt det fulde overblik med de vigtigste historier, analyser og debatter i dansk politik. Få politisk morgenpost direkte i din indbakke hver morgen ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Du er nu tilmeldt Politiko Morgenpost nyhedsbrevet.

Tilmeldingen blev ikke modtaget.

Tjek e-mail-adresse og forsøg igen.

Du kan også følge politiko.dk på Facebook og Twitter.

»Du er ikke en skid bedre«

På Twitter førte hvidvasksagen til gengæld til en skarp, skriftlig konfrontation mellem Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, og Liberal Alliances finansordfører, Joachim B. Olsen.

Og både Socialdemokratiets EU-ordfører, Peter Hummelgaard Thomsen, og de Konservatives pressechef, Morten Scheelsbeck, blandede sig i diskussionen, der begyndte, da Skipper skrev, at Danske Bank har deltaget omfattende økonomisk kriminalitet på »et samfundsundergravende niveau«.

Men det er »noget populistisk fis« at påstå, at Danske Bank er kriminel, lød kritikken bl.a. fra Joachim B. Olsen, der understregede, at det, der er sket i Danske Bank, er »helt uacceptabelt«.

Danske Bank har deltaget i voldsomt omfattende økonomisk kriminalitet. På et samfundsundergravende niveau. Og så er det fikset med en direktør-afgang og en donation til en fond?! Nej, den tror de forhåbentlig ikke engang selv på #DanskeBank #dkpol — Pernille Skipper (@PSkipperEL) 19. september 2018

Helt ærligt, Pernille. Du er ikke en skid bedre, når det kommer til kritik af den finansielle sektor, end den yderste højrefløj er, når det kommer til kritik af muslimer. Danske bank er blevet BRUGT til kriminelle aktiviteter. De har ikke medvirket. Ikke ok, men vigtig forskel. — Joachim B. Olsen (@JoachimBOlsen) 19. september 2018

1) de blev advaret og gjorde intet 2) du sammenligner en gigantisk finansiel institution - så stor at den kunne trække hele samfundet med ned - med minoriteter som udsættes for hetz og rettighedstab alene pga. deres etnicitet/religion (bl.a fra dit “liberale” parti). Flot. — Pernille Skipper (@PSkipperEL) 19. september 2018

Det som er sket i Danske Bank er helt uacceptabelt. Men det er noget populistisk fis at påstå, at banken, som koncern, er kriminel. I hver ende af transaktionerne har der været kriminelle. Det burde banken have opdaget og reageret på tidligere. — Joachim B. Olsen (@JoachimBOlsen) 19. september 2018

Sagen er, at det banken har foretaget sig ville have været kriminelt, hvis den nuværende lovgivning virkede med tilbagevirkende kraft. — Peter Hummelgaard (@PHummelgaard) 19. september 2018

Nej, Danske Bank har ikke “deltaget i voldsomt omfattende økonomisk kriminalitet.” Hvor er det dog langt ude, at du skriver den slags. Hvor ER det langt ude!!! — Morten Scheelsbeck (@MoScheelsbeck) 19. september 2018

Danske Bank-sagens foreløbige kulmination sker samtidig med tiåret for finanskrisens store indtog over den vestlige verden, og flere røde politikere ser i den forbindelse en sammenhæng.

Bemeldte Peter Hummelgaard Thomsen skriver for eksempel på sin Facebook-profil, at »finanssektoren har intet lært af den uansvarlighed, der bragte os finanskrisen«.

Dagens »nej«

Vi skal liiiige runde en allersidste hvidvaskhistorie. For det er ikke kun posten som topchef i Danmarks største pengeinstitut, som afgående Danske Bank-leder Thomas Borgen nu må sige farvel til.

Borgen mister også sin plads i det regeringsnedsatte disruptionråd, bekræftede statsminister Lars Løkke Rasmussen i går i en meget kortfattet Twitter-besked som svar på et spørgsmål fra politisk kommentator Henrik Qvortrup.

Nej. — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) 19. september 2018

Læs mere hos Berlingske.

Og så skal vi altså også videre til dagens andre historier.

Bock affejer DF

En anden af ugens store historier er offentliggørelsen af Danmarks Radios nye public service-kontrakt og koncernens omfattende spareplan, der skal gennemføres som følge af den politiske beslutning fra foråret om at skære 20 procent i statsradiofonien.

Allerede i går anklagede Dansk Folkepartis medieordfører, Morten Marinus, der har været en afgørende spiller i forhandlingerne om DRs fremtid, DR for at bryde public service-kontrakten på grund af mediehusets beslutning om at spare sportsnyhederne på TV væk.

»Når der står sportsnyheder direkte defineret i kontrakten, så er det nyheder, underforstået daglige udsendelser, om sport. Man kan jo ikke nøjes med at lave et nyhedsprogram én gang om ugen,« lød kritikken.

Men overfor DR affejer kulturminister Mette Bock (LA) nu kritikken.

»Jeg har fuld tillid til, at når der står i public service-konkraten, at DR skal dække sport, så vil DR dække sport. Men konkret hvordan det skal finde sted – hvilke typer udsendelser på hvilke flader og hvornår – det skal vi som politikere ikke blande os i,« siger hun og gør klart, at »hvis jeg bliver bedt om at gribe ind i forhold til DR på det her punkt, så vil jeg sige, at det gør jeg ikke«.

Læs mere her.

Politiet skal have assistance i svære udrykninger

Vi tager fat i Jyllands-Posten for at læse dagens næste historie.

Avisen kan fortælle, at politibetjente i forbindelse med et pilotprojekt i fire politikredse fremover skal have assistance af for eksempel sygeplejersker eller psykiatere ansat i psykiatrien, når de akut skal rykke ud og tvangsindlægge stærkt psykisk syge borgere, der enten er til fare for sig selv eller andre.

Pilotprojektet er en del af regeringens nye psykiatrihandlingsplan.

»I dag bruger politiet mange ressourcer på at rykke ud til folk med psykiske lidelser, som bliver voldsom udadreagerende. Og det er ikke nødvendigvis det bedste for patienterne, at det er politiet, som gør det alene. Vi skal forsøge at sikre, at konflikterne bliver nedskaleret,« siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til avisen.

Læs mere her.

En vred mand fra Vestjylland

Vi bliver i Jyllands-Posten, for avisen har talt med den 53-årige handicaphjælper John Jørgensen fra Struer.

Og hvorfor har avisen så det? Jo, John Jørgensen lagde for nylig en video på Youtube, hvor han langer kraftigt ud efter Dansk Folkepartis nye plakatkampagne, hvor en tegnet udlændingeordfører Martin Henriksen leverer budskabet: »Smid tørklædet og meld dig ind i Danmark«.

John Jørgensens 12-årige datter er som tørklædebærende muslim én af dem, som DF-kampagnen retter sig imod. I videoen truer John Jørgensen med en »fiskerlussing« og slutter med et »hold kæft«, og klippet er blevet delt mere end 6.000 gange på Facebook.

»Jeg troede bare, at jeg var en vred mand fra Vestjylland, der stod og kæftede op. Men det er gået fuldstændig bananas,« siger John Jørgensen, der håber, at »folk nu vil revurdere, om Dansk Folkeparti skal have patent på, hvad der er og ikke er dansk«.

Læs hele interviewet og læs modsvaret fra Dansk Folkepartis Martin Henriksen her.

Dagens analyse

... leverer politisk kommentator Jarl Cordua på Altinget.dk, og den handler om Dansk Folkepartis ifølge kommentatoren nyvundne position som tungen på vægtskålen i dansk politik.

Det kom nemlig til udtryk på partis årsmøde i weekenden, hvor partiformand Kristian Thulesen Dahl lod forstå, at han går efter at komme i regering med Venstre, hvis der er blåt flertal efter næste valg, men i øvrigt tager telefonen, hvis S-leder Mette Frederiksen efter en rød-grøn valgsejr »får nok« af de øvrige oppositionspartier og ringer til ham.

Og ifølge Jarl Cordua kunne Thulesen Dahl under weekendens årsmøde –»dårligt være i sin egen krop over den position, som partiet lige nu er i i dansk politik«, men som historisk har tilhørt Det Radikale Venstre.

»Nu er selvsikkerheden i DF blevet så stor, at DF ikke længere er dem, der bliver hånet. Nu er de dem, der håner de andre, hvilket stod fuldstændigt klart, da Thulesen Dahl sendte en »hilsen« til Radikales landsmøde med et løfte om, at De Radikale skal holdes helt uden for indflydelse, når det gælder udlændingepolitikken,« skriver Jarl Cordua og fortsætter:

»Thulesen Dahl har i stigende grad – så man på årsmødet – svært ved ikke at lade glæden over sine politiske triumfer flyde over i synlig selvtilfredshed og selvglæde. Der er ikke megen af den tidligere påtagede ydmyghed tilbage, og Thulesen Dahl er på den måde selv med til at skabe en forventning om flere resultater, ikke mindst på udlændingeområdet.«

Læs hele kommentaren her.

Fire korte:

1. Fra nytår bliver topskattegrænsen sat op med 14.500 kroner fra 498.900 kroner i dag til 513.400 kroner. Dermed vil grænsen for, hvornår man skal betale topskat, for første gang runde en halv million kroner – vel og mærke efter, at man har betalt otte procent i arbejdsmarkedsbidrag. Det skriver Børsen.

2. Dansk Erhvervs administrerende direktør, Brian Mikkelsen, kaster sig nu ind i kampen for at bevare vandflyverruten fra København til Aarhus. Det skriver Berlingske. Vandflyveren kan være på vej til at lukke, fordi det endnu ikke er lykkedes at lande en ny godkendelse fra Københavns Kommune. Striden går blandt andet på, hvorvidt vandflyveren larmer for meget.

»Aarhus Kommune gør alt, hvad de kan, og er fleksible. Det er noget andet i København. Overborgmesteren er positiv nok, men så bliver det ødelagt nede i teknik og miljø (forvaltningen, red.),« siger Brian Mikkelsen, der har Nordic Seaplanes som medlem i Dansk Erhverv, til avisen.

3. Det er muligt, at det først efter næste valgperiode kan lykkes at etablere modtagecentre for asylansøgere i Nordafrika. Det er erkender Socialdemokratiet, der ellers går til valg på, at alle spontane asylansøgere i Danmark skal sendes til et modtagecenter i for eksempel Nordafrika, i Jyllands-Posten.

4. Hørsholm Kommune får nu en »krammepolitik«. Kommunens borgmester, Morten Slotved (K), har nemlig gjort det klart, at politikere og embedsmænd fremover ikke må kramme hinanden. Det citerer Ritzau fra en historie i Frederiksborg Amts Avis.

»Jeg tror, det er vigtigt, at vi har nogle retningslinjer, som sikrer, at der er forskel på politikere og kommunens administration,« siger borgmesteren til avisen.

5. Folketingets tre største partier, Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti, er alle positive over for et forslag om at fjerne den danske 1000-kroneseddel som led i bekæmpelsen af hvidvask og anden kriminalitet. Det skriver DR. Forslaget stammer fra bankernes interesseorganisation, Finans Danmark.Det sker i dag:

Det sker i dag

Hele dagen: Folketingets præsidium i skikkelse af formand Pia Kjærsgaard (DF) og næstformand Leif Mikkelsen (DF) er på besøg i det østeuropæiske land Moldova.

Rigtig god dag til alle læsere.