Inger Støjbergs besøg på festival vækker undren: »Det tenderer misbrug«

Godmorgen og velkommen til onsdagens udgave af den politiske morgenpost, hvor vi – vanen tro – har samlet alt det, du skal vide om dansk politik.

Vi begynder dagens gennemgang hos Jyllands-Posten, der skriver, at titusindvis af EU-borgere er på vej til efter bare tre måneder at få adgang til dagpenge og sundhedsydelser i det land, hvor de arbejder, selv om de bor i et andet land.

Hidtil er de udgifter som hovedregel blevet dækket af bopælslandet, men det står nu til at blive ændret til arbejdslandet efter tre måneder, skriver avisen. På torsdag ventes EU-landenes beskæftigelsesministre således at vedtage reglerne, som derefter skal forhandles med Europa-Parlamentet.

I Danmark er det primært svenskere, der arbejder i København, og tyskere, der arbejder i Sønderjylland, som med de nye regler vil kunne få adgang til dagpenge og sundhedsydelser, men reglerne vil også omfatte de danskere, der arbejder i et andet EU-land og bor i Danmark.

Regnestykket ender dog i et klart minus for den danske stat. Regeringen forventer således ekstra udgifter på mindst 111 mio. kr. årligt.

EU-ordfører for Socialdemokratiet, Peter Hummelgaard (S), frygter, at ændringerne vil svække opbakningen til dagpengesystemet:

»Det er voldsomt, og det bliver enormt dyrt for Danmark. Det er fint, at vi har et indre marked, hvor folk kan tage ind over grænsen og arbejde, men det har aldrig nogensinde været meningen, at man skal trække sociale ydelser i det land, hvor man arbejder,« siger han til avisen.

Ifølge beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) styrer Danmark »direkte mod et nederlag« i slagsmålet om grænsependlerne og adgangen til de danske ydelser.

Læs hele historien og en kommentar fra ministeren hos Jyllands-Posten her (kræver abonnement).

Smukfest

Vi iler videre til Berlingske, der kan fortælle, at en række ministre de senere år har deltaget gratis i musikarrangementer som Roskilde Festival og Skanderborg Festival.

Siden 2015 har i alt seks ministre takket ja til at deltage gratis på en af de to store festivaler. Eksempelvis har udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) deltaget fast på Skanderborg Festivalen hvert år siden 2015. Tre andre ministre har desuden haft gratis ledsager med.

Ifølge Carolina Magdalene Maier, politisk ordfører i Alternativet, er sagen problematisk:

»Det tenderer misbrug af embedet, når en minister takker ja til en festivalbillet, som koster over 2.000 kroner for almindelige mennesker, hvis ministeren kun er der for fornøjelsens skyld eller i øvrigt ikke har et ressortområde, der har noget med festivalen at gøre. Jeg kan eksempelvis ikke se, hvorfor en integrationsminister skal inviteres gratis på festival hvert år. Det er klart over stregen, hvis man også medbringer en ledsager gratis,« siger hun til Berlingske.

Ifølge Enhedslistens demokratiordfører, Pelle Dragsted, er der ofte gode grunde til, at politikere deltager i kulturarrangementer, men der tegner sig et billede af, at muligheden for gratis billetter til fodboldkampe, koncerter og festivaler bliver udnyttet i lidt for stort omfang.

»Inger Støjberg bør spørge sig selv, om hun hvert år skal modtage en gratis festivalbillet, når hun samtidig får en tårnhøj ministergage og ministerpension,« siger han.

Ifølge Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, er det svært at finde en god begrundelse for, at ministrene må takke ja til de gratis goder, medmindre der har været et klart fagligt formål med deltagelsen.

»Det er uden for skiven, fordi ministre ikke må modtage gaver i den størrelsesorden. Særligt når der er tale om ministre, er reglerne snævre,« siger han til Berlingske.

Berlingske har blandt andet spurgt Inger Støjberg, om der var et fagligt formål med festivalbesøgene. Inger Støjberg har ikke svaret.

Og generelt er det en artikel, hvor meget få er vendt tilbage på Berlingskes henvendelser, må man konstatere.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) har således ikke svaret på, hvorvidt der var et fagligt formål, da han i 2015 takkede ja til Smukfest, mens han i både 2015 og 2016 tog gratis på Roskilde Festival.

Innovationsminister Sophie Løhde (V) har i sin ministertid gratis deltaget en enkelt gang i henholdsvis Roskilde Festival og Skanderborg Festival – begge gange én dag, oplyser ministeriet. Sophie Løhde har heller ikke ønsket at udtale sig.

Berlingske har også spurgt udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), om der har været et fagligt formål med hans deltagelse på Skanderborg Festival, som det fremgår af Åbenhedsordningen. Ministeren svarer ikke på spørgsmålet.

Du kan læse hele artiklen hos Berlingske her.

»Det er et alvorligt problem«

Finansministeriet kommer nu under hård beskydning fra en række tidligere ministre og embedsmænd. Det skriver Berlingske.

Kritikken, der blandt andet kommer fra tidligere ministre og departementschefer, går på, at ministeriet har tilranet sig for meget magt og har bredt sig ind over andre fagministeriers områder.

»Det er gået over gevind for dem med magten i Finansministeriet,« siger for eksempel de Radikales klimaminister under Thorning-regeringen, Martin Lidegaard.

Jørgen Rosted, der har været chef i Finansministeriet og siden departementschef i Erhvervsministeriet, kalder det utvetydigt, at Finansministeriets magt har været stigende de seneste tyve-tredive år.

»I mine år i Finansministeriet øgedes ministeriets magt, og jeg bidrog sikkert selv til det. Et land skal være glad for, at man har et professionelt og magtfuldt Finansministerium, men magten er i dag blevet for stor - den breder sig for meget ind over ressortministerierne, og det er et alvorligt problem,« siger Jørgen Rosted til avisen.

Finansminister Kristian Jensen (V) afviser kritikken.

»Jeg forstår ikke kritikken, for jeg har kørt en stil, hvor jeg har sagt, at jeg hellere vil have, at vi har åbne diskussioner i regeringen. Og jeg har kørt en række samtaler med nogle af de ministre, der mener, at vi har fyldt for meget. Der har jeg også forklaret, hvad vores rolle er, og jeg har følt, at der var en accept af, hvad rollefordelingen er,« siger Kristian Jensen.

Læs hele historien hos Berlingske her.

»Det er et helt vanvittigt signal at sende til befolkningen«

Vi skal videre til Ekstra Bladet og en historie om skattely.

Der ligger således kendte skattely-lande for enden af de selskaber, hvor regeringen har valgt at placere en ny skattestyrelse.

Det viser Ekstra Bladets gennemgang af selskabskonstruktionen bag bygningen Copenhagen Towers II på Amager, som regeringen vil betale mindst 336,6 millioner kroner for at huse en ny skattestyrelse.

Pengene til leje og drift går til en lang kæde af selskaber, og ved at følge sporet af ejere ender man i Schweiz, Cypern og Liechtenstein, som alle er skattely-lande ifølge Lars Koch, politisk chef i Mellemfolkeligt Samvirke:

»Ejerskabsstrukturen bag Copenhagen Towers og driftsselskabet virker unødigt kompliceret og ender i en række kendte skattely,« han til avisen.

Regeringen skal bruge et flertal for at stemme lejekontrakten igennem i Finansudvalget torsdag, men både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet stiller sig nu på hælene.

»Det er et helt vanvittigt signal at sende til befolkningen, at de der skal kontrollere, at vi betaler vores skat bor til leje hos en udlejer, der tilsyneladende udnytter skattely,« siger den socialdemokratiske finansordfører Benny Engelbrecht for eksempel til avisen.

Det har heller ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra transport- og bygningsminister Ole Birk Olesen (LA) samt skatteminister Karsten Lauritzen (V).

Du kan læse historien her. Og få kommentarer fra S og DF her.

Her er fem historier i kort form, du bestemt også bør have med

1: Regeringen er kommet igennem med så mange lempelser af skatter og afgifter, at det samlet set løber op til 23,5 milliarder kroner frem til 2025.

Det viser Skatteministeriets årlige opgørelse Skatteøkonomisk Redegørelse, der offentliggøres onsdag. Det skriver Ritzau.

»Det betyder i hvert fald, at det er lykkedes i væsentligt omfang at gøre det billigere at være dansker og billigere at drive virksomhed,« siger skatteminister Karsten Lauritzen (V).

Hele historien her.

2: I 20 dage hen over årsskiftet lå hundredvis af statsansattes cpr-numre, navne, funktioner og ansættelsessted frit tilgængeligt på internettet på en testside, som it-leverandøren Miracle arbejdede med. Det skriver Politiken.

Datalækket blev kun opdaget, fordi en ansat i Kriminalforsorgen på en tilfældig søndag googlede sit eget navn og fik rækken af fortrolige oplysninger frem på skærmen.

I netop Kriminalforsorgen har 590 ansatte, heriblandt mange fængselsbetjente, fået eksponeret deres fortrolige data. Fængselspersonalet er voldsomt udsat for vold, trusler, chikane og hævnaktioner fra tidligere indsatte og kriminelle grupperinger.

Mere hos Politiken her.

3: Hvis vi cykler 10 pct. mere herhjemme, kan der spares 267.000 sygedage og vindes 1,1 mia. kr. årligt. Det viser en ny analyse, som Jyllands-Posten i dag beskriver. Flere politiske partier er klar med flere penge til cykling, skriver avisen.

Historien her (kræver abonnement).

4: En ny UNICEF-rapport viser, at færre afghanske børn går i skole end tidligere, så kun halvdelen af landets børn nu modtager undervisning. Det skriver Information.

Tilbagegangen er størst blandt piger. Afhængig af Talebans forårsoffensiv overvejer Venstre at øge Danmarks indsats i Afghanistan, bebuder Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen.

Mere hos Information her.

5: Inden tirsdag klokken 18 skulle partierne i rød blok melde tilbage, om de kunne acceptere den økonomiske ramme for de kommende års mediepolitik.

Den besked fik forhandlerne fra partierne i rød blok mandag af kulturminister Mette Bock (LA).

Men tirsdag aften, efter at tidsfristen var udløbet, har kulturministeren ingen kommentarer til de svar, der er indløbet. Det skriver Ritzau, der har fået beskeden fra Kulturministeriets pressefunktion.

Enhedslisten, Radikale og Alternativet havde forinden en fælles udtalelse afvist at acceptere ministerens ramme. Socialdemokratiet og SF har undladt at give et klart svar inden ministerens tidsfrist.

Du kan læse mere her.

Dagens kollegial politisk mobning

Det er en pebret omgang at afskaffe den private ejendomsret og korte syv timer af arbejdsugen, sådan som Alternativet har talt for.

Det viser nye beregninger, der er kommet frem i et svar fra finansminister Kristian Jensen (V), skriver BT.

Af regnestykket fremgår det, at det vil koste statskassen 97,5 milliarder kroner at afskaffe grundskyld og ejendomsværdiskat samt indføre 30 timers arbejdsuge frem for de nuværende 37.

Uffe Elbæk kalder det »useriøst« at lave finansministerielle beregninger på det, der var tænkt som et oplæg til diskussion om fremtidens Danmark.

Det er vel fair nok at regne efter, hvad jeres visioner ville koste? Selv om det er visioner?, spørger avisen.

»Jeg oplever det egentlig som kollegial politisk mobning, men lad da bare Finansministeriet regne. Vi forbeholder os retten til at diskutere, om samfundet kunne indrettes på en anden måde uden at komme med et Excel-ark. Hvis visioner skal være fuldstændig gennemregnede, bliver de derefter. Til gengæld har vi finansieringen på plads hver evig eneste gang, vi stiller et konkret forslag i folketingssalen,« siger Uffe Elbæk.

Hele historien her.

Dagens overbebyrdede indbakke

Det sker i dag

13:15 Statsrevisormøde

Statsrevisorerne holder møde.

13:15 Åbent samråd om lange dyretransporter

Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen er kaldt i samråd om antallet af lange dyretransporter. Antallet af transporter er steget fra 1,9 millioner grise til 9,4 millioner grise de seneste ti år.

16:30 Mellemfolkeligt Samvirke demonstrerer mod asylsystemet

I anledning af FNs internationale flygtningedag sætter Mellemfolkeligt Samvirke fokus på flygtningebørns vilkår. Mellemfolkeligt Samvirke arrangerer således sammen med Børns Vilkår en demonstration på Sankt Hans Torv.