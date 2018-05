Forbløffet Bendt Bendtsen revser regeringen for at smide den grønne førertrøje: »Jeg troede, vi sad forrest i bussen«

Godmorgen og velkommen til dagens politiske morgenpost.

Det er dagen efter afslutningsdebatten i Folketinget, som - vanen tro - udviklede sig til en maratondebat.

Inden vi når til historien bag overskriften tager vi lige et lille oprids af de vigtigste begivenheder fra debatten.

Det største drama opstod faktisk uden for folketingssalen efter et ekstraordinært møde i Skatteudvalget onsdag eftermiddag. Her vred et flertal af partier med DF og Socialdemokratiet i spidsen pludselig armen om på regeringen, så bilkøbere alligvel ikke bliver kompenseret, som det ellers var aftalt.

Der er nemlig kommet en ny opgørelsesmetode fra EU, som gør, at bilers brændstofforbrug er mere retvisende. Det vil spare staten for knap en halv milliard kroner, som bilejerne selv skal have op af lommen.

De penge vil regeringen føre tilbage til bilejerne. Men det er et flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten nu imod.

Skatteordfører Dennis Flydtkjær (DF) siger lige ud, at regeringen ikke har oplyst partierne tilstrækkeligt, da bilaftalen blev indgået i midten af september sidste år.

»EU-forordningen blev aftalt i juni sidste år, altså et par måneder før bilaftalen. Men vi fik ikke noget at vide. Forordningen trådte i kraft 1. september, 22 dage før vi lavede aftalen. Det indgik ikke i forhandlingerne, vi havde dengang. Vi fik ikke at vide, at det ville give et merprovenu, for så havde det været helt oplagt at tage det med i samme omgang,« siger Dennis Flydtkjær til Ritzau.

Berlingske forsøgte i går uden held at få en kommentar fra Liberal Alliance om sagen.

Du kan læse mere om den sag her.

Her kan du læse, at Lars Løkke Rasmussen forventer, at Dansk Folkeparti står ved aftalen.

To analyser efter afslutningsdebatten:

1) Ekstra Bladets politiske kommentator, Hans Engell, kalder afslutningsdebatten en nedtælling til valget:

»Folketingets store afslutningsdebat i går lignede en nedtælling til det kommende folketingsvalg. Eller en generalprøve på valgkampen. Løkke og Mette i benhårdt opgør. Rød og blå blok er dog ikke alene i krig med hinanden. De udkæmper også interne borgerkrige. For åbent tæppe udstillede partierne på sidste mødedag inden sommeren tre ting:

Forholdet mellem Løkke og Dansk Folkeparti er elendigt.

Forholdet mellem Thulesen Dahl og Mette Frederiksen har aldrig været bedre.

S og R er på direkte konfrontationskurs

Mens Thulesen Dahl og Mette Frederiksen helt tydeligt havde samstemt deres indlæg og spørgsmål med hinanden, fremstod Mette Frederiksen og Morten Østergaard som et dybt dysfunktionelt par,« skriver Engell.

Analysen er ikke online.

2) Berlingskes politiske kommentator, Thomas Larsen, skriver, at en afgrund er ved at åbne sig mellem S og R i rød blok efter et radikalt angreb i går på S:

»Det interessante er, at angrebet på S langt fra er tilfældigt. Vi taler ikke om en pludselig indskydelse eller en løsrevet bemærkning fra et interview, men derimod om en velforberedt tale, der former sig som et sandt bombardement af den udlændingepolitik, som Mette Frederiksen og Henrik Sass Larsen er drejet ind på, og som de har lovet vælgerne, at de ikke vil fravige. Samtidig tyder alt på, at Morten Østergaard vil fortsætte sine angreb på S-ledelsen i den næste tid, og dermed er der for alvor taget hul på en af historiens store og skæbnesvangre styrkeprøver mellem S og R,« skriver han og fortsætter:

»Set udefra kan man synes, at det er uhyre ambitiøst, at de Radikale vil tvinge Socialdemokratiet væk fra deres nye udlændingepolitik, som et stort flertal på Christiansborg og størstedelen af befolkningen støtter. Men set fra S-lejren er det uhyggelige faktum, at de Radikale ofte tidligere i historien har haft held med at presse S af den simple grund, at de Radikale har siddet på mandaterne, der har kunnet bringe S ind i – eller ud af – Statsministeriet.«

Læs mere her.

Grøn, grønnere grønnest

Et sidste nedslagspunkt fra gårsdagens debat er den grønne dagsorden, som der i går blev kæmpet en indædt kamp om, og som DF-formand Kristian Thulesen Dahl meget godt summerede op fra talerstolen:

»Der har her på det seneste været noget af et kapløb om at være grønnest. Jeg kan se, at finansministeren har taget et grønt slips på, og Venstres ordfører har også en del grøn på. Men fru Pia Olsen Dyhr slår dem jo fuldstændig med en heldragt i grøn,« sagde Kristian Thulesen Dahl (DF).

Pia Olsen Dyhr (SF) under Folketingets afslutningsdebat på Christiansborg i går. Alle kæmpde om at være mest grøn, men SF-formanden løb med prisen gennem sit tøjvalg.

På den mere substantielle front har Jyllands-Posten fokuseret på det grønne slagsmål i går. Det kan du læse i en artikel her.

Og apropos at iklæde sig grønt, så skriver Børsen, at regeringen nu revses af EU-parlamentarikere for at sætte den grønne førertrøje over styr.

Det skyldes, at et lækket notat fra et møde forud for forhandlingerne mellem Ministerrådet og EU-Parlamentet om nye mål for energieffektivitet viser, at regeringen vil blokere for et højere europæisk mål for energieffektivitet. Regeringen vil ikke gå over 30 pct. i 2030, mens 13 lande, herunder Sverige og Frankrig, er klar til at gå længere op.

De Konservatives tidligere formand Bendt Bendtsen er forbløffet:

»Jeg troede, vi sad forrest i bussen, og det kommer bag på mig, hvis regeringen ikke bakker op om et højere mål. Det lyder som lidt af et selvmål, og det er fjollet, hvis ministeren vil smide den grønne førertrøje pga. et par procent. Jeg tror desværre, at regeringen overser, hvor mange eksportkroner Danmark kan hente på et højere ambitionsniveau,« siger han.

Du kan læse mere om den sag her.

Mere grønt

At det grønne har bevæget sig ind som et stærkt emne frem mod valget om senest et år kan også ses på forsiden af to andre aviser.

Politiken skriver på sin forreste side, at den nyudnævnte miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) nu lancerer sit første opgør med landbruget og vil have svinebønder til at skrue ned for brugen af antibiotika.

Stramningen er sat i værk for at nå målsætningen i MRSA-handlingsplanen fra 2015.

»Det er gået i den rigtige retning, men nu stagnerer det lidt. Vi skal stramme skruen en ekstra tand for at nå helt i mål,« siger ministeren, der vil sænke det nuværende forbrug med 15 procent.

Læs om det opgør her.

Information har på sin forside en historie om, at regeringens egne beregninger viser, at de afgiftslettelser på el, som regeringen har foreslået, giver markant højere udledninger af CO2.

»Vores største ankepunkt ved det her aftaleudkast er, at man vælger at sænke elafgiften. Det giver en øget CO2-udledning, fordi der bliver brugt mere el, for vi skal hele tiden huske på, at elproduktionen har en fossil slagside,« siger Søren Dyck-Madsen, seniorkonsulent hos Det Økologiske Råd.

Den historie kan du læse om her.

Således kom vi rundt om afslutningsdebatten og det grønne slagsmål og kan gå videre med de øvrige politiske historier. På falderebet får du lige en helt forrygende fotoserie fra Politikens fotograf Jens Dresling.

Fire andre historier, du også skal have med

1) Morten Messerschmidt blev onsdag aften valgt som folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Fredensborg-kredsen. Dermed står europaparlamentarikeren på stemmesedlen, når der senest 17. juni næste år er folketingsvalg.

»Det var en enstemmig beslutning i kredsen her, så det var jeg rigtig glad for. Så havde vi en rigtig god politisk snak om, hvad der skal være mine politiske prioriteter,« sagde Morten Messerschmidt til TV 2 efter mødet.

2) Pia Kjærsgaard opfordrer nu til at få lavet en undersøgelse af departementschefen i Økonomi- og Indenrigsministeriet, Sophus Garfiel. Det sker i kølvandet på sagen om, at Garfiel i al hemmelighed er blevet optaget under et orienteringsmøde, hvor han opfordrede til, at man skal omgå muligheden for aktindsigt i visse sager.

»Vi kan ikke finde ud af, hvad der er op og ned, så jeg skal ikke dømme. Men jeg synes, det skal tjekkes,« lyder det fra Folketingets formand til TV 2.

3) Regeringen vil fremover tvangsaktivere ledige på dagpenge fra dag et, skriver Børsen. Forslaget får dog en kold skulder fra både S og DF:

»Det lyder som et fuldstændig tåbeligt forslag, at man skal kunne sende en ledig på dagpenge i nyttejob fra første dag, vedkommende er ledig. Det bliver ikke med vores stemmer,« siger Bent Bøgsted, arbejdsmarkedsordfører for Dansk Folkeparti.

4) I 2040 vil over en halv million danskere være over 80 år, skriver Berlingske. Mens antallet af ældre over 80 år vil blive fordoblet og udgøre over en halv million i 2040, er der desperat mangel på pleje- og omsorgspersonale i kommunerne, og det bliver kun værre. Der er ingen prestige i jobbet, lyder det samstemmende.

Dagens debat

Finder vi i Politiken, hvor formanden for Socialpædagogerne, Benny Andersen, formanden for FOA, Mona Strib, formanden for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, og formanden for Fængselsforbundet, Kim Østerbye, kommer med et opråb til politikerne om at gøre noget mod den stigende vold mod offentlig ansatte.

»Det burde være indlysende, at beslutningstagerne prioriterer de ansattes sikkerhed, men sådan er det ikke nødvendigvis. Det virker, som om politikerne taber interessen for dette område, lige så hurtigt som det sidste overfald forsvinder ud af mediebilledet. Der er brug for vedvarende politisk fokus, hvis der for alvor skal ske noget.«

Læs det indlæg her.

Dagens citat

Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, går op i at holde på formerne ved møder i Folketingssalen. Afslutningsdebatten var ingen undtagelse, og hun måtte blandt andet gå i rette med Pernille Skippers brug af kraftudtrykket »Ved Gud«, hvortil formandens røffel lød:

»Vi påberåber os ikke de højere magter her.«

Du kan læse 15 gode citater fra gårsdagens debat her.

Det sker i dag

10.00 Møde i folketingssalen

I dag er der møde i Folketingssalen. En stribe lovforslag ventes at blive behandlet på dagens møde deriblandt det omdiskuterede maskeringsforbud/ tildækningsforbud, som blandt andet vil ramme burkaer. Forslaget har skabt splittelse i flere partier.

12.00 Åbent samråd om underretninger om børn

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) er i dag kaldt i samråd om underretninger om børn. Ministeren skal blandt andet svare på, om hun mener, loven overholdes, når der i 45 procent af alle sager om gentagne og grove underretninger om børn ikke - i op til 2 år efter underretningerne - er iværksat nogen form for social børneforanstaltning fra kommunen. Hun skal også svare på, hvorfor disse foranstaltninger ikke bliver iværksat, og hvad hun vil gøre for at sikre, at børnene får hjælp.

Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Det var det. Tak for i dag.