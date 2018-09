For 11 år siden kaldte Pia Kjærsgaard det for et forvirrende »dobbeltspil« – i dag har DF lagt den samme strategi

Godmorgen.

Det er blevet tirsdag og endnu en gang tid til den politiske morgenpost – dit daglige overblik over dagens historier om dansk politik.

Tirsdagens aviser bruger en del plads på fortiden for bedre at forstå nutiden. Blandt andet Berlingske, som er det første dagblad, vi tager fat i.

Avisen er dykket ned i Venstres stort anlagte reklamekampagne, hvor statsministerpartiet fremhæver, at der er blevet tilført 75 milliarder kroner mere til velfærden siden år 2001, hvor Venstre erobrede den regeringsmagt, partiet har haft i knap 13 af de sidste 17 år.

Problemet er bare, at en pæn portion af de 75 milliarder kroner slet ikke stammer fra politiske beslutninger om at bruge flere penge på velfærd, men fra milliardstore budgetoverskridelser i den offentlige sektor tilbage i 00erne. Ifølge tal fra den borgerligt-liberale tænketank Cepos overskred det offentlige budgetterne for 30 milliarder kroner i de år, hvilket svarer til 40 procent af de 75 velfærdsmilliarder.

Venstre har anført af finansminister Kristian Jensen ellers flere gange fremhævet det problematiske i 00ernes budgetskred, som ifølge det såkaldte Rangvid-udvalg, der undersøgte årsagerne til finanskrisen, bidrog til at overophede dansk økonomi med den konsekvens, at vi blev ramt hårdere end nødvendigt af den økonomiske krise.

Og derfor møder Venstre-kampagnen nu hård kritik fra borgerligt hold.

Cepos' cheføkonom, Mads Lundby Hansen, mener, at »Venstre har et opportunistisk forhold« til budgetskreddet i 00erne, når partiet »det ene øjeblik« kritiserer det og det andet øjeblik »praler« med det.

Ligeledes siger Liberal Alliances finansordfører, Joachim B. Olsen, til avisen, at »overforbrug er ikke noget at være stolt af som borgerligt-liberalt parti«:

»Man kan ikke sige begge ting på samme tid. Venstre er selv skyld i, at man gør sig sårbar over for anklager om hykleri. Man taler med to tunger, og det er ikke kønt,« tilføjer han.

Venstres næstformand, finansminister Kristian Jensen, er derimod ganske uforstående over for kritikken.

»Det er simpelthen noget vrøvl. Det er mit ærlige svar,« siger han.

Finansministeren anerkender ganske vist budgetoverskridelserne og deres medvirken til at tilføre milliarder til velfærd, men anfører, at dansk økonomi i dag er holdbar, så »de her overskridelser er blevet finansieret«.

Læs hele historien, herunder flere af Kristian Jensens svar, lige her.

Få overblikket - hver dag Du er i gang med at læse den politiske morgenpost. Her får du dagligt det fulde overblik med de vigtigste historier, analyser og debatter i dansk politik. Få politisk morgenpost direkte i din indbakke hver morgen ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Du er nu tilmeldt Politiko Morgenpost nyhedsbrevet.

Tilmeldingen blev ikke modtaget.

Tjek e-mail-adresse og forsøg igen.

Du kan også følge politiko.dk på Facebook og Twitter.

Kører Thulesen Dahl nu Khaders »dobbeltspil«?

Vi skal videre til historien bag dagens overskrift. Den er fra Jyllands-Posten og dvæler også ved dansk politik i 00erne og forbindelsen til det kommende folketingsvalg.

Hvis vi starter med nutiden, har Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, adskillige gange meddelt, at han peger på Lars Løkke Rasmussen (V) som statsminister efter næste valg, men for en »nydannet« regering, hvor han gerne selv vil havde sæde – gerne i stedet for Liberal Alliance.

»Vi får brug for en dronningerunde,« sagde DF-formanden f.eks. til B.T. i juli og tilføjede:

»Vi vil pege på, at Lars Løkke får stafetten som kongelig undersøger. Det vil vi gøre for at få brudt den nuværende regeringsdannelse op.«

Men det som parti at pege på en statsminister og samtidig kræve en dronningerunden er tidligere blevet voldsomt kritiseret af Kristian Thulesen Dahls egen kampfælle og forgænger som formand for Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard. Det skete, da partiet Ny Alliance tilbage i valgkampen i 2007 pegede på Anders Fogh Rasmussen som statsminister, men krævede en dronningerunde.

Dengang kaldte Pia Kjærsgaard Ny Alliances tilgang for »meget forvirrende« og erklærede, at »Ny Alliance spiller dobbeltspil«.

»Det er fuldstændig usikkert, hvad de vil. Man kan ikke på den ene side sige, at Anders Fogh Rasmussen er statsministerkandidat, og sige, at man vil have en dronningerunde. Enten det ene eller det andet,« lød det fra DF-formanden.

De Konservatives Naser Khader, der dengang var formand for Ny Alliance, siger til Jyllands-Posten, at DF nu gør det samme med Løkke, som han gjorde med Fogh i 2007, og at det dengang gav »enorm stor usikkerhed«.

»Det er paradoksalt, at vi dengang blev angrebet så hårdt og latterliggjort. Nu er det så alligevel blevet moderne igen. Men DF får problemer, når valget bliver udskrevet,« siger han.

Pia Kjærsgaard mener dog selv, at der er forskel på dengang og nu.

»Thulesen Dahl har sagt helt åbent, at Dansk Folkeparti ikke støtter, at en VLAK-regering fortsætter. Derfor går vi til valg på en anden løsning. Derfor synes jeg, at der er en forskel til 2007,« siger hun og forklarer, der i 2007 omvendt ikke var tvivl om, at »Fogh fortsat skulle være statsminister, og at det fortsat skulle være for en VK-regering«.

Læs hele artiklen hos Jyllands-Posten her.

Eksperter frygter for retssikkerhed i LTF-sag

Vi skal videre til Politiken, der på sin forside skriver, at eksperter er »alarmerede« over et lovforslag om opløsning af banden Loyal to Familia, som justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har sendt i høring.

Forslaget kan ifølge flere fagpersoner få alvorlige retssikkerhedsmæssige konsekvenser. Det skyldes, at forslaget vil gøre det muligt for anklagemyndigheden at kunne inddrage beviser, som politiet er stødt på under aflytninger og i ransagninger af LTF, men som ikke er omfattet af en dommerkendelse.

I den nuværende praksis skal sådanne slags beviser godkendes af en dommer, inden de kan bruges i en retssag.

»Den foreslåede regel vil ikke blot forringe retsstillingen for en i dette tilfælde forbudt forening, men også for enkeltpersoner med tilknytning til foreningen«, siger Jørn Vestergaard, der er professor i strafferet ved Københavns Universitet, til avisen.

Samtidig bekymrer det Karoline Normann, der er formand for Advokatrådets strafferetsudvalg, at forslaget kun skal omfatte sager om opløsning af en forening.

»Alle ved, at det specifikt drejer sig om, at skuffen med eksisterende tilfældighedsfund knyttet til LTF skal åbnes nu,« siger hun.

Læs hele historien inklusiv en kommentar fra advokat Michael Juul Eriksen, der repræsenterer LTF, og en skriftlig kommentar fra Justitsministeriet, her.

Grundlovsbestemmelse kan få betydning for sagsanlæg

Det er altid godt lige at genbesøge Berlingske, så det gør vi nu.

Det er desuden endnu en tur i historiebøgerne. Vi har tidligere været tilbage i 00erne og 2007, men nu handler det om, hvad en tekst fra 1849 betyder for et aktuelt sagsanlæg.

Berlingske skriver, at Folketinget kan ende med at blive inddraget direkte i sagsanlægget mod politikerne Naser Khader (K), Martin Henriksen (DF) og Marcus Knuth (V), som er stævnet for injurier af lederen af Exitcirklen, Sherin Khankan.

Grundloven beskytter nemlig de tre politikere med parlamentarisk immunitet og kan derfor som udgangspunkt ikke retsforfølges eller straffes. Men hvis et flertal ønsker det, kan Folketinget ophæve immuniteten. Af den grund skal landsretten, som sagen for nylig er blevet henvist til, inden sagen går i gang, tage stilling til, om de tre politikeres ytringer er beskyttet af Grundloven.

Hvis de er det, kan de kun straffes, hvis Folketinget giver samtykke til det, forklarer professor i forfatningsret ved Aarhus Universitet Jørgen Albæk Jensen til avisen.

Det er dog kun såkaldte »ytringer i Folketinget«, som politikerne nyder beskyttelse for. Fremsætter en politiker injurierende udtalelser uden for Folketinget i f.eks. et medie, gælder immuniteten ikke, og så kan politikeren retsforfølges uden Folketingets samtykke.

De tre politikere er stævnet for to konkrete påstande mod Sherin Khankan om, at hun ikke har villet afvise sharialov, og at hun i 2011 har forsvaret piskeslagsstraffen for utroskab, fremsat i en e-mail sendt 13. september 2017 fra Naser Khaders folketingsmail til en række oppositionspolitikere og med Marcus Knuth og Martin Henriksen på cc.

Flere af påstandene er siden blevet gentaget i medier uden for Folketinget, så det er altså et spørgsmål, hvorvidt påstandene kan rubriceres som »ytringer i Folketinget« eller også udenfor.

Læs mere her.

K i »seriøs« overvejelse om bankskifte

Vi klikker os ind på Altinget.dk.

Netmediet har noteret sig, at adskillige politikere den seneste tid har udtrykt sig meget kritisk om hvidvasksagen i Danske Bank.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har erklæret sig »chokeret« over sagen, mens erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) har talt om »en dybt alvorlig situation« og kaldt det »meget pinligt for Danske Bank«. Liberal Alliances Joachim B. Olsen har kaldt hvidvasksagen for »et enormt svigt«, og de Radikales politiske leder, Morten Østergaard, skrev for nylig nedenstående på Twitter:

Danske Banks hvidvask skandaler er af helt uantagelige proportioner. Det vil tage år at genoprette tilliden og Danmarks omdømme. Vi er klar til at handle hurtigt politisk i Danmark, men et reelt værn mod hvidvask kommer kun gennem et forstærket europæiske finanstilsyn. #dkpol — Morten Østergaard (@oestergaard) 19. september 2018

Altinget.dk skriver, at alle tre regeringspartier og de Radikale dog i dag er kunder i Danske Bank, hvilket fremgår af partiernes regnskaber for deres brug af folketingsgruppestøtten i 2017. Venstre har knap 12 millioner kroner stående, Liberal Alliance 3,6 millioner, de Radikale knap 3 millioner og Konservative de 1,4 millioner.

Og de to sidstnævnte partier overvejer nu, om kundeforholdet skal fortsætte.

De Radikales partisekretær, Lars Beer Nielsen, vil tage spørgsmålet op med partiets forretningsudvalg »snarest«, siger han:

»Jeg tror, alle kunder gør sig deres overvejelser i forhold til Danske Bank lige nu.«

Konservatives partisekretær, Søren Vandsø, skriver på sms, at partiet det seneste år har evalueret alle dets leverandører, og at det også vil evaluere bankforbindelsen.

»Her vil vi tage stilling til, om samarbejdet skal fortsætte, eller om vi skal vælge en ny. Det er klart, at de seneste måneders afsløringer ikke tæller på positivsiden i evalueringsprocessen,« skriver han.

Partiet er ifølge Søren Vandsø »i en proces, hvor vi seriøst overvejer at skifte,«

Læs hele historien her.

Tre korte:

1. Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) får på ny kritik for mangelfuld orientering af Folketinget om støjproblemerne med Danmarks ny F-35-kampfly. Det skriver Jyllands-Posten.

En aktindsigt, som avisen har fået, viser, at embedsmænd i Forsvarsministeriet tilbage i januar blev orienteret om, at kampflyene var dumpet i en simulatortest i USA, som viste, at kampflyene ikke kunne flyve på den måde, regeringen ønskede for at minimere støjgenerne for borgerne. Oplysningerne blev ikke videregivet til Folketinget.

2. Regeringen vil både have Danmark med ind i FNs ellers stærkt kritiserede menneskerettighedsråd og prøve at blive valgt ind i FNs Sikkerhedsråd i 2025-26. Det skriver statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i en klumme i dagens Politiken i anledning af, at FN i disse dage holder sin årlige generalforsamling. Vi har ikke kunnet finde klummen online.

3. Socialdemokratiets partiforening i Brønshøj-Husum står med et problem. Ifølge lokalforeningens formand, Lasse Ryberg, var der uretmæssigt forsvundet 150.000 kroner fra partikassen, da lokalbestyrelsen i sensommeren fik adgang til kontoen. Det skriver Ekstra Bladet.

Lokalforeningen har nu meldt sagen til Politiet, og formanden mistænker selv den nu tidligere kasserer for at have taget pengene. Kassereren selv stiller sig uforstående over for anklagerne.

Det sker i dag:

Hele dagen: Statsminister Lars Løkke Rasmussen deltager 23.-26. september i åbningen af FNs 73. generalforsamling i New York.

Hele dagen: Folketingets Social- Indenrigs- og Børneudvalg besøger Grønland 24.-28. september 2018 for at få mere viden om, hvordan man i Grønland arbejder med at forbygge, at børn og unge udsættes for omsorgssvigt og seksuelle overgreb.

Hele dagen: Folketingets Europaudvalg deltager i Europol-konference i Bruxelles 24.-25. september 2018

10.30: Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har kaldt erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i samråd om Nordea og hvidvask via valutavekslingsvirksomheder.

11.30: Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har kaldt erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i samråd om Danske Bank og hvidvasksagen.

12.00: Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har kaldt erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i samråd om Danske Bank og hvidvasksagen.