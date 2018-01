Følelsesladet Løkke i undskyldning til storfisker: »Jeg er en kæmpe torsk«

Godmorgen og velkommen til ugens første morgenpost.

Her vil vi forsøge at afhjælpe den værste mandags-blues med et væld af stærke, politiske historier, og dem er der heldigvis nok at tage af. Så lad os komme i gang med dagens politiske overflyvning.

Undervejs skal vi forbi både københavnerghettoen Bispesparken og vestjyske Thyborøn, men vi starter med en voldsom og grov historie fra Christiansborg.

I en rundspørge, som Berlingske har sendt til medlemmerne af Folketinget, svarer godt hver fjerde svarperson – 18 ud af 63 – at han eller hun har modtaget trusler på livet. Dertil oplyser 20 politikere, at de har modtaget trusler om vold. 34 politikere oplever trusler eller chikane som et stigende problem.

Avisen har siden nytår beskrevet, hvordan flere folkevalgte har oplevet, at prisen for at være folkevalgt kan være høj. Politikere som Naser Khader (K) og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) lever et liv med konstant PET-beskyttelse, men Berlingske-rundspørgen viser, at trusler og chikane rammer bredt – også blandt mindre profilerede politikere.

Læs også »Jeg kommer en dag, for jeg ved, hvor du bor. Du skal halshugges«: Godt hver fjerde folketingspolitiker har modtaget trusler på livet

»Du skal halshugges,« lød en en SMS, som Socialdemokratiets kirkeordfører, Karen Klint, for eksempel modtog en forårsdag for knap et år siden.

Avisen oplister en række andre trusler, som folketingspolitikere har modtaget.

Tre eksempler:

»Du skulle simpelthen tortureres yderst langsomt og smertefuldt til døde« – rettet mod Carl Holst (V).

»Hvis jeg dræber eller bliver dræbt, er du den eneste skyldige« – rettet mod Yildiz Akdogan (S).

»Tror du ikke, du skulle tage og holde din kæft, inden du får kuglen som den landsforræder, du er« – rettet mod Kenneth Kristensen Berth (DF).

Professor i statskundskab Ulrik Kjær fra Syddansk Universitet erklærer sig på baggrund af rundspørgen bekymret på vegne af demokratiet:

»Det handler om noget så fundamentalt, som hvorvidt vi kan få et politisk spil, som flertallet har aftalt med hinanden, til at fungere. Det er bekymrende, hvis der er borgere, der ikke er indstillet på at følge de opstillede regler,« siger han til Berlingske og tilføjer, at »det kan dels holde nogen væk fra politik, og dels kan det få nogen til at holde sig ude af bestemte diskussioner«.

Læs hele historien her.

Da Løkke mødte John-Anker

Vi svømmer videre til Ekstra Bladet, der søndag var taget til torskegilde i Thyborøn.

Det lyder selvsagt appetitligt, men avisen var nu ikke på pletten for fiskens skyld. Torskegildet var nemlig arrangeret af den lokale storfisker John-Anker Hametner Larsen for at samle penge ind til statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) projekt LøkkeFonden, der skal hjælpe unge mænd, der er slået ud af kurs.

Statsministeren og storfiskeren har været en tur gennem mediemøllen den seneste uge, efter at Ekstra Bladet tirsdag kunne afsløre, at Lars Løkke Rasmussen har boet gratis i storfiskerens sommerhus i Skagen. Et ophold, han efter eget udsagn fik i 50-års-fødselsdagsgave af Hametner Larsen i 2014.

Sagen har vakt forargelse hos flere fiskeripolitikere på Christiansborg, fordi regeringen tidligere er blevet beskyldt for at modarbejde strammere regler for såkaldte »kvotekonger« – storfiskere, der sidder på en meget høj andel af fiskekvoterne.

Læs også Løkke om gratis ferieophold: »Det kan se skævt ud«

Og i går brugte Lars Løkke Rasmussen så lejligheden til at sige undskyld. Til John-Anker Hametner Larsen.

»Jeg er en kæmpe torsk,« sagde statsministeren let i spøg, men talen ændrede ifølge Ekstra Bladet hurtigt karakter og blev ganske følelsesladet.

Ja, Løkke fremstod rørt og holdt flere gange pauser undervejs i talen, og avisen bemærkede også, at John Anker Hametner-Larsen i løbet af talen måtte tørre øjnene.

»Jeg er faktisk lidt ked af – oprigtigt ked af – at man skal slå sig så meget på at kende mig... Det, synes jeg, egentlig ikke er rimeligt. Det vil jeg gerne sige undskyld for,« lød det fra statsministeren.

Over for Ekstra Bladet erklærede Lars Løkke Rasmussen i går samtidig, at hans lån af storfiskerens sommerhus kan »se skævt ud«. Men det skyldes mere mediedækningen. Og »livet er for kort til fortrydelser«, sagde statsministeren til avisen.

Læs også Jarl Cordua: Hvorfor kan Løkke ikke bare sige nej?

Også Politiken var slået et smut forbi Thyborøn, og det er der kommet en ganske veloplagt reportage ud af. Læs bare indledningen:

Et kvarter inden, det hele begynder, går den slipseløse statsminister rundt i Fiskehallen og hilser på folk. Selv mig hilser Lars Løkke Rasmussen afslappet på, måske fordi han tror, jeg er fisker og stemmer på Venstre.

I hvert fald får han straks et mere træt udtryk i ansigtet, da jeg præsenterer mig som journalist. En af plageånderne, der er rejst hele vejen til Thyborøn for at overvære den nytårskur, han skal have med sin ven John-Anker Hametner Larsen.

Læs hele artiklen her, hvor man også hører mere om, hvor begavet Lars Løkke Rasmussen blev til sin 50-års-fødselsdag.

Det blev bl.a. til flere sommerhusgavekort og et gavekort til Illums Bolighus, fortæller V-formanden, der selv har delt en video fra torskegildet på Facebook.

Ghettoer får flere indvandrere

Vi tager turen fra Thyborøn og ud til landets ghettoområder.

Jyllands-Posten kan i dag fortælle, at andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande nu er på det højeste niveau i landets ghettolistede boligområder, siden ghettolisten blev indført i 2010.

Stigningen er især sket over de seneste fem år. I 2013 var andelen på 56,5 pct., mens den i 2017 var 66,5 pct., viser tal fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Jyllands-Posten har talt med politikere fra Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, der alle problematiserer udviklingen. Avisen har også været en tur i boligområdet Bispeparken i København.

Her er andelen af indvandrere og efterkommere steget fra 43 pct. i 2010 til 60,4 pct. i 2017, men ifølge en af områdets etnisk danske beboere, 29-årige Ditte Marie May, er der god plads til dansk kultur i Bispeparken.

»Vi har legepladser, fællesspisning, juletræsfest, hvor der er gaver til børnene, fastelavn, og så bliver der holdt egnsfest. Der er også høstkasser, hvor der bliver plantet grøntsager,« siger hun.

Læs den historie her.

Flyt til Aarhus og få en ekstra månedsløn

Vi bliver i Jyllands-Posten, men rykker et par sider ind i avisen.

Her kan man læse, at flere af de statslige institutioner, som i sidste uge fik at vide, at de skal rykke fra København og til andre steder i landet, nu overvejer, hvordan dygtige medarbejdere kan fastholdes, selvom arbejdspladsen skifter hjemby.

Hos Danmarks Innovationsfond, der flytter til Aarhus, har bestyrelsesformand Jens Maaløe allerede overvejet en række forskellige særordninger for at fastholde »en god del« af sine 46 medarbejdere.

Ingen særordninger er vedtaget, men på Jens Maaløes idéliste står bl.a. betaling af rejseomkostninger samt etableringen af et københavnerkontor, hvor det udflyttede personale kan arbejde to dage om ugen – men også en bette lønbonus er på listen.

»Hvis de er her om to år, kan man måske love dem en eller to månedslønninger – det kan måske motivere,« siger han til avisen.

Læs historien her.

Læs også Løkke vil ikke lade mulige problemer bremse storstilet flytteplan: »Det er den vilje, vi sætter igennem«

I gårsdagens »Vi ses hos Clement« på DR2 kaldte innovationsminister Sophie Løhde (V) det desuden »fair« at give medarbejdere mulighed for lønforhøjelse eller lignende for at flytte med sin statslige arbejdsplads.

Se klippet her:

Denne morgenpostskribent er i øvrigt en stor elsker af Aarhus og kan kun anbefale byen.

DR-topchef åben for at skrotte licensen

Vi bliver ved de statslige institutioner.

For i dagens udgave af dagbladet Børsen åbner DRs generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, for at sende DR på finansloven. DR modtager årligt 3,7 mia. kr. i licens.

»Jeg forstår udmærket, at der er politiske drøftelser om, hvorvidt man skal overgå fra licens til skat,« siger Maria Rørbye Rønn til avisen.

»Jeg oplever selv helt tæt på, hvor mange unge mennesker der synes, at licensen både er gammeldags – måske endda direkte forældet – og at det er urimeligt, at de skal betale lige så meget som dig og mig. Det kan jeg godt forstå, og derfor forstår jeg også, at der kan opstå et flertal for rent faktisk at ændre finansieringsformen,« siger hun, men stiller også en række betingelser for, at en overgang til finanslovsfinansiering ifølge hende kan ende som noget positivt.

Læs hvilke her.

Læs også Løkke gør klar til nye forhandlinger med DF om »paradigmeskifte« i udlændingepolitikken

Tre korte

1. Liberal Alliance overvejer nu at bruge sin vetoret internt i VLAK-regeringen for at undgå, at regeringen støtter et forslag, som Dansk Folkeparti har bragt på bordet i de igangværende skilsmisseforhandlinger.

DF har foreslået at genindføre en tvungen separationsperiode for familier med fælles børn, og det er Liberal Alliance lodret imod.

»Det er fuldstændig principielt, at politikere ikke skal blande sig i, om voksne mennesker skal være skilt eller gift,« siger LA-socialordfører Laura Lindahl til DR.

2. Både Venstre, de Konservative, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet ønsker nu, at FNs særlige hjælpeorganisation for palæstinensiske flygtninge, UNRWA, lukkes. Det skriver Berlingske.

Den konservative udenrigsordfører, Naser Khader, siger til avisen, at »de palæstinensere, der virkeligt har behov som flygtninge, skal have hjælp af FNs flygtningeorganisation, UNHCR«.

Mere om dén sag her.

3. Den enes krise, den andens milde vælgerbrise.

En ny undersøgelse af vælgervandringer, som valgforsker Kasper Møller Hansen har lavet for netavisen Altinget, viser, at folketingsaspiranterne fra Nye Borgerlige vinder mest på tilbagegangen for regeringspartiet Liberal Alliance.

Mere her.

Tre fra weekenden:

1. Lars Løkke Rasmussen erklærer sig klar til at gøre et nyt forhandlingsforsøg for at sikre et såkaldt »paradigmeskifte« i udlændingepolitikken, så flere flygtninge vender tilbage til deres hjemlande, når forholdene åbner for det.

Det fortalte regeringslederen til Berlingske søndag, der desuden havde et interview med statsministeren om konsekvenserne af migration og flygtningestrømme forud for denne uges storpolitiske møde i World Economic Forum i Schweiz.

Læs mere her.

Læs også »Jeg gør mig måske også mere hård, end jeg er. Jeg bliver bare nødt til det«

2. Berlingske har også talt med det menige Venstre-medlem Ib Grønvaldt, der har været medlem af partiet i over et halvt århundrede. Helt nøjagtigt siden 23. november 1966 klokken 07.20.

Årsagen til interviewet er, at Ib Grønvaldt før jul sendte Berlingskes Christiansborg-redaktion en e-mail i bar forargelse over Dansk Folkepartis krav til et paradigmeskifte i udlændingepolitikken, som ifølge Venstre-manden var »lodret imod Venstres menneskesyn«.

Avisen har kontaktet Ib Grønvaldt for at få en baglandsbetragtning om de seneste måneders forløb og statsministerens afkobling af forhandlingerne om skattelettelser fra dem om udlændingestramninger.

Hele historien her.

Læs også Ib har været medlem af Venstre i over 50 år og ville hellere have valg end DFs paradigmeskifte: »Man var på vej ud over kanten«

3. Udlændingeminister Inger Støjbergs forklaringer om sit ministeriums manglende efterlevelse af den såkaldte Paposhvili-dom om humanitære opholdstilladelser, bør kulegraves. Det mener advokat Henrik Holm-Nielsen, der i 1990 blev udpeget som officiel udspørger i Tamilsagen.

Dagbladet Information har talt med Holm-Nielsen. Hør hans begrundelse her.

Weekendens se-hvor-vi-samarbejder

Venstre-politikeren Jan E. Jørgensen havde i weekenden et læserbrev i Jyllands-Posten. Her fortæller han med udgangspunkt i »et fantastisk lovforslag«, som alle Folketingets partier er enige om, at det politiske arbejde også er »enighed og harmoni, intet drama«.

Harmonien understeges af, at bl.a. Socialdemokratiets Mattias Tesfaye har delt Venstre-mandens læserbrev på Twitter:

Sådan fungerer Folketinget også. Tak til @JanEJoergensen for et godt læserbrev i @jyllandsposten #dkpol pic.twitter.com/OmirfqWR4K — Mattias Tesfaye (@mattiastesfaye) 20. januar 2018

Læs læserbrevet om lovforslaget, der skal indføre ret til fravær på 14 uger til fædre og medmødre, hvis deres barn er dødfødt, dør eller bortadopteres inden den 32. uge efter fødslen, her.

Det sker i dag:

10:00 Audiens på Christiansborg Slot

Dronning Margrethe holder i dag audiens på Christiansborg Slot. Her kan modtagere af medaljer og ordener blandt andre møde op for at takke for dem.

10:30 Brian Mikkelsen præsenterer vækstudspil på søfartsområdet

I dag præsenterer erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) regeringens plan for udvikling af den maritime sektor. Planen skal gennem 37 konkrete initiativer gøre Danmark til et globalt maritimt kraftcenter i 2025.

15:30 Minister deltager i borgermøde om ulve

Der er ulve på miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens (V) dagsprogram. Han har nemlig i dag inviteret til et borgermøde om de firbenede rovdyr i Holstebro. Ulvene i Vestjylland skaber bekymring hos landmænd og lokale, og på borgermødet vil ordet er frit, så de fremmødte kan dele deres oplevelser.

Det var ugens første morgenpost. Tak, fordi du læste med, og rigtig god mandag.