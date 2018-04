Et svar fra Kristian Jensen fik sent i aftes Joachim B. Olsen til tasterne: »Politik er indimellem dybt frustrerende«

God-mandag-morgen og velkommen til ugens første omgang politisk morgenpost med hele dit politiske overblik samlet ét sted.

Inden vi når til den politikfrustrerede Joachim B. Olsen (LA), slår vi op i Berlingske, hvor Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), nu kaster sig med fuld kraft ind i slagsmålet mellem hovedstaden og resten af landet.

Det sker efter, at blandt andre finansminister Kristian Jensen (V) har lagt op til en ny og mere hovedstadsvenlig kurs i Venstre, som har nedsat et særligt storbyudvalg med uddannelses- og forskningsminister Søren Pind i spidsen.

Ifølge Frank Jensen flugter den kurs således ikke med, at regeringen i øjeblikket forhandler om en ny kommunal udligningsordning, der kan ende med at koste København yderligere knap 900 millioner kroner om året,

»Regeringen er kun ude på at flytte penge til landkommunerne, fordi man vil tiltrække vælgere på landet til Venstre,« siger han til avisen.

Læs også Frank Jensen til angreb: »Venstre pelser hovedstaden for at vinde vælgere i Jylland«

Er det ikke bare fordi, København ikke vil betale regningen?, spørger Berlingske.

»Hvis vi yderligere skal pelses i Venstres projekt, så kommer vi derud, hvor vi ikke kan lave de investeringer, der skal til, for, at vi kan have den vækst i befolkningen, vi har,« siger overborgmesteren.

Nu har Venstre nedsat et internt storbyudvalg med Søren Pind i spidsen. Så det må da glæde dig?, spørger Berlingske også i artiklen.

»Det er dejligt, hvis Venstre mener det alvorligt, at man ønsker en stærk hovedstad. Men de skulle nok hellere sætte en politiker i front, der interesserer sig for andet og mere i København end vandtrykket i forbindelse med sin hårvask,« svarer Frank Jensen med en gedigen svirper.

Hele artiklen kan du læse her.

De Konservatives Rasmus Jarlov har dog allerede læst den. Og han er ikke helt på linje med Frank Jensen.

Billig omgang fra Frank Jensen. Socialdemokraterne gør ikke noget for at hjælpe os i Hovedstaden i forhandlingerne om udligning i øjeblikket. Tværtimod #dkpol https://t.co/HgUPqy1D5Y — Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) 9. april 2018

Og så skal vi ellers videre til dagens andre nyheder.

»Dybt frustrerende«

Vi skal videre til Børsen, som i går offentliggjorde en artikel, der med avisens egne ord indeholder »vilde tal«.

De vilde tal viser, at det stort set intet koster statskassen, hvis man dropper den høje afgift på 150 pct. på biler.

Tallene stammer fra Finansministeriet, der har sendt et svar til Folketingets Finansudvalg på et spørgsmål fra Liberal Alliances skatteordfører, Joachim B. Olsen, skriver avisen.

I efteråret indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om omlægning af bilafgifterne. Den betød, at registreringsafgiften blev sat til 85 procent af bilens værdi op til 185.000 kr., mens det, der ligger derudover, bliver ramt af en topskat på 150 pct.

Læs også Venstres opgør med omdiskuteret netavis vækker undren i Socialdemokratiet

De nye beregninger fra Finansministeriet viser, at hvis man lader 85 pct-afgiften køre hele vejen op og dropper satsen på de 150 pct., vil manøvren »kun« koste 100 mio. kr.

Mads Lundby Hansen, cheføkonom i Cepos, forklarer til Børsen, at det er »et meget lille greb i lommen for finansministeren« at få skåret topskatten på biler helt væk

»Det vil være tæt på selvpineri, hvis man ikke får sænket den høje registreringsafgift fra 150 pct. til 85 pct,« han til avisen.

Ikke overraskende har både Joachim B. Olsen og LA-leder Anders Samuelsen delt artiklen på Facebook. Førstnævnte skriver blandt andet:

»Politik er indimellem dybt frustrerende. For sølle 100 millioner kroner ud at et samlet budget på over 1.000 milliarder kan registreringsafgiften sænkes fra 150 procent til 85 procent, hvilket jo stadig ville være en grotesk høj afgift.«

»Kære kollegaer i Folketinget. Vi bør altså kunne blive enige om at sænke registreringsafgiften til 85%. Det er ganske enkelt simpel sund fornuft.«

Se hele opslaget her.

På sin Facebook har Anders Samuelsen i øvrigt delt nyheden med en af de mindst objektive afstemninger længe:

Hele historien hos Børsen her (kræver abonnement).

S og den påfaldende store forskel

Vi skal en tur tilbage til Berlingske, som er dykket ned i, hvor meget partierne i Folketinget annoncerede sidste år.

På baggrund af tal fra Gallup Adfacts skriver avisen, at Socialdemokratiet målt i såkaldte listepriser annoncerede mere end dobbelt så meget som regeringspartiet Venstre og støttepartiet Dansk Folkeparti i løbet af 2017.

Det store oppositionsparti annoncerede således sidste år for 22,6 millioner kroner målt i listepriser, mens Venstre og Dansk Folkeparti – der er nummer to og tre i opgørelsen – annoncerede for henholdsvis 8,2 millioner kroner og 7,2 millioner kroner.

Det er vigtigt at understrege, at selve priserne ikke dækker det eksakte beløb, som partierne har brugt. Listepriser er en vejledende pris på f.eks. en heldsides annonce i et dagblad eller bannerreklame på en hjemmeside, og de tager ikke højde for mængderabat eller andre rabatordninger, som partierne ofte får.

Fakta: Det brugte partierne i 2017 Partiernes annoncering målt i listepriser i 2017 (kommunalvalgår): Socialdemokratiet : 22,6 millioner kroner

: 22,6 millioner kroner Venstre : 8,2 millioner kroner

: 8,2 millioner kroner Dansk Folkeparti 7,2 millioner kroner

7,2 millioner kroner Konservative : 4,7 millioner kroner

: 4,7 millioner kroner Liberal Alliance : 3,5 millioner kroner

: 3,5 millioner kroner SF : 2,9 millioner kroner

: 2,9 millioner kroner Enhedslisten : 1,7 millioner kroner

: 1,7 millioner kroner De Radikale : 1,3 millioner kroner

: 1,3 millioner kroner Alternativet: 37.000 kroner. Partiernes annoncering målt i listepriser i 2016: Dansk Folkeparti : 8,1 millioner kroner

: 8,1 millioner kroner Venstre : Fire millioner kroner

: Fire millioner kroner Socialdemokratiet : 2,6 millioner kroner

: 2,6 millioner kroner De Radikale : 2,7 millioner kroner

: 2,7 millioner kroner Liberal Alliance : 1,9 millioner kroner

: 1,9 millioner kroner SF : 860.000 kroner

: 860.000 kroner Enhedslisten : 190.021 kroner

: 190.021 kroner Alternativet : 54.750 kroner

: 54.750 kroner De Konservative: 22.766 kroner Så meget brugte partierne i 2015 (valgår) i listepriser: Socialdemokratiet : 74,7 millioner kroner

: 74,7 millioner kroner Venstre : 36,8 millioner kroner

: 36,8 millioner kroner Konservative : 23,5 millioner kroner

: 23,5 millioner kroner Liberal Alliance : 23,2 millioner kroner

: 23,2 millioner kroner Dansk Folkeparti : 14,7 millioner kroner

: 14,7 millioner kroner De Radikale : 11,8 millioner kroner

: 11,8 millioner kroner SF : 10,2 millioner kroner

: 10,2 millioner kroner Enhedslisten : 1,9 millioner kroner

: 1,9 millioner kroner Alternativet: Én million kroner Kilde: Gallup Adfact Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Klaus Kjøller, lektor emeritus ved Københavns Universitet og forsker i politisk kommunikation, kalder Socialdemokratiets massive annoncering for »iøjnefaldende«.

»Der er en påfaldende stor forskel på Socialdemokratiet og de andre store partier,« siger han.

Du kan læse hele artiklen – samt et svar fra Socialdemokratiet – her.

Dagens analyse med nyhed

I Børsen har avisens politiske kommentator, Helle Ib, skrevet en analyse med fokus på det kommende energiudspil.

Du får et uddrag her.

Inden for få uger spiller regeringen ud med sit forslag til ny energiaftale, der skal sætte rammerne for den grønne omstilling frem mod 2030. Regeringspartierne er enige om linjen, der kan sammenfattes i budskabet om mere grøn energi for pengene.

Et af de elementer, som vil påkalde sig opmærksomhed, er forslaget om afgiftslempelser. Ifølge Børsens oplysninger er indstillingen i regeringstoppen, at der skal bruges i omegnen af et par mia. kr. på elafgiftslempelser. Regeringen er langt med overvejelser om, at den såkaldte elvarmeafgift skal helt væk, og at selve elafgiften skal beskæres markant.

Resten kan læses her (kræver abonnement).

Læs også DF-profil i angreb på medier: »Jeg befinder mig i det største mørkeland overhovedet«

Her er tre nyheder, du også bør kende til i dag

1: Der kommer færre asylsøgere til Europa, og de, der kommer, går i stigende grad uden om Danmark.

Det skriver Jyllands-Posten på baggrund af nye tal fra Eurostat, der er EU’s statistikkontor.

I 2014 var der kun fire lande i EU, der – målt i forhold til befolkningens størrelse – modtog flere asylsøgere end Danmark. I 2015 og 2016 faldt Danmark til henholdsvis nummer 9 og nummer 14 på den europæiske liste over de mest populære asyldestinationer. Og i 2017 er Danmark raslet yderligere to pladser ned ad ranglisten.

Venstres udlændingeordfører, Marcus Knuth siger, er glad og tilfreds og siger – måske ikke overraskende – at det skyldes regeringens politik:

»Dette understreger jo, at man godt kan bibeholde et skandinavisk velfærdssamfund ved at gennemføre en række stramninger, så vi ikke længere er en yndlingsdestination for menneskesmuglere.«

Hele artiklen her (kræver abonnement).

Læs også Torsdag eftermiddag skrev regeringen et nyt kapitel i en årelang værdikamp: »Men vi skal ikke smadre DR«

2: Jyllands-Posten har talt med række politikere i Folketinget, som overvejer at slette deres Facebook-profiler i kølvandet på blandt andet den seneste tids afsløringer af Facebooks overdragelse af fortrolige data til det skandaleombruste dataanalyseselskab Cambridge Analytica.

En af de overvejende politikere er Alternativets leder, Uffe Elbæk.

»Faktisk har jeg gennem længere tid tænkt, om vi ikke kunne gøre det på en anden måde. Der er en række forhold ved Facebook, der simpelthen strider mod det, jeg selv står for,« siger Uffe Elbæk.

Læs mere hos Jyllands-Posten her (kræver abonnement).

Læs også Venstres opgør med omdiskuteret netavis vækker undren i Socialdemokratiet

3: I forbindelse med det kommende medieforlig har regeringen med kulturminister Mette Bock (LA) i spidsen lagt op til massive besparelser på DR, som ifølge regeringen skal fokuseres gennem en besparelse på 20 procent.

Kulturministeren har en fortid som programdirektør i DR, og Ekstra Bladet har i dag fundet en mail frem fra Mette Bock, som hun sendte til DR-medarbejderne, da hun stoppede i 2009.

DR var »Danmarks vigtigste kulturinstitution!«, og at hun »går ud af døren med en rigtig god følelse af, at det går den rigtige vej«, skrev hun dengang.

Ekstra Bladet har spurgt ministeren, hvordan den mail hænger sammen med den besparelse, som nu er meldt ud.

Svarene finder du her.

Det sker i dag ​

10:00 Pressemøde med anbefalinger til levedygtige landsbyer

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) modtager i dag anbefalingerne fra Udvalget for levedygtige landsbyer. Det sker på et pressemøde i landsbyen Nyrup ved Sorø fra klokken 10.00.

13:00 Theresa May besøger Lars Løkke Rasmussen

I dag besøger Storbritanniens premierminister, Theresa May, statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i Statsministeriet. Theresa May ankommer klokken 13.00. På mødet forventes det, at der vil blive talt om giftangrebet i Salisbury, og det fremtidige samarbejde mellem Danmark og Storbritannien efter de næste år forlader EU, skriver Ritzau.

Vil du læse ENDNU mere om det besøg, har flere aviser optakter klar. Berlingske her. Kristeligt Dagblad her. Jyllands-Posten her. Politiken her.