Et skjult lager hos PET får iagttagere til at slå alarm: »Det er ren George Orwell«

Godmorgen og velkommen til ugens første morgenpost.

Efter en uges påskeferie er vi igen klar til at give dig en overflyvning over dagens historier om dansk politik. Og vi starter med et tal.

Fjortenkommaseksmilliarder kroner. Så meget - altså 14,6 mia. kr. - har statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) to borgerligt-liberale regeringer sænket skatten med siden 2015. Det skriver dagbladet Børsen, der har fået den borgerligt-liberale tænketank Cepos til at foretage regnestykket.

Tænketankens cheføkonom, Mads Lundby Hansen, mener på den baggrund, at regeringen har leveret »pænt store skattelettelser«, eftersom Helle Thornings-Schmidt (S) regeringer sænkede skatten med knap en milliard kr. Alligevel er Cepos-regnedrengen skuffet. Det skyldes et andet tal:

3450 personer.

Læs også Jysk borgmester om hovedstadskolleger: »Vi er noget dygtigere, end de er«

Det er nemlig så meget, arbejdsudbuddet er forøget med siden 2015, hvilket er langt under regeringens mål om at øge arbejdsudbuddet med 55-60.000 personer i 2025.Til sammenligning lykkedes det Helle Thorning-Schmidts regeringer at øge arbejdsudbuddet med 43.500 personer. Af den årsag mener Mads Lundby Hansen, at effekten af Løkke-regeringernes skattelettelser er »skuffende lille«.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) og Liberal Allliances finansordfører, Joachim B. Olsen, glæder sig begge over størrelsen på skattelettelserne, men kalder omvendt kritikken af arbejdsudbudseffekten for berettiget. Læs mere i Børsen.

Vi iler videre.

Få overblikket - hver dag Du er i gang med at læse den politiske morgenpost. Her får du dagligt det fulde overblik med de vigtigste historier, analyser og debatter i dansk politik. Få politisk morgenpost direkte i din indbakke hver morgen ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Du er nu tilmeldt Politiko Morgenpost nyhedsbrevet.

Tilmeldingen blev ikke modtaget.

Tjek e-mail-adresse og forsøg igen.

Du kan også følge politiko.dk på Facebook og Twitter.

Hemmeligt PET-arkiv møder hård kritik

Og det til forsiden af dagbladet Politiken.

Avisen kan fortælle om en hemmelig database hos Politiets Efterretningstjeneste, hvortil efterretningstjenesten overfører en ukendt mængde følsomme personoplysninger, selvom oplysningerne ifølge PET-loven skal slettes senest 15 år efter, at de er indsamlet.

Avisen har fået en aktindsigt, hvor PET kalder det for »logisk sletning«. Det betyder, at dokumenter ikke bliver slettet, men derimod »behandles adskilt fra PET’s øvrige oplysninger og kun kan tilgås af særligt udpegede personer i PET«. Ifølge avisen kan PET-chef Finn Borch Andersen »autorisere agenter, der vil have adgang«.

Læs også Regeringen vil lovgive om dataetik: »Det handler om, hvilket samfund vi ønsker«

Avisen har talt med en række juridiske iagttagere som lektor Pernille Boye Koch fra Roskilde Universitet, advokat og formand for Retspolitisk Forening, Bjørn Elmqvist, og chefjurist i Amnesty, Claus Juul, der alle erklærer sig meget kritiske over for PETs ageren.

»Det er ren George Orwell at kalde det »logisk sletning«, for det er hverken logisk eller en sletning. Det er en flytning af data fra ét arkiv til et andet arkiv, som de så låser og giver PET-chefen nøglen til. PET-lovens slettefrist har vist sig at være et postulat – vi har ikke et system, som beskytter danskernes retssikkerhed,« siger Claus Juul til avisen, der også har talt med en række politikere.

Og både regeringspartiet Venstre, de Radikale, Alternativet og Enhedslisten kræver nu en redegørelse fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K). Ifølge Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, skal det ske »straks efter påske«.

»Det her er en problemstilling, jeg ikke har hørt om tidligere,« siger han.

Læs mere her.

Mere data - nu handler det om millionbøder

I det hele taget har indsamling af persondata været en af påskeugens helt store dagsordener, ikke bare i Danmark, men også internationalt. Blandt andet på grund af den udbredte kritik af Facebooks indsamling og håndtering af brugernes persondata.

Men Berlingske er i dag dykket ned i et andet aspekt af datapolitikken. Den 25. maj træder EUs persondataforordning nemlig i kraft, og den skal give borgere mere kontrol over egne oplysninger, f.eks. når vi bruger Facebook eller køber varer på nettet.

Forordningen stiller en række krav til virksomheder, der fremover vil kunne modtage store bøder på op til 150 mio. kr. eller fire procent af omsætningen, hvis de ikke efterlever kravene. Det gælder ikke bare store virksomheder som Facebook, men også hvis en frisør f.eks. ligger inde oplysninger om sine kunders telefonnummer og navn.

Problemet er bare, konkluderer en undersøgelse fra Dansk Erhverv, at kun 41 procent af de danske virksomheder regner med at være klar, når lovgivningen træder i kraft. Og samtidig svarer 42 procent, at de enten slet ikke kender til lovgivningen, ikke vurderer, at den er relevant for virksomheden, eller ikke ved, om den er relevant.

Læs også Over halvdelen af danske virksomheder risikerer millionbøder i maj

Årsagen er ifølge Dansk Erhverv, at Justitsministeriet og Datatilsynets vejledninger til loven har ladet vente på sig.

»Det er nødvendigt med en vejledning til den komplicerede EU-lov, som helt almindelige mennesker – og virksomhedsejere - kan forstå,« siger Janus Sandsgaard, der er fagchef for IT og digitalisering i Dansk Erhverv.

Det har ikke været muligt for Berlingske at få en kommentar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K), der er på påskeferie. Avisen har til gengæld fået regeringspartiet Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersens, syn på sagen.

»Hvis virksomhederne ikke er sikre på vejledningerne, risikerer vi, at de overimplementerer reglerne, og det giver en ekstra byrde til erhvervslivet i konkurrenceøjemed. Så de vejledninger skal uddybes hurtigst muligt, så virksomhederne kan leve op til kravene uden at gå for langt,« siger han.

Læs hele historien her.

Journalisten bag artiklen, Helene Kirstine Holst, har i øvrigt til en læseværdig påskeartikel i Berlingske lørdag ladet sig dataovervåge i 64 dage i næsten alle hverdagens aspekter.

Læs den historie her.

Læs også I 64 dage er jeg blevet overvåget for at fastslå min værdi: Snart er det din tur

DF vil rykke TV2 tilbage til Odense

Vi tager fat i dagens udgave af Jyllands-Posten, hvor tre fremtrædende Dansk Folkeparti-politikere, gruppeformand Peter Skaarup, kulturordfører Alex Ahrendtsen og medieordfører Morten Marinus, i et debatindlæg glæder sig over pre-påske-aftalen om at beskære Danmarks Radio med 20 pct.

I debatindlægget ser de samtidig frem mod de kommende forhandlinger om et nyt medieforlig, og her har DF øjnene rettet mod DRs store konkurrent, TV2, der i 1988 blev oprettet med Kvægtorvet i Odense som base, men som siden har opbygget sig en stor bastion på Teglholmen i København.

Læs også DF kræver Radio24syv flyttet til Jylland

Og, skriver DFerne, »ligeledes ønsker vi, at TV 2 rykkes tilbage til Odense«:

»De senere år har TV 2 flyttet flere og flere aktiviteter til Teglholmen i København. Public service betyder som bekendt »i offentlighedens tjeneste«. Derfor skal et medieforlig selvfølgelig komme alle egne af Danmark til gode.«

DF har så sent som i sidste uge stillet som krav til medieforhandlingerne, at Radio24Syv rykkes til Vestdanmark, f.eks. Aarhus.

Læs dagens debatindlæg her.

Tre korte, du også skal have med

1. Storstejke og kæmpe-lockout truer som bekendt de offentlige arbejdspladser i stat, regioner og kommuner, hvis ikke de offentlige arbejdsgivere og faglige organisationer kan blive om nye overenskomster.

De kommunale forhandlere tilbragte derfor deres 2. påskedag med mere end 16 timers overenskomstforhandlinger i Forligsinstitutionen, men omkring kl. 02.30 i nat forlod parterne mødet uden uden resultat. Det skriver DR. Forhandlingerne genoptages i dag kl. 13, lyder det videre.

Læs også Efter 16 timer gik forhandlere fra hinanden i nat: »Vi er ikke kommet voldsomt meget videre«

2. 2,5 år efter at skandalen om milliardsvindel med udbytteskat begyndte at rulle, trækker det ud for regeringen med at få udarbejdet det lovforslag, der skal forhindre fremtidig svindel. Det skriver dagbladet Børsen. I sommer forventede regeringen at kunne fremsætte lovforslaget i februar, men nu skriver vi som bekendt april, og forslaget fremgår ikke længere af lovprogrammet, skriver avisen.

»Arbejdet er kompliceret og har vist sig at tage længere tid end forventet,« oplyser Skatteministeriet til avisen. Milliarder af kroner i udbytte udbetales i disse uger til aktionærer i danske virksomheder.

3. Ekstra Bladet har tidligere i år skrevet om, at flere af regeringens ministre har modtaget gratis koncertbiletter fra private virksomheder - hvilket der ifølge ministrene selv ikke er noget odiøst i, men som juraprofessor Sten Bønsing derimod har stillet spørgsmål til det tjenstlige formål ved. Avisen har nu fået aktindsigt i invitationerne til en række medlemmer af regeringen, hvori det fremgår, at der i forbindelse med en række af koncerter har været »fed VIP-forplejning«, som avisen skriver. Hermed mener avisen blandt andet restaurantbesøg.

Artiklen er aktuelt ikke på nettet, men kan læses på side 6-7 i dagens Ekstra Bladet.

Læs også Tidligere spindoktor: »Venstre er sgu ikke ret smarte lige pt.«

Dagens fødselar

... er Socialdemokratiets udenrigsordfører, Nick Hækkerup. Han fylder 50 år, og fra morgenposten skal der lyde et tillykke med den runde fødselsdag.

Navnet Hækkerup er som bekendt en berømmet størrelse i dansk politik, og Jyllands-Posten har i sin fødselsdagsomtale af socialdemokraten fundet en række citater fra Nick Hækkerup om det at være... ja, en Hækkerup.

»Jeg vil blive hysterisk ked af det, hvis mine børn ikke bliver socialdemokrater, men om de vil løfte det politiske, det må de selv finde ud af. Jeg håber kun, der er nogen i næste generation, der vil bære stafetten videre,« sagde Nick Hækkerup f.eks. sidste år til Kristelig Dagblad.

Selv mente han i 2013, at han havde »nået det, man kunne forvente« af en Hækkerup, som han sagde til Berlingske.

Artiklen er endnu ikke online.

Læs også Nick Hækkerup: »Jeg hidser mig for alvor op, når jeg møder opfattelsen af, at man er sin egen lykkes smed«

Det sker i dag:

14:30 Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er i samråd om Rigsrevisionens beretning om salget af Statens Serum Instituts vaccineproduktion.

16:00 Ellen Trane Nørby skal også i samråd om Medicinrådet og prioritering af sygehusmedicin.

Rigtig god tirsdag.