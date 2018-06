Et fortroligt notat vækker forargelse i flere partier: »Det er jo at holde folk for nar«

Godmorgen og velkommen til tirsdagens politiske morgenpost – dit overblik over dagens vigtigste politiske historier.

Inden vi når til historien bag dagens overskrift, skal vi dog lige nå at runde en kage, der de seneste døgn har tiltusket sig en hel del opmærksomhed.

For det er nemlig, som om bagværk har fået en tilbagevendende rolle i den fortløbende debat om indvandring og islam.

I foråret sidste år vakte udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) kage-fejring af 50 udlændingestramninger en hel del forargelse, og for nylig pirkede en bemærkning fra DF-formand Kristian Thulesen Dahl om, at han giver kage, den dag der er gennemført 100 udlændingestramninger, også til debatten.

Nu er det imidlertid en Dansk Folkeparti-politiker, der er rystet over en kage – og andre politikere, der ryster på hovedet over denne forargelse.

For søndag opdagede EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth (DF) under et besøg i Bilka en kage, hvor ordene »eid mubarak« (glædelig eid) var skrevet på glasuren. Eid er fejringen af afslutningen på den muslimske fastemåned ramadanen, og Kenneth Kristensen Berth brød sig ikke om det, han så.

»Nu holder det simpelthen op!« skrev han i en Facebook-status.

Opdateringen blev søndag aften delt som en steppebrand på de sociale medier, og den undgik heller ikke Venstres indfødsrets- og EU-ordfører – og Kenneth Kristensen Berths faste modpart i EU-debatten – Jan E. Jørgensens opmærksomhed. På Facebook bad han Kenneth Kristensen Berth »holde op«.

»Hvordan skal man som muslimsk dansker nogensinde føle sig inkluderet i vores dejlige land, hvis man ikke engang må fejre sine religiøse højtider - med en kage? Du splitter befolkningen. Hvornår er du i mål? Når den sidste muslim er flyttet eller konverteret?« skrev Venstre-politikeren.

Medierne har – naturligvis – taget historien op. Ritzau har bedt Kenneth Kristensen Berth forklare sin forure over Bilkas Eid-kage, og ifølge DF-politikeren er kagen meget mere end et stykke bagværk med glasur på.

»Kagen symboliserer en stigende islamisering af vores fædreland, siger Kenneth Kristensen Berth til Ritzau, og til B.T. udtrykker han frygt for, at der om ti år måske er »en hel afdeling, der for eksempel sælger hijabber«.

Jan E. Jørgensen fra Venstre siger derimod til samme medie, at »det gør mig ked af det, at Kenneth Kristensen Berth er med til at skubbe en masse mennesker væk fra os«. Også Liberal Alliances gruppeformand og politiske ordfører, Christina Egelund, har svært ved at se problemet:

»Jeg synes, at integrationsproblemerne er mere alvorlige end spørgsmålet om, hvilken kage der ligger i disken i Bilka, og de problemer er vi i fuld gang med at løse,« siger hun til B.T.

Jyllands-Posten har i øvrigt talt med Kasper Reggelsen, der er presseansvarlig hos Bilka.

»Vi har kager til enhver lejlighed, bl.a. jul, påske, valentinsdag, VM og folketingsvalg, og det sker udelukkende ud fra en kommerciel betragtning,« siger han til avisen:

»Vi ved, at det kan kaste en debat af sig, men det står alle frit for at købe den.«

Og så er der ikke mere kage for morgenposten i dag.

Fortroligt notat: CO2-udslip forventes at stige

Vi skal nemlig videre til dagens forsidehistorie på Politiken.

Avisen kan fortælle, at selvom regeringens udspil til et nyt energiforlig, som der for tiden forhandles om på Christiansborg, skulle blive vedtaget i den form, som regeringen spillede ud med, vil Danmarks CO 2 -udledning frem mod 2030 alligevel stige med mellem 5 og 10 procent.

Det til trods for, at regeringen i april fremlagde sin store plan med det budskab, at der nu bliver skåret i CO2-udledningen.

Det viser tal fra et fortroligt forhandlingsnotat, som regeringen har sendt til Folketingets partier.

Forklaringen er først og fremmest, at selvom regeringens udspil rummer flere grønne tiltag, vil nye datacentre for store internetgiganter som Apple og Google i fremtiden sluge enorme mængder strøm. Et enkelt typisk datacenter kan øge Danmarks elforbrug med, hvad der svarer til forbruget i hele Odense.

I et svar til Folketinget skrev regeringen 16. maj, at dens energiudspil giver en »umiddelbar og isoleret reduktion« i Danmarks udledning af drivhusgasser på 4-5 millioner tons CO 2 . Men tallet tager ikke højde for, at datacentre forventes at sætte skub i CO 2 -udledningen.

Selvom der er usikkerhed om omfanget, er det bedste bud, at der i 2030 vil være seks store datacentre i Danmark. Og ifølge det fortrolige forhandlingsnotat forventes Danmarks CO 2 -udledning at stige med 5,3 til 9,9 procent i årene 2020-2030. Ifølge Politiken føler flere oppositionspartier sig nu misinformerede.

Nogle reaktioner:

Jens Joel, klima- og energiordfører, Socialdemokratiet:

»Det er jo at holde folk for nar, hvis man siger et og gør det modsatte«, siger Socialdemokratiets klimaordfører, Jens Joel.

Ida Auken, klima- og energiordfører, de Radikale:

»Nu har regeringen vist sort på hvidt, hvor uambitiøst deres udspil er. Det afslører fuldstændig, at hvis der skal lande en energiaftale, skal den markant forbedres med flere havvindmølleparker, reelle energibesparelser og flere penge til forskning«, siger de Radikales klimaordfører, Ida Auken.

Lars Christian Lilleholt, energi- og klimaminister, Venstre:

»Jeg ønsker ikke at kommentere på baggrund af lækkede dokumenter.«

Læs hele historien her.

Minister frygter »brandærgerlig« situation

Vi griber Berlingske, der skriver, at manglen på arbejdskraft nu breder sig til flere brancher, og at både beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri derfor advarer om, at en overophedning af økonomien kan ligge bare et til to år fremme i tiden.

Antallet af såkaldt forgæves rekrutteringer i både offentlige og private virksomheder har i foråret nemlig været på det højeste niveau i 10 år, viser en analyse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

I foråret 2018 har der været 16.800 forgæves rekrutteringer. Det er ni procent flere end i foråret sidste år, men dog fortsat et godt stykke fra 2007, hvor antallet af forgæves rekrutteringer var helt oppe på 58.300.

»Min forventning og frygt er, at vi i løbet af de kommende år vil se meget voldsomme stigninger i antallet af forgæves rekrutteringer, pres på lønningerne og ringere konkurrenceevne. Risikoen er, at virksomhederne i større omfang flytter job ud af Danmark. Dermed går vi glip af yderligere vækst, og det er brandærgerligt, fordi det på sigt gør Danmark fattigere,« siger Troels Lund Poulsen.

Administrerende direktør i Dansk Byggeri Lars Storr-Hansen mener, at situationen minder om den tilsvarende situation i 2005, to år før manglen på arbejdskraft toppede i 2007.

Hos LO tager man det derimod mere roligt. Cheføkonom i LO Allan Lyngsø Madsen mener ikke, at der er et generelt rekrutteringsproblem i Danmark, selvom der er udfordringer med at få for eksempel social- og sundhedsassistenter og butiksassistenter.

»Derfor bliver virksomhederne nødt til til at tænde det lange lys og få flere lærlinge ombord. Vi står med en historisk chance for at få dem på kanten af arbejdsmarkedet til at finde fodfæste. Og så er der altså allerede i dag fri adgang til 250 millioner på arbejdsmarkedet i EU. Det burde være nok,« siger han til avisen.

Læs mere her.

Danmark får »nederlag« i EU-sag om dagpenge

I går var vi i morgenposten inde på en Politiken-analyse om, at Danmark stod til et EU-nederlag i en sag om dagpenge. Og i dag skriver Jyllands-Posten mere om sagen.

Torsdag ventes et flertal af EU-landene nemlig ifølge avisen at lempe for adgangen til danske dagpenge for EU-arbejdstagere i Danmark.

EU-Kommissionen havde ellers foreslået at sige god for en dansk særregel om, at EU-borgere først efter tre måneders arbejde i Danmark kunne få adgang til dagpenge, men et flertal af EUs medlemslande vil i stedet lempe kravet til én måneds beskæftigelse.

Ifølge arbejdsmarkedsforsker Jens Arnholtz fra Københavns Universitet kan regelændringen godt betyde, at flere EU-borgere vil få danske dagpenge, men stigningen vil næppe blive »dramatisk«, vurderer han:

»Det kan godt være, at vi i Danmark har relativt høje ydelser, men det er meget få mennesker, der gider bevæge sig til hertil alene for at være på en social ydelse.«

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) kalder ikke desto mindre sagen for »et nederlag«:

»Det er korrekt, at vi ikke er vidne til nogen folkevandring. Det ændrer ikke på, at dette er et principielt spørgsmål, som dybest set også kan rokke ved den folkelige opbakning til EU,« siger han.

Afgørelsen har da også vakt Socialdemokratiet og Dansk Folkepartis opmærksomhed. Socialdemokraterne er, siger EU-ordfører Peter Hummelgaard-Thomsen, »alvorligt bekymrede for følgerne for hele vores kollektive forsikringssystem«.

Læs mere her.

3 korte, du lige skal have med

1. Regeringen vil rigtig gerne snart lande et medieforlig . Derfor har kulturminister Mette Bock (LA) nu givet oppositionen en frist til i aften kl. 18 til at svare på, om de vil gå med på det krav, som regeringen har stillet til økonomien i forhandlingerne. Det fortæller Venstres politiske ordfører og forhenværende medieordfører, Britt Bager, til DR.

»Nu må vi simpelthen lave et udskillelsesløb. Kan man acceptere den økonomiske ramme, så forhandler vi videre i morgen efter klokken 18, kan man ikke acceptere den økonomiske ramme, så er man ude, og så må vi lave et smalt forlig,« siger hun.

2. For at gøre det nemmere for kvalificerede udlændinge at komme til Danmark foreslår regeringen med udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i spidsen at fjerne en regel om, at udenlandske medarbejdere skal have deres løn udbetalt til en dansk bankkonto. Det skriver Børsen.

»En række af de her mennesker er her så kort tid, at det er alt for bøvlet at skulle oprette en dansk konto. Det hindrer simpelthen muligheden for at få den kvalificerede arbejdskraft, der er brug for,« siger Inger Støjberg til avisen.

Reglen blev vedtaget sidste 2017 af et flertal med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti og altså uden om regeringen. Og de tre partier afviser at gøre op med kravet.

3. I et debatindlæg i dagbladet Politiken foreslår rektorerne fra Roskilde Universitet og Danmarks Tekniske Universitet sammen Dansk Erhverv at ændre optagesystemet for studerende på videregående uddannelser.

De ønsker konkret, at de kommende studerende ikke kun vurderes på deres karaktergennemsnit fra gymnasiet, men at karaktererne i de fag, der har relevans for den specifikke uddannelse, får langt større betydning. Forslaget får en lun modtagelse i flere af Folketingets partier.

Dagens navn:

... er Ulrik Vestergaard Knudsen.

Han er departementschef i Udenrigsministeriet, men ikke længe endnu. I går fik han nemlig, som Berlingske forudså i sidste uge, nyt job som vicegeneralsekretær for OECD. Politiken har i den forbindelse begået et portræt af »en af Danmarks dygtigste embedsmænd«. Læs det her.

Det sker i dag:

15:30: Børne- og socialminister Mai Mercado (K) er kaldt i samråd af Folketingets social-, indenrigs- og børneudvalg om overvågning af hjemmeboende borgere med funktionsnedsættelse.

Derudover deltager tre medlemmer af Folketingets europaudvalg i et såkaldt COSAC-møde mellem europaudvalgene i EU's medlemsstater og Europa-Parlamentet i Bulgariens hovedstad, Sofia.

Hav en dejlig tirsdag.