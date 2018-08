Et forslag fra Søren Pape Poulsen vækker undren: »Det smager af overvågningsstat«

Godmorgen og velkommen til ugens sidste omgang politisk morgenpost, hvor vi vanen tro har samlet alt det, du skal vide om dansk politik i dag.

Og selv på en fredelig fredag er der masser af interessante politiske historier at tage fat på.

Vi begynder hos Politiken, som i dag på sin forside kan fortælle om et lovforslag fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Med lovforslaget, der i denne uge er sendt i høring, vil Pape Poulsen oprette en efterforskningsenhed i Kriminalforsorgen, der skal bekæmpe radikalisering, kriminalitet og uro i fængslerne.

Af lovforslaget fremgår det, at den nye specialenhed via aflytninger af besøg, telefonsamtaler og brevvekslinger skal udarbejde »trusselsvurderinger og efterretningsanalyser«. De ansatte får også ret til at gennemlæse de indsattes mobiltelefoner uden retskendelse, og det skal være muligt at afskære indsatte fra kommunikation med omverdenen, hvis der er mistanke om radikalisering, skriver Politiken.

Kritikere ser overvågningsbeføjelserne som alt for vidtgående.

»Det smager af overvågningsstat, hvis man ikke kan besøge en indsat i et fængsel, uden at der foreligger mulighed for, at man blive underkastet efterforskning,« siger Anette Storgaard, professor i straffefuldbyrdelsesret på Aarhus Universitet.

Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, er også bekymret: Til Politiken siger han:

»Vi har behov for at samle de oplysninger, vi har i dag, for at kunne sikre os bedre. Men jeg er da også bekymret for, at vi kan risikere en overregistrering af folk, som er fuldstændig uskyldige. Og det undrer mig, der ikke står noget i lovforslaget om en indbygget tilsyns- eller kontrolpligt med indsamlingen af oplysninger.«

Justitsminister Søren Pape Poulsen afviser i et e-mailsvar, at der er grund til bekymring:

»Vi skal ikke finde os i, at betjente bliver overfaldet, eller at terrordømte kan kommunikere frit. Derfor sætter vi nu ind med initiativer, der skal styrke sikkerheden i fængslerne gennem en mere systematisk behandling af informationer.«

»Vi har glemt København«

Vi skal videre til forsiden af Jyllands-Posten og en diskussion, som Venstre – der i dag holder sommergruppemøde – formentlig gerne ville have været foruden.

Til avisen fortæller folketingsmedlem for Venstre Martin Geertsen således, at hans parti har forsømt københavnerne og hovedstadsregionen. Balancen mellem land og by er skredet for partiet, advarer han, og det kan blive katastrofalt i det forestående folketingsvalg.

»Historisk har Venstre formået at gå på to ben i denne vigtige diskussion. Men man kan jo blot kigge på det seneste valgresultat og konstatere, at Venstre i København kun fik 7,9 pct. af stemmerne ved kommunalvalget i 2017. Det er en katastrofe,« siger Martin Geertsen, der er valgt i København.

Som eksempler peger han på, at investeringerne i infrastruktur er skæve, og den økonomiske udligning mellem jyske kommuner og hovedstaden er blevet for stor.

Har Venstre leflet for Jylland?, spørger avisen.

»Må jeg svare på den her måde: Vi har glemt København,« lyder svaret.

Venstres politiske ordfører, Britt Bager, tager Geertsens udtalelse »som et udtryk for, at politikere valgt i København arbejder for København«.

»Det er ikke sådan, at vi har lænet os tilbage og sagt, at vi arbejder for alt andet end hovedstaden. Tværtimod,« siger hun.

Land- og by-problematikken har i øvrigt længe været en ophedet debat i Venstre. Den blussede for alvor op tidligere på året, da politisk kommentator og Venstre-vælger Jarl Cordua truede med at trække sin stemme til partiet, hvis ikke Venstre, de Konservative og Liberal Alliance gjorde mere for hovedstadens borgerlige vælgere.

»De tre borgerlige partier har intet at tilbyde vælgerne i hovedstaden. Intet,« forklarede en med egne ord »rasende« Cordua til Berlingske.

Bekymrende tal

Milliarder af kroner bliver hvert år brugt på at hospitalsindlægge danske borgere, som slet ikke burde have været indlagt.

Sådan er konklusionen i en endnu ikke offentliggjort sundheds- og ældreøkonomisk analyse udarbejdet af Sundhedsministeriet, som optegner nogle af udfordringerne i det danske sundhedsvæsen. Det skriver Berlingske i dag.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) kalder tallene for »bekymrende« og bebuder, at et opgør med unødige indlæggelser bliver et helt centralt element i regeringens sundhedsreform, som står til at blive en af de største politiske sager inden valget.

»Er man diabetespatient, KOL-patient eller ældre medborger, skal vi undgå, at vedkommendes sygdom kommer i så fuldt flor, at vedkommende har behov for at blive indlagt. Det er helt centralt, at vi skaber mere nærhed og mere sammenhæng i vores sundhedssystem,« siger Ellen Trane Nørby.

I mellemtiden i rød blok

For små to måneder siden spillede Alternativets leder, Uffe Elbæk, sig på banen som statsministerkandidat, og i denne uge har Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, fulgt trop.

Sammen med S-formand Mette Frederiksen danner de tre nu en trio af bejlere til statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) job, såfremt vælgerne vil det.

Den slags udviklinger kaster naturligvis en stribe analyser af sig, og dem har vi i kort form samlet herunder:

Berlingskes politiske kommentator, Thomas Larsen:

»Hvad konsekvenserne af denne dynamik bliver, kan ingen forudsige. Men det er næppe opskriften på en rød valgsejr. Det kan godt være, at Alternativet, Enhedslisten og de Radikale hver for sig kan vælgermaksimere – altså få opbakning fra deres respektive vælgere – men de risikerer, at det bliver på bekostning af det regeringsskifte, som de trods alt drømmer om. Hvis der er én politiker, som lige nu har grund til at være tilfreds med udviklingen, må det være Lars Løkke Rasmussen i statsministerkontoret.«

Ekstra Bladets politiske kommentator, Hans Engell, i dagens trykte avis:

»Tilbage er så det røde cirkus. Deres forestilling er simpelthen sæsonens mest underholdende. Tænk, hvis de tre rødeste partier i dansk politik, EL, ALT og R bliver dem, der sikrer Lars Løkke fire år mere. Kan godt forstå, statsministeren sidder på første række i det røde cirkustelt og klapper.«

Kristelig Dagblads politiske redaktør, Henrik Hoffmann-Hansen:

»For Mette Frederiksen er det stadig meget generende, at der nu er to andre storvesirer at konkurrere med på egen bane. I valgkampen vil der kunne stilles endeløse spørgsmål om den splittede opposition, præcis som det skete i nullernes valgkampe, hvor især Socialdemokratiet og de Radikale var på kant med hinanden. På den anden side kan den socialdemokratiske ledelse lidt mere indadvendt spørge sig selv, om den kunne have gjort mere for ikke at støde sine traditionelle støttepartier fra sig i iveren for at kopiere Dansk Folkepartis politik. Eller endnu mere radikalt: Om partiet kan gøre noget politisk for at få Alternativet og Enhedslisten til at trække sig fra opgøret om kalifatet. Let bliver det ikke.«

»Det kan ende med et nyvalg«

Hvordan vil det gå med hele tre kandidater til samme stilling for partierne i oppositionen?

Berlingske spurgte i går hovedpersonerne selv.

»Det kan ende med et nyvalg, og det er vi også villige til, hvis det ikke er muligt at finde en enighed,« sagde blandt andre Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper.

Dagens Q&A

Kristeligt Dagblad har stillet en række spørgsmål om klimaforandringer til Dansk Folkepartis klimaordfører, Mikkel Dencker. Du får to spørgsmål og to svar her:

Hvordan har sommeren i år ændret dit personlige syn på klimaforandringer?

»Den har ikke ændret noget. Jeg kan da godt se, det har været varmere, men så usædvanligt er det heller ikke.«

Hvad gør du selv privat for at hjælpe klimaet?

»Det er ikke noget, jeg tænker over i det daglige. Jeg kører rundt i en hybridbil, for den har god brændstoføkonomi. Men det er ikke på grund af klimaet, jeg har købt den.«

Her er fire historier i kort form, du ikke skal snydes for

1: Landsformand og folketingsmedlem for Liberal Alliance Leif Mikkelsen genopstiller ikke ved næste valg, oplyser partiet ifølge Ritzau i en pressemeddelelse.

I stedet bliver Alex Vanopslagh spidskandidat for Liberal Alliance i Vestjylland. Leif Mikkelsen vil dog fortsætte som landsformand for Liberal Alliance, oplyser han.

2: Omkring hver tredje folketingspolitiker bor uden for sin valgkreds. Det viser en større gennemgang, som Kristeligt Dagblad har foretaget.

3: Konkurrencestaten er ikke fejlfri, men den konstante kritik af den truer velfærdsprojektet og nærer populismen, lyder det fra professor emeritus Ove K. Pedersen i ny bog.

4: Politikerne i Region Hovedstaden har vedtaget en redningsplan for regionens hospitaler. Syv milliarder over ti år skal gøre bygningerne tidssvarende.

Det sker i dag

12:30 Venstre holder pressemøde i forbindelse med sommergruppemødet

På pressemødet ventes formand Lars Løkke Rasmussen at se frem mod valgkampen og tale om regeringens prioriteter i de kommende måneder, hvor der blandt andet skal præsenteres finanslovsudspil, klimaudspil og sundhedsreform.

16:00 Pressemøde efter Alternativets sommergruppemøde

Til sommergruppemødet vil Alternativet præsentere sit bud på, hvordan partiet vil lede landet.

Og ellers sker der ikke det store. Hav en god weekend.