»Enhedslisten har simpelthen svinet politiske modstandere til for lige netop det, de selv gør«

Godmorgen og velkommen til torsdagens politiske morgenpost, hvor du får alt det, du skal vide om dansk politik, samlet ét sted.

Inden vi når til ordene bag dagens overskrift, lægger vi fra land med det, der i Politiken bliver beskrevet som »Papes store projekt«, og som i Jyllands-Posten bliver kaldt »regeringens store prestigeprojekt«.

Bag de store ord ligger, at justitsminister Søren Pape Poulsen (K) torsdag og fredag på en ministerkonference i København vil forsøge at samle opbakning til en erklæring om reformer af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

De næste to dage er afgørende for, om Danmark får en aftale i hus. Næste chance er først om 25 år, siger Søren Pape til Jyllands-Posten.

»Det er jo kun ca. hvert 25. år, at Danmark har formandskabet for Europarådet, og det næste formandskab kan have helt andre prioriteringer end Danmark. Konferencen i København er kulminationen på det arbejde, som vi gennem mere end halvandet år har arbejdet på,« siger han.

Når Danmark har udråbt erklæringen til en topprioritet, skyldes det blandt andet – som Jyllands-Posten skriver det – »at regeringen mener, at domstolen i flere tilfælde har forhindret udvisning af kriminelle udlændinge fra Danmark« og at domstolen i Strasbourg »har taget alt for meget magt fra de nationale parlamenter.«

Hvis en erklæring skal på plads, skal alle 47 lande blive enige om ordlyden, og derfor er det ikke sikkert, at Danmark når igennem med sine mål.

»Det bliver vanskeligt. Men jeg tillader mig at være en forsigtig optimist. Men der er 47 lande, og der er ikke meget, der skal gå galt, før vi ikke har en aftale. Der skal kun et land til at blokere,« siger Pape til Jyllands-Posten.

I en nyhedsanalyse skriver Politiken, hvordan forskere og interesseorganisationer både i Danmark og udlandet højlydt har diskuteret, om den danske regering med sit udkast i for høj grad forsøger at skubbe magtbalancen fra menneskerettighedsdomstolen til de 47 lande i Europarådet.

»Og mange af de 46 andre lande har haft kritiske bemærkninger til udkastet, som kræver opbakning fra alle. Erklæringen er da også siden første udkast blevet skrevet om flere gange, så der i alt har været omkring en håndfuld redigerede udkast. Processen har kørt ekstremt fortroligt, men mens der i det oprindelige udkast var 84 paragraffer, er der i det seneste udkast, som Politiken ad omveje har fået indsigt i, blot 67 paragraffer.«

Artiklen hos Politiken er endnu ikke online, mens Jyllands-Postens historie kan findes her.

Forventningen er, at landende i morgen formiddag skal tage endegyldigt stilling til erklæringen.

Og så skal vi eller videre til dagens andre nyheder.

»Og det er MIG, der er galt på den???«

Vi bliver i Jyllands-Posten, som i går eftermiddag kunne fortælle, hvordan Enhedslisten i København har droppet at donere partiskatten fra eksborgmester Morten Kabells (EL) dobbeltløn til et godt formål og i stedet har valgt at beholde pengene selv.

Enhedslisten er normalt blandt de hårdeste kritikere af politikere, der får dobbeltløn, og derfor vakte det opsigt, da den afgående teknik- og miljøborgmester kunne få udbetalt omkring en halv million kroner i eftervederlag, selv om han havde fået et andet velbetalt arbejde.

Enhedslisten i København valgte derfor i første omgang at frasige sig den partiskat, som Kabell ifølge partiets interne regler skulle betale. Pengene skulle doneres til et godt formål.

Men den beslutning er altså blevet lavet om, kunne Jyllands-Posten fortælle torsdag.

Eva Milsted Enoksen fra Enhedslisten Københavns bestyrelse sagde til avisen i januar, at; »Det vigtige er, at pengene ikke kommer ned i partikassen.«

Du sagde til mig i januar, at »det vigtige er, at de penge ikke kommer ned i vores partikasse.« Det var netop dér, de havnede. Hvordan har du det med det?, spurgte avisen i går.

»I bestyrelsen havde vi den holdning, at det var bedst ikke at have noget med pengene at gøre, men flertallet på generalforsamlingen sagde, at pengene ikke var anderledes end alle de andre penge, vi får ind via partiskat.«

Er det ikke en smule hyklerisk, at I endte med at beholde pengene selv, når I er imod dobbeltløn?

»Nej, det synes jeg ikke.«

Du kan læse hele historien hos Jyllands-Posten her.

Historien skabte – ikke overraskende – en del debat på sociale medier onsdag. Her skrev Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, blandt andet på Twitter:

“Når andre modtager dobbeltvederlag, er de grådige og pampere. Når vi gør det selv, så er det noget andet, for vi giver pengene til et godt formål: Os selv!” Sådan er moralen hos @Enhedslisten - og den er dobbelt så god som alle andres. https://t.co/taMVVKldiF — Jakob EllemannJensen (@JakobEllemann) 11. april 2018

En Twitter-bruger skrev efterfølgende til Venstre-politikeren:

»Flot Jakob. Der fik du lige skammet nogen ud, du ellers - måske - ville kunne have samarbejdet med. Er det specielt smart?«

Den udlægning var Jakob Ellemann-Jensen ikke helt enig i:

»JEG fik skammet nogen ud??? EL har simpelthen svinet politiske modstandere til for lige netop det, de selv gør. Da de blev opdaget, hævdede de, at pengene skulle gå til et godt formål. Det formål viser sig nu at være dem selv. Og det er MIG, der er galt på den???,« skrev han med tre spørgsmålstegn.

På Twitter kan du læse, hvordan den debat fortsatte. Det er lige her.

»Vi skal passe på. Vi skal passe meget på«

Vi skal til Berlingske, som i dag skriver, hvordan folketingsmedlemmer fra alle ni partier på Christiansborg har konstateret en udvikling, der giver anledning til bekymring.

Bekymringen:

Magten er lige så stille sevet fra Folketinget til regeringen. Det er ikke nødvendigvis noget, der er sket bevidst, og udviklingen er endnu ikke så grel, at det er til fare for demokratiet, men der er gennem de seneste årtier sket en forskydning, hvor regeringen med sit store apparat af embedsmænd gør det sværere for Folketinget at følge med og føre den nødvendige kontrol med ministrene.

Derfor er det nødvendigt at nytænke den måde, hvorpå de 179 folketingsmedlemmer arbejder.

Sådan lyder den overordnede konklusion fra en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle partier, der i mere end et år har gransket Folketingets arbejdsformer og nu er klar med sine anbefalinger til, hvordan de kan ændres, skriver Berlingske.

Gruppen har Socialdemokratiets Christine Antorini i spidsen og hører under Folketingets øverste ledelse, Præsidiet, hvor Pia Kjærsgaard (DF) er formand.

»Overskriften er, at vi skal gøre Folketinget stærkere. Også i forhold til regeringen. Det er vores pligt. Og det er min pligt som formand, at vi tager magten tilbage til Folketinget, så vidt vi overhovedet kan,« siger Pia Kjærsgaard til Berlingske og fortsætter:

»Det er ikke sådan, at magten er forsvundet fra Folketinget, men vi skal passe på. Vi skal passe meget på.«

Sådan skal Folketingets arbejdsformer ændres 1. Embedsmænd skal kunne deltage i høringer, uden at ministrene nødvendigvis skal være til stede. Regeringen skal have mulighed for at sige nej, hvis det handler om en politisk betændt sag. 2. På forsøgsbasis skal Folketingets udvalg kunne holde spørgetime med deres fag­minister, hvor de kan spørge til ministerens holdning til forskellige emner. Spørge­timerne kan være både åbne og lukkede. 3. Der skal indføres partilederrunder i Folketingssalen, der minder om dem, vi kender fra folketingsvalg, så partilederne fra oppositionen også kan debattere med hinanden. De regeringspartier, der ikke har statsministerposten, skal også have mulighed for at stille spørgsmål til statsministeren. 4. Folketingets udvalg skal holde flere møder, høringer og debatter rundt omkring i landet. 5. Antallet af ministerbemyndigelser skal undersøges. En minister kan med en bemyndigelse selv fastsætte en regel eller sætte gang i et forsøg, uden at det kræver et politisk flertal. Det giver ofte god mening på f.eks. undervisningsområdet, men omfanget af bemyndigelser er steget, så området skal kortlægges. 6. Det bliver indskærpet, at politikerne i videst muligt omfang skal deltage i de såkaldte deputationer, hvor borgere og foreninger kan få lov til at fremlægge et forslag for et folketingsudvalg i 15 minutter. 7. Udviklingen i antallet af lovforslag, der hastebehandles uden at blive sendt i høring, bliver sat under skarp observation, så Folketinget kan skride ind, hvis det griber om sig. 8. Én ting skal der ikke ændres på: Tiltaleformerne i Folketingssalen. Medlemmerne skal stadig tiltale hinanden i tredje person og bruge »hr.« og »fru«. Det er bl.a. for at sikre, at debatten ikke bliver personlig og perfid. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

En af anbefalingerne går blandt andet på, at embedsmænd skal kunne deltage i høringer, uden at ministrene nødvendigvis skal være til stede. Et forslag, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er imod.

Du kan læse hele historien her.

Dagens interview

Ekstra Bladet skriver i dag, at Liberal Alliances støtter i erhvervslivet er forsvundet. Af partiets netop offentliggjorte regnskab for 2017 fremgår det således, at den private partistøtte blot rundede 74.000 kroner.

Avisen har interviewet partiets landsformand, Leif Mikkelsen, om den slunkne kassebeholdning.

I 2016 fik både V og K fire millioner i privat støtte. Hvorfor bliver I ikke belønnet af erhvervslivet som de andre regeringspartier?

»Det ved jeg ikke. Vi har ikke den samme systematik i at få penge ind. De gamle partier har erhvervsnetværk, som altid har givet.«

I har Johnny Madsen-malerier hængende for 250.000 kroner. Dem kan I sælge, hvis det kniber? «

»Det ville vi være kede af. Alle de andre partier nasser jo på offentlige midler for at have kunst i gruppeværelserne. Vi har selv betalt. Men det skal sgu blive stramt, før vi sælger Johnny Madsen.«

Hele historien her.

Her er fire andre historier, du bestemt også bør kende til i dag

1: To ud af tre regeringspartier har nu besluttet at fritstille sine medlemmer ved drøftelse af borgerforslag om aldersgrænse for drengeomskæring.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Regeringspartiet Konservatives værdiordfører, Naser Khader, fortæller, at partiet har besluttet at sætte sine medlemmer fri. Det samme har Liberal Alliance allerede gjort.

Hele den historie her.

2: Regeringen vil som led i sin plan mod parallelsamfund skære i støtten til kontanthjælpsmodtagere, der flytter ind i de mest belastede boligområder.

Men I virkeligheden sker det kun i begrænset omfang.

Det fremgår af regeringsdokumenter fra de politiske forhandlinger, der finder sted i øjeblikket, og som Jyllands-Posten i dag er dykket ned i.

Du får tallene her:

I 2017 flyttede 842 arbejdsløse på kontanthjælp eller integrationsydelse ind i de 16 »hårde ghettoer«, der har stået på ghettolisten i fire år. Til sammenligning var der ca. 5.500 personer i alt, der flyttede ind i områderne.

Hele historien her. Og en længere baggrund her (kræver abonnement).

3: Et ekspertudvalg under regeringen er kommet med anbefalinger til at fremme erhvervslivet. Det indebærer blandt andet, at flere opgaver tages fra kommunerne og lægges over i fem nye regionale centre.

Forslaget møder i dagens Berlingske massiv kritik fra jyske V-borgmestre og lokale virksomheder.

»Det her strider fuldstændig med målet om et Danmark i balance,« lyder det bl.a. fra Venstres borgmester i Kolding Jørn Pedersen.

Læs hele historien her.

4: Det blev til endnu en lang dag i Forligsinstitutionen, før topforhandlerne på det kommunale område kort efter midnat onsdag gik ud af døren.

Og endnu en gang måtte parterne skilles uden en aftale. De kommunale forhandlinger fortsætter søndag, og ifølge de kommunalt ansattes topforhandler, Danmarks Lærerforenings formand, Anders Bondo Christensen, er der brug for et gennembrud på statens område, før det giver mening at fortsætte forhandlingerne.

»Jeg er overbevist om, at hvis der skal ske noget positivt på søndag, så skal der ske noget positivt på nogle af de andre forhandlinger. Det tror jeg er forudsætningen for, at det giver mening at have troen på, at det rykker noget på søndag, siger formanden ifølge Folkeskolen.dk.

Ritzai har skrevet sammenfatning her.

Dagens citat

En af verdens hurtigst voksende brancher er de kreative erhverv. Men Danmark udnytter ikke de enorme muligheder, der er for at tjene penge, og derfor nedsætter erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) et hurtigtarbejde vækstteam, der skal løfte væksten i branchen med 25 procent. Det skriver Børsen.

»Vi skal være bedre til at udnytte vores styrker, og spørgsmålet er, hvorfor er vi ikke Europas Hollywood?« siger ministeren til avisen.

Læs hele den historie og de mere konkrete planer her (kræver abonnement).

Dagens citat II

Thomas Blachman fortsætter som dommer, når TV 2 overtager X Factor. I en SMS til BT sendte han i går en lille svirper til regeringen:

»De kan forsøge at lukke munden på DR og Radio-24syv, men de kommer ikke til at lukke munden på mig.«

Mere hos BT her.

Dagens postkort fra Pape

Eftersigende skulle justitsministeren være på ferie med Kesi og alle de andre fra pladeselskabet på Nørrebro #dkpol pic.twitter.com/4iEwihZUKe — Mads Bisgaard (@MadsBis) 11. april 2018

Det sker i dag

Løkke på tur

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) foretager i dag og i morgen en rundrejse med besøg hos tre europæiske regeringschefer. Første stop er hos den tyske kansler Angela Merkel i Berlin. Herfra går turen videre til Portugal, hvor statsministeren i Lissabon mødes med premierminister António Costa. Fredag besøger Lars Løkke Rasmussen Madrid, hvor han mødes med den spanske premierminister, Mariano Rajoy.

07:00 Troels Lund skal i Ikea

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er i dag på besøg i Høje Taastrup Kommune og skal ved samme lejlighed også en tur i den stedlige filial af Ikea. Besøget, hvori også Høje Taastrups borgmester, Michael Ziegler, deltager er led i den netop søsatte kampagne: 'Viljen til job'.

08:30 Høring om barselsorloven, kulturen og dens udmøntning

På Christiansborg holder Parental Leave Forum høring om barselsorloven og dens kultur og praksis. På talerlisten er både Ligestillingsminister Karen Ellemann (V), Dansk Arbejdsgiverforening og LO, ligesom Rockwoolfonden byder ind med den nyeste forskning om barselsorlov i Danmark.

10:00 Møde i salen med forespørgsel om overenskomstforhandlinger

I dag er der møde i Folketingssalen. Der er en forespørgsel til minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) af blandt andre Finn Sørensen (EL) om forhandlingerne om de offentlig ansattes overenskomst.

13:30 Åbent samråd om pantebrevsspekulation

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) er i dag kaldt i samråd om pantebrevsspekulation. Ministeren skal blandt andet svare på, hvordan regeringen ser på udviklingen i spekulationen med pantebreve og overvågningen af området.

14:00 Høring om stråling fra blandt andet mobiltelefoni

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg holder i dag høring om stråling fra mobiltelefoni, trådløse netværk og anden ikke-ioniserende stråling.