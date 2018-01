En sen fredag aften endte Løkke på dansegulvet til storfiskers firmafest – og festlighederne forarger DF

Godmorgen. Det er onsdag, vi er næsten halvvejs gennem ugen, men din daglige politiske morgenpost er kun lige begyndt for i dag. Og vi skal ikke trække dit #dkpol-overblik i langdrag.

I dag skal vi blandt andet med statsministeren og storfiskeren til firmafest, med Inger Støjberg til københavnerbydelen Tingbjerg og på en smuttur til franske Strasbourg.

Men vi begynder i dagbladet Børsen, der har nyt om forhandlingerne i blå blok om de skattelettelser, der først skulle være historisk store, så ambitiøse og siden meget mindre, end regeringen havde håbet på. Men nu står skattereformen faktisk til at få en større volumen end hidtil antaget, skriver avisen.

Årsagen er, at de fire blå partier er enige om, at det kan være nødvendigt at bruge flere penge end de planlagte 2,5 mia. kr. på at løse det såkaldte »samspilsproblem«: Et frygteligt ord, der dækker over, at det for en del danskere ikke kan betale sig at spare op til pensionen.

Men nu er forhandlingsparterne nået til den erkendelse, skriver avisen, at man ikke for 2,5 mia. kr. kan fjerne pensionsproblematikken for både kassedamen og tømreren.

Derfor vil blå blok afsætte mellem en halv og en hel mia. kr. ekstra til at udvide beskæftigelsesfradraget, så det også kan bruges, hvis man indbetaler til sin pension via arbejdsgiveren – dog primært af personer med lønninger på under 30.000 kr. om måneden .

Både finansminister Kristian Jensen (V) og DF-skatteordfører Dennis Flydtkjær bekræfter, at sagen drøftes i forhandlingerne. Og derfor kan skattereformen altså blive en kende større. Læs mere her (kræver abonnement).

Og vi skifter avis.

Ekstra Blads-sagaen om statsministeren og John-Anker fortsætter

For på forsiden af Ekstra Bladet ses statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i dag i svingom med sin hustru.

Billedet er fra marts sidste år, og det interessante er ikke dansen – selvom avisen oplyser, at trinnene blev trådt til tonerne af Sko/Torp og efter servering af laksepandekager, krydderskinke og æblekage – men derimod, hvem der havde inviteret statsministerparret til firmafest på spillestedet Train i Aarhus.

Værten for festen var nemlig storfiskeren John-Anker Hametner Larsen fra Thyborøn, som ifølge sidste uges Ekstra Bladet har givet Lars Løkke Rasmussen en sommerhustur i 50-års-fødselsdagsgave.

Avisen hæfter sig ved, at Lars Løkke Rasmussen på et samråd i november kaldte en bemærkning fra socialdemokraten Simon Kollerup om, at han personligt skulle kende kvotekonger, for »ulækker« og »uværdigt«.

Senere på samrådet forklarede statsministeren, at han kendte John-Anker Hametner Larsen »i forbindelse med et velgørenhedsarrangement« med LøkkeFonden, som Hametner Larsen har arrangeret fem år i træk. Men Løkke nævnte ellers ikke, at de to havde andre relationer.

Og festhistorien forarger DFs fiskeriordfører, Ib Poulsen, der netop i marts sidste år havde et opgør om de såkaldte kvotekonger med Venstres miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen.

»Jeg ved ikke, hvad jeg efterhånden skal sige,« siger Ib Poulsen til avisen, men siger dog så meget, at »jeg mener ikke, at Lars Løkke har givet fyldestgørende oplysninger om sit forhold til kvotekongerne på samrådet«.

Læs hele festhistorien her og Ib Poulsen-kommentarerne her.

Minister vil forbyde salg af 12-taller

Vi smutter videre til Berlingske, der i dag kan fortælle, at undervisningsminister Merete Riisager (LA) sammen med et bredt politisk flertal nu er parat til at indføre et forbud mod firmaer som FixMinOpgave, der tilbyder gymnasieelever, at de kan købe sig til en færdig opgave til en aftalt karakter.

»Det er stærkt provokerende og ødelæggende for vores uddannelsessystem, at man kan købe sig til sine karakterer. Og når jeg kigger på den stigende aktivitet, FixMinOpgave har, må jeg bare konstatere, at det her er så alvorligt, at vi bliver nødt til at se på, om vi kan lave et forbud,« siger Merete Riisager til avisen, der også har talt med Venstres undervisningsordfører Anni Matthiesen, der kalder det »forargeligt, at man kan score kassen på at lokke unge mennesker i fordærv«.

Undervisningsministeren har rådført sig med jurister i Undervisningsministeriet, der vurderer, at et forbud er muligt, og juristerne undersøger nu, hvordan et forbud kan skrues sammen, så det er rettet mod salg af opgavebesvarelser. Merete Riisager lægger ikke op til at kriminalisere køb.

Læs mere her (kræver abonnement).

Vi hopper væk fra gymnasiet og en tur til Frankrig.

Løkke uden nordiske venner i Strasbourg

Jyllands-Posten er nemlig taget en tur til Strasbourg (hvilket under alle omstændigheder er anbefalelsesværdigt – smuk by), fordi statsminister Lars Løkke Rasmussen i dag tager til byen for at møde Europarådets parlamentariske forsamling og tale om Danmarks mål for det igangværende formandskab for Europarådet.

Regeringen har valgt at sætte formandsskabets prestige ind på at få moderniseret Menneskerettighedsdomstolens fortolkning af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Regeringen har længe set sig sur på især konventionens artikel 8 om retten til familieliv, der kan stå i vejen for udvisning af kriminelle udlændinge.

Men den danske regering møder – mildt sagt – liden opbakning i vores nordiske broderlande.

»Det er for nemt bare at sige, at det skyldes fortolkningen af konventionerne. Det er at gøre domstolen til syndebuk for problemer, som den danske regering selv bør løse. Domstolen er afgørende for mange mennesker. Vi skal forsvare den i stedet for at angribe dens fortolkninger,« siger lederen af den svenske delegation i Europarådet, Jonas Gunnarsson, til avisen.

Heller ikke lederen af den norske delegation, Ingjerd Schou, bakker den danske ambition op, og islændingen Thorhildur Sunna Ævarsdottir bringer ligefrem George Orwell-begrebet »newspeak« på banen.

Få hele historien her.

Persondata til Pape-debat

Vi napper også dagens udgave af dagbladet Politiken, der fortæller, at et flertal uden om justitsminister Søren Pape Poulsen (K) nu kræver, at borgerne skal oplyses om statens brug af borgernes data.

Regeringens forslag til en ny databeskyttelseslov vil gøre det muligt for myndigheder at dele borgernes afgivne personoplysninger uden på forhånd at oplyse de registrerede borgere herom.

Det skal blandt andet mindske bureaukrati, skriver avisen, men »folk skal selvfølgelig vide, når andre dele af det offentlige bruger deres oplysninger«, siger Peter Kofod Poulsen, retsordfører Dansk Folkeparti.

Oppositionen vil nu fremsætte et ændringsforslag.

Læs historien her.

Og vi skal videre, som Helle Thorning-Schmidt (S) engang sagde.

Dagens portræt(ter)

Finder vi i Berlingske, der har begået et skriv om de Konservatives politiske ordfører og gruppeformand, Mette Abildgaard. I denne uge har hun blandt andet gjort sig bemærket med en blomsterindsamling til den hærværksramte bageriejer Ali Parnian, der gik ret godt.

Se bare hendes tweet her:

Tak for opbakningen i denne svære tid, hvor det er gået op for mig, at jeg nu skal leve indtil 1. jan. 2019 uden mobilepay, fordi jeg har brugt mit max på 300.000 kr. Slut med loppemarked, splitte regningen og glemme pungen i Snapsen... Men stort hurra for nu 360.000 til Ali! :) — Mette Abildgaard (@metteabildgaard) 23. januar 2018

Nå, men Abildgaard er i det hele taget en populær dame blandt både politiske med- og modspillere. Se bare, hvad Enhedslisten-rådgiveren Emil Nielsen skrev på Twitter i sidste uge:

Jeg blir aldrig Konservativ, men en politiker som @metteabildgaard kan næsten få mig til at ændre det standpunkt. Hun er grønnere end de fleste, og helt igennem en ærlig og ordentlig politiker med et smittende engagement. Et af de største politiske talenter på Christiansborg. pic.twitter.com/NqVrA4G0Kw — Emil Nielsen (@emilnielsen) 17. januar 2018

Og »Mette er det største talent, vi har haft årevis,« lyder det i artiklen fra en fremtrædende kilde fra den konservative pengeklub, C-Business, der sammenligner Abildgaard med tidligere konservative stemmeslugere som Connie Hedegaard og Lene Espersen.

Læs mere her (kræver abonnement).

Dagbladet Information har desuden begået et længere portræt af energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V), der snart skal føre an i forhandlingerne om en ny energiaftale for blandt andet de næste ti års klimapolitik.

Lilleholt blev sidste år kåret til Danmarks mest ukendte minister i Ugebrevet A4, så har du ikke helt tjek på den tårnhøje Venstre-mand, er det her måske en god mulighed for at blive det.

Dagens analyse

Finder vi også i Berlingske. Her har avisens samfundsredaktør, Bent Winther, nemlig luret, hvad han kalder »Inger Støjbergs metode«, hvilket er en mere raffineret udgave af politikerstandens mange besøg rundt om i landet.

Udlændinge- og integrationsministeren har blandt andet besøgt Mucki Bar på Nørrebro i København, efter at en gruppe indvandrerdrenge havde chikaneret flere af områdets værtshuse, og flygtningeteltlejren i Haderslev efter hård kritik af forholdene fra venligbo-forfatteren Anne-Lise Marstrand.

»Ministre, der bevæger sig ud i virkeligheden for at vise, at de lytter til almindelige mennesker, har man set i mange år,« skriver Bent Winther:

»Men Inger Støjbergs kommunikation gennem klare budskaber afgivet på pletten og i den aktuelle dagsorden er en effektfuld nyskabelse, som andre vil forsøge at efterligne.«

Få hele analysen her (kræver abonnement).

Dagens debatindlæg

Har politisk ordfører for Alternativet Carolina Magdalene Maiers signatur.

I dagbladet BT skriver hun, at Alternativet nu har fået en idé til et kompromis mellem dem, der er tilhængere af enten et forbud mod eller en legalisering af hash: Nemlig at lade folk dyrke cannabis hjemme i haven.

Vi har ikke lige kunnet finde debatindlægget på nettet, men det står på side 15 i papiravisen.

Tre korte, du lige skal have med

1. Europa-Parlamentet skal på skrump. EUs folkevalgte vil skære parlamentet fra 751 til 705 medlemmer, nu briterne forlader klubben, skriver Politiken.

De 46 mandater skal for eksempel kunne bruges, hvis EU får nye medlemsstater, eller til mandater valgt på fælleseuropæiske lister. Idéerne til brugen af de 46 mandater huer dog hverken Venstre eller DF.

Mere her.

2. Dansk Folkeparti fremsætter nu igen et beslutningsforslag om at forbyde bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner.

Ifølge gymnasieordfører Marie Krarup (DF) skal forbuddet især modarbejde indretning af rum til muslimsk bøn. Det skriver Kristeligt Dagblad. Venstre er imod et forbud, og Socialdemokratiet har ikke taget stilling.

Læs historien her.

3. Vi bliver hos Dansk Folkeparti, men smutter retur i Berlingske, der fortæller, at partiet har fremsat et lovforslag om, at der fremover skal være krav om mindst ét dansksproget fag med afsluttende prøve på dansk i alle de engelsksprogede uddannelser bortset fra sprogfagene.

Læs hvorfor her.

Det sker i dag

13.00 Møde i salen med ministrenes spørgetid

I dag er der møde i Folketingssalen, hvor ministrene svarer på oversendte spørgsmål i ministrenes spørgetid. En stribe lovforslag ventes også at blive behandlet på dagens møde.

13.00 Åbent samråd om Hjarnø Havbrug

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) er i dag kaldt i samråd om Hjarnø Havbrug, der har opdrættet sølvlaks uden de rette tilladelser.

13.15 Statsrevisormøde

Det var alt for i dag. Må det blive en god en af slagsen. På gensyn i morgen.