En overset detalje får nu politikere til at trække støtten til omdiskuteret forslag: Det »smadrer kvinders seksualitet«

God-tirsdag-morgen og velkommen til endnu en omgang politisk morgenpost.

Det er 1. maj i dag, Arbejdernes internationale kampdag, og de smældende, røde flag vil af den årsag fylde en del i dagens politiske overblik.

Vi skal bl.a. forbi S-formand Mette Frederiksen, der vil se på, om den danske model skal ændres, en fusionerende fagbevægelse i intern splid og de politiske konsekvenser af et jysk ulvedrab.

Men vi begynder med noget helt, helt andet.

For et par uger siden udviklede omskæring af drengebørn sig til at blive et af de mest højspændte punkter på den politiske dagsorden. Det skyldes et borgerforslag om en aldersgrænse på 18 år for omskæring, som nærmer sig politikernes bord.

Borgerforslaget har denne morgen godt 46.000 underskrifter bag sig og mangler derfor omkring 4000 signaturer for at blive fremsat i folketingssalen.

Både Venstre og Socialdemokratiet er dog imod et forbud mod omskæring af drenge under 18 år. SF er derimod tilhængere af et forbud, mens Alternativet, Liberal Alliance og de Konservatives folketingsmedlemmer er fritstillede.

Men nu vender flere ellers erklærede tilhængere sig mod et forbud, skriver Kristeligt Dagblad.

Det skyldes, at borgerforslaget i kraft af sin formulering samtidig vil legalisere omskæring af kvinder over 18 år. Omskæring af kvinder har ellers været forbudt siden 2003.

»Det ville ingen partier kunne støtte,« siger Dansk Folkepartis Liselott Blixt, der er formand for Folketingets Sundhedsudvalg og selv har været blandt tilhængerne af et omskæringsforbud.

En af de mest fremtrædende tilhængere, de Konservatives værdiordfører, Naser Khader, trækker også støtten til borgerforslaget.

»Kvindelig omskæring smadrer kvinders seksualitet og gør også fødsler meget vanskelige. Derfor vil jeg have den del ud, der legaliserer kvindeomskæring, før jeg stemmer for det,« siger han til avisen.

Det er så yndigt at følges ad...

Og så tager vi fat i dagens store dagsorden: 1. maj.

Alle aviser er traditionen tro rige på vinkler på arbejderkampdagen, og i år spiller de netop afsluttede overenskomstforhandlinger på det offentlige område selvfølgelig en rigtig stor rolle.

Berlingske har set på, hvad forløbet har fået af betydning for den fusion af de to store faglige hovedorganisationer, LO og FTF, som fandt sted midt under de langstrakte overenskomstforhandlinger. Rationalet bag fusionen er, at fagbevægelsen samlet set står stærkere med den nye kæmpeorganisation, men hvedebrødsdagene blev korte.

For internt er der alvorlige skår at klinke, efter at formand for FOA og repræsentant for LO i Forligsinstitutionen Dennis Kristensen i sidste uge gik solo og indgik et forlig, før der var lavet aftaler om lærernes arbejdstid og den betalte spisepause. Det mener arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen.

Ifølge ham var det »nok den dårligst tænkelige start, vi har set på den nye fusionerede hovedorganisation«, siger han til avisen:

»FTF-grupperne på nær socialrådgiverne blev virkelig taget med bukserne nede, og det er en splittelse, der er til at tage og føle på. Det bliver ikke hyggeligt, når LO og FTF sammen skal evaluere forløbet,« tilføjer Henning Jørgensen.

Formand for FTF Bente Sorgenfrey nedtoner dog splittelsen:

»Det var selvfølgelig meget anspændt den aften i Forligsinstitutionen. Og der blev råbt lidt højt på begge sider af bordet, men vi gjorde meget ud af næste dag at hanke op i LOerne, spise frokost med dem og komme videre med den kommunale aftale. Det var et bump på vejen,« siger hun til avisen, der også har talt med arbejdsmarkedsforsker Mikkel Mailand, der ligeledes nedtoner dramatikken og taler om »børnesygdomme«.

»De pisser på os«

I dagbladet Børsen langer Dennis Kristensen, der nu er tidligere FOA-formand, ud efter udlægningen af, at han skulle have brudt musketéreden.

»Der har været nogle misforståelser og dårlig information af indholdet i eden. De misforståelser og den dårlige information har været med til at forplumre forhandlingerne,« siger han og tilføjer:

»Der var mange lærere, som troede, at eden kun drejede sig om deres arbejdstid. Så er det klart, at når der slet ikke blev forhandlet arbejdstid, så har de spurgt sig selv, hvor de blev af i den sammenhæng, men lærerne har misforstået, at det ikke kun var dem, der skulle have solidaritet fra alle andre.«

Politiken har talt med én af de mange lærere, som har fulgt intenst med i forhandlingerne. Folkeskolelærer i Bagsværd Dorthe Schmidt er nemlig med i en større såkaldt »vox-pop«, som avisen har begået med en lang række offentligt ansatte om, hvorvidt de vil stemme ja eller nej til deres nye overenskomst.

Og hun føler - modsat Dennis Kristensens udlægning - sig svigtet i forhandlingerne.

»Lige nu vil jeg stemme ja, men jeg er lige ved at begynde at hyle, når jeg siger det. For hvad skal jeg ellers gøre? Jeg har brug for at tro på, at Anders Bondo Christensen (formand for Danmarks Lærerforening, red.) har fundet det bedste, han kunne finde. Men jeg er lidt bekymret over det der kommissionshejs. Dybt inde i mit socialdemokrathjerte synes jeg, jeg skulle stemme nej. Jeg synes, de pisser på os,« siger hun.

Mette og Moderniseringsstyrelsen

Vi griber BT, der - ligesom andre medier - skriver om, at Mette Frederiksen i går gav sin udlægning af læren af OK18.

Her erklærede hun bl.a., at »forløbet giver anledning til at tænke over, hvordan den danske arbejdsmarkedsmodel skal fungere fremover«, ligesom hun kritiserede, at Moderniseringsstyrelsen, en styrelse under Finansministeriet, der har til opgave at skabe en mere effektiv offentlig sektor, i hendes øjne skabte »splid« ved at »så tvivl om den betalte spisepause«.

»Moderniseringsstyrelsen har forværret forhandlingsklimaet og været en barriere for, at der kunne opnås en løsning,« sagde hun.

S-formandens udtalelser får innovationsminister og statens hovedforhandler under overenskomstforhandlingerne, Sophie Løhde (V), til at mene, at »Socialdemokraternes formand desperat prøver at tage billige point hjem efter lukketid«.

»Det er absurd, at Mette Frederiksen anklager Moderniseringsstyrelsen for at ville gøre op med den betalte spisepause. Det har styrelsen gentagne gange sagt meget klart, at man hverken ville eller kunne, og det ved Mette Frederiksen også udmærket,« siger Sophie Løhde også.

BT har dog også talt med SFs politiske ordfører, Karsten Hønge, der dog næppe er helt utilfreds med Mette Frederiksens udtalelser. Han ser nemlig rødt, skriver avisen, bare han hører om Moderniseringsstyrelsen.

»Så sætter jeg den plade på, der hedder »Burning down the house« (brænd huset ned, red.),« siger han.

I Politiken har politisk redaktør Anders Bæksgaard begået en analyse på baggrund af S-lederens melding om at ville se på den danske model, der ifølge flere iagttagere ikke er helt fri fra politisk indblanding på det offentlige område. Ifølge Anders Bæksgaard står en svensk model derfor højt på den socialdemokratiske ønskeliste.

Efter mange års betændte forhandlinger mellem offentlige arbejdsgivere og -tagere, indførte den svenske Riksdag i 1994 det såkaldte Arbejdsgiverværket, der »overtog ansvaret for at lande aftaler med de offentligt ansattes organisationer på vegne af staten«, skriver han.

»Selv om formanden (Mette Frederiksen, red.) ikke siger det ligeud, ligner endestationen den svenske løsning, hvor det ikke længere er ministrene, der står over for lønmodtagerne,« skriver den politiske redaktør, der også mener, at »Frederiksens forslag taler ind i en større reform af den offentlige sektor, som partiet arbejder på bag linjerne«.

DR har desuden her til morgen en anden historie med Mette Frederiksen som afsender.

S-formanden foreslår at give en kontant belønning på 50.000 kroner, hvis man gennemfører en såkaldt fordelsuddannelse - f.eks. hvis man bliver smed, brolægger eller glarmester.

To korte 1. maj-historier

... og så er vi også ved at være ved færdige med dem.

I Berlingske kalder cheføkonom i den borgerligt-liberale tænketank Cepos Mads Lundby Hansen det for »meget svært at se, at Socialdemokratiet i dag er et arbejderparti«.

Det ville i hans øjne nemlig kræve, at partiet arbejdede »systematisk for at forbedre lønmodtagernes dagligdag, og for at en LO-lønmodtager kan beholde nogle flere af hans egne hårdt tjente penge«.

Ifølge Cepos-økonomen er Danmark tæt på en brandbeskatning af de danske LO-arbejdere.

Om kritikken siger Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, at »man kan næsten ikke finde noget bedre, end at blive kritiseret af Mads Lundby Hansen op til 1. maj«.

»Det er nærmest et adelsmærke, når Cepos ønsker, at kritisere Socialdemokratiet. Så må vi gøre noget, der ikke er helt forkert,« siger han.

I Politiken foreslår SF-formand Pia Olsen Dyhr, at arbejdsløse i de første to måneder skal have op til 25 procent mere i dagpenge. Forslaget, der vil koste 800 millioner kroner, får en positiv modtagelse af S og DF. Venstre afviser.

Kommuner holder igen med velfærds-penge

Videre til Jyllands-Posten, der i dag skriver, at budgetloven, der blev indført i 2012 og betyder skrappe sanktioner over for de kommuner, der bruger flere penge end aftalt med regeringen, har »kostet velfærd for milliarder«.

Siden loven blev gennemført, har kommunerne nemlig brugt 14,4 mia. kr. mindre på kommunal service, end de kunne have gjort, og det svarer til, at kommunerne kunne have ansat 4.500 medarbejdere ekstra på fuld tid, viser beregninger fra tænketanken Kraka.

»Kommunerne går meget op i ikke at overskride de økonomiske rammer. Vi er simpelthen bange for straffen,« siger Frederikshavns borgmester, Birgit Stenbak Hansen (S), til avisen.

Ifølge JP er S-leder Mette Frederiksen åben for at diskutere kommunernes økonomiske rammer, mens finansminister Kristian Jensen (V) er skeptisk.

Tre korte, du lige skal have med:

1. Bedemand Claus Jul Mosgaard fra Lolland er medstiller på et borgerforslag om at afskaffe arveafgiften for nærmeste familie.

I dagens Berlingske fortæller han, at han i sit arbejde ofte oplever, at arveafgiften stiller efterladte i en ubehagelig situation, og han fortæller bl.a. om en mand, der måtte sælge slægtsgården for at betale afgiften.

2. En forskningsrapport fra Københavns Universitet konkluderer nu, at Danmark på få årtier har mistet indflydelse i udlandet, ikke mindst fordi det danske diplomati er svækket.

Ifølge professor Martin Marcussen, der står bag rapporten, er Danmark siden gået fra en plads som verdens nr. 11 i det globale diplomatis hakkeorden i 1965 til at ligge på 46.-pladsen i dag. Sverige er derimod stadig i top-20.

3. Liberal Alliance-folketingskandidat Steffen Troldtoft trækker sig nu fra politik, efter det er kommet frem, at den ulv, der sidste måned blev skudt i vestjyske Ulfborg, blev skudt på LA-kandidatens bopæl.

Det var ikke LA-politikeren selv, der skød ulven. Han var til stede på den mark, hvor den blev skudt, men nægter at have kendskab til selve nedskydningen.

Dagens interview:

Finder du i Berlingske, der har talt med forfatteren Theis Ørntoft, der oplever, at dele af venstrefløjen dæmoniserer folk med andre holdninger.

Det sker i dag:

Der er en hulens masse 1. maj-taler rundt om i landet. Til den mest kendte 1. maj-fest, den i Fælledparken i København, taler S-formand Mette Frederiksen kl. 14.50.

SF-formand Pia Olsen Dyhr taler kl. 13.45 og Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, taler kl. 13.15.

Det var alt for denne morgenpost. God dag!