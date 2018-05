En ny stramning fra Støjberg får førende eksperter til at råbe op: »På mig virker det klart ude af proportioner«

Godmorgen og velkommen til tirsdagens politiske morgenpost med alt det, du skal vide om dansk politik i dag.

Vi begynder dagens gennemgang i Berlingske, hvor regeringen med udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i spidsen lægger op til, at bandekriminelle skal udelukkes fra dansk statsborgerskab for altid.

Som en del af de forestående forhandlinger om en ny indfødsretsaftale vil regeringen således som en af sine væsentligste prioriteter sikre, at enhver banderelateret kriminalitet skal medføre permanent udelukkelse fra dansk statsborgerskab. Det gælder således også, hvis der er tale om simpel vold, våbenbesiddelse eller trusler.

»For mig er det fuldstændig principielt, at vi ikke belønner udenlandske bandemedlemmer med et dansk statsborgerskab. Vi er nødt til at sætte hårdt mod hårdt over for den slags, og det betyder, at de i fremtiden ikke vil kunne få dansk statsborgerskab,« siger Inger Støjberg til Berlingske.

Regeringen er på forhånd sikret politisk flertal fra støttepartiet Dansk Folkeparti. Dermed sidestilles personer, der har modtaget en dom for bandekriminalitet i denne sammenhæng med terrorister og landsforrædere, der ligeledes risikerer at miste muligheden for dansk statsborgerskab.

I vil sidestille eksempelvis den 18-årige, der bliver taget med en pistol, med landsforrædere og terrorister. Hvordan er det rimeligt?, spørger avisen.

»At blive tildelt et dansk statsborgerskab er så stort et privilegium, at jeg bestemt mener, at det er helt på sin plads, at vi gør det her. Man kan jo bare hold sig ude af bander, og det er jo dét, der er meningen.«

Læs også Støjberg vil udelukke bandekriminelle fra dansk statsborgerskab for altid

For en af landets førende eksperter er regeringen i færd med at tage et voldsomt skridt, der bryder med den hidtidige praksis på området.

»På mig virker det klart ude af proportioner,« siger seniorforsker Eva Ersbøll fra Institut for Menneskerettigheder.

En af landets førende forsvarsadvokater, Mette Grith Stage, der har ført en række sager om banderelateret kriminalitet, erklærer sig som modstander af, at regeringen med sit forslag vil forhindre en konkret vurdering fra sag til sag.

»At man efter 20 år på dydens smalle sti stadig er udelukket fra at blive dansk statsborger, fordi man i sin ungdom var i det forkerte miljø og opbevarede en pistol eller var involveret i et slagsmål, er efter min opfattelse ude af proportioner. Man fratager desuden de pågældende et incitament til at lægge deres liv om.«

Du kan læse hele historien og flere reaktioner hos Berlingske her.

Læs også Fire områder er i spil til de 2.500 boliger fra Amager Fælled: Her er alle deres udfordringer

»Det har vi ikke gjort før«

Inden vi skal videre til dagens andre nyheder, skal vi lige runde Information, som også har en historie om Støjberg og statsborgerskab i dag.

Avisen skriver således, at Procesbevillingsnævnet siden begyndelsen af april har været i gang med at behandle to sager, hvor Institut for Menneskerettigheder har bistået statsborgerskabsansøgere med at søge om fri proces til at anlægge sag mod Inger Støjbergs udlændinge- og Integrationsministerium, Søren Papes (K) justitsministerium såvel som Folketingets Indfødsretsudvalg.

Læs også Kriminaliteten rasler ned i udsatte boligområder: »De kriminelle derude må de for min skyld straffe lige ned i helvede«

Hvis PET vurderer, at en ansøger om dansk statsborgerskab kan være til fare for landets sikkerhed, får ansøgeren typisk et ubegrundet afslag uden klagemuligheder. Men den praksis er konventionsstridig, mener Institut for Menneskerettigheder, der altså nu hjælper to personer med at søge om fri proces.

For instituttet er det et usædvanlig skridt at søge om fri proces til en retssag, fortæller seniorforsker Eva Ersbøll til Information.

»Det har vi ikke gjort før. Som Danmarks nationale menneskerettighedsinstitution skal vi fremme og beskytte menneskerettighederne, men vi har ikke tidligere hjulpet privatpersoner med at få anlagt en retssag,« siger hun.

Læs mere hos Information her.

Få overblikket - hver dag Du er i gang med at læse den politiske morgenpost. Her får du dagligt det fulde overblik med de vigtigste historier, analyser og debatter i dansk politik. Få politisk morgenpost direkte i din indbakke hver morgen ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Du er nu tilmeldt Politiko Morgenpost nyhedsbrevet.

Tilmeldingen blev ikke modtaget.

Tjek e-mail-adresse og forsøg igen.

Du kan også følge politiko.dk på Facebook og Twitter.

»Nej, vi gætter bare«

Vi skal videre til Jyllands-Posten, der i weekenden var med til Alternativets landsmøde i Odense.

Og her fik avisen lejlighed til at dykke ned i partiets såkaldte klimaregnskab, hvor Uffe Elbæks tropper kompenserer klimaet for den belastning, partiet er skyld i.

Regnskabet betyder blandt andet, at partiet regner ud, hvor meget det belaster klimaet, når medlemmer af partiet rejser rundt i landet og for eksempel deltager i landsmøder.

Men det er »ikke et klassisk regnestykke, hvor to og to giver fire,« som avisen bemærker. Som Jyllands-Posten formulerer det:

Når politisk leder Uffe Elbæk f.eks. kører rundt i Jylland i bil under kommunalvalget, så betaler Alternativet godt nok en pris pr. kilometer, som investeres i klimaforbedringer. Men hvis han rejser som privatpersonen Elbæk, så skal han betale klimaregningen af egen lomme. Er han derimod med Folketinget på udvalgsrejse, betaler hverken han eller Alternativet. Klimaregningen, som er relateret til folketingsmedlemmernes aktiviteter som folkevalgte, mener partiet, at Folketinget selv bør betale. Det sker dog ikke. Der er også en interessant fodnote i 2017-klimaregnskabet, som partiet præsenterede i weekenden. Her står, at »kørsel i tog er undtaget, da toget kører alligevel«. Bus er heller ikke omfattet af regnskabet hos Alternativet, og lokalafdelingernes forbrug baserer sig på gæt, viser det sig.

Læs også Jesper Petersen: S vil rulle lettelser af arveafgiften tilbage

Avisen har bedt Nis Benn, der er organisationschef og landssekretariatsleder i Alternativet, forklare, hvordan det hænger sammen. Og hvorfor bus- og togtransport kun tæller med ved landsmøder:

»Vi opgør bare landsmødet på en lidt anden måde, for her får vi faktisk noget viden om det. Når vi laver vores generelle regnskab, gætter vi bare på, hvor meget vi kører rundt ude i lokalforeningerne. For vi gider ikke gøre det til en bureaukratisk øvelse, så vi vil hellere gøre det lettere.«

Så lokalforeningerne skal ikke indberette til landsorganisationen, hvor meget, de kører om året?, spørger Jyllands-Posten:

»Nej, vi gætter bare på, hvor meget de kører. Vi tror, at de holder to møder om ugen, og at der er så mange, der kører så og så meget. Hvis nogen har bedre idéer til, hvordan vi gætter rigtigt, vil vi meget gerne have dem. «

I laver ikke engang stikprøver?

»Det har vi ikke gjort endnu”.

Du kan læse hele artiklen samt mange flere spørgsmål og svar hos Jyllands-Posten her.

På Facebook og Twitter har Kåre Traberg Smidt, folketingskandidat for Alternativet, delt sit klimaregnskab fra sidste år, hvor han sejlede til landsmødet:

Jeg gik ret systematisk til værks sidste år, da jeg sejlede til landsmødet. Intet gætværk dér. https://t.co/yCrgbJwHLy pic.twitter.com/okBEjzTBs1 — Kåre Traberg Smidt (@kaaretraberg) 7. maj 2018

Her er tre nyheder i kort form, du også skal kende til i dag

1: Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti afviser at støtte regeringens ghettoplan, så længe den finansieres med penge fra Landsbyggefonden.

Det siger formand for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, til TV2 Nyhederne.

»Jeg synes som socialdemokrat ikke, at det er rimeligt, at de, der bor i den almene boligsektor, skal betale hele regningen,« siger hun.

Regeringens plan blev fremlagt i marts og har en målsætning om at afvikle ghettoerne inden 2030. Den står til at koste 21 milliarder kroner i alt, hvoraf de 12 milliarder skal hentes i Landsbyggefonden.

Mere om det her.

Læs også Se listerne: I disse udsatte boligområder er kriminaliteten faldet og steget

2: Justitsminister Søren Pape Poulsen har efter indrømmelser til både Liberal Alliance og Socialdemokratiet landet et kompromis om den omstridte databeskyttelseslov, der skal træde i kraft 25. maj. Det skriver Politiken.

Pape lagde oprindeligt op til at give myndigheder lov til at dele og samkøre registre med personoplysninger til nye formål uden at inddrage Folketinget og uden at oplyse de registrerede borgere selv.

Den praksis medførte massiv kritik fra eksperter, men det nye forslag kommer nu kritikken i møde, skriver Politiken.

Parterne har således besluttet at indføre en ny og helt ekstraordinær kontrolforanstaltning i vores folkestyre. Retsudvalget og et andet relevant fagudvalg i Folketinget skal nemlig give grønt lys, før en minister via en bekendtgørelse må give myndigheder lov til at dele borgernes persondata til nye formål.

Du kan læse meget mere hos Politiken her.

Læs også Blå finansordførere til Kristian Jensen: »Pinligt« og »ikke noget at prale af«

3: Der er behov for et gennemsyn af loven om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Det mener Enhedslisten, SF, de Radikale og Alternativet, efter at en rapport fra en kommission nedsat af den norske regering har skabt tvivl om, hvorvidt den danske regulering er i overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det skriver Information.

Til avisen siger Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund:

»Det er strengt nødvendigt at se på de danske regler, så de lever op til Menneskerettighedskonventionen. Det er grundlæggende for vores demokrati, at man har ret til privatliv, og derfor skal konventionen jo overholdes.«

Hele historien her.

Læs også Analyse: Rokade gør ikke Løkkes vej til genvalg kortere

Dagens leder

I Børsen har avisens politiske kommentator, Helle Ib, forfattet dagens leder:

Her skriver hun, hvordan Venstre med Søren Pinds afsked har mistet den minister, der har stået i spidsen for partiets interne arbejdsgruppe om hovedstaden. Men:

»Med eller uden Pind - København ligner lost case for Venstre. Med Lars Løkke Rasmussen i spidsen har Venstre i de senere år styret efter andre interesser, og en ministerrokade med lidt signaler om at opprioritere storbyboernes behov, forandrer næppe billedet: Venstre - og andre borgerlige partier - har i voldsom grad mistet grebet om landets hovedstad. Nu melder regningen sig for venstrehåndsarbejdet.«

Læs mere hos Børsen her.

Læs også Falsk overlæge angreb Lars Løkke Rasmussen og Venstre: Nu skal politiet se på sagen

Dagens kronik

I Jyllands-Posten skriver David Munk-Bogballe, folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti, at »Vi må bygge Fort Europa for at redde vor livsform«.

»Vi må værne om vores livsform. Om vores frihed, velstand, oplysning, kreativitet, kulturhistorie, om den mellemmenneskelige tillid, om freden, ordenen og om de kristne værdier på hvilke, vores civilisation hviler. Tiden er kommet til at bygge Fort Europa.«

Læs hele kronikken her.

Det sker i dag

08:45 Konference om F-35 kampflyet

Folk & Sikkerhed og Flyvevåbnets Officersskole holder i dag konference om F-35 kampflyet og dens betydning for Danmark. Der vil både være fokus på det tekniske aspekt af flyene, men også de strategiske rammer. Konferencen foregår på Svanemøllen Kaserne på Østerbro.

11:00 Prins, minister og astronaut åbner udstilling om rummet

Prins Joachim, astronaut Andreas Mogensen og kulturminister Mette Bock (LA) åbner i dag udstillingen 'Rummet tur-retur' på Danmarks Tekniske Museum.

13:00 Møde i salen med statsministerens spørgetime

I dag er der møde i Folketingssalen med udvidet spørgetime med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). En stribe lovforslag bliver også behandlet på dagens møde.