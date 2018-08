En bemærkning fra sundhedsministeren har rystet danske læger: »Mærkeligt« og »meget foruroligende«

God-mandag-morgen og velkommen til ugens første politiske morgenpost – endda på en sjælden regnvejrsdag.

Den kommende uge vil blandt andet byde på sommergruppemøder i Venstre, SF og Det Konservative Folkeparti, men i dagens aviser er det første skoledag for landets børn og unge, der har tiltusket sig rigtig meget af pladsen.

Nemlig på forsiden af Dagbladet Information, der har taget fat i det, avisen kalder for en regulær »kamp mellem videnskaben og folket«. Og slaget står om medicinsk cannabis.

For et halvt år siden trådte en fireårig forsøgsordning i kraft, der gør det muligt for patienter at afprøve nye cannabisprodukter, der ikke tidligere var lovlige i Danmark, hvis en læge går med til at udskrive præparaterne.

Forsøgsordningen har mødt modstand fra fagfolk og forskere, fordi der ikke er tilstrækkeligt med evidens for virkning og bivirkninger af den medicinske cannabis. Men i sidste måned udtalte sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i et interview i ugebladet Alt for Damerne, at »lægerne og videnskaben er bagud i forhold til befolkningen og globale trends«.

»Og da jeg tiltrådte som minister, havde jeg for længst mistet tålmodigheden,« tilføjede ministeren.

Og dén bemærkning har vakt harme i lægekredse.

»Det sker desværre oftere, at man ikke tror på autoriteter. Jeg synes bare, det er mærkeligt, at en minister står i spidsen for den bevægelse,« siger Tue Flindt Møller, der er formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg.

Holdningen deler han med formanden for Dansk Selskab for Almen medicin, Anders Beich:

»Det er meget foruroligende, at vores minister går foran på det her område og slår kiler ned mellem befolkningen og fagkundskaben. Det er desværre blevet en trend, at man tilsidesætter faglige råd og høringssvar undervejs,« siger han.

I årets første kvartal blev der udskrevet 411 recepter til 227 patienter på medicinsk cannabis-præparater omfattet af forsøgsordningen, hvilket ifølge sundhedsministeren gør forsøgsordningen til en succes. Til gengæld udskriver kun 135 ud af 3400 praktiserende læger den ikke-godkendte medicin.

Over for Dagbladet Information glæder Ellen Trane Nørby sig dog over de læger, der gør brug af ordningen. Og afviser kritikken.

»Vi taler om syge mennesker, der har behov for, at vi betræder nye veje, og som vi ikke ønsker at kriminalisere, bare fordi de gerne vil have et tåleligt liv. Og det er vi nødt til at forholde os til. Det er min opgave som politiker, mens sådan en som Anders Beichs rolle er at forholde sig til den klare, rene videnskab,« siger hun.

Læs mere her.

»Det minder lidt om nullerne«

Finansminister og Venstre-næstformand Kristian Jensen lod nemlig i gårsdagens Berlingske forstå, at Venstre næppe kommer til at gå til valg på skattelettelser.

»Vores udgangspunkt i Venstre har siden 2001 været et skattestop. Udgangspunktet har været, at vi lover det, vi kan være sikre på at holde. Vi kan holde skatterne i ro og sørge for, at de ikke bliver sat op. Hvis der bliver mulighed for at sænke dem efterfølgende, synes vi, det er positivt,« sagde Kristian Jensen.

Finansministermeldingen har vakt ærgrelse i Liberal Alliance, og i dagens B.T. skriver politisk redaktør Andreas Karker, at meldingen fra Kristian Jensen »tyder på, at Venstre gør sig klar til at lukke Dansk Folkeparti ind i regeringen efter næste valg«.

»Kilder i Finansministeriet bekræfter overfor B.T., at udspillet kommer af to grunde. Dels for »at lette gangen på jorden for DF«, og dels fordi Kristian Jensen ønsker at komme tilbage til Anders Fogh-doktrinen, hvor man ikke lover noget, man ikke kan holde,« lyder det.

Over for avisen glæder Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, sig da også over udtalelserne fra Kristian Jensen.

»Det minder lidt om nullerne og Foghs kontraktpolitik. Og det synes vi er alletiders,« siger han til avisen, der også har sms'et med Liberal Alliances politiske ordfører, Christina Egelund, der omvendt kalder Kristian Jensens udtalelser for »bekymrende«.

Læs dén artikel her og Berlingskes interview med Kristian Jensen her.

DF vil fritage de bedst stillede overførselsmodtagere fra at bidrage til social pulje

Vi griber Kristeligt Dagblad, der i dag har set nærmere på en af Dansk Folkepartis topprioriteter for det kommende efterår.

På partiets sommergruppemøde i sidste uge understregede partiformand Kristian Thulesen Dahl, at Dansk Folkeparti ville stoppe »udhulingen af folkepensionen, der sker gennem satspuljen«.

Satspuljen – der populært også kaldes de socialt udsattes finanslov – finansierer en lang række projekter med sociale formål. Men pengene til satspuljen skaffes ved, at overførselsindkomster som folkepensionen, kontanthjælpen og førtidspensionen år for år stiger mindre end lønninger i resten af samfundet. Folkepensionen bidrager med halvdelen af satspuljens cirka 600 millioner kroner, og DF-forslaget vil dermed halvere satspuljen.

Men forslaget vil samtidig komme den mest velstillede gruppe af overførselsindkomstmodtagere til gavn, viser et nyt notat fra Finansministeriet. De ældre tjener nemlig gennemsnitligt mere end alle andre grupper på overførselsindkomst.

Desuden viste en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd sidste år, at pensionister fra 2005 til 2015 oplevede en større indkomstfremgang end nogen anden aldersgruppe. Men det ændrer ikke Dansk Folkepartis standpunkt, fastslår partiets finansordfører, René Christensen.

»Alle andre overførselsindkomster, bortset fra førtidspension, får man jo kun i en kortere periode af livet. Når man får folkepension, er man ude af arbejdsmarkedet og har normalt ikke mulighed for at øge sin indtægt,« siger han:

»De ældre har gennem livet bidraget mest til ordningen, så vi synes, det er rimeligt at stoppe deres bidrag nu.«

Læs mere her.

Som tidligere nævnt er dagens aviser rige på uddannelseshistorier her på dagen for skoleårets begyndelse. Vi napper tre:

1. Piger og kvinder med indvandrerbaggrund er godt på vej til at indhente det efterslæb, de tidligere har haft til piger med dansk baggrund, når det kommer til at tage en uddannelse. Det skriver Berlingske.

For 20 år siden lå andelen af både mandlige og kvindelige efterkommere, som havde afsluttet en ungdomsuddannelse, omkring 22 procentpoint under jævnaldrende danskeres. Ifølge de nyeste tal fra 2016 er efterslæbet faldet med seks procentpoint for drengene og med hele 17 procentpoint for pigerne.

»Man skal huske, at det mål, som efterkommerpigerne har skullet indhente, hele tiden har flyttet sig længere væk, fordi danske kvinder i perioden også har uddannet sig mere, hvilket kun gør det endnu mere bemærkelsesværdigt,« siger økonomisk vismand forskningsdirektør i VIVE Torben Tranæs til avisen.

Historien har fået de Radikales Zenia Stampe på banen på Facebook:

2. Folketingets gymnasieforligskreds mødes tirsdag for at finde ud af, hvad man kan gøre for at få flere unge til at vælge sprog i gymnasiet, så flere siden vælger at læse et sprogfag på universitetet. Det skriver Jyllands-Posten.

Antallet af nye studerende på universiteternes sprogstudier er faldet med 15 procent fra 2017-2018, og i hele landet er der for eksempel optaget bare 50 franskstuderende og 89 tyskstuderende. Og det er sehr problematisch, lyder det fra undervisningsministeren:

»Vi står i en meget alvorlig situation, og hvis vi ikke gør noget nu, svigter vi fremtidige generationer. Vi står snart der, hvor vi ikke har sprogundervisere nok, og så er fødekæden meget svær at genetablere,« siger Merete Riisager (LA) til avisen.

3. Flere danske børn går i dag i fri- eller privatskole end tidligere. Det skriver Berlingske.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at hvor cirka hver ottende elev i 0. klasse gik på fri- eller privatskole i 2007, var andelen i 2017 steget til rundt regnet hver sjette elev. Samtidig viser en opgørelse fra Undervisningsministeriet, at antallet af fri- og privatskoler voksede fra 459 til 551 i perioden fra 2000 til 2017. Fem nye friskoler åbner ved årets skolestart.

På Christiansborg er fri- og privatskoler genstand for store ideologiske modsætninger. Læs mere her.

1. Statsministeriet har givet Ekstra Bladet afslag på en aktindsigt i al korrespondance mellem statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) hustru, Sólrun Løkke Rasmussen, og ministeriet i forbindelse med diverse arrangementer, middage og rejser i embeds medfør.

Det skriver, ja, Ekstra Bladet, der tidligere har beskrevet en korrespondance mellem Sólrun Løkke Rasmussen og Statsministeriet angående gratis koncertbilletter. Afslaget på aktindsigt er »klart i strid med offentlighedsloven«, vurderer mediejurist Oluf Jørgensen over for avisen.

»Offentlighed er vigtig for den demokratiske kontrol og debat. Det gælder også for eksempelvis statsministerens og hustruens officielle rejser til udlandet – så det har klart offentlighedens interesse,« siger han.

Artiklen er ikke online, men kan findes på side 8 i dagens trykte Ekstra Bladet.

2. Der skal strammes op på kontrollen i de danske fængsler. Det siger justitsminister Søren Pape Poulsen (K), der vil give Kriminalforsorgen mulighed for at fotografere og tage fingeraftryk af varetægtsfængslede. Det skriver DR.

Tiltaget skal forhindre nye fangeflugter som den, der fandt sted den 1. august fra Vestre Fængsel, hvor en fange tog flugten ved at bytte identitet med en besøgende. Ifølge Søren Pape Poulsen var der tale om en mand, der er anklaget for at have deltaget i omfattende terroraktiviteter.

3. Et borgerforslag om såkaldt »formodet samtykke« til organdonation fik i weekenden de nødvendige 50.000 underskrifter, der skal til, for at forslaget vil blive stillet som beslutningsforslag i Folketinget.

De Radikale bakker dog som det eneste parti i Folketinget op om forslaget, der konkret handler om, at alle borgere automatisk skal være tilmeldt som organdonorer, når de fylder 18 år. Det skriver Ritzau.

Dagens besked til »alle haters« fra en koncertglad udenrigsminister

Folketingets Grønlandsudvalg er på udvalgsrejse i, ja, Grønland.

God mandag!