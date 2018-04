DF-ordfører har fået nok af Liberal Alliances ønske: »Det er totalt useriøst«

Godmorgen og velkommen til tirsdagens politiske morgenpost med alt det, du skal vide om politik samlet ét sted.

Vi begynder dagens politiske overflyvning hos Berlingske, hvor Dansk Folkeparti smækker døren ret så hårdt i over for Liberal Alliances spirende forårsønsker om endnu engang at få sænket afgiften på biler.

DFs finansordfører, René Christensen, skyder således enhver tanke om nye sænkelser ned.

»Nu må de altså holde op med at tale om bilafgifter. Liberal Alliance smadrer markedet fuldstændig,« siger han til avisen.

Meldingen fra DF kommer i kølvandet på nye beregninger fra Finansministeriet, der viser, at det vil koste 100 mio. kr. at lade 85 procentsafgiften køre hele vejen op og droppe satsen på 150 pct. De beregninger fik i går både Anders Samuelsen (LA) og Joachim B. Olsen (LA) til at tale om behovet for en sænkelse af registreringsafgiften.

I efteråret indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om netop en omlægning af bilafgifterne. Den betød, at registreringsafgiften blev sat til 85 procent af bilens værdi op til 185.000 kr., mens det, der ligger derudover, bliver ramt af en topskat på 150 pct.

Dengang skete det efter et langstrakt forløb, der af kilder tæt på regeringen blev betegnet som »mere bøvlet end forventet«, skriver Berlingske. Forløbet satte også sit tydelige præg på bilbranchen, hvor der blev talt om et bundfrosset marked.

På den baggrund er René Christensen hverken imponeret over indholdet af diskussionen eller selve diskussionen i sig selv.

»Jeg skal ikke blande mig i, hvilken politik Liberal Alliance fører, men vi har lavet de bilafgiftsændringer, vi skal lave i den her omgang. Jeg vil sige, at det er totalt useriøst. Og det mest useriøse er at tage debatten i det offentlige.«

Du finder den historie samt en kommentar fra LA-finansordfører Joachim B. Olsen hos Berlingske her.

Og så ikke flere biler i denne omgang.

Løkkes lønkroner

Vi skal videre til DR og en historie om statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) planer for sparede lønkroner.

Hos DR forsikrer Løkke nemlig, at den cirka kvarte milliard lønkroner, som staten dagligt vil spare, hvis de statsansatte bliver sendt hjem fra arbejde i en lockout, skal øremærkes til velfærd.

»Jeg håber ikke, at det kommer til strejke og lockout, men hvis det ender der – og det kan vi jo desværre ikke helt udelukke – så vil staten jo spare nogle lønkroner,« siger Løkke til DR og uddyber:

»En del af pengene vil skulle bruges bagefter på at indhente det fortabte, men der vil være noget i overskud – og så vil vi gøre nettoregnestykket op bagefter og sikre, at de penge vender tilbage. Derfor vil jeg lave en velfærdspulje.«

Løkke har ikke et konkret bud på, hvordan pengene skal bruges, da det skal diskuteres med Folketingets øvrige partier.

Lars Løkke Rasmussen understreger over for DR, at han håber, at parterne vil nå til en aftale, så landet ikke bliver kastet ud i en storkonflikt.

»Når jeg siger det her nu, er det fordi, jeg kan se, at der florerer nogle myter om, at vi skulle gå og spekulere i det her, fordi der skulle være en gevinst – noget, vi kunne spare op. Det vil jeg gerne gendrive.«

Du kan læse hele historien hos DR her.

SFs gruppeformand, Jacob Mark, er kun semiimponeret, skriver han på Twitter tirsdag morgen.

Ros for konfliktpulje, men det er ikke rigtigt, når @larsloekke siger, at han nu har vist, at @regeringDK ikke har interesse i et bestemt udfald af OK18. Lockoutmidler er en engangsindtægt. Forringede løn- og arbejdsvilkår vil give et langvarigt provenu til kassen. #dkpol — Jacob Mark (@jacobmark_sf) 10. april 2018

Hvis @larsloekke virkelig ikke havde nogen interesse i konflikten, så sørgede han for, at Moderniseringsstyrelsens folk ikke var ansat med bonusser for at holde udgifterne til de offentligt ansatte nede ved OK18. Det sender da klart signal om bestemte interesser #dkpol — Jacob Mark (@jacobmark_sf) 10. april 2018

I ikke umiddelbar forlængelse af den historie får du lige et billede fra kommunernes chefforhandler, Michael Ziegler, som har været på kræmmermarked i Rørvig.

På et kræmmermarked i Rørvig faldt jeg over disse smølfer og jeg kunne ikke dy mig. Her er fra venstre OK18 i smølfesprog:

1. Mig

2. @sophieloehde

3. Musketer-eden (hvorfor fniser han?)

4. Spisepausen

5. Løn

6. Seniorpolitik

7. Ledelsesret/lærerarbejdstid pic.twitter.com/kW1IEtAOF8 — Michael Ziegler (@Mich_Ziegler) 9. april 2018

Pape og det gule flag

Vi skal videre til Politiken, som på sin forside bringer et opråb fra Institut for Menneskerettigheder:

Selv om Danmark er ledet af en regering med to liberale partier, har der sjældent været så mange indgreb i danskernes grundlæggende frihedsrettigheder som det seneste år, lyder konklusionen fra institutet, som i morgen udgiver sin årsberetning for 2017.

»Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har oplevet så mange eksempler på, at grundlæggende frihedsrettigheder tilsidesættes, som vi har set det seneste år«, siger instituttets vicedirektør, Louise Holck til avisen.

Hun henviser blandt andet til muligheden for at forbyde dømte bandemedlemmer at komme i visse kommuner, tildækningsforbudet og myndighedernes øgede adgang til oplysninger om borgerne.

»Der er en generel tendens til, at der har været flere lovforslag, som har udfordret frihedsrettighederne. Og det er den generelle tendens, der bekymrer«, sammenfatter vicedirektøren og tilføjer over for Politiken, at »det er derfor, vi hejser det gule flag«.

Hele historien samt kommentarer fra menneskerettighedsordfører Jan E. Jørgensen (V) og justitsminister Søren Pape Poulsen (K) kan læses her. Her finder du også en liste over de steder, hvor friheden er under pres.

»Karakterkrav er farveblinde«

I 2019 bliver der indført nye krav for at komme i gymnasiet. Her skal eleverne have et vist karaktergennemsnit i både standpunktskarakterer og eksamenskarakterer for at søge ind på de gymnasiale ungdomsuddannelser.

Og det kommer især til at ramme elever fra ghettoområder hårdt, viser en ny analyse fra Kraka, som Politiken skriver om i dag.

Ifølge analysen opfylder hver femte elev fra ghettoen således ikke de fremtidige krav.

Dermed ender kravene med at skade integrationen, siger Peter Allerup, professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, til avisen.

»Med de her krav får man skabt nogle uheldige vilkår, hvor man taber nogle mennesker på gulvet. Vi lever i en tid, hvor nøgleordet inden for skoleverdenen er inklusion. Men det virker ikke særlig inkluderende, at man kyler folk ud«.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) er ikke enig i den konklusion:

»Karakterkrav er farveblinde, så alle har en mulighed for at indfri dem, hvis de arbejder hårdt.«

Læs hele historien hos Politiken her.

Her er tre historier i kort form, du også skal kende til i dag

1: Det skal være arbejdsgiverens ansvar at tage forholdsregler for at forhindre sexchikane. Ellers skal arbejdsgiveren holdes ansvarlig, lyder det fra Nanna Højlund, næstformand i LO, i et interview med Information.

»Alle lønmodtagere i Danmark skal kunne være i et chikanefrit miljø. Derfor er det vigtigt, at vi sender et signal til virksomhederne om, at man har et problem, hvis man ikke tager sine forholdsregler. Så det er bare at komme i gang,« siger hun.

Mere hos Information her.

2: Udlændinge- og Integrationsministeriet ændrer nu praksis i kølvandet på den såkaldte Paposhvili-dom, hvor ministeriets håndtering er kommet i mediernes søgelys.

Det skriver Ritzau.

Ifølge Ombudsmandens oplysninger er nogle sager blevet behandlet forkert, og syge udlændinge kan fejlagtigt være sendt ud af Danmark.

Ministeriet skal fremover gå længere for at sikre sig, at en udvist udlænding har adgang til at modtage behandling, fremgår det af en redegørelse om humanitær opholdstilladelse, som mandag blev sendt til Folketinget.

Mere hos Ritzau her.

3: I 2011 etablerede en række myndigheder et særligt center - International Citizen Service, ICS - i København og andre store byer. ICS skulle etablere én og kun én indgang til Danmark, hvor udlændinge med et job eller planer om at studere i Danmark kunne få et CPR-nummer, blive registreret hos Skat, få et sundhedskort, blive tildelt en læge, få sine børn indskrevet på en skole, og hvad der ellers er nødvendigt for at etablere sig i Danmark.

Men den vigtigste instans - Statsforvaltningen - som udsteder CPR-numre til EU-borgere, har af ressourcemæssige årsager skåret ned på sin tilstedeværelse i centret, så man i dag kun er i ICS to dage om ugen svarende til ni timer, og det får hos Berlingske flere virksomheder til at slå alarm.

Poul Skadhede, formand for DI Hovedstaden, siger:

»Der er brug for kompetencer fra andre lande for at bevare væksten og øge beskæftigelsen. Det er meget uheldigt, at det er blevet mere besværligt og tidskrævende at hente en kvalificeret udenlandsk medarbejder til virksomheden. Ideen med kun én indgang er supergod. Men det begynder med et CPR-nummer. Hvis ikke man kan få det, så er det tilbage til start.«

I en skriftlig kommentar lægger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) sig fladt ned.

»Det siger sig selv, at det ikke må være ventetider og administrativ bøvl, der står i vejen for at få efterspurgt arbejdskraft til landet,« skriver han blandt andet.

Hele historien hos Berlingske her.

Dagens Twitter-postkort

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) er i Japan i disse dage. Og her er alt altså fryd og gammen.

Japan er et vildt land. Der er personale på togstationerne, solidt vandtryk selv på 23. etage og togene kører til tiden. Det rene nangiala. — Søren Pind (@sorenpind) 9. april 2018

Dagens citat

Berlingske har interviewet LA-finansordfører Joachim B. Olsen i forbindelse med partiets landsmøde i den forgangne weekend.

»Selvfølgelig kan jeg igen komme til at overveje, om LA i regering er det rigtige. Det er ikke et mål i sig selv at være i regering.«

Hele interviewet kan du læse her.

Det sker i dag

13:00 Møde i salen med statsministerens spørgetime

I dag er der møde i Folketingssalen, som indledes med statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) spørgetime. En stribe lovforslag bliver også behandlet på dagens møde. Det gælder blandt andet et forslag til lov om forretningshemmeligheder og et forslag fra blandt andre Alex Ahrendtsen (DF) om at erstatte Statens Kunstfond med seks regionale kunstfonde.

14:15 Åbent samråd om begrænsning af fyrværkeriskader

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) er kaldt i samråd om begrænsning af fyrværkeriskader. Ministeren skal redegøre for mulige tiltag, han vil tage for at begrænse antallet af skader på mennesker på grund af fyrværkeri.

Forhandlinger om medieforlig

I sidste uge kom regeringen med sit medieudspil, som blandt andet fremlagde en besparelse på 20 procent på DRs budget. I dag begynder yderligere forhandlinger om, hvordan fremtiden for medieforliget og en public service-kontrakt kommer til at se ud. Blandt andet har Naser Khader (K) bedt DR om at komme med en liste over programmer, de mener, de kan undvære.