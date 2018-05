»Det store spørgsmål er, hvad Jens Rohde kan, når det kommer til stykket«

Godmorgen og velkommen til ugens sidste morgenpost.

Inden du går på weekend, får du dit politiske overblik serveret her.

Vi begynder med en analyse om en mand, der gerne siger sin mening højt og nu gerne vil vende tilbage til Christiansborg. I går fortalte Jens Rohde nemlig, at han stiller op til næste folketingsvalg for de Radikale. Det nuværende medlem af Europaparlamentet har gennem længere tid været hård i sin kritik af sit tidligere parti, Venstre. Og på den baggrund spørger Jyllands-Postens politiske analytiker, Marchen Neel Gjertsen, i en analyse, om Jens Rohde er »en trussel for Venstre eller blot en mand med en sag?«.

»Det er en irriterende nyhed for Venstre, at tidligere partifælle Jens Rohde har meldt sin tilbagevenden til dansk politik. Han opstiller i Vestjyllands Storkreds, hvor Venstres næstformand, Kristian Jensen, og integrationsminister Inger Støjberg (V) i forvejen kappes om de personlige stemmer og Venstres sjæl. I den cocktail kan Jens Rohde blive et irritationsmoment for dem begge,« skriver hun og fortsætter:

»Det store spørgsmål er så, hvad Jens Rohde kan, når det kommer til stykket«.

Du kan læse hele analysen her.

Støjberg møder intern modstand i Venstre

Berlingske har skrevet en baggrund om Inger Støjbergs situation i Venstre efter de seneste dages rabalder om ramadanen. Avisen har talt med flere kilder, der fortæller, at Støjberg møder uvant stor modstand internt i Venstre.

På et gruppemøde i denne uge blev hun åbent talt imod af næstformand Kristian Jensen, og på ministermøder diskuteres der udlændinge, »så det synger«.

Her et uddrag med detaljer fra tirsdagens gruppemøde:

Mange gruppemedlemmer bad efterfølgende om ordet for at kritisere Støjberg ifølge Berlingskes oplysninger. Kritikken gik på tre ben: Dels burde Støjberg have varskoet folketingsgruppen om sit debatindlæg, dels er hendes tone unødvendigt negativ, og endelig at hun som minister ikke kan gemme sig bag blot at udtrykke egne holdninger.

Blandt kritikerne var også Venstre-folk, som normalt ikke gør sig mest bemærkede i værdidebatten.

På tirsdagens møde drejede det sig ifølge Berlingskes oplysninger eksempelvis om Torsten Schack Pedersen, Anni Mattiesen, Hans Andersen og Louise Schack Elholm.

Nok så vigtigt tog også næstformand Kristian Jensen ordet og talte i flere mødedeltageres øjne Inger Støjberg imod ved at opfordre til samling om partiets linje frem for profilering af egne holdninger.

Dermed blev tirsdagens gruppemøde et billede på de strømninger, der foregår i Venstre på udlændingeområdet og på Støjbergs aktuelle position i partiet.

Læs baggrunden her.

Også knas i V på andre områder

I Politiken kan du læse, at venstre også har sine interne diskussioner, når det kommer til det nyligt fremlagte forslag om nye regler for statsborgerskab.

Partiets nyligt genindtrådte folketingsmedlem, Martin Geertsen (V), har fundet »tidsler« i forslaget, som han nu går i rette med. Det drejer sig konkret om, at »dagpenge fremover som udgangspunkt skal være til hinder for dansk statsborgerskab«.

»Når man forsikrer sig mod arbejdsløshed, hvad vi jo beder folk om, så har man sådan set også sagt ja til Danmark. Derfor synes jeg, den der dagpengedel, der ligger i stramningerne, er bekymrende«, siger han.

Opsang fra sundhedsministeren

På forsiden af Jyllands-Posten kan du læse, at flere og flere mennesker indlægges på en psykiatrisk afdeling med tvang med hjælp fra politiet.

Det sker, trods regeringens løfter om det modsatte, skriver Jyllands-Posten, og det får nu sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til at skælde voldsomt ud på regionerne, som efter regeringens mening ikke prioriterer de psykisk syge højt nok.

»Vi kan jo se, at enhver krone, som psykiatrien har fået tilført de seneste 10 år, stammer fra konkrete beslutninger, som er truffet af regering og folketing. Ikke af regionerne,« siger hun.

Hun henviser til nye beregninger fra sit eget ministerium, som viser, at et årligt løft på godt 1 mia. kr. til psykiatrien i stedet kommer fra satspuljemidlerne.

Du kan læse mere til den historie og et svar fra regionerne her.

DF skyder tilbage mod LA

I går kunne du i Politiken og her i morgenposten læse, at LA ikke ønsker, at Pia Kjærsgaards mand, Henrik Thorup, bliver den kommende formand for Statsrevisorerne. Partiet mener, der kan opstå habilitetsproblemer. I dag skriver Ekstra Bladet, at Dansk Folkeparti langt fra er tilfredse med den udmelding.

»Der ikke noget sagligt indhold i det. Det er udelukkende politiske drilleri.« Peter Skaarup, gruppeformand Dansk Folkeparti.

Flere DF-kilder beretter til Ekstra Bladet, at Pia Kjærsgaard er utilfreds med LA's kolde skulder. Folketingets formand vil ikke selv stille op til interview med avisen om sagen, men DFs gruppeformand, Peter Skaarup, mener ikke, at det er klædeligt, at LA sår tvivl om habiliteten hos ægteparret.

»Der ikke noget sagligt indhold i det. Det er udelukkende politiske drilleri.« siger Peter Skaarup.

Tre korte nyheder, der er gode at få med på weekend

1) I dag træder de nye regler om databeskyttelse i kraft med EU-forordningen GDPR. Men selvom de danske virksomheder bruger milliarder på at undgå bøder, vil der formentlig gå år, før den første bøde for datasjusk kan udskrives, skriver Politiken på baggrund af en snak med flere velrenommerede juridiske eksperter på feltet, som avisen beskriver eksperterne.

»Ordningen i Danmark gør håndhævelsen mere tandløs end i andre EU-lande«, siger Peter Blume, professor i dataret ved Københavns Universitet.

2) Partilederne i rød blok kræver nu, at regeringen indkalder til forhandlinger om at få gjort noget ved plastikforureningen i naturen.

Regeringen har for nylig udskudt den annoncerede plastplan igen, skriver Ritzau.

3) Den nye uddannelses- og forskningsminister, Tommy Ahlers (V), har indgået sin første aftale som minister. Og den er inden for...iværksætteri.

»For mig har det været supervigtigt som gammel iværksætter at sørge for, at vi gør det så nemt som muligt for de studerende og for forskere at blive iværksættere,« siger han til Ritzau.

Dagens debat

Finder vi i Politiken, hvor tidligere minister for de Konservative og nuværende medlem af Europaparlamentet Bendt Bendtsen kritiserer regeringens energiudspil.

»Regeringen har fremlagt sit energiudspil, som skal gøre Danmark mere konkurrencedygtigt og bæredygtigt. Der er mange gode elementer i udspillet, men et energiudspil bør gå på to ben – og det ene hedder energibesparelser. Desværre er det nærmest klippet ud i det fremlagte udspil. Det ser ud til, at energiproducenterne har haft en tung hånd på energiministerens udspil. Hvor er indsatserne for mere effektiv brug af vores energi? En nærlæsning viser, at de er voldsomt nedprioriteret – set i forhold til målsætningen om at producere mere energi. Det er skidt.«.

Dagens debat på Twitter

Jeg har lige et spørgsmål til dig @mattiastesfaye: Da jeg læste artiklen her, kunne jeg simpelthen ikke finde ud af, om jeres spørgsmål ang “ramadan-sikkerhedskrisen” var en humoristisk stunt. Eller om @Spolitik virkelig tager det her alvorligt? #dkpol https://t.co/elbmT2Sj4o — Uffe Elbaek (@uffeelbaek) May 23, 2018

Hej Uffe. Vidste du det ikke? Kunne du have spurgt Mattias direkte - sendt ham en sms? Tror du alle læser det svar, Mattias giver i tråden? Eller var det rart at sprede lidt politisk gunstig tvivl og udbrede forvirring om Mattias’ spørgsmål? #dkpol — Jesper Petersen (@Jesper_Pet) May 24, 2018

Hej Jesper - jeg var oprigtigt usikker. Hvilket måske ikke er så mærkeligt. Til gengæld var jeg super glad for svaret. Hvad jeg også sagde til Matttias med det samme. — Uffe Elbaek (@uffeelbaek) May 24, 2018

Du svarer udenom. Dårlig politisk kultur. — Jesper Petersen (@Jesper_Pet) May 24, 2018

Overhovedet ikke. Det her er en totalt ophedet og i mine øjne helt ude af perspektiv langt ude ramadan diskussion. Og den melder I jer ind i ved at spørge fire ministre om evidens. Og siger, at hvis der er noget om snakken bør man gøre noget. Det er da reelt at spørge ind til. — Uffe Elbaek (@uffeelbaek) May 24, 2018

Synes sgu ikke, du var helt fin i kanten her, Uffe. Det er vist fremgået. Men nu vil jeg trykke på pyt-knappen . God aften. — Jesper Petersen (@Jesper_Pet) May 24, 2018

Dagens analyse

Finder vi i Børsen, hvor avisens politiske kommentator, Helle Ib, i sin analyse skriver, at det ser sort ud for kulturminister Mette Bock (LA) i forhold til at sikre et salg af TV 2 i de igangværende forhandlinger om et nyt medieforlig.

»Det tegner mere og mere usandsynligt, at kulturministeren bliver i stand til at indfri VLAK's langsigtede ambition om en fuld privatisering af TV 2. Selv om Mette Bock i forslaget til nyt medieforlig nøjedes med at spille ud med første etape - et salg på 40 pct. af statens andel - er regeringen stødt på omfattende modstand efter de første møder i Kulturministeriet og Finansministeriet. Det er derfor lige nu usikkert, om regeringen overhovedet kan skaffe opbakning til det delvise salg på de vilkår, der har været skitseret i pressen,« skriver Ib i sin analyse.

Det sker i dag

8.30 Erhvervsminister Brian Mikkelsen (KF) og justitsminister Søren Pape Poulsen (KF) er kaldt i et nyt samråd om Danske Banks involvering i hvidvask.

10.00 Møde i folketingssalen med bl.a. statsministerens redegørelse om rigsfællesskabet 2018.

Politiko ønsker alle en rigtig god weekend.