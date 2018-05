»Det ser ud til, at Inger Støjberg i denne omgang er gået for langt«

Godmorgen og velkommen til ugens midtvejsmorgenpost.

Pinseferien blev i går afløst af en intens debat om den muslimske fastemåned, ramadanen, og den har endnu ikke sluppet sit tag i den politiske dagsorden.

Derfor kommer du til at læse lidt mere om dén debat i dagens morgenpost.

Lad os bare få det overstået.

Mandag skrev udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) en klumme i BT om, at muslimers faste efter hendes opfattelse kan give »sikkerhedsmæssige« udfordringer, når ramadanen som i år falder fra midten af maj til midten af juni, hvor det er lyst mange timer i døgnet.

Fasten varer nemlig fra daggry til solnedgang, og det fik Støjberg til at advare om, at det kan være »lavpraktisk farligt for os alle, hvis buschaufføren hverken spiser eller drikker i løbet af en hel dag«, ligesom hun skrev i klummen, at »man selvsagt ikke yder og præsterer nær det samme på fabrikken eller på sygehuset, hvis man gennem en hel måned ikke spiser og drikker i alle døgnets lyse timer«.

På den måde leverede Inger Støjberg ingredienserne til en heftig politisk diskussion, der bredte sig til flere andre lande, og som flere aviser har fulgt op på i dag.

Berlingske har samlet op på, hvordan eksperter forholder sig til Inger Støjbergs påstand.

Humanbiolog Anders Nedergaard, der har en ph.d. i muskelbiologi, kalder Inger Støjbergs indlæg for »fis« og »ren polemik« over for TV 2.

Og professor og læge Bente Klarlund mener heller ikke, der er grund til bekymring. I en klumme i Politiken skriver hun, at Støjberg misbruger sin ministerplatform »til at sprede usmagelige fake news med forvirring til følge«.

Hun henviser til en undersøgelse fra Trygfondens Center for Aktiv Sundhed, hvor ti sunde mænd 28 dage i træk skulle afholde sig fra mad og drikke i 14 timer om dagen.

»Vi fandt overhovedet ikke nogen forskelle på dem, der fastede, og dem, der spiste, som de havde lyst til. Vi fandt ikke noget på stofskifte, på kognitive funktioner – altså evnen til at koncentrere sig og fokusere – og de fik heller ikke lavt blodsukker,« siger Bente Klarlund.

Også Rikke Krogh-Madsen, der var med til at udføre studiet, bruger over for Jyllands-Posten udtrykket »fake news« om ministerens klumme.

Både Berlingske og Jyllands-Posten har dog fundet frem til en forsker, der mener, at Inger Støjberg har en pointe i forhold til en bestemt gruppe fastende muslimer – dem med sukkersyge.

»Hvis du kører bus, taxa eller arbejder med maskiner, og du er midaldrende med diabetes uden måske at vide det, så er der et potentielt problem,« siger Arne Astrup, der er professor og leder af Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, til Berlingske.

Som du sikkert har bemærket, gik flere af Inger Støjbergs partifæller imod hendes udsagn. Finansordfører Jacob Jensen (V) førte an på Facebook, og siden udtrykte indfødsretsordfører Jan E. Jørgensen (V) og boligordfører Martin Geertsen (V) sig kritisk.

Synes personligt ikke, at ramadanen er et politisk problem. Højest et problem for den enkelte arbejdsplads. Omvendt er der jo forskellige holdninger til den slags - også i @venstre. Kunne derfor aldrig drømme om at forslå ensretning og kolonne-gang #dkpol — Martin Geertsen (@GeertsenVenstre) 22. maj 2018

Også i de andre regeringspartier var der delte meninger. Kulturminister Mette Bock (LA) gav sit besyv med på Facebook:

Og de Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, skrev på Twitter:

Ser ingen grund til at lovgive eller blande sig fra FT ift. muslimers arbejde under ramadanen. Vi har tillid til at arbejdsgiverne er obs på situationen, og generelt sikrer at alle er i stand til at udføre deres arbejde. Uanset ramadan, 5:2 kur osv. Fungerer fint i dag. #dkpol — Mette Abildgaard (@metteabildgaard) 22. maj 2018

Imens leverede Dansk Folkepartis næstformand, Søren Espersen, sit eget indspark:

Det der faste..? Jeg aner altså ikke nogetsomhelst om det, hvilket jo tydeligt kan konstateres ved et blik på min tykke vom. Jeg har tænkt lidt på 5-2-kuren... Men nu bliver jeg usikker! Vil jeg kunne køre bil? Sagen skal sørme undersøges til bunds, inden jeg kaster mig ud i det! — Søren Espersen (@espersendf) 22. maj 2018

Ramadan-meldingen var til debat på Venstres gruppemøde i går, hvor flere erklærede sig uenige med Inger Støjberg, mens andre bakkede op om ministeren.

Efter mødet gentog Støjberg sit synspunkt:

»Jeg opfordrer sådan set bare til, at når man nu lever i et højproduktivt, kristent samfund som vores, som jo ikke gearer ned i ramadanmåneden, indretter man sig som muslim efter det. Og der kunne man måske så med fordel holde sin ferie, afspadsere eller bytte nogle vagter,« sagde hun blandt andet.

Læs mere om, hvad Inger Støjberg sagde, hos Berlingske her og hos DR her.

Én ramadan-analyse

Inden vi siger helt farvel til ramadan, faste og Inger Støjberg i denne morgenpost, skal vi runde en enkelt analyse af Støjbergs udmelding, der er forfattet af Berlingskes politiske kommentator, Thomas Larsen.

»Hvor debatten ender, er ikke til at sige. I nogle tilfælde har Støjberg åbnet fronter, hvor hun først er blevet skudt ned, men senere har fået støtte. Dog ser det ud til, at Inger Støjberg i denne omgang er gået for langt. For hun har hidtil ikke kunnet underbygge sine påstande med fakta,« skriver han og bemærker, at »internt i Venstre har hun trukket fronterne skarpt op«.

»Reelt er Venstre delt i flere fraktioner, når det gælder udlændingepolitikken, og derudover spilles ofte et fordækt spil mellem fløjene,« skriver Thomas Larsen:

»Tager vi det sidste først, så lægger en del Venstre-folk rutinemæssigt afstand til Støjberg og holder sig for næsen, når ministeren går i felten. Men når det kommer til stykket, kunne de ikke drømme om at rulle hendes lovgivning tilbage. For de ved, at hun som hovedregel har et flertal af befolkningen bag sig.«

Læs hele analysen her.

Hvor skal pengene komme fra?

Videre til noget helt andet.

Jyllands-Posten har i dag opgjort, at regeringen i flere tilfælde har tilbageholdt informationer om, hvordan politiske udspil skal finansieres.

Da VLAK-regeringen i august sidste år præsenterede et skatteudspil, var det eksempelvis ikke ledsaget af konkret finansiering, og et par dage efter lød det blot, at pengene skulle findes i det såkaldte råderum samt gennem »justeringer af overførselsområdet«.

Da regeringen præsenterede sit udspil til et nyt forsvarsforlig, var der heller ikke konkrete anvisninger til, hvor de 4,8 milliarder kroner til et løft af forsvarets økonomi skulle findes, og heller ikke da udspillet til energiforliget blev præsenteret for nylig, gik regeringen i detaljer med, hvordan det skulle finansieres.

De konkrete finansieringsforslag er ofte først kommet frem under selve forhandlingerne, hvor offentligheden ikke kan følge med, og det gør det sværere for borgerne at gennemskue effekterne af regeringens politik, siger professor i økonomi ved Aarhus Universitet Bo Sandemann Rasmussen til Jyllands-Posten:

»Siden finanskrisen har der været en kultur, hvor man skulle fremlægge præcis finansiering. Ellers var man uansvarlig. Når regeringen nu ikke vil vise det sure med det søde, kan borgerne ikke vurdere konsekvenserne af de økonomiske udspil.«

Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet kritiserer regeringen for sin lukkede praksis, som ifølge finansordfører René Christensen er »et demokratisk problem«.

»Regeringen kan jo på den måde fortælle, at nu vil man gerne gøre det og det. Så får man fortalt sin historie, som man gerne vil,« siger han.

Finansminister Kristian Jensen (V) afviser kritikken, mens finansordfører Joachim B. Olsen (LA) siger til avisen:

»Jeg forstår godt kritikken. Men der skal laves politik, og alt for ofte drukner de gode intentioner i diskussioner om finansieringen.«

Læs nyheden hos Jyllands-Posten her og en længere baggrund her.

Fire hurtige

1. Skatteminister Karsten Lauritzen (V) indgik for nylig en aftale med Airbnb, som har fået udlejningstjenesten til at indvillige i at indberette oplysninger om udlejerne til de danske skattemyndigheder.

Og den aftale kan åbne for et dansk comeback til kørselstjenesten Uber, skriver Politiken.

»I Danmark handler det især om at have styr på, at vi passer ind i den danske model og det danske skattesystem. Derfor er det rigtig godt, at der nu kommer en aftale om skattebetalingen for deleøkonomiske virksomheder,« siger Ubers talsmand i Norden, Kristian Agerbo.

Flere Uber-chauffører blev i 2016 dømt for piratkørsel, og efter vedtagelsen af en ny taxalov sidste år trak den omdiskuterede kørselstjeneste sig ud af Danmark.

2. Et politisk flertal vil afskaffe kommuners mulighed for at tage fritidslønnen fra anbragte børn og unge, skriver Information.

En kommune kan i dag bede en teenager med et fritidsjob om at betale dele af sin løn tilbage til kommunen, hvis teenageren er anbragt uden for hjemmet. Argumentet er, at lønnen skal gå til egenbetaling af den unges ophold på anbringelsesstedet.

Dansk Folkeparti har fremsat et beslutningsforslag om at afskaffe reglerne, og det skal behandles i Folketinget i dag.

»Et fritidsjob er en helt almindelig del af mange unges liv, så det er ikke rimeligt, at anbragte unge skal miste en del af deres indtægt herfra, bare fordi de er anbragt,« siger socialordfører Karin Nødgaard (DF) til Information.

Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF bakker op om forslaget.

3. Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) er klar til at lave skrappere regler for miljøzoner i byerne, siger han i et interview med Politiken.

I dag skal tunge køretøjer som eksempelvis varevogne, busser og lastbiler overholde en række regler for at køre ind i miljøzonerne i Danmarks fire største byer. Men reglerne skal strammes, hvis de skal have en mærkbar virkning på luftkvaliteten, lyder det i en ny rapport udarbejdet af Nationalt Center for Energi og Miljø ved Aarhus Universitet og rådgivningsvirksomheden Cowi.

På den baggrund erklærer Ellemann-Jensen sig parat til at se på reglerne.

Læs nyheden hos Politiken her. Og på side 8 i dagens avis kan du læse et længere interview med Jakob Ellemann-Jensen, hvor du blandt andet kan stifte bekendtskab med en tudse ved navn Tage i ministerens baghave. Det er ikke på nettet endnu.

4. Forbrugerombudsmanden nedlægger nu forbud mod firmaet FixMinOpgave, der har gjort det til en forretning at sælge færdigskrevne opgaver til gymnasieelever til en aftalt karakter. Det skriver DR Nyheder.

Et politisk flertal har længe ønsket at forbyde firmaet, og i januar erklærede undervisningsminiser Merete Riisager (LA) sig parat til et endeligt opgør med FixMinOpgave.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen siger til DR Nyheder om forbuddet:

»FixMinOpgave tilbyder hjælp til snyd, og det er efter min opfattelse i strid med god skik. Uddannelserne skal dygtiggøre eleverne, og derfor harmonerer det ikke med formålet med vores offentligt finansieret uddannelser at skrive deres opgaver.«

Weekendens oversete debatindlæg

Dagbladet Ringkøbing-Skjern bragte lørdag et debatindlæg fra Venstre-politikeren Esben Lunde Larsen, der tidligere på måneden måtte overlade posten som miljø- og fødevareminister til Jakob Ellemann-Jensen.

Og her går Lunde Larsen til hårdt angreb på landets korps af politiske kommentatorer.

»Ser man på nutidens mediedækning – særligt programmer på TV 2 News eller DR – kan man få den opfattelse, at demokratiets virkelige helte er de utallige kommentatorer og meningsmennesker, som omkostningsløst har (u)kvalificerede meninger om alt mellem himmel og jord i den politiske verden, som de beriger os andre med. Der er ingen grænse for deres selvopfattelse, når det handler om at udlægge teksten og »berige« alle os andre med deres demokratiske oplysning til gavn for folket og demokratiet,« skriver Venstre-politikeren:

»De fleste danskere ville imidlertid være chokerede over, hvor lidt disse kommentatorer og meningsmennesker reelt ved om sammenhænge i regeringen og de politiske partiers indre liv. Gætværk er en gylden vare her. Den er helt omkostningsfri, aldeles ubrugelig og letkøbt, når det gælder forståelsen af demokratiet og det politiske liv. Nej, disse typer er ikke engang i nærheden af at kvalificere sig til demokratiske helte.«

Læs hele Esben Lunde Larsens angreb her.

Det sker i dag

11.30: Åbent samråd om jobcentres vurdering af arbejdsdygtighed

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er i dag kaldt i samråd om Københavns Kommunes jobcenters praksis ved undersøgelse og vurdering af borgeres arbejdsdygtighed. Ministrene skal blandt andet svare på, hvorvidt praksis er etisk forsvarlig.

13.00: Møde i salen

I dag er der møde i Folketingssalen. En stribe lovforslag ventes at blive behandlet på dagens møde.

13.15: Statsrevisormøde

Statsrevisorerne holder møde i dag.

14.00: Udenrigsminister Anders Samuelsen taler med arktiske lande i Grønland i København

Ved tiåret for Ilulissat-erklæringen om fredelig løsning af problemer i Arktis møder udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) kolleger fra USA, Canada, Rusland og Norge i Grønland. Han skal desuden holde tale.