»Det er virkelig en skandale. Vi taler om en af Slotsholmens mest centrale topembedsmænd«

Godmorgen og velkommen til tirsdagens politiske morgenpost, hvor vi samler alt fra Christiansborg og omegn til dig.

Vi lægger ud i Berlingske, som her til morgen kan fortælle, at regeringen med et nyt lovforslag støttet af Dansk Folkeparti giver kommunerne incitament til at hæve parkeringspriserne. Sådan lyder i hvert fald kritikken fra en række både røde og blå borgmestre landet over og billisternes organisation, FDM.

»Den nuværende regering bør tage det her lovforslag tilbage. Vi får et incitament til at gøre det dyrere at parkere,« lyder det fra overborgmester i København, Frank Jensen (S), hvis kommune står til at blive ramt hårdest af forslaget med et tab på 251,5 millioner kroner om året.

I alt vil staten modtage yderligere 364,5 millioner kroner fra kommunerne som følge af lovforslaget, og det skyldes, at der ændres i det beløb af overskuddet fra p-bøder og p-indtægter, som kommunerne skal sende videre til staten.

»Forslaget giver overhovedet ikke mening. Jeg forstår ikke bevæggrundene for forslaget, andet end at regeringen vil have flere penge i statskassen,« siger Venstre-borgmester Jørn Pedersen fra Kolding Kommune, mens Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen (S), kaldet »det helt utilstedeligt, at regeringen fra den ene dag til den anden beslutter, at de vil stjæle vores penge.«

»Nu vil Simon Emil Ammitzbøll-Bille være parkeringskonge og tjene allermest på parkering i landet,« siger han. Også Frederiksbergs konservative borgmester, Jørgen Glenthøj, og Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard kritiserer forslaget skarpt.

Dansk Folkeparti er ikke vendt tilbage til Berlingske, og det har heller ikke været muligt at få et interview med Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), som er på barsel. Ministeriet henviser i stedet til en pressemeddelelse om lovforslaget fra april. Læs hele historien her.

Få overblikket - hver dag Du er i gang med at læse den politiske morgenpost. Her får du dagligt det fulde overblik med de vigtigste historier, analyser og debatter i dansk politik. Få politisk morgenpost direkte i din indbakke hver morgen ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Du er nu tilmeldt Politiko Morgenpost nyhedsbrevet.

Tilmeldingen blev ikke modtaget.

Tjek e-mail-adresse og forsøg igen.

Du kan også følge politiko.dk på Facebook og Twitter.

Instruktion af embedsmænd er »kæmpe skandale«

Vi går videre med reaktioner på en af gårsdagens store historier, som har fortsat sit liv ind i dagens aviser.

I går kunne Politiken gennem en hemmelig lydoptagelse afsløre, at departementschefen i Økonomi- og Indenrigsministeriet, Sophus Garfiel, i en tale til sine embedsmænd rådgav dem om, at de kunne tilrettelægge deres arbejde, så de kunne undgå offentlighed.

Det har affødt en række stærke reaktioner.

Ekstra Bladets politiske kommentator og tidligere minister, Hans Engell, kalder det en »kæmpe skandale« under opsejling.

»Det er virkelig en skandale. Vi taler om en af Slotsholmens mest centrale topembedsmænd, som faktisk sidder og underviser i, hvordan man kan begå lovbrud og komme uden om de regler, der er omkring offentlighed,« siger han til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at han »aldrig nogensinde har oplevet« en departementschef snakke sådan i et ministerium og sammenligner lydoptagelsen med Tibet-sagen, hvor demonstranter blev forhindret af politiet i at vise tibetanske flag for den kinesiske præsident.

»Sammenlignet med Tibet-kommissionen, så er det her meget værre. Det handler om en systematisk måde, hvorpå man kan snyde. Det synes jeg fandeme er alvorligt,« siger Hans Engell.

Læs det hele her.

Enhedslistens politiske ordfører Pernille Skipper er heller ikke sådan helt videre begejstret for Garfiels instruktion.

»Jeg synes virkelig, det er klamt,« siger hun til Ekstra Bladet.

I Politiken kan man til gengæld læse, at Venstre intet problem ser i ordlyden i lydoptagelsen.

»Jeg kan overhovedet ikke se problemet i det. Det, jeg synes, han meget godt illustrerer, det er det behov, der er for et fortroligt rum, hvor politik og ideer kan udvikles«, siger Jan E. Jørgensen.

Kristian Jensen med milliardtilbud til kommuner - hvis de lever op til en række krav

Vi iler videre til Berlingske, som på sin forside kan fortælle, at finansminister Kristian Jensen (V) er kommet med et tilbud til kommunerne, som Københavns overborgmester Frank Jensen kalder »helt urimeligt«.

Konkret drejer det sig om, at 27 af landets 98 kommuner - især hovedstadskommunerne - står til at få kedelig ekstra regning på samlet 1,1 milliarder kroner gennem den såkaldte udligningsordning, fordi det ikke lykkedes regeringen at få en ny aftale om ordningen på plads. Københavns Kommune står alene til at skulle sende 548 millioner kroner ekstra til andre kommuner, og de færre penge i kommunekassen vil koste på den nære velfærd, har det lydt.

Nu vil Kristian Jensen så kompensere kommunerne for ekstraregningen, men kun hvis de vil acceptere en række modkrav til gengæld. Kommunerne skal som modydelse acceptere, at de ikke må hæve skatten eller overskride loftet for byggeri.

Og det er det, som er urimeligt, mener Frank Jensen.

»Man bruger så situationen til at trække et gammelt politisk ønske fra regeringen ned over hovedet på os om, at der skal være sanktion på anlæg. Det er ganske urimeligt,« siger Frank Jensen, der får opbakning fra borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune, Sofia Osmani, der generelt er positiv over for forslaget, men finder elementet omkring anlægsloftet uhensigtsmæssigt og urimeligt.

»Vi bygger ikke for sjov,« siger hun.

Du kan læse mere til historien her.

1-årige tvinges i vuggestue

I går blev regeringen enig med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om et af de sidste ben af ghetto-pakken. Fremover skal børn, der bor i et af de 55 boligområder, som af regeringen er udnævnt som udsat boligområde, tvinges i vuggestue, hvor de skal være i mindst 25 timer om ugen. Målet er, at børnene via målrettede forløb skal udvikle sit danske sprog og introduceres til demokratiske normer og værdier samt danske traditioner og højtider. Der lægges op til, at børnenes tid i vuggestuen indrettes, så de er til stede, når de er mest vågne.

Jyllands-Posten har lavet et interview med ministeren bag aftalen, børne-og socialminister Mai Mercado, der forsikrer, at en middagslur ikke bliver forbudt i de nye læringstilbud.

»Nej, bestemt ikke. Det skal forstås sådan, at børnene skal have mest muligt ud af læringsforløbet, og derfor skal det tilrettelægges efter, at børnene er vågne. Men der er ingen børn, der bliver revet ud af en middagslur eller ikke får lov til at sove til middag,« siger Mercado.

Du kan læse interviewet med ministeren her.

Herunder kan du se et opslag fra Enhedslistens Pernille Skipper, som er klar modstander af den nye aftale.

LA dropper SU-reform

Vi kan lige nå en historie fra Børsen, der kan fortælle, at regeringen ser ud til at måtte droppe endnu en reform fra regeringsgrundlaget, som skal øge arbejdsudbuddet. Den varslede SU-reform, der ellers var lagt op til, når nemlig ikke at blive til virkelighed inden næste folketingsvalg, vurderer Liberal Alliances uddannelsesordfører, Henrik Dahl.

»Der kan ikke laves en reform på denne side af valget,« konstaterer han og kalder det et direkte resultat af, at beslutningskraften ikke er til stede i nogen af Folketingets partier.

»Der er ingen - som i ingen - på Christiansborg, der har lyst til at træffe kontroversielle og store beslutninger så tæt på et valg,« tilføjer Henrik Dahl.

Under V-regeringen lød forslaget for en SU-reform på at reducere SU-stipendiet med 20 pct. mod at indføre et rentefrit lån. Det skulle øge beskæftigelsen med op mod 10.000 personer.

Da VLAK-regeringen blev født, blev det udspil udskudt med ordene om, er der ville komme et nyt udspil som ville udgøre en afgørende brik for at opnå VLAK's mål om at øge beskæftigelsen med 55.000-60.000 personer inden 2025.

Trods LAs udmelding er Kristian Jensen endnu ikke klar til at skrinlægge SU-reformen.

Læs den historie her.

Tre korte historier, du også får med

1) Aarhus blæser nu til kamp mod karakterer i folkeskolen. Det skyldes, at mange skoleelever bliver presset og stresset af karaktererne, lyder det i Jyllands-Posten.

»Vi kan se, at der er mange unge, som føler sig presset og bliver stresset. Det er gået for vidt med for mange karakterer, og for meget måles og vejes hele tiden,« siger rådmand Thomas Medom (SF), der har et flertal i ryggen.

Ja det er vigtigt og bliver interessant at følge. Tak for det og mere af det! #dkpol https://t.co/aTC4WqPQn0 — Sofie CarstenNielsen (@sofiecn) May 28, 2018

2) En bunke med affald og en hilsen, der er underskrevet Den Nordiske Modstandsbevægelse, er blevet afleveret til to politikeres private bopæl. Den ene er miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensens (V), skriver Ritzau.

»Det hører ingen steder hjemme i et demokrati at vise sin uenighed på den måde,« oplyser ministeren i en mail.

Så uendeligt trist at læse om nogle nynazisters absurde skraldeaktion mod @JakobEllemann|s private hjem. Hvad fanden bilder de sig ind? Skriv et læserbrev, lav en demonstration eller stil op til noget. Men lad politikernes familier være. — Morten Østergaard (@oestergaard) May 29, 2018

3) For 100 år siden flyttede politikerne ind på det nuværende og tredje Christiansborg. Det fejres i år med en række arrangementer, og tirsdag formiddag holder Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), en tale for at fejre det, skriver TV 2.

»Vi fejrer folkestyret og demokratiet, da Folketinget flyttede ind. Udviklingen går stærkt, der er sket mange ting, der er kommet flere kvinder, og der er en større aldersrepræsentation.«

Læs mere om fejringen her.

I morgen fylder Folketingssalen 100 år. En højtidelighed vi markerer på Christiansborg. I Aftenshowet tog vi forskud på løjerne og udvekslede anekdoter og egne erfaringer fra den historiske talerstol. God stemning trods politiske forskelle #dkpol @metteabildgaard @PiaOlsen pic.twitter.com/uwdEWxwvko — Peter Skaarup (@skaarup_df) May 28, 2018

Dagens analyse

Finder vi i Børsen, hvor avisens politiske kommentator, Helle Ib, inden onsdagens afslutningsdebat i Folketinget skriver om en mulig ny regering med Mette Frederiksen i spidsen efter næste valg:

»Ved afslutningen af folketingsåret kan Socialdemokratiet og DF måske glædes over, at de i mere eller mindre fælles front har saboteret hovedparten af de elementer, som kunne bringe VLAK i nærheden af målet om at øge arbejdsudbuddet med 55.000-60.000. Men efter næste valg venter hårdere prioriteringer. Vinder Socialdemokratiet, risikerer de nye magthavere at skulle genere vælgerne med ubehagelige spareforslag eller reformer, rød bloks vælgere absolut ikke er blevet forberedt på. Borgernes velfærdsforventninger skrumper næppe i disse opgangsår, og kagen er ikke blevet meget større. De førstkommende år har en mulig ny S-regering kun lige penge nok til at leve op til løftet om at dække det demografiske træk. Det kan blive barske år for en ny regering. Selv hvis Mette Frederiksen (S) skulle have det okay med at være statsminister for enhver pris.«

Læs hele Ibs analyse her.

Dagens debat

Finder vi i Berlingske, hvor DFs gruppeformand Peter Skaarup skriver, at »vi ikke bare vente kan på, at en bølge af unge fra Mellemøsten vælter ind i Europa«.

»En ny rapport fra IMF – Den Internationale Valutafond – viser, at hvis ikke landene i Mellemøsten og Nordafrika vedtager gennemgribende reformer hurtigt, vil arbejdsløsheden stige alarmerende. Allerede i dag er næsten hver fjerde af de unge i Mellemøsten arbejdsløse, og hvis ikke der gribes ind, vil der hvert år komme millioner af flere ledige. Det er dystre udsigter, IMF-rapporten forudser og et varsel om, at flygtningekrisen i 2015 måske kun var begyndelsen. Millioner af arbejdsløse unge vil ikke vente på, at de mere eller mindre korrupte og ineffektive regeringer i de fleste af de mellemøstlige og nordafrikanske lande får gennemført de reformer, som IMF efterlyser. De kan derimod tage sagen i egen hånd og flygte til Europa. Det er ikke et scenario, vi kan sidde og vente på.«

Læs hele indlægget her.

Det sker i dag

10.30 Regeringen og KL forhandler økonomi

Finansminister Kristian Jensen (V) forhandler med KL om kommunernes økonomi i 2019. Det sker i Finansministeriet. Her ventes finansministeren at præsentere kommunerne for en overgangsløsning, som skal erstatte den kuldsejlede reform af udligningsordningen.

12.00 Vismandsrapport om dansk økonomi

I dag kommer Det Økonomiske Råds formandskab med vismandsrapporten "Dansk økonomi, forår 2018". Rapporten forventes at indeholde emnerne: Konjunktur og offentlige finanser, Finanspolitisk holdbarhed, Analyser af uddannelse og SU og Arbejdsindkomstbeskatning. Rapporten vil blive diskuteret på et møde i Det Økonomiske Råd klokken 9.30. Den offentliggøres klokken 12.00 med kommentarer fra rådsmedlemmerne, herefter præsenteres den på et pressemøde klokken 12.30.

12.00 Åbent samråd om Camp Century

Grønlandsudvalget har udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i samråd om Camp Century. Udenrigsministeren skal på samrådet blandt andet redegøre for, hvordan oprydningen på Camp Century kan være underlagt forsvarsaftalen med USA. Herudover ønsker udvalget en drøftelse af en række forhold på Camp Century herunder hvorvidt oprydningen er udført tilstrækkeligt og reaktorens miljørisiko ved produktion af spildevand.

11.00 Møde i folketingssalen.

Bl.a. med en Forespørgsel til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) om omskæring.

Se hele programmet her.

14.00 Åbent samråd om at mindre overskud i folkeskoleklasser

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) er blevet kaldt i samråd på baggrund af analysen 'Mindre folkeskoleklasser giver milliardoverskud' fra Ceveas. Her bedes ministeren forholde sig til analysen og hvorvidt, det kan betale sig for samfundet af investere i mindre folkeskoleklasser. Analysen viser, at de børn, som kommer fra en klasse med et mindre elevantal har det med at præstere bedre på arbejdsmarkedet. Der ønskes også en redegørelse for, om ministeren kan overveje at ændre klasseloftet. Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Jacob Mark (SF). Samrådet finder sted i lokale 1-133.

14.30 Åbent samråd om bemandingen på socialpædagogiske arbejdspladser

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) er blevet kaldt i åbent samråd af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om bemandingen på socialpædagogiske arbejdspladser. Her bedes ministeren forhold sig til, at der er lav bemanding på det socialpædagogiske område, og at det ikke ville være muligt at gennemføre et nødberedskab ved en eventuel konflikt. Her bedes ministeren forholde sig til, om hun finder det ansvarligt, at bemandingen er afhængig af vikardækning. Hertil bedes der svar på, om ministeren vil håndtere problemet og bringe det frem til de kommende økonomiforhandlinger med KL og Danske Regioner. Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Kirsten Normann Andersen (SF). Samrådet finder sted i lokale 2-080.

15.00 Åbent samråd om forholdene på udrejsecenter Kærshovedgård

Udlændinge- og Integrationsudvalget har udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i samråd om forholdene på udrejsecenter Kærshovedgård. Ministeren skal på samrådet redegøre for, hvilke initiativer ministeren og kriminalforsorgen vil tage for at forbedre de forhold, som børnene oplever i dag. Samrådsspørgsmålet er stillet af Josephine Fock (AL), Nikolaj Villumsen (EL) og Sofie Carsten Nielsen (R).

16.15 Åbent samråd om at nedbringe antallet af SU-udbetalinger

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) er kaldt i samråd om, hvilke initiativer regering har i sinde at tage, for at nedbringe antallet af SU-udbetalinger, som er udbetalt på et forkert grundlag. Der er tale om et beløb på 388,7 millioner kroner tilbage i 2016. Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Mette Reissmann (S). Samrådet finder sted i lokale 2-133.

17.15 Åbent samråd om evalueringen af dimensionsmodellen

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) er kaldt i samråd om dimensionsmodellen. Modellen skulle være blevet præsenteret i 2017, men er endnu ikke færdigevalueret. Her bedes ministeren redegøre for, hvor modellen er færdig og hvilke elementer, som ministeren mener, der skal justeres. Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Mette Reissmann (S). Samrådet finder sted i lokale 2-133.

17.15 Åbent samråd om nedsættelse af statstilskudet som følge af indtægter fra parkering

Social-, Indenrigs-og Børneudvalget har i dag kaldt økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (V) i samråd om et lovforslag om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering. Spørgsmålet tager udgangspunkt i, at der regnes et bloktilskud til kommuner på baggrund af udstedte parkeringsafgifter, selvom det ikke er sikkert, afgifterne bliver betalt. Derfor bliver tilskuddet beregnet på et forkert grundlag. Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Henning Hyllested (EL), som beder om svar på, om ministeren finder det rimeligt, og om han ser en grund til at ændre lovforslaget. Da økonomi- og indenrigsministeren ikke kan være til stede, vil samrådsspørgsmålet blive besvaret af transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).