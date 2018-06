»Det er helt deprimerende at opleve et parti være så desperat, som jeg oplever, Alternativet er her«

Godmorgen og velkommen til ugens midtvejsmorgenpost.

Dansk politik og det kommende folketingsvalg blev lige dét mere spændende i går aftes, da Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, spillede sig selv på banen som statsministerkandidat.

Dén udmelding ser vi selvfølgelig nærmere på i dagens politiske overblik, og vi kan lige så godt komme i gang.

Uffe Elbæk meddelte som bekendt i et interview med DR Nyheder og i Politiken, at han vil pege på sig selv som statsminister ved det næste folketingsvalg, der skal være afholdt inden for et år.

»Hvis jeg skal tage Alternativets politik alvorligt, og hvis jeg skal tage mig selv alvorligt som politiker, så er det her det rigtige at gøre,« siger han til Politiken.

Jeg stiller op som statsministerkandidat ved næste folketingsvalg, fordi den kommende valgperiode er sidste chance, hvis vi skal bremse klimaforandringerne. Vi vil magten, fordi vi vil forandre magten. Mere end nogensinde er der brug for et alternativ til status quo #dkpol — Uffe Elbaek (@uffeelbaek) 26. juni 2018

Alternativets leder gør det samtidig klart, at beslutningen er et fravalg af S-formand Mette Frederiksens udlændingepolitik og et tilvalg af et statsministerkandidatur med klimapolitik som det altoverskyggende fokus.

Samtidig har Elbæk en ambition om at bryde med blokpolitikken og de »præsidentvalgslignende forløb«, der har præget dansk politik i årtier, siger han.

Alternativet kommer hverken til at pege på Mette Frederiksen eller på Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen, men »vi vil ikke forhindre nogen i at danne regering«, siger Uffe Elbæk til Politiken:

»Men i det øjeblik de fører en politik, vi er uenige i, så er vi også klar til at vælte dem.«

Betyder det her så, at du ikke længere er at regne i rød blok, så Mette Frederiksen ikke kan regne med dine stemmer til at danne regering?, spørger DR Nyheder.

»Jeg peger på mig selv. Alternativet peger på os selv. Det er det, der er vores dagsorden. Og hvis det så viser sig, at vi ikke kan få den opbakning i befolkningen, så peger vi stadigvæk hverken på Mette Frederiksen eller Lars Løkke Rasmussen,« lyder Uffe Elbæks svar:

»Vi trækker simpelthen vores mandater ud af ligningen, som vi kender virkeligheden i dag. Som politiker skal man være meget varsom med at være alt for firkantet i sine formuleringer, men som det ser ud i dag, så kommer vi hverken til at pege på Mette eller Lars. Til gengæld vil vi lave masser af politik.«

Læs interviewet med Uffe Elbæk hos Politiken her og hos DR her.

Fire reaktioner: »En meget, meget stor fejl«

Udmeldingen fra Alternativets politiske leder har naturligvis kastet en del reaktioner af sig.

Vi har samlet de vigtigste kommentarer fra hvert af de øvrige røde partier her:

SF

Med en schlütersk reference skrev SFs politiske ordfører, Karsten Hønge, i går på Twitter:

Selvfølgelig kan Uffe blive statsminister. Bare ikke på den planet, som vi for øjeblikket bor på #dkpol — Karsten Hønge (@khoenge) 26. juni 2018

Over for Politiken uddyber han:

»Det er helt deprimerende at opleve et parti være så desperat, som jeg oplever, Alternativet er her. At de sætter behovet for personlig profilering og partiprofilering over sagen. Og det er det, jeg mener, de gør her. For sagen vil jo tabe. Det kan godt være, Uffe vil få en masse personlig omtale, men politik er jo selvfølgelig en masse forskellige partier i kamp mod hinanden, men vi er jo også holdopstillinger.«

Og til Jyllands-Posten siger Karsten Hønge:

»De borgerlige har fået en ny bedste ven. Han hedder Uffe Elbæk. Han afleverer bolden direkte til modstanderne med det her.«

De Radikale

»Nu bliver det meget tydeligt, at der er flere end os, der ønsker en helt ny retning for dansk politik – en retning, der ikke er dikteret af Dansk Folkeparti, og en retning, hvor grøn omstilling fylder rigtig meget,« siger de Radikales gruppenæstformand, Sofie Carsten Nielsen, til Jyllands-Posten.

Det lyder nærmest, som om Radikale støtter Uffe Elbæk som statsminister?, spørger avisen.

»Nej, vi har sagt, at det handler om politik og ikke personer. Men det er så fint og godt, at Alternativet melder klart ud, at de vil have en ny retning.«

Enhedslisten

Enhedslistens erhvervsordfører, Pelle Dragsted, var flittig på Twitter i går efter Uffe Elbæks udmelding og skrev blandt andet:

Hvis @alternativet holder fast i denne bastante udmelding i vil det betyde at Løkke fortsætter som statsminister efter valget. Han bliver forhandlingsleder, og vil ikke have et flertal imod sig. Det synes jeg er en ualmindelig skidt idé, som jeg virkelig håber de genovervejer. pic.twitter.com/hSAhBPOvz9 — Pelle Dragsted (@pelledragsted) 26. juni 2018

Og partiets politiske ordfører, Pernille Skipper, siger til Politiken:

»Hvis man ikke modsætter sig dannelsen af en Lars Løkke-regering, så risikerer Uffe Elbæk reelt at blive støtteparti og parlamentarisk grundlag for en Løkke-regering, og det, vil jeg synes, var en meget, meget stor fejl.«

Socialdemokratiet

Socialdemokratiet har været noget mere fåmælte. Socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil skrev i går kortfattet på Twitter:

Man kan ikke trække sine mandater ud af ligningen. Den funktion findes ikke. #dkpol — Rosenkrantz-Theil (@RosenkrantzT) 26. juni 2018

Og i morges kom denne besked fra gruppesekretær Christine Antorini:

Hvad er det for en ligning, @uffeelbaek vil trække sig ud af? Hvorfor er det så svært for @alternativet_ at vælge mellem Lars Løkke og Mette Frederiksen, hvis man reelt vil arbejde for en grøn dagsorden? #dkpol pic.twitter.com/tp4OOwaagV — Christine Antorini (@Antorini123) 27. juni 2018

Flere medier forsøgte forgæves at få en kommentar fra det største røde parti i går, og det er angiveligt kun lykkedes DR Nyheder at fange finansordfører Benny Engelbrecht (S).

»Det er tydeligt, at der er opbrud i det, som man kalder de politiske blokke på begge sider. Og det understreger bare, at hvis man gerne have en anden politisk retning og en anden statsminister end Lars Løkke Rasmussen, så skal man stemme socialdemokratisk ved næste folketingsvalg.«

Tre analyser

Du skal heller ikke snydes for tre analyser af Uffe Elbæks statsministerdrømme. De kommer her:

1. Politikens politiske redaktør, Anders Bæksgaard:

Anders Bæksgaard drager i dagens Politiken paralleller til den tidligere radikale leder Marianne Jelved, der i 2006 også pegede på sig selv som statsminister, og til Ny Alliance, der på samme tidspunkt såede tvivl om, hvorvidt partiet ville pege på Anders Fogh Rasmussen (V) som statsminister.

»Jelved og Ny Alliances nedtur kan koges ned til to læresætninger: Vælgerne skal vide, hvad de får, når de sætter et kryds ved et parti. Og vælgerne skal have tillid til, at partiet kan holde det, partiet lover. Uffe Elbæks statsministerambitioner cementerer et totalopbrud i rød blok, men han gambler med hele Alternativets eksistens, fordi han på begge parametre står svagt.«

Han skriver videre:

»S-formand Mette Frederiksen vil kunne sætte sig i Statsministeriet, så længe hun ikke har 90 mandater imod sig. Det får hun kun, hvis Uffe Elbæk aktivt vil vælte hende, og så langt går Alternativets leder trods alt ikke.«

»Dermed er det største problem her og nu for S-formand Mette Frederiksen ikke, at Alternativets mandater annulleres, men at Elbæk med sit statsministerkandidatur skaber tvivl om rød bloks sammenhængskraft og Mette Frederiksens muligheder for at formulere et stabilt politisk alternativ til blå blok.«

2. Berlingskes politiske kommentator, Thomas Larsen:

»Alternativet er i en meget sårbar situation, hvor al hypen og al begejstringen er forstummet, og der må man sige, at han gambler meget, meget højt,« siger Thomas Larsen til Berlingske.

Han vurderer, at Socialdemokratiet ikke kommer til at give efter for Alternativets krav på eksempelvis udlændingeområdet:

»Det er også et spørgsmål om, hvem der blinker først, og der tror jeg, at Uffe Elbæk blinker før Mette Frederiksen.«

3. Jyllands-Postens politiske analytiker, Marchen Neel Gjertsen:

»Det bliver et stort syretrip. Meget kompliceret og lidt til den cirkusagtige side. Hvis han holder fast i den holdning, kan det blive en ekstremt ustabil og meget, meget mystisk proces, hvor man tager et folketingsvalg og bagefter er lige vidt,« siger Marchen Neel Gjertsen til Jyllands-Posten:

»Vi taler om noget, der kan have store konsekvenser, og som kan blive fuldstændigt omkalfatrende fra det, vi normalt har set. Jeg vil tillade mig at sige, at det skal vi se, før vi kan tro på det. Jeg synes, det er spændende at se, om han kommer til at æde sine ord og i så fald hvornår.«

Og så er vi også færdige med at beskæftige os med alternative statsministerkandidater i denne morgenpost.

»Søren Pind var en af de ministre, jeg så op til«

Vi skal videre til Kristeligt Dagblad, der har historien om, at et nyt fag kan være på vej på landets universiteter.

Faget, der skal have navnet akademia, udspringer af anbefalingerne fra en inspirationsgruppe, der under tidligere uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) fik til opgave at se på, om der kunne indføres et nyt filosofikum på universiteterne.

Gruppens anbefalinger offentliggøres i dag, og den nye minister på området, Tommy Ahlers (V), fortæller til Kristeligt Dagblad, at han tager idéen til sig.

Filosofikum, der kort fortalt skal give de studerende et dannelsesforløb og styrke deres evne til at tænke kritisk, har eksisteret længe i universitetsverdenen. Det blev første gang indført på landets studier i 1675 og har eksisteret i forskellige former, indtil det i 1971 ikke længere var obligatorisk og derfor gled ud af skemaet.

Siden 2004 har universiteterne haft faget videnskabsteori, der nogenlunde svarer til filosofikum. Og det er til dels dét fag, inspirationsgruppen lægger op til, der skal bygges videre på. Der er udsigt til, at det fremover kommer til at fylde dobbelt så meget, og at det bliver udvidet med nye discipliner som teknologiforståelse, skriver avisen.

Tommy Ahlers fortæller til Kristeligt Dagblad, at han i første omgang var lidt skeptisk.

»Søren Pind var en af de ministre, jeg så op til. Jeg synes, han er sej, og jeg kunne godt lide, at han tillod sig at være lidt mere højpandet, lidt dybere og lidt mere finurlig end sædvanligt. Nu jeg har sat mig i stolen, er det en stor fordel for mig at erfare, at det faktisk også er nogle gode ting, han har sat i værk,« siger han:

»Hvad angår filosofikum, syntes jeg i begyndelsen, at det lød alt for højpandet. Men når jeg læser inspirationsgruppens rapport, glæder jeg mig over, hvor konkret det hele faktisk er. Jeg synes, det giver så meget mening som samfund at stoppe op og diskutere, om det er noget, vi lige skal tænke lidt mere over.«

Søren Pind ser også ud til at være glad for nyheden:

Yes... pic.twitter.com/F2MJOqFuGa — Søren Pind (@sorenpind) 27. juni 2018

Læs nyheden hos Kristeligt Dagblad her og et længere interview med Tommy Ahlers her.

Fire hurtige

1. Studerende med usynlige handicap som ordblindhed, ADHD, angst og nedsat hørelse mangler støtte til at gennemføre studiet, og over halvdelen – 65 procent – overvejer at droppe ud, viser en ny undersøgelse, som Berlingske har foretaget.

Et politisk flertal vil nu gribe ind.

»De tal forarger mig. Hvis man er handicappet i Danmark, skal man have mulighed for at få støtte gennem studierne, så man kan komme ud og blive en aktiv medborger,« siger uddannelsesordfører Mads Fuglede (V) til avisen.

2. Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) erklærer sig parat til at slå hårdt ned på de firmaer i legetøjsbranchen, der sælger legetøj med skadelig kemi, skriver Jyllands-Posten.

Udmeldingen kommer, efter to undersøgelser inden for den seneste uge har afsløret problematiske stoffer i legetøj – blandt andet i de populære squishies.

»Både som forælder og miljøminister synes jeg, at det fuldstændig uacceptabelt og helt over stregen. Vi har stramme EU-regler for, hvad der må være i legetøj, og jeg tror, at det er på tide, at branchen prøver at lære de regler udenad. Hvis den skal have hjælp, skal jeg meget gerne give den, og den bliver ikke venlig,« siger Jakob Ellemann-Jensen til avisen.

3. Selv om regeringen med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) i spidsen har udråbt cyberangreb til den største trussel mod Danmarks sikkerhed, afviser både myndigheder og virksomheder at deltage i et af statens helt centrale værn mod netop cyberangreb. Det skriver Jyllands-Posten.

Der er tale om statens stort anlagte sensornetværk, som kun meget få virksomheder indtil videre har tilsluttet sig.

4. For et år siden blev et flertal af Folketingets partier enige om at ændre færdselsloven, så de første forsøg med selvkørende biler kunne sætte i gang på de danske veje.

Men i det forgangne år har Vejdirektoratet kun modtaget én ansøgning – og den er endnu ikke godkendt, skriver Jyllands-Posten.

Dagens forbrødring

I sidste uge fik den nyslåede erhvervsminister, Rasmus Jarlov (K), en mildest talt kølig modtagelse af Dansk Folkepartis erhvervsordfører, Hans Kristian Skibby.

»Rasmus Jarlov mener, at han er lidt mere end andre. Han er sådan lidt hovskisnovski,« lød Skibbys karakteristik af den nye minister, og han proklamerede, at Jarlov ikke hilser på ham på Christiansborgs gange.

Nu har de to imidlertid hilst på hinanden, og at dømme efter Rasmus Jarlov og Hans Kristian Skibbys samtale på Twitter i går ser en forbrødring ud til at være på vej:

God arbejdsdag her på Christiansborg, hvor mange rare mennesker hilser på gangen - lidt oftere end normal. Jeg har iøvrigt lige haft møde og sagt tillykke til den nye erhvervsminister. Det var et positivt møde! God dag til alle #dkpol — Hans Kristian Skibby (@BundgaardSkibby) 26. juni 2018

Tak. Ja, det var hyggeligt og godt med en erhvervsordfører, som virkelig kender erhvervslivet fra en masse egne erfaringer. Glæder mig til samarbejdet. — Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) 26. juni 2018

Lige over.... pic.twitter.com/O4gFyGjOxh — Hans Kristian Skibby (@BundgaardSkibby) 26. juni 2018

Dagens debatindlæg

Er skrevet af formanden for Europa-Parlamentet, italieneren Antonio Tajani, i dagens Berlingske.

»EU-topmødet 28.-29. juni bliver afgørende for EUs fremtid. Hvis medlemslandene ikke sammen finder en måde at begrænse og regulere strømmene af indvandrere og asylansøgere på, kan det blive dødsstødet for selve EU-projektet,« skriver han:

»I 2050 vil Afrikas befolkning være fordoblet til over 2,5 milliarder. Hvis vi ikke handler hurtigt, vil de nuværende hundredtusinder af migranter blive til millioner med ødelæggende konsekvenser for Europa. Disse menneskestrømme skyldes den manglende stabilitet og sikkerhed, der præger store dele af Afrika og Mellemøsten i form af terrorisme, fattigdom, sult og klimaændringer.«

Debatindlægget er endnu ikke online, men kan findes på side 24 i dagens udgave af Berlingske.

Gårsdagens rokade

De Konservative rokerede rundt på ordførerposterne i går, efter Rasmus Jarlov i sidste uge afløste Brian Mikkelsen som erhvervsminister.

Det betyder blandt andet, at Anders Johansson (K) overtager posten som næstformand for folketingsgruppen, ligesom han bliver skatte- og finansordfører. Han får desuden Jarlovs plads i Finansudvalget og skal vikariere som politisk ordfører, når Mette Abildgaard (K) går på barsel til efteråret.

Naser Khader (K) bliver ny forsvarsordfører og samtidig formand for Forsvarsudvalget, mens Rasmus Jarlovs stedfortræder i Folketinget, Merete Scheelsbeck (K), blandt andet bliver EU- og kulturordfører.

Sådan ser den @KonservativeDK gruppe ud efter @RasmusJarlov er tiltrådt som ny erhvervsminister. Humøret er hørt og energien er stadig intakt til den sidste slutspurt inden sommerferien. Vi kæmper for dig og for Danmark #dkpol pic.twitter.com/zoPRKe3VWr — Søren Pape Poulsen (@SorenPape) 26. juni 2018

Netavisen Altinget har samlet et overblik over de nye, konservative ordførerskaber her.

Det sker i dag

10.00: Løkke og Samuelsen deltager i konference om reformer i Ukraine

Den internationale Ukraine Reform Conference – »A Driver for Change« holdes i København. Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) er sammen den ukrainske udenrigsminister, Pavlo Klimkin, vært for konferencen. Udenrigsministre fra alle EU-, NATO- og G7-lande er inviteret sammen med repræsentanter for internationale organisationer. Mere end ti lande forventes at deltage på udenrigsministerniveau. Yderligere deltager en lang række repræsentanter fra internationale organisationer, civilsamfundet og privatsektoren. Konferencen åbnes af den danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V).

10.45: Møde i Udenrigspolitisk Nævn

Det Udenrigspolitiske Nævn mødes i dag på Christiansborg.

11.40: Åbent samråd om kontanthjælpsloftet

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er i åbent samråd om kontanthjælpsloftet. Ministeren skal blandt andet redegøre for, om han er enig med statsministerens udtalelse om, »kontanthjælpsloftet har betydet, at der er 16.700 færre danskere på kontanthjælp« samt redegøre for, om effektevalueringen af Jobreform fase 1 af- eller bekræfter denne udtalelse.

11.45: Europaudvalgsmøde

I dag holder Europaudvalget møde på Christiansborg. Det omhandler mødet i Det Europæiske Råd 28. og 29. juni. Der er forelæggelse i dag ved statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), som deltager i stats- og regeringschefernes møde. Mødet finder sted i forlængelse af mødet i Det Udenrigspolitiske Nævn.

13.00: Åbent samråd om udbud på forsvarets område

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) er i dag kaldt i samråd om udbud inden for forsvarets område. Ministeren skal blandt andet svare på, hvorfor der stilles så specifikke krav i udbud på forsvarets område, at danske virksomheder ikke kan blive prækvalificerede til at byde, hvorfor Kammeradvokaten spiller så stor en rolle i forsvarets udbud, samt hvorfor der i Danmark praktiseres en anden udbuds- og indkøbspolitik end i mange andre lande.

13.15: Åbent samråd med justitsministeren om rockerborge

Retsudvalget har justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i åbent samråd. Her skal ministeren redegøre for kommunernes udfordringer med at nedlægge forbud mod rockerborge. Udvalget har endvidere bedt ministeren om at redegøre for, hvilke initiativer ministeren vil iværksætte for at sikre, at den hjemmel, kommunerne er blevet givet, reelt kan anvendes i praksis.

14.00: Åbent samråd om vandmiljøet

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) er i dag kaldt i samråd om tilstanden i vandmiljøet. Han skal blandt andet forholde sig til, at vandmiljøet har fået det værre de seneste fem år.

14.15: Åbent samråd om tålt ophold

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) er i dag kaldt i samråd om tålt ophold. Ministrene skal blandt andet redegøre for, hvad der konkret bliver gjort for at forhindre personer på tålt ophold i at begå ny kriminalitet eller blive radikaliseret, mens de befinder sig på udrejsecenter Kærshovedgård.