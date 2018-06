Dansk Folkeparti truer pludselig med at fyre Thyra Frank: »Nu vil vi se handling«

Godmorgen og velkommen til torsdagens udgave af den politiske morgenpost, hvor vi har samlet alt det, du skal vide om dansk politik.

I dag kan du blandt andet læse om en minister, der har sagt frivilligt farvel til statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) ministerhold, og om en minister, der bliver truet med en fyring fra selvsamme hold.

Vi begynder med det sidste.

Dansk Folkeparti gør det nemlig nu klart, at hvis ikke ældreminister Thyra Frank (LA) senest efter sommerferien kommer med markante forslag til forbedringer på ældreområdet, mister hun Dansk Folkepartis opbakning som minister.

Til DR siger DFs ældreordfører, Jeppe Jakobsen:

»For at vi fortsat holder hånden under ældreministeren, så bliver ældreministeren nødt til at fremlægge nogle konkrete tiltag i forhold til at imødegå det aldrende samfund, imødegå de mange flere tusinde demente, der kommer i de kommende år, og ikke mindst den tikkende bombe under ældreplejen, som ligger i, at vi ikke kan rekruttere personale for tiden.«

Han forklarer, at DF vil holde øje med regeringens lovkatalog til efteråret, og hvis det er uden initiativer fra Thyra Frank, får det konsekvenser:

»Det er der, vi må gøre brættet op og se om ældreministeren har lyttet til vores kritik. Vi er nået ved vejs ende med tålmodigheden. Nu vil vi se handling,« siger Jeppe Jakobsen.

Og hvis ikke I ser handling?, spørger DR.

»Hvis ikke vi ser handling, så skal vi ikke have en ældreminister,« lyder svaret.

Til DR forklarer DF-ordføreren, at Thyra Franks afgang kan komme enten via et mistillidsvotum fra DF selv, eller at oppositionspartierne i rød blok stiller et mistillidsvotum, som Dansk Folkeparti så vælger at stemme for.

Thyra Frank undrer sig over kritikken, som hun kalder både »hård« og »urimelig«:

»Jeg har jo et tæt samarbejde med Jeppe Jacobsen. I dag har vi haft et møde, og i morgen skal vi ud sammen til ældrerådene. Så jeg synes, der er mange ting, som vi har skabt i fællesskab, og dem er jeg stolte af,« siger LA-ministeren.

Du kan læse hele historien hos DR her. Og et længere interview med Thyra Frank her.

Hvis Dansk Folkeparti gør alvor af truslen om at stille et mistillidsvotum, vil S og SF sikre flertallet, siger begge partier i øvrigt. Den historie her.

Få overblikket - hver dag Du er i gang med at læse den politiske morgenpost. Her får du dagligt det fulde overblik med de vigtigste historier, analyser og debatter i dansk politik. Få politisk morgenpost direkte i din indbakke hver morgen ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Du er nu tilmeldt Politiko Morgenpost nyhedsbrevet.

Tilmeldingen blev ikke modtaget.

Tjek e-mail-adresse og forsøg igen.

Du kan også følge politiko.dk på Facebook og Twitter.

Brixit

Vi forlader Thyra Frank for nu og skal i stedet se på de Konservatives Brian Mikkelsen, som i går meddelte, at han forlader sin post som erhvervsminister til fordel for et job som administrerende direktør i erhvervsorganisationen Dansk Erhverv.

Med Brian Mikkelsens afgang mister regeringen en af sine mest erfarne ministre, og de Konservative mister partiets suverænt mest erfarne landspolitiker. Brian Mikkelsens farvel betyder samtidigt, at Lars Løkke Rasmussen torsdag skal til Dronningen for at udnævne en ny minister bare halvanden måned efter, at regeringen i maj gennemførte en ministerrokade som konsekvens af Søren Pinds (V) og Esben Lunde Larsens (V) ønske om at forlade dansk politik.

Er du træt af politik?, spørger Berlingske Brian Mikkelsen i dagens avis:

»Overhovedet ikke. Jeg tror, at alle, der kender mig, vil sige, at jeg strutter af energi, og at jeg er halvt dampbarn. Det er en enestående mulighed, og jeg er først og fremmest meget stolt over, at Dansk Erhverv har kigget i min retning,« svarer eksministeren i en historie, som du kan læse her.

Både for regeringen og for de Konservative får Brian Mikkelsens exit stor betydning, lyder det fra en række kommentatorer og analytikere i dag.

Du får et kort uddrag herunder:

Christine Cordsen, DRs politiske korrespondent:

»Det er ikke bare en erhvervsminister, K-formand Søren Pape Poulsen mister. Brian Mikkelsen har spillet en helt central rolle i regeringen. Han har været Søren Papes højre hånd, og det er ham, der på De Konservatives vegne har været chefforhandler i alle store politiske og økonomiske forhandlinger. Mens Pape har kunnet koncentrere sig om Justitsministeriet og om at være partiformand.«

Mere hos DR her.

Jyllands-Postens politiske analytiker, Marchen Neel Gjertsen:

»Brian Mikkelsen har på nogle områder spillet den rolle, som en partileder gør. Han har været en krumtap. Det er altid farligt at mangle sådan en figur. Ikke mindst med kort til et valg og muligvis på vej ind i en ny regeringskonstellation med V og DF som de stærke, hvis der bliver nyt blåt flertal efter valget.«

Resten hos Jyllands-Posten her.

Politisk redaktør på Politiken, Anders Bæksgaard:

»En tvungen rokade som denne skader regeringens valgkampform på flere områder. For hver gang en minister forlader regeringen af egen fri vilje, sender han eller hun et signal til vælgerne om, at de blå partier ikke selv tror på en borgerlig sejr ved næste valg. Det er ikke nødvendigvis sandheden – at de afgående ministre ikke tror på valgsejr – men signalet er ubetinget sendt. Man kan næsten høre det ubehagelige spørgsmål flyve over spisebordene i de danske hjem de kommende dage: Altså, gider de ikke selv mere eller hva’?«

Læs mere hos Politiken her.

Thomas Larsen, politisk kommentator på Berlingske:

»Statsminister Lars Løkke Rasmussen mister en af sine stærkeste ministre. Præcis som da Søren Pind for nylig trak sig, er der tale om tab, der ikke umiddelbart kan opvejes. For de Konservative kommer meget til at afhænge af, hvor godt Pape klarer posterne som justitsminister og partileder frem mod det valg, som alle på Borgen har blikket stift rettet mod. Han bliver nødt til at være den trækkraft, som får flere danskere til at slutte op om de Konservative, for han vil ikke få megen hjælp.«

Hele analysen her.

I sit nye job skal Brian Mikkelsen i øvrigt være »partipolitisk neutral«, forklarer han til Politiken, og han vil således ikke selv give en karakteristik af, hvilken tilstand han efterlader sit parti i:

»Fra nu af vil jeg ikke udtale mig om politik. Nu har jeg den kasket, der hedder Dansk Erhverv, og den glæder jeg mig til«.

Så du bliver ikke en af dem, vi skal ringe til for at få analyser af de konservative fremover?

»Nej, du vil aldrig nogensinde høre mig kommentere noget om Det Konservative Folkeparti mere,« siger han til avisen.

»Han er et sprængfarligt valg«

Ikke længe efter nyheden om Brian Mikkelsens farvel til politik blev meldt ud, kom det frem, at det bliver de Konservatives Rasmus Jarlov, der skal overtage ministerposten.

På Twitter skrev partiformand Søren Pape Poulsen således:

Jeg er glad for at kunne meddele, at @RasmusJarlov indstilles som ny erhvervsminister. Rasmus er en fantastisk kapacitet, der både driver egen virksomhed, har en fortid i Novo Nordisk og underviser på CBS. Og vigtigst af alt har han hjertet og værdierne på rette sted. Tillykke! — Søren Pape Poulsen (@SorenPape) 20. juni 2018

Den nyhed sendte i øvrigt de travle kommentatorer og analytikere i arbejdstøjet endnu engang. Du får derfor herunder et kort uddrag af deres take på udnævnelsen:

Thomas Larsen, politisk kommentator på Berlingske:

»Hidtil har Rasmus Jarlov gjort sig mest bemærket ved at optræde meget konfrontatorisk på Christiansborg. Han har allerede skabt sig mange fjender, og hvis han skal have succes, skal han finde en anden attitude frem.«

»Han skal gøre langt mere for at få enderne til at mødes. Han skal være langt dygtigere til at inddrage folk omkring sig. Og så skal han have et bedre forhold til Dansk Folkeparti. Ellers bliver han en fiasko som minister.«

Mere hos Berlingske her.

Jyllands-Postens politiske analytiker, Marchen Neel Gjertsen:

»Han er et sprængfarligt valg, da han er en mere kantet politiker. Bl.a. var han foregangsmand, da De Konservative trak sig ud af forsvarsforliget, ligesom han også førte an, da De Konservative fik regeringen til at vakle i forbindelse med Eva Kjer Hansens rolle og landbrugssagen.«

Resten her.

Jarl Cordua, liberal blogger og medlem af Venstre:

»Som minister skal man have det politiske boldøje. Det er muligt, at Rasmus Jarlov har det, men det er ikke noget, som Christiansborg har fået øje på indtil videre. Når han nu bliver minister, så vil jeg sige, at det bliver et meget spændende eksperiment, som jeg giver ni måneder.«

Mere hos Ritzau her.

Politisk redaktør på Politiken, Anders Bæksgaard:

»Han er tidligere blevet set som lidt af en 'troublemaker', fordi han taler lige ud af posen i diverse debatter og har før internt i partiet, melder kilder, været afskrevet ministerposten. Nu får han som erhvervsminister en meget vigtig post for de konservative, særligt i et valgår«.

Mere hos Politiken her.

»En decideret fjendtlig handling...«

Lars Løkke præsenterer ifølge Statsministeriet den nye erhvervsminister for Hendes Majestæt Dronningen på Amalienborg kl. 12.30.

Brian Mikkelsen udtræder officielt af regeringen og modtages i afskedsaudiens på Amalienborg kl. 13.00, og så vil der være overdragelse i Erhvervsministeriet kl. 14.00.

Klokken 14.00 er der i øvrigt VM-opgør mellem Danmark og Australien, som det også blev bemærket af blandt andre DR-journalist Ask Rostrup:

En hel del politiske journalister, embedsfolk, politikere og andet godtfolk vil nok betragte dette som en decideret fjendtlig handling... #vmdk pic.twitter.com/QhtgzPKUOR — Ask Rostrup (@askrost) 20. juni 2018

På Christiansborg er Brian Mikkelsen i øvrigt kendt for at levere stærke citater, når han udtaler sig. Vi nupper derfor lige et enkelt et af slagsen, inden vi skal se på dagens andre nyheder. I september blev han således af Ekstra Bladet spurgt til de gode meningsmålinger for de Konservative. Her svarede han:

»Siden vi kom i regering, er vi gået frem i alle meningsmålinger. Der er en mere positiv stemning omkring os. Når jeg står splitternøgen ude i badet efter spinning, klasker folk mig næsten på numsen og siger; hvor går det godt.«

Ulveskud, vindmøller og Hollands eksempel

Og så ellers til dagens andre nyheder.

Du får dem i kort form herunder:

1: Efter måneders intens debat om ulvens tilstedeværelse i Danmark er regeringen nu klar med sit svar.

Grænsen for, hvornår den ellers fredede ulv udgør et så stort problem, at den kan skydes, skal således rykkes, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) til Jyllands-Posten.

Hvis en ulv gentagne gange kommer inden for 50 meters afstand af menneskelig beboelse, eller hvis den gentagne gange forcerer et »ellers velholdt hegn« for at dræbe husdyr, skal den kunne skydes, forklarer ministeren.

»Vi skal have en tydeligere definition af, hvornår en ulv optræder problematisk og unaturligt, og hvornår vi så kan regulere den - altså skyde den,« siger Ellemann-Jensen, der torsdag vil præsentere tiltagene på et debatmøde i Ulfborg i Vestjylland.

Du kan læse historien her. Og et længere interview med Jakob Ellemann-Jensen her.

2: Vindmøllerne spiller en central rolle i Københavns mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Men det er ikke de københavnske vinde, som får CO2-regnskabet til at gå op.

Men 34 ud af de 37 vindmøller, København har sat op, roterer nemlig i vinden i Jylland og på Lolland, skriver Berlingske i dag.

Læs resten af historien her.

3: Danmark bør følge Hollands eksempel og hurtigst muligt forbyde Loyal To Familia (LTF), og andre bander.

Sådan lyder opfordringen fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet i Berlingske, efter Retten i Haag mandag forbød rockergruppen Satudarah og dens støttegrupper med øjeblikkelig virkning.

Det betyder, at Satudarah – der også har afdelinger i Danmark – ikke længere må virke som forening i Holland.

»Når Holland sender så markant et signal, giver det blod på tanden i forhold til det, der skal ske med LTF og andre bander herhjemme. Justitsministeren har nærmest fuld opbakning i Folketingssalen til et forbud. Lad os nu bare komme i gang, Søren Pape,« siger DFs retsordfører Peter Kofod Poulsen.

Læs mere hos Berlingske her.

4: Borgernes tillid til landets advokater skal styrkes, og derfor skal advokater, der krænker god advokatskik, straffes hårdere, lyder det i nyt udspil fra regeringen, som Kristeligt Dagblad er dykket ned i.

Men det bidrager til en allerede problematisk kultur, hvor advokater for ofte straffes for »småfejl«, forklarer advokater til avisen.

Læs mere her.

5: Efter en yderst kritisk rapport fra Rigsrevisionen om det omstridte it-system Sundhedsplatformen kræver flere berørte parter øjeblikkelig handling. Det skriver Politiken.

»Det må rettes op nu, hvis det skal lykkes at få Sundhedsplatformen til at fungere. Der skal sættes turbo på den proces«, siger overlægernes formand, Lisbeth Lintz, og går et skridt videre end hidtil:

»Hvis det ikke kan lade sig gøre, må regionen skrotte platformen«.

Læs mere hos Politiken her.

Det sker i dag

10:00 Åbent samråd om arveafgiften

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) er i dag kaldt i samråd om arveafgiften. Ministeren skal blandt andet svare på, om finansloven for 2019 kommer til at indeholde forslag om at nedsætte arveafgiften.

11:30 Ole Birk Olesen i samråd om køre-hvile-tids-regler

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget har transport- bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) i åbent samråd om overholdelse af køre-hvile-tids-regler.

12:00 Åbent samråd om parallelsamfund og ghettoer

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget har kaldt børne- og socialminister Mai Mercado (K) i samråd omkring regeringens udspil 'Et Danmark uden parallelsamfund: Ingen ghettoer i 2030'.

12.30 Rokade

Lars Løkke præsenterer den nye erhvervsminister for Hendes Majestæt Dronningen på Amalienborg. Brian Mikkelsen udtræder officielt af regeringen og modtages i afskedsaudiens på Amalienborg kl. 13.00, og så vil der være overdragelse i Erhvervsministeriet kl. 14.00.

13:00 Åbent samråd om bevidst mørklægning

Folketingets Retsudvalg har økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) i åbent samråd. Ministeren skal på dagens samråd redegøre for, om han bifalder den instruks om at tilrettelægge ministeriets arbejdet på en måde, så der ikke er adgang til aktindsigt i henhold til offentlighedsloven, som der er blevet givet de ansatte i ministeriet.

16:00 Åbent samråd om Danske Banks involvering i hvidvask

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) er i dag kaldt i samråd om Finanstilsynets undersøgelse af Danske Banks involvering i hvidvask og Finanstilsynets beføjelser.