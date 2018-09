Blå profiler er rasende på tidligere S-minister: »Mettes stil er så nederdrægtig og ubehagelig«

Godmorgen og velkommen til denne uges politiske midtvejspost.

Vi skal forbi en masse DR og også hvidvask-sagen i Dansk Bank, men vi begynder dagens rundtur i det politiske landskab med nogle mildest talt rasende blå politikere i form af Liberal Alliances finansordfører, Joachim B. Olsen, og ikke mindst de Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard.

De har set sig vældig sur på en anden Mette, Socialdemokratiets tidligere minister Mette Gjerskov, efter at hun i går skrev nedenstående opslag på Twitter.

Sådan er der så meget...



FN: der dør et barn hvert 5 sek.

Regeringen: lavere skat på lystyachter. #dkpol pic.twitter.com/Y3W8loGhza — Mette Gjerskov (@MetteGjerskov) 18. september 2018

Hun refererede her til en historie om en ny FN-rapport, som viser, at der sidste år døde et barn hvert femte sekund, hovedsageligt på grund af mangel på vand, ernæring og sundhedspleje samt dårlig sanitet.

Den anden historie, der ikke havde noget med den første at gøre, handlede om, at regeringen i sit finanslovforslag har foreslået at gøre det billigere at forsikre lystbåde, så dem med de dyreste både får den største besparelse.

Den sammenkædning fik Mette Abildgaard til at reagere på Gjerskovs opslag:

»Du har virkelig et lavt niveau, når du debatterer Mette. Det er ikke specielt klædeligt.«

Du har virkelig et lavt niveau, når de debatterer Mette. Det er ikke specielt klædeligt. — Mette Abildgaard (@metteabildgaard) 18. september 2018

Joachim B. Olsen svarede således:

»Dør der et barn hver femte sekund på grund af påsejlinger af lystbåde? Eller slår du bare plat på, at der dør et barn hver femte sekund?«

Men det sluttede ikke der. En pressemedarbejder fra de Konservative kom til at svare Gjerskov fra partiets officielle profil i stedet for at bruge sin egen private.

»Vildt, at der døde 0 børn i sekundet, dengang I sænkede selskabsskatten,« lød svaret til Gjerskov fra de Konservative.

Det var en »svipser«, skrev den ansatte hos Konservative og fik slettet tweetet, men Mette Abildgaard var ikke færdig og skrev:

»Mettes stil er så nederdrægtig og ubehagelig. Få synker så lavt som hende i debatniveau.«

Mettes stil er så nederdrægtig og ubehagelig. Få synker så lavt som hende i debatniveau. — Mette Abildgaard (@metteabildgaard) 18. september 2018

En bruger på Twitter spurgte Mette Gjerskov, om det »virkelig er den vej, diskussionerne skal gå i dansk politik?« hvortil hun svarede:

»Jeg holder meget af politiske samtaler, men dette opslag er ikke et oplæg til samtale. Blot et udtryk for stille forundring.«

Berlingske spurgte i går på Twitter, om Mette Gjerskov ville kommentere sin kommentar – uden held. Vi forsøger igen i dag.

Og så til noget andet.

Nedskæringer på DR

Du kan umuligt have undgået at opdage, at rammerne for fremtidens DR i går blev præsenteret.

Skulle du alligevel mangle overblikket, så er en ultrakort beskrivelse, at DR2 og DRK lægges sammen, radiokanalerne P6 Beat, P7 Mix og P8 Jazz bliver nedlagt, og DR3 og DR Ultra bliver rent digitale. Der bliver også mindre sport, mindre udenlandsk fiktion og mindre underholdning på DR, der sløjfer en stribe populære programmer som »Antikduellen«, »Guld i købstæderne«, »DR2 Dagen«, »Langt fra Borgen«, sportsnyhederne og Tour de France-dækningen, mens der ikke længere skal skrives lange dybdegående artikler på nettet.

Og mangler du mere overblik, kan du få det i en lang dybdegående artikel her hos… DR.

I Berlingske kan du læse, at regeringen kritiseres for at bryde armslængdeprincippet med den nye aftale.

Og her til morgen kan du læse hos TV 2, at Dansk Folkeparti mener, at DR bryder med public-service-kontrakten, fordi DR ikke længere vil sende sportsnyheder.

»Jeg beder DR om at leve op til den tekst, der står i public service-kontrakten, som deres bestyrelsesformand skrev under mandag eftermiddag. Den ser DR ud til at bryde mindre end ét døgn efter,« siger medieordfører Morten Marinus (DF).

I både Berlingske og Politiken kan du læse, at mens der i den gamle public service-aftale mellem regeringen og DR stod, at »DR skal medvirke til at fremme integration i det danske samfund«, står der nu, at »det skal i DRs programflader og platforme være tydeligt, at vort samfund bygger på folkestyre og har sin rod i kristendommen«.

Politiken skriver også, at DF fik indflydelse på public service-aftalen helt til det sidste, men også at kulturminister Mette Bock (LA) toner DFs indflydelse ned.

Vi kan lige nå at få avislederne med, som Ritzau har samlet, og som overordnet kalder DRs spareplan fornuftig.

Reaktioner på det nye DR

Kulturminister Mette Bock (LA) til Journalisten:

»Der er hverken mere eller mindre armslængde, end der var i den forrige public service-kontrakt. Hvis det, man tænker på, er, at DR skal afholde sig fra lange artikler på de tekstbaserede nyheder, så er det et lillebitte hjørne af DRs aktiviteter på nettet. Og hvis man ser på, hvordan for eksempel Tyskland har lavet begrænsninger, og hvad Sverige overvejer at gøre, så er det her en meget lille begrænsning.«

Tidligere kulturminister Per Stig Møller (K) i Berlingske:

»Vi er et lille land med et lille sprog og en lille kultur i en stor verden, og det er forkert at svække DR. Men det er jo ikke DRs, men politikernes skyld.«

Medieanalytiker Lasse Jensen i Politiken:

»Det er DF og så selvfølgelig Danske Medier, der kan glæde sig mest i dag.«

»DR har altid været genstand for en politisk kamp. Det nye, der er sket de sidste tre år, er, at der er kommet flertal for det at skære dem ned. En del af den brede, borgerlige opbakning, som for ikke så mange år siden var med til at definere public service meget bredt på DR, er nu forsvundet.«

Socialdemokratiets medieordfører, Mogens Jensen, som vil ændre public service-aftalen, men ikke love at rulle besparelserne på DR tilbage:

»Vi vil gøre, hvad vi kan, for at styrke public service, hvis vi måtte få overladt regeringsmagten. Vi kan ikke sige her og nu, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre. Men vores udgangspunkt er, at vi ikke skal gennemføre så store nedskæringer på public service, som regeringen og Dansk Folkeparti gennemfører nu.«

Hold da op hvor er mange sure over at deres DR yndlingsprogrammer forsvinder. Man får tanken, at de faktisk gerne vil betale det, de koster, altså uden tvungen medfinansiering fra alle andre. — Joachim B. Olsen (@JoachimBOlsen) September 18, 2018

​Enhedslisten kræver Dansk Bank i høring

I dag præsenterer Dansk Bank sin egen undersøgelse af den hvidvask-skandale, som Berlingske i over et år har afsløret og pillet det ene lag efter det andet af.

Men uanset hvad ser sagen om hvidvask i Danske Bank ud til at have så stort et omfang, at banken bør forklare sig over for politikerne i Folketinget.

Det mener Enhedslisten, som vil indkalde banken til en offentlig høring i Folketingets Erhvervsudvalg.

»Det er jo tydeligt for enhver, at Danske Bank udgør en latent trussel mod stabiliteten i den finansielle sektor. Det skal simpelthen stoppe,« siger partiets finansordfører, Rune Lund, til Ritzau.

Du kan følge sagen hele dagen på Berlingske, som lige nu har en liveblog med dagens begivenheder.

Her kan du blive klædt på til at forstå, hvad den komplekse sag går ud på.

To andre historier, du også skal have med

1) En lang række kommuner rundt i landet overvejer netop nu at sætte skatten op for at få årets budgetter til at hænge sammen. Det er i lodret strid med regeringens krav til kommunerne, skriver Ritzau.

»I syv år var vi igennem drastiske årlige besparelser, som gjorde rigtigt ondt hos børn og ældre og med et stresset personale, som aldrig vidste, om de var købt eller solgt,« siger Peter Rahbæk Juel (S), Odenses borgmester.

2) Dansk Folkeparti vil ændre princippet om, at overførselsindkomster stiger mindre end lønningerne, og en mindre procentsats overføres til de såkaldte satspuljemidler. Det skyldes, at DF mener, at ordningen udhuler folkepensionen, men forslaget møder modstand fra både S og V, skriver Ritzau.

»Hvis man gør det, som Dansk Folkeparti siger, så vil det rådighedsbeløb blive smurt meget tyndt ud på alle folke- og førtidspensionister,« siger finansordfører Jacob Jensen (V).

Dagens debat

Finder vi i Information, hvor en række uddannelsesformænd kommer med et fælles opråb om at stoppe nedskæringerne på uddannelserne.

»Milliarder af kroner, som kunne sikre Danmarks fremtid, er i de seneste tre år blevet fjernet fra uddannelsesinstitutionernes budgetter. Og med regeringens finanslovforslag er der lagt op til at fortsætte besparelserne. Det er en kortsigtet tankegang, der underminerer Danmarks styrkeposition og saver den gren over, som vores fremtidige velfærd hænger på. Derfor er vi i uddannelsessektoren gået sammen om at kræve, at toprocentsbesparelserne skal stoppe nu.«

Læs indlægget her.

Det sker i dag

10.00 Dansk Bank fremlægger sin egen undersøgelse af hvidvask-sagen.