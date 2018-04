Bag lukkede døre talte V-toppen om ministerrokade: Pind var i spil til topjob

Godmorgen og velkommen til endnu en omgang politisk morgenpost.

Dagens politiske overblik er ugens sidste – morgenposten holder fri i morgen på grund af Store Bededag.

Men bare rolig: Vi sender dig på forlænget weekend med en masse politisk læsestof, for der er nok at tage fat på i dagens aviser. Lad os komme i gang.

Vi begynder på forsiden af Weekendavisen.

Der har længe svirret rygter på Christiansborg om, at uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) var kandidat til som posten som Det Kongelige Teaters øverste chef. En post, der som bekendt gik til Kasper Holten i sidste uge.

Weekendavisen skriver nu, at valget stod mellem netop Pind og Holten, og at det kom så vidt, at der blev diskuteret ministerrokade i Venstres gruppeværelse onsdag i sidste uge.

Som avisen formulerer det:

Blandt Venstre-folk hørte man om eftermiddagen, at Pind allerede havde fået løfte om jobbet, selv om der formelt set stadig var to kandidater – Pind og Holten – som Det Kongelige Teaters bestyrelse i de selv samme timer sad og skulle vælge imellem.

At sagen på teatret reelt allerede var afgjort til den snart forhenværende ministers fordel, og at en regeringsrokade derfor var umiddelbart forestående, så politikerne denne dag mange tegn på: Efter Venstres gruppemøde var der hektisk aktivitet. Mens gruppemedlemmerne var på vej ud, blev Søren Pind, statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen i lokalet og stak hovederne sammen i intens samtale.

»Vi skal finde ud af timingen,« hørte en forbipasserende Lars Løkke sige til de to andre, og helt usædvanligt blev Løkke på Christiansborg i lang tid efter gruppemødet i stedet for at tage tilbage til Statsministeriet.

Efterfølgende var der også heftig mødeaktivitet på blandt andet Ellemanns kontor, hvor dørene var hermetisk lukkede.

Ifølge Weekendavisen forlød det, at Løkke helst ville gennemføre en ministerrokade på den anden side af overenskomstforhandlingerne, men at det ikke ville kunne lade sig gøre at vente, hvis en minister må forlade holdet på grund af et nyt job.

Avisen skriver også, at der var splittelse i Det Kongelige Teaters bestyrelse, hvor tidligere Berlingske-chefredaktør Lisbeth Knudsen er formand. Avisen har talt med flere kilder, der uden for citat fortæller, at Lisbeth Knudsen og næstformanden i bestyrelsen, advokat Anders Hjulmand, var mest stemt for Søren Pind som teatrets nye topchef.

Men de øvrige bestyrelsesmedlemmer var modstandere af den idé. For Lisbeth Knudsen var det afgørende, at det var en enig bestyrelse, der udpegede en ny chef, og dermed faldt valget på Kasper Holten.

Hverken Søren Pind eller Lisbeth Knudsen vil kommentere sagen.

Læs hele historien om en dramatisk onsdag på Christiansborg her.

Ondt blod

Og mens vi er ved Søren Pind:

Berlingske har i dag en opsigtsvækkende historie om, hvorfor der er så dårlig stemning mellem uddannelses- og forskningsministeren og Københavns overborgmester, Frank Jensen (S).

De to politikere har længe haft et anstrengt forhold og har ført krig mod hinanden i offentligheden. Søren Pind har for eksempel skrevet på det sociale medie Twitter, at han ingen respekt har for Frank Jensens karakter, og på dagen for kommunalvalget i november beskyldte han overborgmesteren for at plante den historie, der førte til tidligere borgmester Anna Mee Allerslevs (R) politiske fald.

Omvendt har Frank Jensen på samme sociale medie tilkendegivet, at Pind med sine »perfiditeter« og »usandheder« minder om USAs præsident, Donald Trump.

Nu afslører Søren Pind så over for Berlingske, at den mildest talt dårlige relation mellem de to bunder i en sag, der handler om en statue af den tidligere amerikanske præsident Ronald Reagan.

I den periode, Søren Pind var justitsminister, bad Frank Jensen ham om hjælp til at få gennemført en lovgivning, der omhandlede kameraovervågning ved almene boligbyggerier.

I den forbindelse skulle overborgmesteren ifølge Pind have spurgt, om der var noget, han kunne gøre den anden vej. Venstre-ministeren slog til og sagde, at han i så fald gerne ville have en statue af Ronald Reagan på Sankt Annæ Plads i København. Søren Pind er glødende Reagan-fan og er præsident for Det Danske Ronald Reagan Selskab.

Ifølge Søren Pind nikkede Frank Jensen ja til den idé.

Lovgivningen om kameraovervågningen blev gennemført, men der kom aldrig en Reagan-buste eller -statue på den københavnske plads (som i øvrigt også lægger brosten til Forligsinstitutionen, hvor der for tiden forhandles om en ny offentlig overenskomst).

Berlingske er i besiddelse af et brev, hvor Søren Pind – efter han blev uddannelses- og forskningsminister – mindede Frank Jensen om deres aftale. Overborgmesteren kvitterede med et svar, hvor han gjorde det klart, at en placering af en statue på Sankt Annæ Plads kræver en ansøgning til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Skuffende, mener Søren Pind. Og heri skal kimen til hans raseri mod S-borgmesteren findes.

Berlingske har forelagt Pinds fortælling for Frank Jensen. Han afviser historien pr. SMS:

»Jeg kan ikke genkende hans fremstilling. Jeg har aldrig lavet en studehandel om en Ronald Reagan-buste.«

Læs hele historien – og brevvekslingen mellem Pind og Jensen – her.

Grøn opvarmning

Klokken 10 i dag tropper hele fire ministre op i Spejlsalen i Statsministeriet for at præsentere regeringens længe ventede udspil til et nyt energiforlig. Den seance varmer flere medier op til.

Politiken skriver, at regeringen vil sænke elafgiften med 25 øre, så den lander på 66 øre per kilowatt-time.

Det svarer til, at en husstand med to voksne og to børn i et hus på 150 kvadratmeter, der årligt bruger 4.000 kilowatt-timer, vil spare cirka 1.000 kroner på elregningen hvert år.

Avisen skriver samtidig, at udspillet har vakt intern uenighed i regeringen. Liberal Alliance har presset på for at få så store afgiftsnedsættelser som muligt, mens de Konservative og Venstre har plæderet for, at udspillet skal have en så grøn profil som muligt, så det ikke ligner skattelettelser i klimaforklædning.

Jyllands-Posten skriver, at mens danskerne skal have en lavere elregning, vil regeringen lade investorerne i vind, sol og biogas bære en større del af risikoen ved den grønne omstilling.

»Vi vender risikoen om. Vi går fra, at risikoen ligger hos statskassen og skatteyderne, til at risikoen ligger hos investorerne. Vi mener dog stadigvæk, at det vil være attraktivt at investere i private, vedvarende energikilder i Danmark,« siger finansminister Kristian Jensen (V).

Avisen skriver også, at udspillet har en økonomisk ramme på cirka 15 milliarder kroner.

I Børsen gør klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) det klart, at den udskældte energispareordning sløjfes. Det kan du læse mere om her.

Tidligere er det desuden kommet frem, at regeringen som et led i sin energiplan lægger op til at bygge en af verdens største havvindmølleparker.

Politiken har samlet et overblik over alt det, vi indtil videre ved om udspillet. Det kan du finde lige her.

100 dage med Enhedslisten

Vi skal videre til en anden form for opvarmning. Enhedslisten holder landsmøde i weekenden, og partiet har i den forbindelse lanceret en ny 100-dages-plan. Den kan du læse om hos Politiken og DR.

Planen har navnet »100 dage med Enhedslisten« og indeholder 100 konkrete tiltag, der kan igangsættes på 100 dage, hvis partiet en dag skulle få 90 mandater.

Enhedslisten foreslår blandt andet, at Danmark tager imod 2.000 kvoteflygtninge om året, at der gives familiesammenføring fra dag ét, at der oprettes en almennyttig bank, og så vil partiet have skattelettelser for syv milliarder kroner til de lavestlønnede, gratis tandlæge og 30 procent billigere kollektiv trafik.

»Vi har ikke været konkrete nok. Venstrefløjen inklusive Enhedslisten har været for gode til at tænke visionært. Man har ikke formået at gøre de visioner konkrete og håndgribelige for almindelige mennesker,« siger politisk ordfører Pernille Skipper til Politiken.

De 100 forslag vil ifølge partiets egne beregninger koste knap 50 milliarder kroner at gennemføre. Planen genererer samtidig indtægter for godt 58 milliarder kroner og er dermed ifølge Enhedslisten overfinansieret. Pengene skal blandt andet findes gennem en millionærskat, afgifter på store formuer samt en tilbagerulning af selskabsskattelettelserne.

Selvom der ikke er noget, der tyder på, at Enhedslisten inden for en overskuelig fremtid sætter sig på 90 mandater alene, er det en ambition hos Pernille Skipper, at partiet en dag skal i regering.

»Selvfølgelig er Enhedslistens ambition at få mest mulig af vores politik igennem, og det vil også sige en dag at kunne danne regering,« siger hun til DR.

Kan du se Enhedslisten nogensinde gå i regering med Socialdemokratiet?, spørger DR.

»Ikke som politikken er lige nu, nej,« lyder Skippers svar.

Læs historien hos Politiken her og hos DR her.

Fire hurtige

1. Hvert tredje nye job, der blev skabt mellem 2015 og 2017, gik til en ikke-vestlig indvandrer eller efterkommer. Det viser nye tal fra Beskæftigelsesministeriet, som Berlingske skriver om i dag.

2. Det har ikke skortet på politisk drama i Slagelse – særligt i forbindelse med efterårets kommunalvalg. Og det er bestemt ikke slut.

I dag kan netavisen Altinget fortælle, at kort efter, at en jurist i kommunen var blevet fyret for illoyalitet, valgte Slagelses nuværende viceborgmester, Villum Christensen (LA), at benytte hende som rådgiver.

På den måde hjalp den fyrede jurist LA-politikeren med at så tvivl om en kritisk rapport fra Kommunernes Landsforening (KL). En rapport, der blandt andet kritiserede Villum Christensens ageren i en speget sag om brintbusser i Slagelse Kommune, der skabte røre i byrådet i foråret sidste år.

3. Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, blev for nylig vraget som 1. maj-taler af sin hjemstavn, Aalborg.

Nu står det klart, at hun i stedet skal holde tale i Ballerup-kredsen, skriver Ekstra Bladet. Det er den kreds, hun i marts forlod for i stedet at stille op i netop Aalborg Øst.

Efter planen skal S-formanden også holde tale i Fælledparken i København, hvor hun er hovedtaler sammen med Enhedslistens Pernille Skipper og SF-formand Pia Olsen Dyhr. Men det afhænger af de igangværende overenskomstforhandlinger, fortæller formanden for LO i hovedstaden, Per G. Olsen.

»Hvis det ender ud i konflikt, så sker der det, at vi indkalder vores medlemsorganisationer til et møde for at drøfte, hvorvidt de stadig skal holde tale, eller om vi skal finde på noget andet,« siger han til Ekstra Bladet.

4. Overenskomstforhandlingerne fortsætter i dag i Forligsinstitutionen klokken 15. Parterne forlod forhandlingerne sent i går aftes.

»Det er primært kommunerne, der har været i fokus i dag og dermed også forhandlinger og drøftelser af lærerspørgsmålet og den knast, der udestår der,« sagde statens chefforhandler, innovationsminister Sophie Løhde (V), kort før klokken 23.30.

»Det ser fortsat svært ud. Men det er ikke sådan, at vi har været i de store forhandlinger på statens område i dag,« sagde hun ifølge Ritzau.

Natten til onsdag landede der som bekendt en delaftale, da en række LO-forbund brød fagbevægelsens musketered og indgik en aftale med arbejdsgiverne på det regionale område. Aftalen indeholdt blandt andet en lønstigning på 8,1 procent over tre år, og det er nu den ramme, der gælder for de statsansatte, sagde Løhde også i går.

»Den ramme er lukket og låst,« lød det fra ministeren tidligere på dagen.

Dagens ja-hat

Folketingets partier kæmper i disse dage om at være grønnest. Venstre har malet partiets ellers blå logo grønt for en stund og har indledt en massiv annoncekampagne om Danmarks grønne resultater.

Og dét har irriteret Socialdemokratiet, der minsandten også har lanceret en annoncekampagne, hvor partiet blandt andet giver Venstres logo endnu en ny farve: Sort.

Kampen affødte i går følgende ordveksling mellem Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, og Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen, på Twitter:

Under overskriften “Sådan, Danmark!” pynter Venstre sig med lånte fjer, når de tager æren for, at Danmark gør meget for klimaet.

Danmarks førerposition er skabt på trods af Venstre. Ikke på grund af Venstre.#dkpol pic.twitter.com/QXpcLre7ba — Socialdemokratiet (@Spolitik) 25. april 2018

Op med humøret! I har også bidraget. Det er takket været brede politiske forlig, at Danmark står, hvor vi gør. Venstre har blot siddet for bordenden det meste af tiden. — Jakob EllemannJensen (@JakobEllemann) 25. april 2018

Ja, der har I rigtig siddet og trukket den modsatte vej af, hvad I nu glædes over er sket. Men håbet er da lysegrønt. Også håbet om at I måske er ved at skifte kurs. #dkpol #dkgreen #ikkeenfugl #ikkeenfisk #grønrealisme — Jesper Petersen (@Jesper_Pet) 25. april 2018

Stop nu jeres surmuleri, Jesper. Skulle vi ikke hellere se på, hvordan vi fastholder Danmarks position? Så deler vi gerne æren for at være nået hertil med jer. Kom så. På med jahatten! — Jakob EllemannJensen (@JakobEllemann) 25. april 2018

Jeg har fundet lidt udstyr, du kan låne! pic.twitter.com/MgYaZKBfGw — Jakob EllemannJensen (@JakobEllemann) 25. april 2018

— Jesper Petersen (@Jesper_Pet) 25. april 2018

Det sker i dag

10.00: Regeringen præsenterer energiudspil

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) præsenterer regeringens udspil »Energi – til et grønt Danmark«. Præsentationen foregår i Spejlsalen i Statsministeriet.

10.00: Møde i salen med redegørelse om ældreområdet

I dag er der møde i Folketingssalen, hvor en stribe lovforslag bliver behandlet. Heriblandt tredjebehandling af et forslag om skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension og et forslag om bedre rammer for tilsyn med frie grundskoler.

Ældreminister Thyra Frank (LA) kommer med redegørelse om ældreområdet 2018, og Martin Henriksen (DF) står bag et forslag om et helt eller delvist udgangsforbud for asylansøgere under 18 år samt et forslag om automatisk inddragelse af opholdstilladelse for udlændinge, der har modtaget kontanthjælp eller starthjælp i tre år.

Mattias Tesfaye (S), Nikolaj Villumsen (EL), Josephine Fock (ALT), Sofie Carsten Nielsen (R) og Holger K. Nielsen (SF) foreslår en folketingsbeslutning om en uvildig undersøgelse af udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) håndtering af adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere.

10.30: Åbent samråd om levering af fødevarer

Minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) er blevet kaldt i samråd om SKI-udbuddet, og hvorfor levering af fødevarer til kommunerens køkkener ikke udbydes blandt mindre grossister.

12.00: Åbent samråd om måltal for udbud i skat, kommuner og regioner

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget har kaldt økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) i samråd om faste måltal for udbud i stat, kommuner og regioner. Det sker efter, at danske og udenlandske erfaringer viser, at gevinsterne er tvivlsomme, og at det kan skabe et større pres i arbejdsmiljøet.

13.15: Statsrevisormøde

Statsrevisorerne holder møde i dag.

15.00: Overenskomstforhandlinger fortsætter

Forhandlingerne om en ny overenskomst for de offentlige ansatte fortsætter i Forligsinstitutionen i København i dag klokken 15.

DI Energi holder årsdag

DI Energi inviterer til årsdag, hvor der blandt andet vil være debat. På årsdagen er der et todelt fokus på henholdsvis digitalisering og den kommende energiaftale. Til arrangementet deltager blandt andre erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), cheføkonom i Det Internationale Energiagentur Laszlo Varro samt administrerende direktør i Dansk Industri (DI) Karsten Dybvad.

Morgenposten ønsker dig en fremragende weekend!