Bag lukkede døre skal fem ministre redegøre for betændt sag på Christiansborg: »Der vil være et globalt ramaskrig«

Godmorgen og velkommen til ugens sidste politiske morgenpost.

Nogen gange kan en sag på Christiansborg gå fra nul til hundrede kilometer i timen ligeså hurtigt som Kevin Magnussens Formel 1-racer.

Det har været tilfældet med diskussionen om et forbud mod omskæring af drenge, som på ingen tid har kunnet skære sig igennem debatten om en ny overenskomst.

Sagen er eksploderet, efter at et borgerforslag om et forbud meget hastigt nærmer sig de 50.000 støtter, som det kræver for at kunne blive rejst i Folketinget. Debatten skærer direkte ned i folketingsgrupperne, hvor flere er delte.

Spliden går på, at man på den ene side vil sikre børn mod et kirurgisk indgreb, og på den anden side er der en frygt for, at et forbud vil kunne udløse et ramaskrig i det jødiske samfund herhjemme, og samtidig udgøre en sikkerhedsrisiko, fordi Israel og arabiske lande af eksperter vurderes til at blive stærkt fortørnede. Det argument fremføres senest i dagens Kristeligt Dagblad. Enkelte drager endda paralleller til Muhammedkrisen.

De to regeringspartier Liberal Alliance og de Konservative har sammen med Alternativet valgt at fritstille deres medlemmer, og flere i de tre partier har givet udtryk for, at de vil stemme for et forbud.

De Konservatives udenrigsordfører, Naser Khader, siger til Jyllands-Posten, at det endnu er uklart, om ministrene vil vurdere, at der er en sikkerhedsrisiko ved et forbud. Men han er ikke i tvivl om, at omverdenen vil reagere:

»Der vil være et globalt ramaskrig, hvis Danmark bliver ”first mover” i forhold til et forbud,« siger han og pointerer, at nogle også sagde, at der ville være en risiko for terror, da man afskaffede blasfemiloven. Det er ikke sket, men det skal heller ikke afgøre sagen:

»Vi skal ikke deponere vores demokratiske handlekraft i hænderne på voldsmænd. Vi skal ikke lade være med at vedtage noget, fordi vi er bange.«

SF har som eneste parti meldt ud, at de vil stemme samlet for forbuddet, mens Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti begge har låst deres folketingsgrupper fast på at stemme mod et forbud.

Ifølge Weekendavisen har statsminister Lars Løkke Rasmussen konsulteret S-formand Mette Frederiksen for at sikre sig opbakning til at afvise et forbud. Venstre har dog endnu ikke taget endelig stilling, siger partiets gruppeformand Søren Gade.

»Men som udgangspunkt er gruppen ikke fritstillet i denne her debat«, siger Søren Gade til Politiken.

Stemmer Venstre imod, kan der ikke samles flertal mod omskæring.

I dag skal hele fem ministre i et lukket samråd i Sundhedsudvalget, hvor de skal redegøre for de »overvejelser, begrundelser, hensyn, perspektiver og potentielle konsekvenser, der kan være forbundet med at indføre et forbud i Danmark mod drengeomskæring«.

Helt usædvanligt skal også udenrigsministeren, justitsministeren og forsvarsministeren deltage i det lukkede samråd. Ifølge Folketingets Oplysning vil det være første gang for en Forsvarsminister, skriver Jyllands-Posten.

Vital del af ghettoplan tæt på at falde

Vi springer videre til Berlingske, der kan fortælle, at et væsentligt element i regeringens ghettoudspil nu ser ud til at falde på gulvet.

Ifølge Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, de Radikale og Socialdemokratiet ser det svært ud at enes om en aftale om målrettede sprogprøver for børn i folkeskolens 0.-klasser.

»Det ser meget svært ud at lande en aftale her,« siger Dansk Folkepartis undervisningsordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl.

Sprogprøverne skal ske på skoler, hvor mere end 30 procent af børnene er bosat i boligområder, som inden for de seneste tre år har været på regeringens liste over udsatte boligområder. Dumper eleverne prøverne, får de ikke lov til at rykke op i 1. klasse.

Fordi området er forligsbelagt, er undervisningsminister Merete Riisager (LA) nødt til at have DF, S, SF og R med i en aftale. Hun siger til Berlingske, at »rød fløj skal gøre sig klart, hvor store udfordringer der er på det her område.«

»Sidste skud i bøssen« for at undgå konflikt

I dag klokken 10 genoptages forhandlingerne om en ny overenskomst mellem parterne i staten, regionerne og kommunerne. Da forligsmand Mette Christensen forleden udskød forhandlingerne med yderligere 14 dage, lagde hun ifølge topforhandler for de kommunalt ansatte, Anders Bondo Christensen, op til, at de »skulle tage soveposerne med«, og det nok var nu eller aldrig, der skulle findes en løsning.

Det er arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl fra Aalborg Universitet enig i i dagens Jyllands-Posten.

»Jeg tror, at hun vil forsøge sig med en meget kort forhandlingsrunde og forklare, at det er det sidste skud i bøssen,« siger han.

En væsentlig knast i forhandlingerne er lærernes arbejdstid, og hvorvidt de fortsat skal have opgjort deres tid i en såkaldt årsnorm eller i en kvartalsnorm, som de selv ønsker. Frygten hos flere faggrupper er, at arbejdsgiverne over tid vil trække andre faggrupper over på en årsnorm, som lærerne blev under konflikten i 2013.

I Jyllands-Posten kan du læse, at pædagogerne har årsnorm, mens politiet har månedsnorm. Og at politiet ikke sådan umiddelbart har lyst til at ændre på sin norm.

»Det bliver over mit lig,« siger politiforbundets formand Claus Oxfeldt stilfærdigt.

I Berlingske kan du læse en analyse fra avisens samfundsredaktør, Bent Winther, der skriver, at »presset på Anders Bondo stiger time for time«.

I samme avis kan du læse en større feature om en anden knast, den betalte frokostpause. Den repræsenterer dels en motivationsfaktor og dels et klasseskel, der går ned gennem det danske arbejdsmarked. Og så udgør den potentiale for besparelser i milliardstørrelse, skriver Berlingske.

Lobbyister valfarter til Christiansborg

I den seneste tid er et sjældent stort antal lobbyister valfartet til Christiansborg for at påvirke politikere før et nyt energiforlig skal indgås. Det skriver Politiken, som har talt med flere politikere, herunder energiminister Lars Christian Lilleholt (V), som har arbejdet med området i Folketinget de seneste 17 år.

»Interessefeltet er blevet helt enormt. Der er kommet rigtig, rigtig mange særinteresser på det her område. Og der er mange ressourcer i spil, fordi der er mange penge på spil«, siger han.

Samme toner lyder fra SFs formand, Pia Olsen Dyhr.

Regeringen forventes at fremlægge sit udspil til et nyt energiforlig i næste uge, og det er et af regeringens vigtigste initiativer i år. På spil er initiativer i forhold til klimaet, og samtidig er der lagt op til betydelige afgiftslettelser til danskerne, ligesom energisektoren, der udgør en årlig eksport på over 83 milliarder kroner.

Fire korte nyheder, du også skal have med på weekend

1) Selv om Tibetkommissionen ikke har haft adgang til mails fra tidligere ministre, embedsmænd og højtstående politiledere, er der ingen grund til at sætte spørgsmålstegn ved kommissionens konklusioner, sagde justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i går på et samråd. Det skriver Information.

»Jeg har meget svært ved at se konkrete indikationer på, at der skulle være slettede mails, der indeholder væsentlige nye oplysninger, der kan formodes at ændre på resultatet af den grundige kommissionsundersøgelse,« sagde ministeren.

2) Godhavnsdrengene får ingen undskyldning fra staten for den behandling, de oplevede i 1960'erne, hvor ansatte på det statslige drengehjem i Gribskov udsatte børn for grove overgreb af både fysisk, psykisk og seksuel karakter. Det afgjorde Folketinget i går.

»Vi havde håbet på, at Dansk Folkeparti havde flyttet sig lidt, været lidt menneskelige og stemt for. Det var det, vi manglede,« siger Poul-Erik Rasmussen, talsmand for de tidligere elever på børnehjemmet Godhavn, til TV 2 Lorry.

3) I går førstebehandlede Folketinget regeringens omdiskuterede tildækningsforbud, som skal komme burka og niqab til livs i Danmark. Socialdemokratiet stemte for, men som ventet stemte den tidligere S-minister Mette Gjerskov imod.

»Der skal være en grænse for, hvad vi kan lovgive om inde i Folketinget og ved påklædning, der går grænsen simpelthen for mit vedkommende,« siger hun til TV 2.

Dagens debat

Finder vi i Berlingske, hvor erhvervsmand og debattør Asger Aamund skriver, at der er »afdansningsbal i den borgerlige lejr«.

»Det borgerlige Danmark er stort set nedkæmpet. Der er kun sporadiske modstandslommer tilbage, men de er uden indflydelse på landets styrelse og fremtid. Den offentlige sektor har besejret den private, som dog kan glæde sig over, at globaliseringen har forbedret flugtmulighederne for virksomheder og investeringer.

Garotteringen af det liberale Danmark tog fart i 1990erne, da det lykkedes vore politikere at skabe et vælgerkorps, hvor flertallet befandt sig uden for arbejdsmarkedet. Hermed blev velfærdssamfundet afløst af klientstaten, der siden har udviklet sig til den dybe formynderstat, vi lever under i dag. Det kommunale og statslige administrative kompleks vokser nu ved egen kraft og er reelt uden for politisk rækkevidde.«

Det sker i dag

9.00 Åbent samråd med energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt om processen frem mod godkendelsen af salget af Mærsk Olie og Gas til Total.

10.00 Møde i folketingssalen bl.a. med forslag til beslutningsforslag om afbureaukratisering af kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet. Hele programmet kan ses her.