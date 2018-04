Virksomheder skal ikke længere fyre for gråspurvene

Langt om længe tages der nu hånd om, at virksomheder og kraftværker i dag sender store mængder overskudsvarme direkte ud i atmosfæren i stedet for at bruge den til opvarmning.

Det fremgår af regeringens energiudspil, som skal sætte kursen for landet de næste år. En række virksomheder har overskudsvarme som for eksempel datacentre, produktionsvirksomheder og supermarkeders kølediske.

»Det er udbredt børnevisdom, at det er en dårlig idé at fyre for gråspurvene, og det gør sig også gældende for overskudsvarme,« siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) og fortsætter:

»Overskudsvarme kan blandt andet bruges som fjernvarme. Men i dag vælger nogle virksomheder at slippe overskudsvarmen fri, blandt andet fordi afgiftsniveauet er for højt, og afgiftsreglerne er meget komplekse.«

Forventningen var, at regeringen ville adressere problemet, som bredt ses som skørt, og det er en udmelding, som har været ventet meget længe.

Konkret omlægges afgiften til ensartede satser, og regeringen vil afsætte en pulje på 100 millioner kroner årligt for at fremme overskudsvarme.

Overskudsvarme er i dag pålagt en afgift, hvis den genbruges til fjernvarme.

Og det lokale fjernvarmeselskab betaler afgift for at bruge el, når en varmepumpe hæver temperaturen i overskudsvarmen, så den kan sendes ud i stuerne.

Den spildte varme kunne levere fjernvarme til 128.000 parcelhuse. Og forbrugerne må hvert år betale 1,6 milliarder kroner for fjernvarme, som ellers kunne komme fra overskudsvarmen.

Overskudsvarmen er den varme, der er til overs efter virksomheders produktion, men afgifter gør det urentabelt at bruge varmen.

Klimaet belastes med omkring 600.000 ton CO2 på den konto.

Den har blandt andet været diskuteret i forbindelse med kommende datacentre i Danmark, som vil kunne sende overskydende varme ud i folks hjem.

Regeringen sænkede elvarmeafgiften i den politiske aftale om initiativer for erhverv og iværksættere i november sidste år. Den får nu yderligere et hak ned til 15 øre per kilowatt-time.

/ritzau/