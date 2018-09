Virksomheder: Det er blevet lettere at snyde med moms

Skal man tro de små og mellemstore virksomheder i Danmark, er det blevet lettere at slippe af sted med at snyde med moms, skat og andre afgifter.

Og risikoen for at blive taget i at bruge sort arbejde er også faldet.

Det viser en såkaldt holdningsundersøgelse, som Skatteministeriet har foretaget blandt 1498 virksomheder sidste år, og som Rigsrevisionen omtaler i et nyligt offentliggjort notat.

Undersøgelsen viser, at virksomhederne i perioden 2014 til 2016 oplevede, at risikoen for at blive opdaget steg.

Men i 2017 er der sket et fald.

»Det vil altså sige, at virksomhederne oplever, at der er mindre risiko for, at de bliver opdaget, hvis de snyder med skat, moms eller afgifter eller benytter sig af sort arbejde,« skriver rigsrevisor Lone Strøm i notatet.

Den udvikling går stik imod politikernes ønske, og Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen, vil derfor have skatteminister Karsten Lauritzen (V) i samråd om sagen.

»Det er urimeligt over for de virksomheder og borgere, der betaler, hvad de skal, hvis dem, der vil snyde, har så let ved det,« siger Jesper Petersen.

Han mener, at regeringen burde sætte flere penge af til skattevæsnets kontrol.

Karsten Lauritzen påpeger, at der sidste år blev indgået en politisk aftale - blandt andet med S - om at sætte en halv milliard kroner af til mere kontrol.

De penge skal have lov at få effekt, før han vil sige, om der er brug for mere.

»Virkeligheden er, at siden denne her undersøgelse blev lavet, har vi mandet op,« siger skatteministeren.

»Det er muligt, at nogle tror, at det er blevet lettere at snyde. Men virkeligheden er, at med de penge, vi har sat af, bliver det sværere at snyde. Så bliver man opdaget.«

Rigsrevisionen har varslet, at den fortsat vil følge udviklingen i, hvor nemt virksomhederne mener, at det er at snyde.

Den »oplevede opdagelsesrisiko« har nemlig betydning for virksomhedernes adfærd, skriver rigsrevisor.

Altså vil virksomheder være mindre tilbøjelige til at snyde, hvis de vurderer, at der er risiko for at blive snuppet. Og det er vigtigt i Danmark, hvor skattesystemet i høj grad er baseret på tillid.

