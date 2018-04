Venstres opgør med omdiskuteret netavis vækker undren i Socialdemokratiet

Socialdemokratiets kulturordfører, Mogens Jensen, forsvarer netavisen Pio, som Venstre har beskyldt for at være en forlænget arm for Mette Frederiksens parti. Venstre har gjort det klart, at man vil forsøge at forhindre mediet i at modtage økonomisk støtte fremover. Tidligere har Henrik Sass Larsen (S) truet borgerlige medier på støtten.