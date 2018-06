Venstrefløjen ryster på hovedet af Uffe Elbæk: »Han har jo ikke en snemands chance i helvede«

Der er ingen forståelse at hente på den øvrige venstrefløj for Uffe Elbæks beslutning om at melde sig på banen som statsministerkandidat. Både hos SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet undrer man sig over, at Alternativet vil give Lars Løkke Rasmussen en chance for en ekstra tur ved roret.