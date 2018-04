Venstre siger nej til at forbyde omskæring af børn: »Det har været svært i dag«

Efter gruppemøde i dag stemmer samtlige Venstre-politikere på Christiansborg nej til et forbud mod omskæring. Det sker efter, at flere V-medlemmer i sidste uge sagde til Berlingske, at de ønskede at blive fritstillet, og at flere ville stemme for et forbud. Således er der i Folketinget flertal mod et forbud.