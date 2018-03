Venstre og DF afviser Jens Rohdes appel: »Vi har ikke mindretalsdiktatur i Danmark«

Et smalt folketingsflertal besluttede i denne uge for 15 år siden at sende Danmark i krig i Irak. Nu foreslår en af datidens tilhængere, i dag radikale Jens Rohde, at Folketinget alene skal kunne sende soldater i krig med to tredjedeles flertal. Men han finder ikke støtte i to af de partier, der ligesom ham stemte for krigsdeltagelsen dengang.