Venstre gør reklame for milliarder til velfærd, som stammer fra stort overforbrug i 00erne: »Det er ikke kønt«

Venstre får kritik for at tale med to tunger, når partiet op til valget roser sig selv for at have tilført milliarder til velfærden. En stor del af pengene, som Venstre regner med, stammer nemlig fra kommunalt overforbrug i 00erne. Et overforbrug, som partiet i andre sammenhænge kalder »alvorligt«. Finansministeren afviser.