Venstre-borgmestre: »Totalt ærgerligt«, hvis centralt DF-krav bliver til virkelighed

Dansk Folkeparti møder op til finanslovsforhandlingerne med et krav om at ændre eller afskaffe integrationsgrunduddannelsen (IGU) for flygtninge med midlertidigt ophold i Danmark. Adskillige Venstre-borgmestre mener derimod, at IGUen er en succes, og vil ærgre sig, hvis den bliver droppet eller skåret ned.