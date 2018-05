Valgforsker: Messerschmidt kan redde DF-mandat i Nordsjælland

EU-parlamentariker Morten Messerschmidt (DF) kan formentlig redde et mandat for Dansk Folkeparti, hvis han stiller op i Fredensborg-kredsen i Nordsjælland.

Det forudser Kasper Møller Hansen, der er professor og valgforsker ved Københavns Universitet.

Dansk Folkeparti har tre folketingsmedlemmer i Fredensborg-kredsen, men står til at miste et enkelt ved næste valg ifølge målinger, der er foretaget inden Messerschmidt kandidatur blev kendt.

Det kan imidlertid ændre sig nu, mener forskeren.

»Det tror jeg faktisk. Messerschmidt vil med sin personlighed og ved det, at han er kendt og markant, være et plus. Jeg tror, at han vil kunne sikre, at der kommer tre mandater til DF igen,« siger han.

Morten Messerschmidt har siddet i EU-Parlamentet i knap ti år, men ser altså ud til at gøre comeback i dansk politik inden længe.

Han vil søge opstilling i Fredensborg-kredsen ved et opstillingsmøde 30. maj.

I en periode var han sygemeldt i forbindelse med sager om misbrug af EU-midler.

Han undersøges i øjeblikket af EU's antisvindelenhed, Olaf.

Dansk Folkeparti har allerede betalt over 2,5 millioner kroner tilbage til EU-Parlamentet i forbindelse med sagen.

Profilen Mette Thiesen fra Nye Borgerlige stiller også op i Fredensborg, men hun står ikke til at komme ind i øjeblikket ifølge Kasper Møller Hansens målinger.

/ritzau/