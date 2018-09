V-profiler tordner mod Thulesen Dahls københavner-syn: »En fornærmelse«

DF-formand Kristian Thulesen Dahl mener, at dansk kultur fylder for lidt i København, der skal acceptere at være Danmarks hovedstad i stedet for at sammenligne sig med andre storbyer. Han lider af et »nationalt mindreværdskompleks«, lyder det fra Venstres Jan E. Jørgensen, der får opbakning fra en V-kollega og overborgmester Frank Jensen (S).