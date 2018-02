V-borgmestre støtter oprør mod partitop: »Der er et voldsomt pres på Venstre i hovedstaden«

To V-borgmestre og partiets spidskandidat i Region Hovedstaden føler alle et behov for at råbe partitoppen op oven på Jarl Corduas oprør mod Lars Løkke. Venstre har glemt hovedstaden i sin iver efter at tilfredsstille jyderne, mener de.