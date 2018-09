Utilfredse skal slippe for omstillingshelvede hos politiet

Det skal være slut med gang på gang at blive stillet om til en ny medarbejder hos politiet, når man henvender sig som offer eller vidne.

Har man nemlig brug for en opfølgende samtale eller brug for mere information om sagen, skal man fremover kunne ringe direkte til en særlig borgerrådgiver, som kender til sagens detaljer.

Sådan lyder et af initiativerne i et større udspil om nærhed og tryghed, som justitsminister Søren Pape Poulsen (K) ventes at præsentere i løbet af oktober.

Initiativet handler om at have et borgerperspektiv, hvor politiet bliver hjælperen over for borgeren, siger justitsministeren.

»Det er helt afgørende vigtigt, at folk føler, at de har en, de kan tale med, som de føler sig trygge ved. For de fleste mennesker er det ikke hverdag at ringe til 112 eller 114,« siger Pape.

En ny undersøgelse har vist, at knap hver fjerde dansker, som har været udsat for en forbrydelse, er utilfreds med kontakten til politiet.

Det er Justitsministeriets forskningskontor, som står bag rapporten, der bygger på data indsamlet af Danmarks Statistik.

Den kedelige statistik skal borgerrådgiverne lave om på, siger justitsministeren.

Vedkommende vil nemlig have tid og kompetencer til at svare på alle borgernes spørgsmål omhandlende alt fra politiets arbejdsmetode, anklagemyndighedens systemer til støttemuligheder, lyder det.

Et telefonnummer til en specifik borgerrådgiver bliver udleveret efter det første møde med politiet, når man eksempelvis har været involveret i et biluheld.

Ifølge justitsministeren skal det nye initiativ ligeledes sikre, at borgere møder andet end en forståeligt hektisk alarmcentral eller 114, der modtager massevis af opkald.

»Man kan lige få ro på og høre, hvad der sker, hvis man er i tvivl. Det er ikke noget, som man skal - det er et tilbud,« siger han.

I første omgang bliver initiativet indført som forsøgsordning i to endnu ikke udvalgte politikredse. Det skal skabe erfaringer, så borgerrådgiverne efterfølgende kan rulles ud på landsplan, lyder det fra justitsministeren.

Ud over borgerrådgivere bebuder justitsministeren, at politiets ansatte i alarmcentralen bliver trænet i, hvordan man kommunikerer med borgere.

»Det er vigtigt, at man får en god oplevelse, hvor man bliver talt pænt til.«

»Vi har desværre set nogle situationer, der gør, at vi sætter et forløb i gang, så vi sikrer os, at man hele tiden optimerer, hvordan man taler og har den gode dialog med borgerne,« siger han.

Såkaldte "mystery calls" skal løbende evaluere, om indsatsen bærer frugt, lyder det.

Desuden skal politiets systemer i den nærmeste fremtid være i stand til at finde ud af, hvor borgere, der ringer i akutte situationer, befinder sig.

Det er nemlig ikke altid, at borgerne kender den præcise adresse, når de er i nød, lyder det fra justitsministeren.

