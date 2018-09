Usædvanlig e-mail fra Venstre-ordfører vækker opsigt: »Det er helt ekstremt småt«

Venstres tidligere udlændingeordfører Marcus Knuth har klaget direkte til Københavns Politi over en kvindelig politibetjent, der krammede en niqabklædt kvinde til en demonstration. To juraprofessorer har gransket klagen og mener, at politikeren er gået alt for langt. Selv afviser Knuth, at der er et problem.