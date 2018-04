Underviser: Hård straf kan stoppe deling af nøgenbilleder

At Folketinget torsdag har besluttet at hæve strafferammen for digitale sexkrænkelser, kan føre til en adfærdsændring blandt de unge.

Det vurderer Jonas Ravn, der er foredragsholder og projektleder ved rådgivningsinstitutionen Center for Digital Pædagogik.

»Det vil have en præventiv effekt, idet man signalerer, at nu skal der handles hårdere på denne her paragraf i sager, hvor der bliver delt private og intime billeder uden samtykke,« siger han.

Ulovlig deling af nøgenbilleder kan nu straffes med fængsel op til tre år. Det er en skærpelse med en tredjedel i forhold til i dag.

Læs også Digitale sexkrænkelser kan nu koste tre år i fængsel

Center for Digital Pædagogik underviser blandt andet folkeskoleelever i færden på digitale medier. Her mærker Jonas Ravn, at de unge ikke ved, at det er ulovligt at dele intime billeder uden samtykke.

Derfor kan en hævet straframme og den igangværende Umbrella-sag, hvor flere end 1000 unge enten er mistænkt, sigtet eller tiltalt for at have spredt en video af et samleje mellem to 15-årige, have en præventiv effekt.

Læs også Dræberrobotterne er en realitet. Men bare rolig. De dræber kun mennesker, hvis de får ordrer til det. Endnu

»Den er med til at have en præventiv effekt, idet man nu kan pege på den og sige, at der faktisk var 1000 unge, som blev sigtet, der potentielt set ikke kan blive fodboldtrænere i 10 år,« vurderer han.

Lovændringen træder i kraft 15. april.

/ritzau/