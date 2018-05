Uffe Elbæk: Mine idéer må gerne være upopulære

Odense. Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, vil have det fint med, hvis partiets medlemmer og omverdenen mener, at hans seneste udspil er skørt og langt ude.

Det er meldingen fra Elbæk inden Alternativets landsmøde i Odense i weekenden.

Elbæk har lavet udspillet "Det næste Danmark". Det indeholder 38 idéer, som skal fremtidssikre Danmark.

- Det er en ny frihedsfortælling, en fællesskabsfortælling. Det er et debatoplæg, hvor jeg suverænt er afsenderen. Så det er mig, der står til ansvar for både ros og kritik i denne sammenhæng, siger Elbæk.

Ifølge Elbæk er det kun godt, hvis udspillet mødes med kritik.

- Jeg håber, at nogen vil sige, at det her er for langt ude. At det kan skabe debat, at det er upopulært.

- Den eneste måde at sætte gang i en samtale er ved at forestille sig, at noget kan være helt anderledes, siger han.

Nogle af idéerne handler om at give naturen juridiske rettigheder som mennesker eller virksomheder.

Værnepligten skal fremover ikke kun handle om militæret. Han ønsker en demokratisk værnepligt, hvor unge mennesker eksempelvis kan være hos en ngo, en humanitær organisation eller en kommune.

Elbæk ønsker også såkaldte generationshuse, hvor plejehjem, børnehaver og ungdomskollegier bygges under samme tag, og så skal der være et års gratis uddannelse hvert tiende år.

Desuden holder Elbæk fast i en gammel kending, nemlig en arbejdsuge på 30 i stedet for 37 timer.

- Det er ikke sådan, at disse 38 idéer og principper, som nogle af dem er, skal laves til konkret politik nede i Folketingssalen i morgen.

- Men det er min ambition at puffe til Alternativet internt, at få vores medlemmer til at diskutere nogle grundlæggende strukturelle ændringer af det danske samfund, hvis vi ellers har ambitioner om at sikre, at naturen og mennesker lever, siger Elbæk.

/ritzau/