Udvalg skal synkronisere kronprins i IOC med regeringen

Et udvalg af embedsmænd skal sikre, at kronprinsen til enhver tid " er tæt informeret om, hvad der er regeringens politiske linje, så der ikke dukker et modsætningsforhold op imellem, hvad han gør og siger; og hvad der er den politiske linje."

Sådan lyder udvalgets opgave, skriver Politiken.

Udvalget kommer til at bestå af embedsmænd fra tre ministerier: Stats-, Udenrigs- og Kulturministeriet.

Det bliver nedsat efter, at kronprins Frederik ifølge Politiken fik kritik for at anlægge en anden linje til russiske atleters deltagelse ved de olympiske lege i Rio de Janeiro i 2016.

Her blev kronprinsens holdning aktuel, da han er medlem af Den Internationale Olympiske Komité (IOC). Det er han blevet genvalgt til.

I forbindelse med genvalget har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) nedsat udvalget.

Det fortæller han i et interview til Politiken:

- Vi har det særlige udvalg omkring ham og har - vel også oven på den lidt uhensigtsmæssige kommunikation fra flere steder i Rio - forsøgt at ramme det lidt fastere ind, for selvfølgelig kan man sige, at det (kronprinsens medlemskab, red.) rummer nogle udfordringer. Men det rummer godt nok også nogle muligheder.

- Og så er det klart, at der også er den anden side af mønten - det må man så håndtere, siger han til avisen.

Kronprinsen ønsker ikke at give en kommentar til Politiken. Han har tidligere forklaret, at han ville føre udenrigspolitik, hvis han talte for at russiske atleter skulle udelukkes.

/ritzau/